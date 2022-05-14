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Клопп стал первым тренером «Ливерпуля», который взял все основные трофеи

сегодня, 22:46

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал первым тренером «скаузеров», который взял с командой Премьер-Лигу, Кубок, Лигу чемпионов, а также Кубок Лиги. Немецкий наставник стал вторым специалистом, который смог достичь этого с одним клубом. Первым этого достиг экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 23:23
Отличный подарок
Loko57
Loko57
сегодня в 23:14
Жаль только что в осн. время не забили, улетела ставка)
beefs
beefs
сегодня в 22:53
с чем его и поздравляем, сильно...
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