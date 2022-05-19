Модрич официально стал Легендой. От «Худшего трансфера года» до «Золотого мяча» и мирового признания

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19 мая 2022, 14:55

Путь Лукиты.

Лука Модрич получил награду «Легенда» от Marca

Оставшиеся игры чемпионата Испании «Реал» использует в качестве плацдарма для подготовки к главному матчу сезона — финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Тем временем обсуждаются грядущие трансферы, а герои сезона собирают урожай персонального признания. В частности, популярная в Испании и широко известная за ее пределами газета Marca включила Луку Модрича в список легенд спорта.

«Marca Leyenda» — это награда, которая не имеет привязки к конкретным сезонам, достижениям и видам спорта, приз получают самые выдающиеся, по мнению редакции, профессионалы и гении из мира спорта. Первой Легендой в пантеоне, который учредили в 1997 году, стал Майкл Джордан, через месяц наградили Пеле, вручали приз-признание Михаэлю Шумахеру, Мухаммеду Али, Надалю, Джоковичу и Федереру, Усэйну Болту, Гарри Каспарову и Сергею Бубке — всего около четырех десятков Легенд за четверть века.

Из мира футбола отмечены престижной премией Пеле, Кройф, Марадона, Ди Стефано, Хенто, Зидан, Арагонес, Рауль, Месси, Кака, Мальдини, Роналдо, Капелло, Иньеста, Йерро, Беккенбауэр, Фернандо Торрес, Хави, Луис Суарес, Уго Санчес, Криштиану Роналду. В такую славную компанию попал Лука Модрич, которого все та же газета Marca десять лет назад назвала худшим новичком сезона в Примере. Что ж, неплохой способ признать ставшую очевидной давнюю ошибку и извиниться перед скромным Лукитой, который не держит зла:

Очень горжусь тем, что получил награду от такого важного СМИ мирового уровня. Большая честь быть в одном ряду с лучшими спортсменами. Хотелось бы поблагодарить свою семью, моих партнеров по команде, тренеров. Я предпочитаю выигрывать командные титулы, а не индивидуальные, но я очень рад получить этот приз.

10 сезонов Луки Модрича в «Реале»: миг разочарования и море очарования

Модрич называет «Реал» своим домом и обещает навсегда остаться мадридистом. Нет причин сомневаться в словах Луки, ведь именно в Мадриде он стал футболистом мирового уровня, выиграл два десятка трофеев и приобрел статус Легенды. Но разве мы могли предположить десять лет назад, что Модрич достигнет таких высот?

2012/13: «Худший трансфер сезона в Примере»

Лука Модрич перешел в «Реал» накануне своего 27-го дня рождения — уже далеко не мальчик, зрелый футболист с четырьмя сезонами в АПЛ за плечами. При Моуриньо хорват не имел твердого места в стартовом составе, даже свой главный этюд того сезона исполнил после выхода на замену — забил в ворота еще фергюсоновского МЮ на «Олд Траффорд» в плей-офф Лиги чемпионов, помог «Реалу» пройти дальше.

Однако последний сезон Моуриньо в Мадриде не принес трофеев и сопровождался напряженность в раздевалке. Жозе решил вернуться в «Челси», а пресса и болельщики занялись поисками других виноватых в команде. Удобной мишенью оказался Лука Модрич, которого Marca назвала худшим новичком сезона в Испании, в нем не видели достойной замены Хаби Алонсо и называли «парнем из „Тоттенхэма“. А еще тогда с удовольствием травили Карима Бензема. Кто бы мог подумать, что 10 лет спустя на них обоих будут молиться.

2013/14: Один из героев „Десимы“

С приходом Анчелотти в „Реале“ наступила оттепель, Лука стал игроком стартового состава, а итальянец продемонстрировал, что Модрич и Алонсо могут успешно сосуществовать в полузащите. Хорват показывал выдающийся футбол в плей-офф Лиги чемпионов, помогал „Реалу“ громить „Баварию“ Гвардиолы, а в решающем матче с „Атлетико“ стал автором самой важной голевой передачи — на Серхио Рамоса с углового на 90+3 минуте. С этого мгновения любовь и уважение болельщиков „Мадрида“ к Луке неуклонно росли, даже несмотря на промежуточные неудачи.

2014/15: Судьбоносные травмы Модрича

Еще один сезон без трофеев, а Модрич снова назван среди факторов неудач „сливочных“. Только уже совсем в ином смысле — его рассудительности и конструкторских способностей остро не хватало „Реалу“. Лука пропустил три с половиной месяца из-за проблем с подколенным сухожилием, и за это время „Мадрид“ растерял преимущество в Ла Лиге. В конце сезона Модрич снова выбыл из строя, без него команда не справилась с „Ювентусом“ в полуфинале Лиги чемпионов.

2015/16: Угрюмый старт и яркий финиш сезона

Перес не простил Анчелотти бестрофейный сезон и попросил итальянца освободить кабинет для Рафаэля Бенитеса, который изначально выглядел весьма спорной кандидатурой. Ничего хорошего из этого сотрудничества не вышло, зато испанец впервые составил в полузащите „Реала“ „Святую троицу“ из Каземиро, Крооса и Модрича, а еще вовремя уступил мостик Зидану, который привел „сливочных“ к довольно неожиданной победе в Лиге чемпионов. Модрич неизменно начинал матчи плей-офф в стартовом составе.

2016/17: Первая победа в Примере

Модрич уже не раз поднимал над головой Кубок чемпионов к тому моменту, когда впервые стал чемпионом Испании. В сезоне 2016/17 Зидан играл длинной скамейкой, а Луку беспокоили мелкие травмы, поэтому в Примере он лишь 23 раза выходил в старте, зато в Лиге чемпионов оставался частью сильнейшего состава и играл регулярно. В финале против „Ювентуса“ Лукита отметился результативной передачей на Криштиану Роналду.

2017/18: Лучший сезон в карьере Модрича

„Реал“ одержал третью подряд победу в Лиге чемпионов, а Модрич настолько преисполнился, что еще и со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира. Лука провел выдающийся отрезок и в конце 2018 года получил „Золотой мяч“. Модрич является единственным футболистом, сумевшим прервать гегемонию Роналду и Месси в последние 15 лет.

2018/19: Между Зиданом и Зиданом

Вслед за прекрасным сезоном последовал ужасным, правда, скорее для „Реала“ в целом, нежели для Модрича, чья персональная статистика даже улучшилась. Но что толку, если команда терпела неудачи на всех фронтах, а Лопетеги и Солари оказались настолько неподходящими тренерами, что к марту Перес уговорил Зидана вернуться.

2019/20: Летнее чемпионство на „Альфредо Ди Стефано“

Во второй раз Модрич стал чемпионом Испании в год пандемии, когда розыгрыш Ла Лиги был прерван, чтобы продолжиться летом. „Реал“ выдал серию из десяти побед на финише сезона и завоевал первое место, а Лука сделал ощутимый вклад в этот триумф, и речь не только о 3+8 по системе „гол плюс пас“.

2020/21: Минуты славы

Зидан не стал нарушать традиции и покинул „Реал“ после сезона без трофеев, хотя у него были и личные причины, чтобы покинуть „Королевский клуб“. Несмотря на отсутствие командных успехов, можно вспомнить гол Модрича в Эль-Класико, а также серию из трех матчей с ассистами в плей-офф Лиги чемпионов (две игры с „Аталантой“ и матч с „Ливерпулем“).

2021/22: Возможно, еще один лучший сезон в карьере Модрича