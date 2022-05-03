В тени Салаха и ван Дейка. Мане стал центральным форвардом и очень важен для «Ливерпуля»

1651576554

вчера, 14:15

Садио – один из невоспетых героев большого футбола.

Скромный и щедрый человек

Мане многое сделал для малой родины, постоянно вкладывает деньги в свою деревню. Например, строит школу и открыл больницу. Когда Садио было семь лет, то его отцу – имаму местной мечети, не смогли оказать адекватную врачебную помощь, он умер после попытки «целителя» его излечить. Надо отдать должное матери футболиста, тянула на себе многодетную семью, ведь жили под одной крышей с дядей будущего форварда и его детьми.

Лишь в тринадцать лет Мане, который частенько прогуливал обычную школу и не хотел учиться, получил разрешение от матери, чтобы вместе с дядей поехать на футбольный просмотр в Дакар, куда раньше пытался сбежать. В столице его оценили. И хотя поздновато начал профессиональную карьеру, отсутствие школы заметно лишь изредка, когда Садио не хватает наработанной техники для классической реализации стандартного момента.

Зато со смекалкой и интуицией у него полный порядок. Сенегалец выдает много нетипичных ходов, а его стиль сложнее прочитать, поскольку он не классический французский или английский, как у многих выходцев из Африки, которые постигали футбольную науку в Европе. Лишь в восемнадцать лет Мане перебрался в Европу, а с двадцати двух лет играет в АПЛ , поэтому со временем компенсировал отставание от коллег и стал звездой почти без слабых мест.

Повторил рекорд самого Дрогба, но остался собой. Садио старается быть скромным, насколько это возможно, будучи миллионером с крутым автопарком и счетами в разных банках мира. Сын имама – религиозный парень, как и Салах. Мане живет в пригороде Ливерпуля в большом доме, но без излишеств, только с лужайкой, на которую попросил установить парочку футбольных ворот. Его поместье пару раз грабили. Не исключено, что этому способствовал холостяцкий способ жизни футболиста, никого не было дома.

Немного отшельник, как Канте

Как и умница Канте, Мане пришел в футбол из бедности, и ценит все, что получил. Девушкой Садио раньше называли журналистку из ЮАР Мелиссу Рэдди, но у нее на странице ни одного фото с Садио, зато есть свежие снимки с Рангником и футболистами МЮ . Понятно, что это рабочие съемки, но тайная девушка звезды «Ливерпуля» вряд ли выкладывала бы фото с гербом принципиальных врагов. С другой стороны, Мане – тихоня и скромняга. Вейналдум как-то подарил ему новый телефон вместо разбитого, а золотой iPhone, подаренный за одну из побед, сенегалец носить отказался.

А еще Садио не умеет пользоваться джойстиком, видеоигры его не интересуют совершенно – в тридцать лет находит более интересные и полезные занятия. Такой человек, как Мане, легко может скрывать личную жизнь. Тем более, когда речь о подруге, а не об официальной жене, ведь не забывайте, что футболист очень религиозный, придерживается поста и молится по пять раз в день. Из близких демонстрирует публике лишь друга – бенинца Дезире Азанкпо. Речь о форварде «Динамо» из Бухареста, с которым Мане знаком много лет, вместе играли за «Мец».

Простой способ жизни Мане выгоден «Ливерпулю». Клопп прекрасно знает, что никогда не увидит Мане пьяным – к алкоголю, в отличие от других футболистов-мусульман, вроде Бензема в молодости, Садио не притрагивается. Также натянутость отношений сенегальца и Салаха компенсируется тем, что долго конфликтовать с напарниками по команде форвард просто не умеет. Да и с Клоппом у него отличные рабочие отношения. Юрген продлил контракт с «Ливерпулем», а Мане не спешит сейчас искать себе новый клуб, хотя пару лет назад такие мысли были.

Нападающий мирового класса

Видна разница между плеймейкером с африканскими корнями, которого готовили в Европе – например, Зинедином Зиданом, и атакующим полузащитником, который не получил ту же школу в детстве. Мбаппе, если бы провел ранние годы в Африке, не смог бы показать все, на что способен сейчас. Вот и Мане потратил сезоны в «Саутгемптоне», чтобы в клубе уровня «Ливерпуля» ему доверились. А до этого получил практику в «Ред Булл», где и Холанда воспитывали.

Мане было удобнее играть на фланге, но у Клоппа многие атакующие футболисты меняют позиции. Коутиньо не уехал из Ливерпуля тем, кем приехал. У Фирмино произошла трансформация, но Роберто сложнее концентрироваться лишь на работе, он по характеру более ветреный человек, чем Мане. А Садио скучнее за полем, зато веселее в его пределах. Понятно, что сенегальцу постоянно приходится находиться в тени. То Александер-Арнольд эволюционирует в настоящего монстра, то Салах забьет 22 гола и отдаст 13 голевых передач в 32 турах АПЛ .

О Мане не говорят в первую очередь, ведь есть еще ван Дейк, Робертсон, приносил пользу голами Жота. Очень важен для структуры игры Фабиньо, у Луиса Диаса с порога заслуженные высокие оценки. Но многогранность «Ливерпуля» Клопп не позволяет забыть о таком мастере, как Садио. Хотя бы потому, что он прекрасно адаптировался к изначальному плану – инсайды занимали место Фирмино годами в центре штрафной площади. А теперь, когда слева техничный колумбиец Диас, сенегалец без проблем пошел в центр.

В отличие от суперзвезд многих клубов, Мане постоянно доказывает, что неслучайно выходит в основе. «Ливерпуль» так устроен, что дает право на ошибки. Например, Ван Дейк по ходу этого сезона поменялся, и не сразу эволюция прошла гладко. Александер-Арнольд брал явную паузу, а сейчас его снова сложно остановить. У Тьяго Алькантары вообще ничего не получалось – словно потерял по дороге из Мюнхена в Ливерпуль опыт, класс и пас, а теперь испанец стал важной частью машины, которая мечтает о серии трофеев. «Красные» собрали настоящую команду.

Мане и в роли левого вингера, и в роли ложного центрального форварда смотрится уместно. Конечно, ему сложнее на непривычной позиции, зато интересно. Садио забил дважды «Манчестер Сити», сделал гол плюс пас против другого клуба из того же города, принципиального соперника «Ливерпуля». Наконец, стал автором одного из мячей против «Вильярреала». Не сказать, что в каждом матче в центре внимания, как Бензема в «Реале», но иногда этого и не требуется. Клопп не сомневается, что класса Мане достаточно для выполнения задачи – выхода в еще один финал Лиги чемпионов.