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«Здесь я вернулся к жизни». Великий Анчелотти снова ярко светит на тренерском небосклоне

вчера, 14:56
Анчелотти Карло
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Карло еще не сказал последнего слова в футболе.

Настоящий босс

Триумф «Реала» в чемпионате Испании захватил обширные территории медиа-пространства и подарил несколько вирусных историй. Начо Фернандес, подхвативший традиции Рауля и Рамоса, предстал в образе матадора и столкнул лбами двух «бычков» — своих детишек, благодаря ловкому обращению с мулетой. У автора «золотых голов» Родриго, оказывается, два папы — так юный футболист называет не только своего настоящего родителя, но и его ровесника Луку Модрича. Также не оставил равнодушных образ Карло Анчелотти: итальянский тренер предстал на фото со своими парнями в модных темных очках и с сигарой. Настоящий босс, который знает цену таких мгновений.

«Здесь я вернулся к жизни». Великий Анчелотти снова ярко светит на тренерском небосклоне

Особенно, после того, как его карьера, казалось, безвозвратно потеряла высоту. По ходу сезона 2016/17 Анчелотти уволили из «Баварии», а два года спустя — из «Наполи». До этого Карло всегда дорабатывал до конца сезона, кого бы ни тренировал, а тут две болезненных отставки подряд. Его новым клубом стал «Эвертон», где итальянец работал достойно и рассуждал о преимуществах «семейного клуба» над «корпоративными монстрами», но когда Флорентино Перес позвал в Мадрид, Анчелотти не сомневался ни минуты, а теперь искреннее благодарит за такую возможность:

Мне нравится быть частью побед, мне нравится быть частью «Реала». Хочу сказать огромное спасибо Флорентино… Здесь я вернулся к жизни.

На своем уровне

«Наполи» и уж тем более «Эвертон» не были клубами подходящего калибра для такого гиганта как Анчелотти. С другой стороны, Карло подал пример многим коллегам из тренерского топа, которые на том или ином этапе карьеры столкнулись с профессиональным кризисом: нужно усмирить свои амбиции и продолжать работать там, куда зовут.

После увольнения из «Баварии» Анчелотти уже не звали в топ-клубы, а расставание с «Наполи» сузило круг клубов, желающих назначить итальянца главным тренером, до «амбициозных» середняков. Многие тренеры на месте Карло решили бы, что с них довольно, взяли паузу и вскоре застали бы себя в роли футбольных экспертов на телевидении.

Анчелотти между бездействием и работой всегда выбирал последнее, поэтому в его 27-летней тренерской карьере самая долгая пауза составляет год (между «Реалом» и «Баварией»). Согласившись на предложение «Эвертона», Карло оставил при себе надежду вернуться на топ-уровень, которую и воплотил в реальность Флорентино Перес. Итальянец оставался в тонусе, имел под рукой верных помощников и оказался готов к вызову.

Неудачи сделали Анчелотти сильнее

Карло не изменил своему тренерскому стилю: он все еще лучший в мире по суммированию индивидуальных качеств футболистов и отстает от хедлайнеров современного футбола по части стилистических конструкций и тактических изысков, хотя сын Давиде и пытается нивелировать этот разрыв за счет сиюминутных ходов, основанных на аналитике. Но в любом случае, в командах Анчелотти главными всегда были и остаются футболисты: уникальная особенность этого тренера заключается в том, что он умеет одновременно занимать позицию сверху и сбоку. Дергает за ниточки, пользуется огромным авторитетом, оставаясь словно гениальным актером второго плана из числа тех, кто может наиграть на «Оскар» одними бровями.

Бензема, Винисиус, Модрич и Куртуа — главные на поле, делают огромный вклад в победы «Реала», а Анчелотти как будто просто позволяет им быть самими собой. Карло всегда был силен в этом, поэтому куда важнее, что даже в 60+ человек учится на своих ошибках. В чем-то он стал более циничен, поэтому нормирует доверие к тем, кто может подвести (привет Азару и Бэйлу), в чем-то, напротив, более сентиментальными — победа с «Реалом» в Ла Лиге стала первым большим титулом после перезагрузки карьеры, поэтому Карлетто даже пустил слезу счастья во время праздничной церемонии.

Итальянец расширяет и тренерский репертуар новыми схемами и более продуманной ротацией, ведь в сезоне 2014/15 он уже упускал победу в Ла Лиге из-за плохо продуманного расходования командных ресурсов по ходу сезона. Теперь поступает мудрее, легче прощает ошибки и дает больше шансов молодым, не терпит только безразличие и наплевательское отношение к делу, но этими недугами в «Реале» страдают немногие.

Звезда, возвращенная на небосклон

Звезды всходят и светят нам свысока, нередко падают, красиво сгорая по пути, но возвращение на небосклон после падения — редкое явление. Анчелотти осилил обратную дорогу, записал на свой счет уникальное достижение, выиграв все пять ведущих европейских чемпионатов, вывел «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов и вне зависимости от исхода ответного матча с «Манчестер Сити» может планировать будущее. Возвращение на небосклон состоялось, но ведь аппетит приходит во время еды.

Нынешний сезон во многом переходной для «Реала», и Перес звал Анчелотти в том числе ради осуществления плавного перехода между прошлым и будущим. Клуб потерял ключевую связку защитников, на «Сантьяго Бернабеу» не дождались Мбаппе прошлым летом, да и реконструкция домашнего стадиона является в некоторой степени сдерживающим фактором. Анчелотти превзошел ожидания в переходном для «Мадрида» сезоне и точно пойдет за новыми кубками с обновленным составом. Четвертая победа в Лиге чемпионов — вот новая цель Карло, и в этом его стремления полностью совпадают с планами «Реала», не так ли?

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FANLIVE
FANLIVE ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:39
Тут реально конь борозды не портит. Реал на багаже Моуринью и посей день ездеет. )))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:29
100% согласен.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 18:25, ред.
Барса беззубая, Севилья слабая, Атлетико затухшие...)))
Чувак! Проблемы негров шерифа не *бут!

P.S. Первый раз на футбольных форумах встречаю человека, который считает, что Лигу Чемпионов можно выиграть СЛУЧАЙНО...(((
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:59
Анчелотти находка для Реала. Он и сам принёс уже много пользы и трофеев, так и Зидан всё таки под его крылом набирался опыта в первый год их совместной работы. Спасибо ему за всё. Хоть и итальянец, но оказался своим в Испании. Дель Боске, Зидан и Анчелотти - лучшие тренеры в истории Реала на моей памяти.
Elliada
Elliada ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:54
Гвардиоле это достижение не снилось, потому что он не был тренером во всех топ лигах. Гвардиола выиграл все лиги, в которых участвовал.

Он моложе Анчелотти, может и повторит его рекорд
Elliada
Elliada
вчера в 16:51
Не понимаю, почему так восхваляют Анчелотти? Он всего лишь выиграл чемпионат Испании. Выиграл не потому что Реал силен, а потому что Атлетико и Барселона слабые.

Для сравнения: Реал набрал 81 очков в 34 играх. В прошлом сезоне 84 очков. У Атлетико в этом сезоне 61 очков, в прошлом сезоне было 86 очков. У Барселоны в этом сезоне 66 очков, в прошлом сезоне - 79 очков.

Как мы видем, Реал стабилен, набрал примерно столько же очков, как и в прошлом сезоне. Просто в прошлом сезоне Атлетико был силен, вот и выиграл Ла Лигу, а в этом сезоне минус 25 очков по сравнению с прошлым сезоном, у Барселоны минус 13 очков.

Чем отличается Реал Анчелотти от Реала Зидана? В прошлом сезоне Реал тоже до полуфинала ЛЧ дошел? И что? Вылетел от Челси.

Может, стоит дождаться, как закончится ЛЧ, а потом восхвалять или критиковать?
DXTK
DXTK
вчера в 16:32
про Анчелотти могу скзать примерно так.......... старый конь борозды не портит, но и глубоко тоже не пашет....... Если бы не Бензема ЛЧ для Реала давно бы закончилась, так что тут не тренер гений, а чистое везение, плюс есть гениальный Модрич. А в чемпионате конкурентов не было, Барса со старта развалилась, Атлетико где то по середине сезона, А Севилья или Бетис но это совсем не серьезно.......... конечно папу Карло или просто деда можно поздравить с очередным трофеем в карьере.

Вчера я написал о том что Анчеллоти с Эвертоном не добился даже квалификации в еврокубки ЛЕ или ЛК, приведя пример с Куманом, который в первом же сезоне заняв 7 место сделал это.........видимо меня не правильно поняли ...... будто я сравнил Анчи с голландцем..........я имел ввиду что Папа Карло имея такой опыт и столько трофеев ЛЧ с двумя разными командами не смог Эвертон хотя бы в ЛК вывести, а Куман который чаще проваливается и имеет более чем скромный успех смог этого добиться........Да проще скзать итальянец привык тренировать большие клубы с большими возможностями, а там где действительно нужен тренерская смекалка ....провалился, хотя 10 место с ирисками норма, выше с ними не судьба.......тем более если смотреть на сегодняшний день то что с ними происходит.
neukomm
neukomm
вчера в 16:28, ред.
Вот вообще не согласен. Анчелотти не при чём и не о чём. Если бы не великолепный Бензема, Реал пролетел бы со свистом, не только в Испании, но и ЛЧ. Это раз. Можно, конечно, сказать, что это Анчелотти настроил нападающего на результат, но нет. Во-вторых, соперники сильно сдали относительно прошлого сезона: затухший Атлетико, слабая Севилья, беззубая Барса (лучший каталонский бомбардир забил позорные 11 мячей! за сезон и занимает 9 место!). Глупо приписывать лавры победителя Анчелотти, его заслуга в этом минимальна. Это не Реал сильный, это соперники слабые и это касается также Зенита и Баварии с ПСЖ. И если Реал затащит ЛЧ, то только благодаря Бензема.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:11
Спасибо за статью.

Анчелотти установил уникальное достижение. Даже Гвардиоле с Клоппом такое не снилось! Он первым в истории выиграл все пять топ-чемпионатов! Рад за Папа Карло. Просто невероятное достижение. Конечно всем запомнился его титулы за топовый Милан, но выиграть все титулы топ-5 лиг просто безумие.

Молодец, спору нет, правда выиграть во Франции и Германии с командами-лидерами довольно просто, да и топ-лигами они давно называются с большой натяжкой. Хотя....Ну как просто. С Баварией да, а с ПСЖ он как раз сначала опростоволосился: он пришел в ПСЖ в середине сезона 2011-2012, когда ПСЖ был лидером и опережал Монпелье на 3 очка. В итоге, проиграли. И тогда Папа Карло, наверное, понял, что Лигу 1 тоже одной левой не взять, стал лучше тренировать, может, что-то придумал, и тогда уже ПСЖ во втором его сезоне победил.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 16:10
Он молодец конечно))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:50
Карло молодчик,побольше бы таких тренеров
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 14:58
Будет читать.
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