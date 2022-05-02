«Здесь я вернулся к жизни». Великий Анчелотти снова ярко светит на тренерском небосклоне

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вчера, 14:56

Карло еще не сказал последнего слова в футболе.

Настоящий босс

Триумф «Реала» в чемпионате Испании захватил обширные территории медиа-пространства и подарил несколько вирусных историй. Начо Фернандес, подхвативший традиции Рауля и Рамоса, предстал в образе матадора и столкнул лбами двух «бычков» — своих детишек, благодаря ловкому обращению с мулетой. У автора «золотых голов» Родриго, оказывается, два папы — так юный футболист называет не только своего настоящего родителя, но и его ровесника Луку Модрича. Также не оставил равнодушных образ Карло Анчелотти: итальянский тренер предстал на фото со своими парнями в модных темных очках и с сигарой. Настоящий босс, который знает цену таких мгновений.

Особенно, после того, как его карьера, казалось, безвозвратно потеряла высоту. По ходу сезона 2016/17 Анчелотти уволили из «Баварии», а два года спустя — из «Наполи». До этого Карло всегда дорабатывал до конца сезона, кого бы ни тренировал, а тут две болезненных отставки подряд. Его новым клубом стал «Эвертон», где итальянец работал достойно и рассуждал о преимуществах «семейного клуба» над «корпоративными монстрами», но когда Флорентино Перес позвал в Мадрид, Анчелотти не сомневался ни минуты, а теперь искреннее благодарит за такую возможность:

Мне нравится быть частью побед, мне нравится быть частью «Реала». Хочу сказать огромное спасибо Флорентино… Здесь я вернулся к жизни.

На своем уровне

«Наполи» и уж тем более «Эвертон» не были клубами подходящего калибра для такого гиганта как Анчелотти. С другой стороны, Карло подал пример многим коллегам из тренерского топа, которые на том или ином этапе карьеры столкнулись с профессиональным кризисом: нужно усмирить свои амбиции и продолжать работать там, куда зовут.

После увольнения из «Баварии» Анчелотти уже не звали в топ-клубы, а расставание с «Наполи» сузило круг клубов, желающих назначить итальянца главным тренером, до «амбициозных» середняков. Многие тренеры на месте Карло решили бы, что с них довольно, взяли паузу и вскоре застали бы себя в роли футбольных экспертов на телевидении.

Анчелотти между бездействием и работой всегда выбирал последнее, поэтому в его 27-летней тренерской карьере самая долгая пауза составляет год (между «Реалом» и «Баварией»). Согласившись на предложение «Эвертона», Карло оставил при себе надежду вернуться на топ-уровень, которую и воплотил в реальность Флорентино Перес. Итальянец оставался в тонусе, имел под рукой верных помощников и оказался готов к вызову.

Неудачи сделали Анчелотти сильнее

Карло не изменил своему тренерскому стилю: он все еще лучший в мире по суммированию индивидуальных качеств футболистов и отстает от хедлайнеров современного футбола по части стилистических конструкций и тактических изысков, хотя сын Давиде и пытается нивелировать этот разрыв за счет сиюминутных ходов, основанных на аналитике. Но в любом случае, в командах Анчелотти главными всегда были и остаются футболисты: уникальная особенность этого тренера заключается в том, что он умеет одновременно занимать позицию сверху и сбоку. Дергает за ниточки, пользуется огромным авторитетом, оставаясь словно гениальным актером второго плана из числа тех, кто может наиграть на «Оскар» одними бровями.

Бензема, Винисиус, Модрич и Куртуа — главные на поле, делают огромный вклад в победы «Реала», а Анчелотти как будто просто позволяет им быть самими собой. Карло всегда был силен в этом, поэтому куда важнее, что даже в 60+ человек учится на своих ошибках. В чем-то он стал более циничен, поэтому нормирует доверие к тем, кто может подвести (привет Азару и Бэйлу), в чем-то, напротив, более сентиментальными — победа с «Реалом» в Ла Лиге стала первым большим титулом после перезагрузки карьеры, поэтому Карлетто даже пустил слезу счастья во время праздничной церемонии.

Итальянец расширяет и тренерский репертуар новыми схемами и более продуманной ротацией, ведь в сезоне 2014/15 он уже упускал победу в Ла Лиге из-за плохо продуманного расходования командных ресурсов по ходу сезона. Теперь поступает мудрее, легче прощает ошибки и дает больше шансов молодым, не терпит только безразличие и наплевательское отношение к делу, но этими недугами в «Реале» страдают немногие.

Звезда, возвращенная на небосклон

Звезды всходят и светят нам свысока, нередко падают, красиво сгорая по пути, но возвращение на небосклон после падения — редкое явление. Анчелотти осилил обратную дорогу, записал на свой счет уникальное достижение, выиграв все пять ведущих европейских чемпионатов, вывел «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов и вне зависимости от исхода ответного матча с «Манчестер Сити» может планировать будущее. Возвращение на небосклон состоялось, но ведь аппетит приходит во время еды.

Нынешний сезон во многом переходной для «Реала», и Перес звал Анчелотти в том числе ради осуществления плавного перехода между прошлым и будущим. Клуб потерял ключевую связку защитников, на «Сантьяго Бернабеу» не дождались Мбаппе прошлым летом, да и реконструкция домашнего стадиона является в некоторой степени сдерживающим фактором. Анчелотти превзошел ожидания в переходном для «Мадрида» сезоне и точно пойдет за новыми кубками с обновленным составом. Четвертая победа в Лиге чемпионов — вот новая цель Карло, и в этом его стремления полностью совпадают с планами «Реала», не так ли?