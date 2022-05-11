Святой Георгий, голодание и дубль в 40 лет. Молина – герой футбольной провинции

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вчера, 15:49

Удивительная история позднеспелого фрукта.

Скитания и дебют в Примере в 29 лет

Сергееву точно не нужно кормить комплексы, что поздно влился в высшее футбольное общество. Форвард выиграл с «Зенитом» чемпионство, а Хорхе Молина лишь в 29 лет впервые сыграл в высшей испанской лиге. Десять лет скитаний по низшим дивизионам принесли ему славу результативного форварда-аматора, но даже с «Бетисом» начал в Сегунде. Помог знаменитым «огурцам» вернуться в Ла Лигу, и лишь в октябре 2011-го впервые отличился в элитном турнире.

У Хорхе Молины был крутой сезон в «Эльче». Он активно помогал голами «Бетису», но когда футболист до 29 лет оказывается вне радаров скаутов клубов высшего дивизиона, то это как «черная метка». В нападающего «Бенидорма» и «Полидепортиво» совсем не верили, раз никто до «Эльче» его к себе не пригласил. Но «Бетис» рассмотрел сильного форварда в рослом парне, и за шесть лет в Севилье Хорхе успел наколотить немало мячей.

А запомнился испанской публике в январе 2011 года, когда к седьмой минуте дважды забил несравненной «Барселоне» Гвардиолы. И хотя Месси ответил своим дублем, гол Арсу принес «Бетису» победу, которая прервала серию каталонцев из двадцати восьми матчей без поражений. Хотя нужно отметить, что тот поединок мало что значил – «блаугранас» вынесли севильцев в первом матче Кубка со счетом 5:0. Но про Молину узнали одиннадцать лет назад, а теперь вернулся к заметным голам.

Автор старейших хет-триков и дубля

Если Роналду вернется в «Реал», в чем пока сильно сомневаемся – хотя Криштиану умеет удивить, это у него не отнять, то может поиграть в Испании пару лет и побить рекорды Молины. А пока самый возрастной автор хет-трика в Ла Лиге это именно Хорхе. Забил трижды за матч против «Мальорки» в 39 лет и 241 день. Случилось это недавно, в декабре, а побил форвард рекорд Хоакина Санчеса, который огорчал «Атлетик» в возрасте 38 лет с копейками.

Прошло пару месяцев, и нападающий «Гранады» Молина не устает удивлять. Хорхе забил дважды в ворота все той же «Мальорки». Аутсайдер выиграл 6:2, теперь самым старым автором дубля в истории Ла Лиги является 40-летний Молина, который в профессиональном клубе приличного уровня дебютировал лишь в двадцать пять лет. Вот что значит верить в мечту! Молина готов физически настолько хорошо, что после субботнего матча вышел на поле против «Атлетика» вчера и отыграл весь поединок без замены.

«Гранаду», которая отчаянно сражается за выживание, вдохновил результат против «Мальорки». Следом обыграли «Атлетик» дома 1:0. На этот раз Молина не забил, но на его счету 10 голов и 5 ассистов. Сорокалетний ветеран одновременно лучший снайпер и лучший ассистент команды Айтора Каранки. Этот наставник возглавил команду совсем недавно, но уже успел завоевать две победы и дважды сыграть вничью. Пока в новом клубе бывший игрок «Реала» не знает поражений.

Молина применяет модную фишку

Хорхе Молина Видаль – скромный мужчина, который так и не почувствовал себя звездой футбола, невзирая на удачные поединки в составе «Бетиса». Не исключено, что он побьет рекорд Донато. Легендарный бразилец забил в Примере в возрасте 40 лет, 4 месяцев и 17 дней. Теперь, если Хорхе Молина останется в «Гранаде» еще на год, что планирует сделать, а команда спасется от вылета, то и этот рекорд падет. Молина уже на втором месте, обошел Сесара Родригеса и Хосе Аракистайна.

Как Видалю удается в сорок лет сохранять форму? Во-первых, он взрослый мужчина, в отличие от многих молодых футболистов. Хорхе Молина имеет дипломы о высшем спортивном образовании, может работать директором, получил базовую тренерскую лицензию. Во-вторых, уже три года футболист применяет интервальное голодание. О его пользе нужно консультироваться с врачами, но многие атлеты пользуются им для сохранения формы и сокращения процента жира в организме.

Молина принимает пищу на протяжении восьми часов, но дальше 16 (разумеется, включительно со сном) – голодает. Иногда пропускает целый день, если чувствует необходимость. Поскольку многие японские долгожители говорят, что в их жизни были похожие условия – с голодными периодами и большими пропусками приемов пищи, что-то в этой диете есть. Только не стоит забывать, что Хорхе Молина – профессиональный атлет, окруженный врачами и тренерами.

Взял номер в честь известного тезки

До «Гранады» Молина забивал голы за «Хетафе», в том числе, в Лиге Европы. Прошел большой путь, ведь когда двадцать лет назад Каранка готовился к своему третьему победному финалу Лиги чемпионов, молодой Молина мечтал пробиться в основу клуба из региональной лиги, любительской команды из дивизиона с 350 участниками. Прошло двадцать лет – вместе тащат «Гранаду» из зоны вылета. Каранке нравится, когда видит счастливые лица фанатов нового клуба.

А когда Айтор пришел в новую команду, то увидел лишь грустных и взволнованных футболистов, которые держали на плечах груз ответственности. Вылет из Примеры для скромной команды может означать разорение. Теперь у аутсайдера есть самая крупная в их истории выездная победа в Ла Лиге – 6:2 против «Мальорки». Хорхе Молина сделал три гола в той встрече, дубль и ассист. В 40 лет и 15 дней сыграл как молодой и перспективный форвард.

В Ла Лиге даже футболистов, которые выходили на поле в его возрасте или позже, немного. В 1935-м году у Горация Лоу заболел футболист, поэтому менеджер вынужденно вышел на поле в 48 лет, но это вряд ли стоит засчитывать. А вот еще годик и Хорхе Молина побьет рекорды Рикардо, Карбони, Валерона и замахнется на достижения Хоакина, ведь Санчес планирует завязать ближайшим летом. А Молина останется, если «Гранада» спасется от вылета.

Все, что от форварда зависело, он уже сделал, многие его пасы и удары приносили команде очки. Пока Хорхе – Победоносец, как и его тезка, святой Георгий. К слову, свой 23-й номер в «Гранаде» Хорхе Молина носит в честь именно покровителя его родного городка Алькоя, его день у католиков 23 апреля. Пусть далеко не сразу, пусть звезд с неба не хватал, но в сорок лет Молина является одним из самых крутых ветеранов европейского футбола наряду с Ибрагимовичем и Дани Алвесом.