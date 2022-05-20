Три главные интриги на финише сезона

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20 мая 2022, 14:56

Последний тур обещает стать горячим блюдом для гурманнов во первых решается судьба титула кто же Гвардиола или Клопп станут его обладателями, также интересно смогут ли в «Арсенале» все же финишировать выше «Тоттенхэм» или судьба 4 места была решена в северолондонсом дерби, вто в итоге покинет Премьер-лигу «Лидс» или «Бернли» кто окажется более удачлив в свои матчах, по этому решил написать что обо всем этом лично я думаю и как звершится сезон.

Битва за титул.

Матчи:

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла».

После того как МС опять остался без лиги чемпинов проиграв полуфинал «Реалу», оставив нас без лучшей развязки на финальную стадию сезона, и без очередного английского финала за последние пару лет, все силы бросили на внутренний чемпионат. Для начала «горожане» смяли у себя дома «Ньюкасл» без шанса для тех со счетом — 5:0, после примерно также разобрались и с «Вулверхэмптоном» — 1:5, дали тем хоть гол престижа забить. И все думали после таких выносов соперников, что все, судьба титула решена и последнего тура можно не ждать, но в предпоследнем матче подножку подопечным Гвардиолы умудрился поставить Дэвид Мойес и его «Вест Хэм». При чем «молотобойцы» даже вели по ходу матча — 2:0 голы забивал дважды Джаррод Боуэн, который в этом сезоне обратил на себя внимание и возможно именно он получит награду игрок сезона в клубе. Однако футболисты Гвардиолы провалив первый тайм сумели отыграться во втором, сначала Джек Грилиш забил, все же не зря ест свой хлеб, а затем произошло два эпизода во первых Владимир Цоуфал срезал мяч в свои ворота, а затем МС после того как сравнял мог выйти вперед благодаря пенальти, но Марез упустил шанс вывести вперед свой клуб и уже подарить титул. Все же Вх отыграл здоровский матч, заставил МС понервничать.

А теперь вся надежда на «Астон виллу» и Стивена Джеррарда, что тот приехав на «этихад» сумет взять реванш у «Манчестера Сити» за 2014 год, когда еще в качестве игрока Джеррард вместе с «Ливерпулем» провалили окончание того сезона подарив титул тем. Также в команде будет выступать и Филлипе Коутиньо, который провел тут в аренде и окончательно принял решение подписать контракт с клубом, бразилец также выступал тогда вместе с Джеррардом в составе «красных» и постарается реабилитироваться за тот сезон.

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

«Ливерпуль» заканчивает сезон домашней игрой, тут надо постараться не ударить лицом в грязь. Вообще этот матч не был бы важным, если МС сам не сделал все, чтобы сохранить интригу для этого. Для начала походу сезона пару раз терял очки, давая приблизиться к себе, помните, когда они опережали ребят Клоппа на 10 очков умудрились такой задел растерять до минимума, и в предпоследнем туре облажались в игре с ВХ, хоть и зацепил ничью. Но стоит отдать должное в этой гонке и «Ливерпулю», который не бросил погоню за лидером и ждал каждый раз осечки соперника подбирая важные очки, даже дважды по ходу сезона скатав ничью с «Тоттенхэмом» уже можно было бы сдаться, но тем не менее не упустил возможности сохранить надежды на титул.

Если честно с трудом им даются победы еле-еле обыграли «Ньюкасл» в гостях в 35 туре — 1:0, потом была та самая ничья с «Тоттенхэмом» — 1:1, после чего все решили что все гейм-овер, но потом сломили в гостях «Астон Виллу» — 2:1, мне кажется тогда все же Джеррард слил игру, чтобы помочь им, а в предпоследнем туре проигрывая в гостях «Саутгемптону» полурезервом вырвали таки победу со счетом — 2:1, сохранили надежду на титул и даже на Квадрупл. Клопп уже выиграл кубок Лиги и кубок Англии у Тухэля в обоих играх, пусть и в серии пенальти, но цена выигрыша высоковата. Думаю матч с «Вулверхэмптоном» будет некой проверкой и для них. Тут надо побеждать, и надеяться, как и весь сезон, на то что «Астон Вилла» отберет очки, пока у футболистов испанца 90 очков, у футболистов немца 89, последний тур решит — все или ничего. Также это важно и для Гвардиолы победить или остаться без трофеев, такое у него уже было в его первом сезоне в АПЛ .

Прогнозы и выводы: Мое мнение «Манчестер Сити» победит, защитит титул, а «Астон Вилла» и Джеррард преподнесут к ногам Гвардиолы и горожан корону АПЛ , как Стивен сделал это в 2014 году упав на банановой кожуре. «Ливерпуль» тоже победит, но скорей всего в один мяч, среди национальных трофеев кубка лиги и кубка Англии с них хватит, финал ЛЧ с «Реалом» важнее грез об квадрупле. И еще добавлю это сезон напоминает 2019, когда МС в последнем туре добыл победу, «Ливерпуль» застыл вторым, и в этот раз все будет также.

Битва за ТОП 4

Если «Челси» уже гарантировал по итогу сезона попадание в ТОП 4, хоть и провалился по ходу сезона отстав от чемпионской гонки, то вот в северолондонском дерби еще не все потеряно «Тоттенхэм» и «Арсенал» в последнем туре решат судьбу 4 места.

Матчи:

«Норвич Сити» — «Тоттенхэм»

Нет ничего проще чем ехать на матч к главному аутсайдеру чемпионата и побеждать их. «Тоттенхэм» провалив начала сезона никто не верил, что они смогут снова попасть в зону ЛЧ , обойдя и «Манчестер Юнайтед» и своего заклятого врага «Арсенал». Но тут нужно сказать, что Конте проделал вообщем-то положительную работу, так как эксперимент с назначением португальца Санту испортил настрой на сезон, и не смотря на три победы в первых стартовых матчах — 1:0 каждая, но затем был полнейший провал. Тоттенхэм по ходу сезона выдал хорошие отрезки, а недавняя битва и победа против «Арсенала» — 3:0 дала возможность, чтобы снова финишировать в чемпионате выше врага. И «Бернли» хоть и с большим трудом, но победили дом — 1:0 Кейн, который до этого разорвал просто «канониров» с пенальти достаточно спорного, но с судьей спорить нельзя, тот всегда прав, позволил победить, и закрепили пока что за собой 4 строчку.

«Арсенал» — «Эвертон»

«Арсенал» прошлый сезон провалил, оставшись впервые за 25 лет если не ошибаюсь без зоны еврокубков финишировав на 8-ом не привычном для себя месте, ведь их доминатора Артету можно было и турнуть, хотя канониры сегодня типичный середняк и возможно испанец не во всем виноват, особенно в их убогом положении. По ходу этого сезона они могли финишировать даже 4-ыми, и этого матча против «ирисок» не нужно было бы ожидать, но не сложилось. Команда Артеты провалила старт в отличии от «Тоттенхэма» наоборот проиграв 3 матча на страте с общим счетом — 0:9, самое позорное поражение это новичку лиги в 1 туре «Брентфорду» — 0:2, но затем сумели выравнить ситуацию, и подняться вверх. Но сил все же как видим не хватает в последних турах. Сначала проиграли «шпорам» в гостях при чем крупно — 0:3 что не было с 86 года, когда «Тоттенхэм» нанизал «Арсенал» — 5:1, то есть в северолондонском дерби обычно в эпоху АПЛ «пушкари» не проигрывали больше трех голов. А совсем недавно размякли в игре против «Ньюкасла» без шанса — 0:2. Но мне кажется в последнем туре все для них изменится.

Прогнозы и выводы: Мое мнение таково мне кажется «Тоттенхэм» потеряет очки и не просто, а проиграет «Норвичу» и пропустит вперед «Арсенал», как это было в 2016 году, мало того что тогда «Лестер» упустили в борьбе за титул, так еще умудрились тогда всрать последний матч сезона вылетевшему «Ньюкаслу» — 1:5, это тогда стоило второго места, так как «канониры» победили и по разнице очков 71 на 70 финишировали выше. «Арсенал» дожмет «Эвертон» — 2:1, так как они уже обезопасили себя от вылета, и может быть сольют игру экс-игроку, ведь Артета до перехода в качестве игрока на «эмирейтс» был футболистом «ирисок» на протяжении 6 лет. По итогу «Арсенал» финиширует 4-ым.

Сохранение прописки.

«Эвертон» в предпоследнем туре обезопасили в итоге себя от вылета, команда Фрэнка Лэмпарда в перестрелки у себя дома со счетом — 3:2 проигрывая в два гола совершив героический камбек добыли важную победу над «Кристал Пэласом». Но все еще не ясно кто же окажется третьим неудачником сезона, понятно лишь одно «Норвич» и «Уотфорд» снова понижаются в классе, вернувшись в прошлом сезоне сюда, то в 38 туре «Лидс» и «Бернли» определятся кто спасется, а кто скатится. Пока оба коллектива набрали одинаковое количество очков по 35, но по разнице голов «бордовые» опережают «белых» в борьбе за спасительное 17 место.

Матчи:

«Брентфорд» — «Лидс Юнайтед».

«Лидс Юнайтед» совсем плох по ходу этого сезона, если прошлый сезон был интересным, после 16 летнего возвращения в элиту, они выдавали крутые матчи с моментами с голами интригой, игра в кавалерийский футбол и финишировали девятыми. Тот на этот раз все печально, ну во первых ушел Марсело Бьелса, который их и поднял в элиту, что-то совсем команда перестала под его руководством показывать признаки жизни, во вторых пришел Джесси Марш, который не особо и помог, если скажем «Бернли» расставанием с Дайчем дало результат, и они прорвались к спасению, что нельзя сказать что при смене тренера клуб заиграл как то по новому. В последнем туре сохранилась надежда, но в гостях у «Брентфорда» который с Эриксеном тоже ожил, показать что то внятное будет достаточно сложно, команда должна попытаться изменить ситуацию. В последних турах кое-как ничью зацепили с «Брайтоном» — 1:1, и именно она дает надежду на спасение, но до этого проиграли «Челси» без шансов — 0:3, затем «Арсеналу» — 1:2, Ман Сити в одну калитку — 0:4, ну тут знаете конкурировать с командами из верхней части таблицы очень сложно, календарь на финише жесткий у «павлинов», вот именно матч с "Бренфтордом это единственный шанс. Скажем соперник в последнем туре «Брентфорд» тоже выдал хороший местами сезон, все ждали их в зоне вылета, но они приятно удивили сохранив прописку в АПЛ в отличии от «Норвича» и «Уотфорда» им даже смена тренеров не помогла.

«Бернли» — «Ньюкасл Юнайтед».

Оба соперника данного матча провалили чемпионат, «сороки» по середине сезона стали подниматся вверх, когда сменился владелеца, пришли арабы, назначили Хау, совершили пару неплохих покупок, эти укрепление дали результат. То хозяева этого матча почти до последнего были далеки от спасения, но все же приняли решение расстаться с Дайчем и выравнили свое положение, обыграв таких соперников как «Саутгемптон», «Уотфорд» за три очка, «Вулверхэмптон» и «Эвертон» за сохранение прописки в элите. Пока они лишь по разнице голов опережают соперника. Мне кажется будет очень сложная игра, ведь скажем они умудрялись проиграть и «Норвичу», которому уже на тот момент было все равно, недавно дома «Астон Вилле» — 1:3, хотя в перенесенной игре еще раз сыграли с ними и кое как зацепили ничью, а также «Тоттенхэму» минимально проиграли, сами понимаете что все решится в последнем туре.

Прогнозы и выводы: Если честно то «Бернли» и «Лидс» оба коллектива достойны, чтобы остаться, но только один спасется, по этому я думаю это сделает «Лидс Юнайтед», который добудет возможно ничью в матче с «Брентфордом», а «Бернли» дома уступит окрепшему «Ньюкаслу». Мне кажется « бордовым» будет проще вернутся в АПЛ , если «белые» вылетят в чемпионшип, то могут опять там застрять надолго, как было в последний раз на целых 16 лет.