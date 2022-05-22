Мбаппе выбрал сотни миллионов евро от ПСЖ. Килиан использовал «Реал» и нарушил слово

1653203245

22 мая 2022, 10:07

Самый большой трансферный скандал года.

Деньги – ужасная мотивация в большом футболе

На уровне, когда люди выживают, финансовый стимул работает, ведь позволяет сохранять достоинство. Но для профессиональных атлетов мирового класса деньги такая абстракция, как для самых известных миллиардеров. На примере спортсменов видели, когда безумные контракты не помогают, а вредят карьере. Мбаппе получил от ПСЖ трехлетний контракт, а Перес заранее сообщил игрокам «Реала», что Килиан отказался от трансфера, о котором мечтал с детства.

Шейхи из ПСЖ настолько ненавидят «Реал» и Переса после серии конфликтов, что предложили Мбаппе 100 млн евро в год и 300 млн евро подъемных. Это шестьсот миллионов за три сезона. Даже если учесть французские налоги для богатых, остается целое состояние. Впрочем, наперед знаем, что эта попытка удержать игрока не сработает. Месси выступал шикарно, когда у него была огромная зарплата. Когда оклад стал неадекватным, то «Барселона» погрязла в долгах, а Лионель с унылым лицом встречал очередной вылет из плей-офф Лиги чемпионов.

Предложение быть «владельцем проекта» — чушь

Мбаппе – молодой человек, всего 23 года. В любом возрасте можно навешать «лапши на уши», но манипулировать футболистом без жизненного опыта проще. Поскольку Катару нужна дружба с Францией и Германией – планируют продавать им свои газ и нефть, как уже успешно делают в Азии, то шейхи готовы даже президента Макрона сделать своим переговорщиком. Переизбранный политик звонил Мбаппе, убежал остаться. Уже в этот момент Килиан должен был сообразить, что история корыстная.

Или француз все понимал, но решил использовать «Реал»? Такая версия тоже имеет право на жизнь. А чтобы сделать массаж эго Килиана, выдумали формулу, будто молодой человек без образования – с детства «ломовая лошадь» в спорте, станет «владельцем проекта» ПСЖ . Дошли до того, что Мбаппе якобы начнет одобрять главных тренеров, директоров и влиять на трансферную политику. Даже если это вранье, слухи повлекут последствия. Теперь все неудачи ПСЖ повесят на Мбаппе, как вешали на Месси поражения «Барселоны», где у него якобы было похожее влияние.

Родители Килиана – яркий пример имперсонаторов

Фердинанду Демара было двадцать лет, когда в 1941-м записался в армию. Притворялся офицером, но его раскрыли. Дальше выдал себя за психолога, начал преподавать в разных колледжах в США , позже один даже основал, не имея образования. Затем представлялся хирургом, украв личность знакомого. Оказался единственным врачом на корабле во время корейской войны, умудрился провести ряд сложных успешных операций, прочитав учебник по хирургии.

Но Демара выделялся высоченным уровнем интеллекта и годами практики – притворялся тем, кем не является. А вот родители Мбаппе, которые вжились в роль его агентов, могут провалить единственное задание. Мама футболиста заявила, что предложения «Реала» и ПСЖ одинаковые. Неправда, поскольку единственное преимущество у шейхов перед Пересом – деньги. В футболе много примеров, когда родня вредит игроку, представляя его интересы. Вместо того чтобы выбить Килиану шикарные условия контракта с «Реалом», семья выбрала худший сценарий для карьеры – остаться в Париже.

Лига 1 не станет АПЛ , Мбаппе испортит себе карьеру

Предположим, что все критики решения Килиана неправы. Предположим, что в «Реале» плохое место для становления легенды футбола. В таком случае, чтобы план сработал, а Мбаппе умудрился стать лучшим футболистом планеты в ПСЖ , нужен небывалый рост уровня и популярности Лиги 1. Но этот чемпионат за три года не станет как АПЛ . Также нужно, чтобы руководство парижан научилось выбирать тренеров и менеджеров. Даже если уволят Леонардо, то ни один элитный менеджер не пойдет работать в Лигу 1. Турнир не так силен, чтобы гений тратил на него свое время и силы.

В ПСЖ полно внутренних конфликтов, и еще посмотрим, справится ли с ними Зидан. Допустим, Мбаппе выиграет Лигу чемпионов с Неймаром и Месси. А дальше что? Повесив на себя контракт с 100 млн евро зарплаты, он автоматически добавил ценник в 200-250 млн евро. Какой клуб в ближайшие годы решиться его подписать? Все откажутся, то есть француз однажды проснется и поймет то, что давно понял Неймар. Вход в ПСЖ щедро оплачивается, а выход сразу заваливают. И это еще моделирование идеального сценария, где все будет вроде бы успешно.

Только в АПЛ или Ла Лиге узнали бы уровень Килиана

В более реалистичном варианте ПСЖ не получается заиграть с Зиданом. Или Зинедин вообще отказывается возглавить парижан. Месси ссорится с Мбаппе, катарские шейхи просят подписать Роналду, который тактически может не подойти. ПСЖ продолжает неуважительно относиться к тем, кто важен – Ди Марию и Наваса ждет судьба Тиаго Силвы. Давление будут нарастать, Мбаппе может потерять форму, ведь выдал сильный сезон – 45 матчей, 36 голов, 26 ассистов, с мыслями о белоснежной футболке «Реала» и Эль Класико.

Теперь добровольно оказался в «золотой клетке», причем с клеймом мужчины, который не держит слово. Килиан никогда не отрицал, что хочет в «Реал». Теперь может пережить развал ПСЖ изнутри. Нельзя загнать мастеров уровня Хакими, Месси, Верратти, Неймара и Мбаппе в «лигу фермеров» (не вообще, а по сравнению с АПЛ или Ла Лигой) и наивно верить, будто звезды не поймают себя на мысли, что продались. Паредес – не самый умный парень среди футболистов, в этом месяце заявил, что хотел бы играть за «Реал». Даже Леандро все понимает.

Катарцы готовы подкупить Мбаппе, но стратегически это ошибка для клуба. Месси будет знать, что получает меньше, чем какой-то сопляк. Неймар будет это знать, а бразилец жадный, когда говорим о деньгах. Зависть – плохое чувство, но не всем повезло с ней разминуться. Парижанам стоило поймать Переса на блефе год назад и всучить «Реалу» Килиана за 180-200 млн евро. Могли бы спокойно развивать команду. Вместо этого подписали постаревшего Месси. Продолжают делать вид, будто величие можно купить за деньги. Нет, это не так.

Деньги важны, но талант и воля ценнее. А в спорте принципиально часто играть против всех сильнейших. Потому Бензема в шаге от «Золотого мяча», а Мбаппе может стать новым Неймаром. Можно забить даже 50 голов за сезон в Лиге 1, но вылететь от «Лейпцига» Тедеско в плей-офф ЛЧ . Причем после успехов во Франции никто не поверит, что Мбаппе – величайший в мире. А с его данными дано закладываться именно на место в истории мирового футбола, а не лиги, где один клуб богаче всех остальных. Причем в этой истории есть один важный момент.