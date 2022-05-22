Soccer.ru
ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадкаЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Мбаппе выбрал сотни миллионов евро от ПСЖ. Килиан использовал «Реал» и нарушил слово

22 мая 2022, 10:07
Мбаппе
00:00 / 00:00

Самый большой трансферный скандал года.

Деньги – ужасная мотивация в большом футболе

На уровне, когда люди выживают, финансовый стимул работает, ведь позволяет сохранять достоинство. Но для профессиональных атлетов мирового класса деньги такая абстракция, как для самых известных миллиардеров. На примере спортсменов видели, когда безумные контракты не помогают, а вредят карьере. Мбаппе получил от ПСЖ трехлетний контракт, а Перес заранее сообщил игрокам «Реала», что Килиан отказался от трансфера, о котором мечтал с детства.

Шейхи из ПСЖ настолько ненавидят «Реал» и Переса после серии конфликтов, что предложили Мбаппе 100 млн евро в год и 300 млн евро подъемных. Это шестьсот миллионов за три сезона. Даже если учесть французские налоги для богатых, остается целое состояние. Впрочем, наперед знаем, что эта попытка удержать игрока не сработает. Месси выступал шикарно, когда у него была огромная зарплата. Когда оклад стал неадекватным, то «Барселона» погрязла в долгах, а Лионель с унылым лицом встречал очередной вылет из плей-офф Лиги чемпионов.

Предложение быть «владельцем проекта» — чушь

Мбаппе – молодой человек, всего 23 года. В любом возрасте можно навешать «лапши на уши», но манипулировать футболистом без жизненного опыта проще. Поскольку Катару нужна дружба с Францией и Германией – планируют продавать им свои газ и нефть, как уже успешно делают в Азии, то шейхи готовы даже президента Макрона сделать своим переговорщиком. Переизбранный политик звонил Мбаппе, убежал остаться. Уже в этот момент Килиан должен был сообразить, что история корыстная.

Или француз все понимал, но решил использовать «Реал»? Такая версия тоже имеет право на жизнь. А чтобы сделать массаж эго Килиана, выдумали формулу, будто молодой человек без образования – с детства «ломовая лошадь» в спорте, станет «владельцем проекта» ПСЖ. Дошли до того, что Мбаппе якобы начнет одобрять главных тренеров, директоров и влиять на трансферную политику. Даже если это вранье, слухи повлекут последствия. Теперь все неудачи ПСЖ повесят на Мбаппе, как вешали на Месси поражения «Барселоны», где у него якобы было похожее влияние.

Родители Килиана – яркий пример имперсонаторов

Фердинанду Демара было двадцать лет, когда в 1941-м записался в армию. Притворялся офицером, но его раскрыли. Дальше выдал себя за психолога, начал преподавать в разных колледжах в США, позже один даже основал, не имея образования. Затем представлялся хирургом, украв личность знакомого. Оказался единственным врачом на корабле во время корейской войны, умудрился провести ряд сложных успешных операций, прочитав учебник по хирургии.

Но Демара выделялся высоченным уровнем интеллекта и годами практики – притворялся тем, кем не является. А вот родители Мбаппе, которые вжились в роль его агентов, могут провалить единственное задание. Мама футболиста заявила, что предложения «Реала» и ПСЖ одинаковые. Неправда, поскольку единственное преимущество у шейхов перед Пересом – деньги. В футболе много примеров, когда родня вредит игроку, представляя его интересы. Вместо того чтобы выбить Килиану шикарные условия контракта с «Реалом», семья выбрала худший сценарий для карьеры – остаться в Париже.

Лига 1 не станет АПЛ, Мбаппе испортит себе карьеру

Предположим, что все критики решения Килиана неправы. Предположим, что в «Реале» плохое место для становления легенды футбола. В таком случае, чтобы план сработал, а Мбаппе умудрился стать лучшим футболистом планеты в ПСЖ, нужен небывалый рост уровня и популярности Лиги 1. Но этот чемпионат за три года не станет как АПЛ. Также нужно, чтобы руководство парижан научилось выбирать тренеров и менеджеров. Даже если уволят Леонардо, то ни один элитный менеджер не пойдет работать в Лигу 1. Турнир не так силен, чтобы гений тратил на него свое время и силы.

В ПСЖ полно внутренних конфликтов, и еще посмотрим, справится ли с ними Зидан. Допустим, Мбаппе выиграет Лигу чемпионов с Неймаром и Месси. А дальше что? Повесив на себя контракт с 100 млн евро зарплаты, он автоматически добавил ценник в 200-250 млн евро. Какой клуб в ближайшие годы решиться его подписать? Все откажутся, то есть француз однажды проснется и поймет то, что давно понял Неймар. Вход в ПСЖ щедро оплачивается, а выход сразу заваливают. И это еще моделирование идеального сценария, где все будет вроде бы успешно.

Только в АПЛ или Ла Лиге узнали бы уровень Килиана

В более реалистичном варианте ПСЖ не получается заиграть с Зиданом. Или Зинедин вообще отказывается возглавить парижан. Месси ссорится с Мбаппе, катарские шейхи просят подписать Роналду, который тактически может не подойти. ПСЖ продолжает неуважительно относиться к тем, кто важен – Ди Марию и Наваса ждет судьба Тиаго Силвы. Давление будут нарастать, Мбаппе может потерять форму, ведь выдал сильный сезон – 45 матчей, 36 голов, 26 ассистов, с мыслями о белоснежной футболке «Реала» и Эль Класико.

Теперь добровольно оказался в «золотой клетке», причем с клеймом мужчины, который не держит слово. Килиан никогда не отрицал, что хочет в «Реал». Теперь может пережить развал ПСЖ изнутри. Нельзя загнать мастеров уровня Хакими, Месси, Верратти, Неймара и Мбаппе в «лигу фермеров» (не вообще, а по сравнению с АПЛ или Ла Лигой) и наивно верить, будто звезды не поймают себя на мысли, что продались. Паредес – не самый умный парень среди футболистов, в этом месяце заявил, что хотел бы играть за «Реал». Даже Леандро все понимает.

Катарцы готовы подкупить Мбаппе, но стратегически это ошибка для клуба. Месси будет знать, что получает меньше, чем какой-то сопляк. Неймар будет это знать, а бразилец жадный, когда говорим о деньгах. Зависть – плохое чувство, но не всем повезло с ней разминуться. Парижанам стоило поймать Переса на блефе год назад и всучить «Реалу» Килиана за 180-200 млн евро. Могли бы спокойно развивать команду. Вместо этого подписали постаревшего Месси. Продолжают делать вид, будто величие можно купить за деньги. Нет, это не так.

Деньги важны, но талант и воля ценнее. А в спорте принципиально часто играть против всех сильнейших. Потому Бензема в шаге от «Золотого мяча», а Мбаппе может стать новым Неймаром. Можно забить даже 50 голов за сезон в Лиге 1, но вылететь от «Лейпцига» Тедеско в плей-офф ЛЧ. Причем после успехов во Франции никто не поверит, что Мбаппе – величайший в мире. А с его данными дано закладываться именно на место в истории мирового футбола, а не лиги, где один клуб богаче всех остальных. Причем в этой истории есть один важный момент.

Мбаппе получит бы сотни миллионов евро и в составе «Реала», ведь это реклама, охват Ла Лиги, в Испании он тоже будет лицом чемпионского клуба. Решение остаться в ПСЖ спорное и из-за футбола, и из-за ставки на деньги, которых у Килиана уже полно. Понятно, почему огорчен Перес, и почему бесится Тебас – Ла Лига мечтала получить Холанда и Мбаппе, чтобы повторить фокус с противостоянием Лионеля и Криштиану, но не получилось. Понятно, что «Реал» теперь потратит деньги на защиту и откажется от приглашения Килиана в будущем. Жаль, что сильный молодой футболист не понимает элементарных вещей. Деньги есть у каждого элитного спортсмена, а величие нельзя доказать хет-триком в ворота «Метца».

Вадим Багров
АВТОР
Вадим Багров
Трансферная лихорадка
БЛОГ
Трансферная лихорадка
ПСЖ  Реал  Мбаппе Килиан
Источник: Soccer.RuФото: твиттер ПСЖ
СлухиСтало известно, за какую сумму «Бавария» готова продать Гнабри этим летом
Сегодня, 00:45
Агент Собослои отреагировал на слухи о переходе в «Реал Сосьедад»
Сегодня, 00:02
Слухи«Севилья» установила цену за Кунде, которым интересуется «Челси»
Вчера, 23:31
Слухи«Милан» интересуется полузащитниками «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»
Вчера, 23:16
СлухиПолузащитник «Лейпцига» Собослои близок к переходу в «Реал Сосьедад»
Вчера, 22:48
Слухи«Бавария» готова заплатить 15 млн евро за 16-летнего игрока «Андерлехта»
Вчера, 21:22
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Feofan253 (раскрыть)
23 мая в 23:43
Любой нормальный тренер так и подумал..., но не теперь, а ещё с времён увольнения Тухеля на ровном месте.
Неэгоист
Неэгоист
23 мая в 12:16
Мбаппе сделал то, что захотел. И не нам его судить. Лучше будем наслаждаться его игрой. Конечно, поклонники Реала его будут ненавидеть. Но это их дело.
aNOOBis
aNOOBis
23 мая в 10:18
"История корыстная" - рука лицо. Вадим Багров считает остальных профессиональных спортсменов альтруистами?
Любой переход корыстный, даже переход Озила в Фенербахче. "Сбитый летчик" хотел (на самом деле не сильно хотел) еще попылить перед "пенсией".
NOVA
NOVA
22 мая в 22:09
надеюсь Реал больше не обратит на предателя свое внимание!! а мбаппе пожалеет что остался в псж!! да и наказать псж должны за такие траты!!
Мessi 10
Мessi 10
22 мая в 18:12
Ключевой абзац статьи - последний. Мбаппе получил бы сотни миллионов и если бы перешёл в Реал, но в нем сыграла банальная жадность. Видимо Мбаппе и сам по себе человек не очень далекого ума, рад не понимает, что величие нельзя доказать хет-триком в ворота Метца
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 мая в 18:02
Всю ночь ждал эту статью. Несколько раз рано утром обновлял Соккер.
Очень больная тема. Для меня вчера в какой-то мере закончился тот романтичный футбол, который был с 1990 г. по вчера, то есть 2022 год. Больше не будет действительно великих игроков. Жалкая тряпка, маменькин сынок... Даже часть болел Барсы готовы плюнуть в тебя за то, что ты сделал. Надо помнить, что последний костюм в твоей жизни бывает с зашитыми карманами.
joni1976
joni1976 ответ Elliada (раскрыть)
22 мая в 16:55
Платят не столько за игрока, сколько за потенциал
joni1976
joni1976
22 мая в 16:52
Смешная статья, парню 23 года, пусть конечно зарабатывает бабло в псж, то что он столько заработал бы в Реале лишь предположения, а с ПСЖ это четкие условия в контракте. Про то что Реал больше не обратится к Мбаппе тоже хочется спросить с чего такое мнение. В 26 лет парень будет в таком порядке что все будут хотеть его получить. Короче, есть ощущение что статью написал тренер Реала )))
Zimka
Zimka
22 мая в 16:16
О какой ЛаЛиги можно говорить когда 2 из 3 команд сейчас в яме и Реал в котором средний возраст ключевых игроков уже пугает, превращение ЛаЛиги в Серию А сценарий более чем вероятный и через 5-10 лет будет 1 Суперлига - АПЛ или шейхи ещё плотнее залезут во Францию и попробуют составить конкуренцию.
Nazi
Nazi
22 мая в 14:41
Я думаю автор с удовольствием добровольно и с великой радостью сел бы в эту так называемую "клетку", только вот никто не предлагает... :)
Feofan253
Feofan253
22 мая в 13:16
Так вот именно, что гном теперь забесится. Ему контракт на копейки выдали на фоне этого. Я, конечно, понимаю разницу в возрасте и реальные игровые возможности, но разницу в эго с огромным отрывом в сторону гнома забывать не стоит. Теперь на скамейке ПСЖ будет натуральный ад. На месте любого нормального тренера я бы 100 раз подумал теперь, прежде чем туда идти.
Barcelona For Life
Barcelona For Life
22 мая в 12:51
Плевок в лицо Реал Мадриду. А сколько пафоса было... Напоминает предматчевые дни эль-класико.
3ton
3ton ответ Elliada (раскрыть)
22 мая в 12:32
Месси к своей зарплате шёл год за годом , забивая кучу голов и раздавая столько же пассов . За плечами куча трофеев.
А человек практически ничего не добился 😂
3ton
3ton
22 мая в 12:28
Выбрал деньги 😂😂
Такое ощущение , что в Реале играют за «спасибо»
Во все топ-клубы игроков привлекают деньгами.
smitt
smitt
22 мая в 11:31
Повторюсь, там учитель-крыса. Реал должен взять ЛЧ теперь, ткнуть носом черепаху.
Dan_Madrid
Dan_Madrid
22 мая в 11:26
Рад, что не перешёл. Пускай остаётся в золотой клетке. Ливерпуль это прекрасный пример, что один игрок не может быть больше клуба.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
22 мая в 11:07
Деньги!!!!! Куда ж без них
Капо
Капо
22 мая в 10:48, ред.
В 2025 году он модет уйти бесплатно, зарпалату можно понизить... Считайте свои деньги и думайте каквыб поступили на его месте... Мбапе красавчик, поставил вест мир науши... Перес раньше так же давали леньгами когда галактикос собирал а щас его знантно поимели
Elliada
Elliada
22 мая в 10:41
Сравнение с Месси вообще не к месту. Месси начал получать по 100 млн с 2017 года, когда ему было 30 лет и за плечами было 4 победы в ЛЧ и куча национальных трофеев. К тому же Месси приносил огромную прибыль Барселоне.

А что есть в копилке у Мбаппе? Ничего. ЧМ в расчет я не беру. Он не был лучшим в сборной, да и кроме дубля против сборной Аргентины в 1/8 ничем не запомнился. В 1/4 и 1/2 он ничего не сделал. Забил ни на что не влияющий гол в финале.
Elliada
Elliada
22 мая в 10:35
Великим в ПСЖ он никогда не станет. Чемпионат Франции во многом похож на Бундеслигу. Там Бавария становится чемпионом уже десятый раз подряд и дважды за 10 лет выигрывали ЛЧ. Но кто в Баварии за это время стал великим?

Мбаппе пошел по пути Неймара. Променял величие на деньги. Бразилец уже 5 лет во Франции и чего он добился? То же самое ждет Мбаппе. ПСЖ еще пожалеет, что подписали такой контракт. Ведь гарантий, что Мбаппе поможет выиграть хотя бы одно ЛЧ нет. Были надежды на Неймара и что получилось?
shlomo
shlomo
22 мая в 10:24
Спасибо за статью.

Мы много раз слышали, что Мбаппе уже подписал контракт с Реалом – похоже, это была игра ради условий в Париже...:(((

Надеюсь Реал никогда больше не вернется к этому трансферу. Очень хотел чтобы он перешел. Но он продал свою мечту, пускай играет в своей убогой лиге. Если бы Мбаппе и правда уважал ПСЖ - то еще давно продлил контракт с клубом.
Если бы Мбаппе и правда следовал за мечтой - то выбрал Реал. Выходит, что Мбаппе просто выбрал бабло, но как известно "ваш последний костюм будет без карманов".

Ну а так что, Рад за Винисиуса, которому не придется уходить с позиции на которой он так хорош. Испанским грандам пора забыть времена Галактико, соперничать с шейхами в том кто больше заплатит бессмысленно и губительно в финансовом плане, лучше обратить внимание не на статус звезд, а на сочетаемость игроков на поле. Ливерпуль доказал, что можно быть лучшим клубом мира без постоянного участия в трансферной гонке за самых ярких и дорогих игроков.
alexkivgd
alexkivgd
22 мая в 10:21
Мдааа, пример Неймара и Месси ничему не научил. Жаль, подавал большие надежды.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 мая в 10:15
Любой бы выбрал такие деньжище!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 