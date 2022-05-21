Погба, Ди Мария и Кулибали в одной команде. «Ювентус» вернёт Скудетто с помощью опыта

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21 мая 2022, 16:23

Кьеллини и Дибала уходят, но будут крутые новички.

10 миллионов в год для Погба и «нянька» Аллегри

Француз досидел жирный контракт с «Манчестер Юнайтед». Его представители раскачали слухи об интересе со стороны Гвардиолы. Но вряд ли под той информацией был прочный правдивый фундамент. Подписывая Погба, вы берете в состав невероятного мастера, чемпиона мира, но одновременно занозу с инфантильностью реакций и оценок. С другой стороны, тренерский штаб «Ювентуса» не раз работал «няньками». Недавно в Турине гостил Тевес. Карлитос тепло обнимался с Аллегри, а тренер шутил о потере шевелюры со времен последней встречи с форвардом.

Аргентинец объединяет два клуба из Манчестера с командой из Турина, и он тоже большой ребенок. Как и Погба, который вернется туда, где был счастлив на футбольном поле. Поль не тянет на игрока для основы «Реала», но «Ювентусу» в середине поля пригодится. Особенно если отработает 7.5 млн евро в год зарплаты (выплаты могут вырасти до 10 миллионов за счет бонусов). В качестве свободного агента, а не за 105 млн евро француз – отличный новичок. Недвед и Керубини – спортивный директор «Ювентуса», вряд ли прогадают, доверившись Погба. Серия А ему подходит лучше, чем АПЛ .

Жоржиньо достать чуть проще, чем римского «орла»

Лотито считает, что «Лацио» должен получить огромные деньги и за Милинковича, и за Савича, пускай это один человек. Поэтому Сергей, который назвал прошедший сезон лучшим в футболке «Лацио», в Турин не поедет. Одиннадцать голов, одиннадцать результативных передач, улучшение тактических навыков – серб в порядке. Но Лотито не горит желанием усиливать «Ювентус», поэтому скорее ждет предложений от ПСЖ и МЮ в размере 70-75 млн евро, ведь контракт у Сергея еще на два года. Хотя хавбек вообще может остаться в Риме, его агент Кежман опровергал информацию об уходе.

Керубини, которого упоминали выше, заметили на днях в Лондоне. Понятно, что Федерико не прилетел в столицу Великобритании, чтобы проведать Кулусевски и Бентанкура. Спортивный директор ведет переговоры с «Челси» и Жоржиньо. У тридцатилетнего хавбека сборной Италии контракт всего на год, а Аллегри может видеть в нем нового Пирло. Тухель подчеркивал, что уроженец Бразилии играл с травмой и поник после того, как его промахи поставили крест на отправке Италии в Катар на ЧМ . Возможно, Жоржиньо хочет оказаться в «Ювентусе» для перезагрузки. Италия ему роднее, чем Англия.

Крайне важно найти нового лидера для линии обороны

Пропускали мало, но это не сильно помогло. У «Ювентуса» и Аллегри немного странное отношение к Щесны. Войцех – хороший голкипер, но далек от более высокого статуса. Да и возраст сказывается на том, как будет развиваться карьера поляка. Но каждый раз, когда боссов клуба спрашивают о Доннарумме или других голкиперах, то получают в ответ комплименты в адрес Щесны. С одной стороны, это указывает на доверие и процент сэйвов, с другой – на понимание, что вытащить из ПСЖ Джанлуиджи ближайшим летом не получится. Также с прошлого года говорят о подписании Кейлора Наваса, но является ли костариканец голкипером для «Ювентуса»?

Фанаты со стажем помнят Анджело Перуцци. Невысокий страж ворот испугал звезд «Аякса» в победном для «Ювентуса» финале Лиги чемпионов (до сих пор последнем успешном). Но слухи ведут к высокому вратарю, футболисту «Челси». Возможно, Кепа подешевел настолько, что «Ювентусу» будет выгодно сотрудничество? Сложно сказать, испанец не относится к голкиперам в стиле «магический подорожник» — приложил к больному месту в защите, и забыл о проблеме. Проблемы будут, ведь Кьеллини ушел, Де Лигт может уехать в другую команду. Хотя в этом случае смерть агента Райолы влияет на планы. А вот планам «Ювентуса» заполучить Кулибали много лет. Получится ли в этот раз? Сложно сказать, но Калиду знает Серию А. Правда, любит фанатов «Наполи», поэтому может отказаться.

Ди Мария – самый недооцененный из великих игроков

Слишком громкое определение для Анхеля? Любители современной футбольной статистики ответят отрицательно. Как Мбаппе и Холанд по ключевым цифровым параметрам выбиваются из общего числа, чем подтверждают выданные авансы, так Ди Мария выделяется, когда говорим о среднем количестве ассистов на полный матч. В современном футболе Анхель круче всех. Причем не стоит забывать, что играет он в Европе с 2007 года, выборка невероятно большая. Даже Де Брюйне и Мюллер позади, даже у Сеска и Озила нет никаких шансов встать в один ряд с Анхелем по количеству ассистов.

Почему ПСЖ теряет такого футболиста? Гоняются за именами, это в их стиле. Во Франции пишут, что Ди Мария обиделся, не получив предложение о новом контракте, а «Ювентус» вовремя подсуетился. Анхелито будет свободным агентом. В Турине на флангах Кин и Бернардески, но не забывайте про Куадрадо и Кьезу. Федерико вернется после травмы, попробует прожить счастливую жизнь с «Ювентусом». Но Аллегри мечтает увидеть много голов от Влаховича. Тренеру в новом сезоне нужно не только скрестить пальцы, чтобы Кьеза набрал форму осенью, но и Ди Мария в Серии А смотрелся так, как в Испании и Франции, а не так, как в Манчестере.

«Ювентус» в критической точке. У клуба хватало самых различных проблем и приключений. Будь все идеально хотя бы на поле, то вице-капитан Дибала не искал бы счастья в Милане или Риме. Два года подряд не будут чемпионами, но остаются грозной силой. Аллегри собирает крутых свободных агентов и ждет усиления всех полевых линий. Если Жоржиньо, Погба, Ди Мария и Кулибали окажутся в одном составе, а Влахович, Локателли, Кьеза, Данило и Куадрадо выдадут впечатляющий сезон на пределе возможностей, то увидим новый «Ювентус». Впрочем, остаются сомнения в том, может ли Аллегри предложить нечто революционное.

Не всегда в Турине показывают, что умеют работать с молодежью, а не с ветеранами. Но Погба, Ди Марию и Кулибали не нужно учить играть в футбол, их достаточно качественно подготовить. Получив таких мастеров, можно замахнуться на еще одно чемпионство. Даже классные миланские команды не будут спорить, что их путь к вершине отрылся параллельно с тем, как «Ювентус» потерял высоту, и это не последний фактор при смене чемпиона.