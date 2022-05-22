Джеррард снова за «Ливерпуль», а Роналду против Лиги Конференций. Интриги последнего тура АПЛ

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22 мая 2022, 15:20

Чемпионская борьба и заочная битва Северного Лондона.

Определят чемпиона Англии 2022-го года

Фанаты «Манчестер Сити» практически не сомневаются, что Де Брюйне и компания разберутся с «Астон Виллой» дома. Скорее всего, так и будет. Но для Стивена Джеррарда 38-й тур – личная попытка поквитаться с прошлым, когда оступился и не сумел выиграть с «Ливерпулем» чемпионское звание в качестве футболиста. Теперь наставник «Астон Виллы» должен отбирать очки у «Манчестер Сити», а «Ливерпулю» для титула в таком случае необходимо выиграть у «Вулверхэмптона». Причем «волки» сыты – не претендуют на место выше восьмого. Агуэро не даст соврать – АПЛ знавала невероятные чемпионские развязки. Будет борьба, если «Манчестер Сити» не разнесет «Астон Виллу» в первом тайме.

Один человек может переписать историю сезона

Промах любого футболиста «Манчестер Сити» против «Астон Виллы», например, лучшего игрока сезона, сэйв вратаря или правильная замена от тренера Джеррарда могут перевернуть весь сезон в последнем туре. Не забывайте, что по пути в парижский финал Лиги чемпионов Клопп пережил гол вратаря Алиссона в прошлом сезоне. А «Реал» и вовсе показал, как один человек – чаще всего Бензема, может менять верный ход футбольной истории. «Манчестер Сити» не стоит верить в легкий проход к титулу в АПЛ . И хотя на дистанции Гвардиола – явный кандидат в главные герои чемпионата Англии, сегодня именно матчи на выживание для «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Хосеп в чемпионатах смотрится лучше, чем в плей-офф сложных кубков, «горожанам» чуть проще, чем конкуренту. Даже жаль, что «золотой матч» практически исключен. Надо, чтобы «красные» и «волки» сыграли 5:5, а Джеррард разнес «горожан» 0:6. А вот при другой разнице мячей могло хватить обычной ничьей в Ливерпуле и менее крупной победы «Астон Виллы».

Салах и Сон разыграют «Золотую бутсу»

Европейская «Золотая бутса» достанется Роберту Левандовски – будущий нападающий «Барселоны» забил 35 мячей, вне конкуренции. Но в АПЛ будет заочная борьба между Мохамедом Салахом и Сон Хын-Мином. Южнокорейский форвард забивает каждый третий мяч своей команды в сезоне, также вместе с египтянином из Ливерпуля они остаются крутыми ассистентами. Оба бывших вингера – герои сезона. Также отметим усилия одного ветерана. Криштиану Роналду забил 18 мячей. Если вдруг Сон забьет один раз, Салах – ни разу (у Мохамеда была травма, возможно, его поберегут для финала ЛЧ ), а португалец сделает покер в ворота «Кристал Пэлас» (в его карьере и не такое случалось), то «Золотую бутсу АПЛ » разделят сразу три футболиста. Но скорее выиграет или Мохамед, или Сон.

МЮ против «Вест Хэма» в борьбе за ЛЕ

Уже отвыкли от того, что «Манчестер Юнайтед» в последнем туре ведет борьбу за титул. Теперь дожили до заочной войны за место в Лиге Европы. Команда с Роналду опустится в Лигу Конференций, если «Вест Хэм» обыграет «Брайтон» на выезде, а МЮ потеряет очки против «Кристал Пэлас». В АПЛ места при равенстве по очкам распределяют по разнице голов, и у подопечных Мойеса она намного лучше, чем у подопечных Рангника – на целых десять голов. Такую разницу за один тур не отыграть, так что если МЮ сегодня уступит или потеряет очки, а «Вест Хэм» выиграет, то Роналду отправится в третий еврокубок. Учитывая, как Мбаппе поступил с «Реалом», не исключаем попытку Криштиану напроситься обратно в Мадрид, ведь ему хочется в любимый турнир – в Лигу чемпионов.

Салах поспорит и за титул короля ассистов

Мохамед лидирует по голевым передачам, причем опережает напарников по «Ливерпулю» — Александер-Арнольда и Робертсона. Де Брюйне позади, у бельгийца 15 голов, но лишь 7 ассистов в 29 турах. Салах, сыграв больше поединков, превзошел коллегу по двум номинациям. Египтянин создал 13 голов для напарников. У латералей «Ливерпуля» Трента и Эндрю 12 и 10 пасов соответственно. Сделать три голевые передачи за вечер сложно. Так что вряд ли Боуэн из «Вест Хэма» и Маунт из «Челси», имея по десять ассистов, претендуют на победу в этой гонке. А вот борьба за первое место между двумя футболистами с правого фланга Клоппа не исключена. Также отметим, как замечал напарников Барнс из «Лестера» и Кейн – у Харри 8 голевых передач, на одну больше, чем у умницы Сона.

Назовут еще один клуб для Чемпионшипа

«Уотфорд» и «Норвич», которые давно разучились побеждать – 11 успешных матчей на две команды за сезон, отправляются в низшую лигу досрочно. Остается одна спасительная путевка и две команды, которые не гарантировали себе участие в самой богатой лиге мира через год. Заочную борьбу будут вести «Лидс» и «Бернли». Вторые встретят дома «Ньюкасл», которому ничего особенно не нужно, что не мешает Хау обыгрывать такие команды, как «Арсенал». А вот «Лидс» сыграет в гостях против «Брентфорда». Команда с Эриксеном достаточно успешная, чтобы просто так Маршу не сдаваться. «Проклятый Юнайтед» имеет намного худшую разницу забитых и пропущенных мячей, чем «Бернли» – наследие стиля Бьелсы. «Лидсу» не подойдет повторение результата оппонента. Шансы на спасение команды, которая год назад была десятой, невысокие. А вот «Бернли» может второй сезон подряд финишировать на 17-м месте, хотя в прошлый раз не переживали о вылете в последнем туре, имели запас по очкам.

«Тоттенхэм» отгоняет «Арсенал» от ЛЧ