Марсело может стать 25-м капитаном, поднявшим кубок ЛЧ. Дважды в истории почётное право передавали напарникам

1653669675

вчера, 19:41

Говорим о лидерах накануне большого финала.

Дидье Дешам – первый капитан-победитель ЛЧ

Франко Барези упустил возможность выиграть Лигу чемпионов в первом розыгрыше обновленного Кубка чемпионов. «Милан», который и тогда, и сейчас становился первым, дважды покорял старый турнир, но с новым форматом пришел новый кубок и иной победитель. Трофей Лиги чемпионов изготовил швейцарский ювелир Юрг Штадельманн. Он спешил в круиз с женой к берегам Калифорнии. Быстренько сделал детали, а дальше в дело вступил гравировщик Фред Беннингер.

Успели представить новый сияющий кубок, который сразу же получил прозвище – «ушастый». 26 мая 1993 года на стадионе в Мюнхене «Олимпик» и «Милан» вышли за победой в историческом первом финале. Весь Марсель ждал большой праздник, а счастливчики отправились за 1200 километров в Мюнхен, где увидели своими глазами легендарных Мальдини, Райкарда, Барези, Донадони и Ван Бастена. Но у французов тоже был крутой состав – Бартез, Боли, Десайи, Бокшич, Феллер, Абеди Пеле и Дидье Дешам.

Воспитанник «Нанта», заигравший в «Марселе» со второй попытки, в двадцать шесть был капитаном команды. Стал самым молодым официальным лидером, который удостоился чести поднять над головой почетный трофей. Гол Боли застал Капелло врасплох, «Милан» не сумел отыграться. Вратарь Бартез, тогда еще с шевелюрой, не лишил Дешама высокой чести, сыграл безошибочно. Дидье стал первым капитаном, поднявшим сияющий трофей. Потом была дискотека 90-х, затем в белой рубашке будущий тренер снес кубок с трапа самолета в Марселе.

Двадцать четыре разных капитана поднимали кубок

Волнительный момент: когда после поцелуев от остальных игроков трофей достается человеку с повязкой на рукаве. В 1994-м Барези снова не повезло – пропустил финал. Зато вице-капитан Тассотти и компания разобрались с «Барселоной» — жесткая победа «Милана» со счетом 4:0. Первые финалы были непредсказуемыми, ведь через год опытные «россонери» проиграли юному «Аяксу» Луи Ван Гала, крепкого ему здоровья.

Юный Клюйверт забил единственный мяч, а проверенный Райкард не стал мешать Данни Блинду. Именно отец нынешнего защитника «Аякса» пошел за набравшим популярность трофеем. Дальше были Виалли и Ройтер (капитан «Боруссии» Дортмунд Заммер отдал коллеге право поднять кубок над головой). География расширялась, впервые ЛЧ выиграл клуб из Испании – «Реал» одолел «Ювентус», а самый опытный в составе «сливочных» — Мануэль Санчис, поднял над головой «ушастого».

Дальше пошла экзотика, впервые высокая честь досталась представителю маленькой страны, а именно польскому датчанину Петеру Шмейхелю. Затем снова за кубком пошел Санчис. Эстафета перешла к Эффенбергу, добрались до кубка в руках опытного Фернандо Йерро в 2002-м году. Мальдини лишь через год первым поднял трофей, который уже держал в 1994-м. Затем случилась главная сенсация в истории ЛЧ – выиграл «Порту» юного Моуриньо. Сейчас у Жозе пять побед в финалах еврокубков, а тогда была лишь вторая.

Жорже Кошта забрал кубок в Португалию, а через год в Стамбуле его из рук Мальдини выдернул Джеррард. Сейчас Стивен в Париже, ждет новый финал с участием «Ливерпуля». А вот в 2006 году впервые в карьере «ушастого» забрал Пуйоль. Мальдини и «Милан» сумели отомстить «Ливерпулю» в 2007 году, а Рио Фердинанд, который считает себя лучшим защитником в истории АПЛ , выиграл в Москве. Перед Дзанетти до кубка добрался во второй раз Пуйоль.

Позже целых семь лет выигрывали разные капитаны. Дзанетти, Абидаль (в «Барселоне» щедро отдали ему такое право в 2011 году), Лэмпард (Терри пропускал финал из-за дисквалификации), Лам, Касильяс, Хави и Рамос по очереди совершали один и тот же футбольный ритуал. Мурашки бежали по коже, а затем один хитрый испанец превратил поход за кубком в рутину. Серхио Рамос поднимал над головой трофей первым трижды подряд, и это рекорд. В ближайшие годы с ним вряд ли кто-то сумеет сравняться.

Марсело может стать пятым среди капитанов «Реала»

У Нойера и Аспиликуэты лишь по одному почетному походу за «ушастым», им для начала надо повторить опыт Санчиса, Мальдини и Пуйоля. А отдельно отметим Хави. Испанец мог быть в этой компании, но отказался в пользу Абидаля, причем в своем первом финале в качестве капитана «Барселоны». Рамос свое право никому не отдавал. Не было повода, да и не тот у Серхио характер. Успех «Реала» в значительной мере строится на умении показать зубы и дать сдачи.

На данный момент только у них есть столько разных капитанов, которые ходили за кубком. Бензема может стать пятым в списке. Лига чемпионов обожает «сливочных», есть у нее такая слабость. Недруги вспомнят все судейские скандалы за много лет, а нейтральный зритель отметит любопытную деталь. Всего второй раз в истории турнира кубок может оказаться в руках форварда-капитана. После Виалли – будущего чемпиона Европы в штабе сборной Италии, нападающие не были официальными лидерами победителей.

Капитан «Реала» Марсело на лавке, а полевой капитан Бензема пишет свою большую историю. Француз претендует на «Золотой мяч». Но чтобы наверняка обойти Салаха, ему нужна победа в Париже. «Реал» прибыл в столицу Франции в черных костюмах – не впервые в плей-офф, словно на фарт. Стильный Карим становится в историческую очередь, а вот почетная миссия в случае победы отойдет Марсело. Хотя Хендерсона не списывайте. Джордан может сыграть в финале, хотя у него найдется достойная замена. Алиссон, Александер-Арнольд и Робертсон являются вице-капитанами, их выбрали на командном голосовании, также в строю Милнер и Ван Дейк – «старшие» вице-капитаны.

У «Реала» же следуют старой испанской традиции. Часто капитаном становится тот, кто провел больше всего матчей в составе команды. Хенто не сразу стал официальным лидером. Амансио, Хосе Мартинес, Сантильяна, Санчис, Йерро, Рауль, Касильяс и Рамос сначала играли без повязок, и лишь в зрелом возрасте все менялось. Во многих клубах поступают иначе, ведь тот же Дешам показал, что можно быть молодым капитаном и поднять над головой кубок. Но завтра «ушастый» пойдет или к почти 32-летнему Хендерсону, или к 34-летнему Марсело.

Одна из отличительных черт нового финала – опытность участников, невероятно сильные команды. «Ливерпуль» и «Реал» сражались между собой, а теперь Клопп и Анчелотти выпустят проверенные составы с высоким средним возрастом. И с Кубками чемпионов в личных коллекциях. Только если у Марсело четыре победы, то Хендерсон мечтает о второй.