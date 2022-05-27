Анчелотти забил в игре двух великих режиссеров. Удивительная история первого большого матча тренера «Реала»

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вчера, 16:36

Карло представили реквизитором фильма с Де Ниро.

Бертолуччи обманул Пазолини в примирительном матче

Пазолини снимал свой последний фильм «Сало, или 120 дней Содома» недалеко от Пармы. Дело было весной 1975-го, а до конца года великий режиссер не доживет. Его тело найдут у футбольного поля страшно изувеченным. Пазолини избили, пытались поджечь, а по трупу несколько раз проехала машина. Полицейские нашли крайнего – 17-летнего парня, но спустя десятилетия он отказался от признаний.

В Риме сразу шептались, что это дело рук мафии. Или большого бизнеса, ведь Пьер Паоло влез в дела нефтегазовой компании. Политические взгляды и ориентацию Пазолини тоже учитывали при расследовании. Был коммунистом, а под подозрением оказались молодые неофашисты, славшие угрозы. Одно из самых загадочных дел в истории криминальной Италии обросло версиями, а правду уже не откопать.

А в этой истории важно, что речь о большом фанате «Болоньи» и футбола. Пазолини на поле прозвали «Штукас» в честь немецкого самолета. Пьер Паоло был вертлявым игроком атаки, техничным, но до профессионального футбола не дорос. Зато всегда с радостью играл. Когда узнали, что Бертолуччи тоже снимает фильм недалеко от Пармы, то актриса Лаура Бетти предложила большой матч 11 на 11 с тортом и кубком победителю.

Бернардо накануне ссорился с Пазолини из-за отзывов учителя о скандальной работе с Брандо – «Последнее танго в Париже». Теперь снимал эпопею «Двадцатый век» с Де Ниро, Депардье и Сазерлендом. Пазолини решил сгладить углы в день рождения Бертолуччи матчем в парке у Пармской обители. Пьер Паоло серьезно готовил команду электриков и осветителей, а вот Бертолуччи был молодым хулиганом.

Поскольку Де Ниро и Депардье не умели играть, как и сам режиссер, то пригласили двух местных подростков. Бернардо схитрил, через знакомого богача выпросил у «Пармы» юниоров. И одного из них звали Карло, спустя 47 лет у него будет много побед и финалов. Юного брюнета представили реквизитором или статистом, кто уже вспомнит? Бертолуччи спокойно относился к футболу, но проигрывать старшему товарищу не собирался.

Команды назывались, как фильмы. «Сало» (ударение на второй слог) приехала на игру в цветах «Болоньи». А команда Бернардо – «Новеченто», предстала в сшитой костюмерами фиолетовой форме с красными трусами с названием фильма по диагонали. Пазолини разозлился из-за нелепой формы соперника, но Бертолуччи отшутился – едкий фиолетовый цвет должен был отвлекать оппонентов.

Сыграй сегодня команды Тарантино и Скорсезе, то матч посмотрели многие. Тогда информация не передавалась настолько легко, поединок увидели только дамы с собачками. Хорошо еще, что жена Бертолуччи вела съемку и явились местные журналисты. Иначе могли не узнать подробностей. Бертолуччи устроился тренером, весь матч оставлял едкие комментарии, а 53-летний Пазолини играл.

Команда Пьер Паоло повела 2:0, а тогда включились подростки. Анчелотти с другом разорвали соперника – 2:5, Карло раздавал передачи и забил один из мячей. Пазолини плохо скрывал злость, получил травму. Режиссер догадался, что у соперника не реквизиторы. Но вместо новой ссоры помирился с другом в день его рождения, хотя от торта отказались, команда Пазолини покинула парк сразу после общего фото.

Анчелотти напомнили об этой истории спустя десятилетия

Брюнетом, который позирует на общем фото двух команд со скрещенными на груди руками, оказался нынешний тренер «Реала», о чем узнали лишь в 2019-м году. Юный Анчелотти не интересовался деталями того матча, явится ему приказало начальство. Приехали утром в воскресенье в парк, чтобы сыграть в футбол. Карло точно смотрел в кинотеатре «Крестного отца» Копполы, но фильмы Пазолини и Бертолуччи его тогда не интересовали.

А футбол их всех объединил. Карло вспоминал, что тактики не было, два юных профессионала сделали разницу. Анчелотти рад, что ему напомнили о том воскресном холодном дне. Получается, это первый великий матч в многолетней карьере Карло. Здорово, что его увидели на общем фото и уточнили детали. А вот Бертолуччи, доживший до 2018 года, так и не узнал, что разок тренировал будущую звезду «Ромы».

Фанатом футбола Бернардо стал лишь на старости лет, когда начал болеть за «волков». Он родился в Риме и так совпало, что Пазолини в столице поселился в том же доме, где рос его будущий коллега. Судьба свела двух легенд кино. Бертолуччи знал, что как только Пазолини видит возможность организовать футбольный матч – тащит всех на поле. 16 марта 1975 года нашелся повод, день рождения Бернардо.

Забавно, что именно Анчелотти занесло в команду Бертолуччи. Зато через Карло мир футбола узнал об одном из самых удивительных любительских поединков в истории. Бернардо понял уже после смерти ярого фаната Пазолини, почему футбол в Италии как религия. На старости лет Бертолуччи даже поддерживал региональный римский клуб «Трастевере», созданный в 2013 году в том районе, где начал карьеру Франческо Тотти.

У Карло очередное танго в Париже против «Ливерпуля»

Возможно, даже не последнее танго в финале ЛЧ для опытного режиссера. Таких, как Анчелотти, не стоит недооценивать. Многих бы сломало поражение в Стамбуле. Но через два года Карло обыграл «красных» в новом финале. Двенадцать лет «Реал» не мог добраться до «ушастого», а Карло сделал Роналду первым в ЛЧ . Успехи Зидана базировались на работе, которую проделал мудрый итальянский тренер.

А «Реал» Зинедина достался самому Анчелотти. Многие считали, что Карло – переходной менеджер, Перес вел переговоры с другими наставниками. Теперь итальянец в новом финале, где не будет ПСЖ или МЮ . Под его руководством Бензема идет за «Золотым мячом». Винисиусу можно смело отдавать передачи. А уход Рамоса и Варана не означает, что Куртуа всегда пропускает на гол больше, чем опасный соперник. Анчелотти напомнил «Реалу» о его главном козыре – силе духа.

Как кино создает параллельную реальность, отражая действительность и подчеркивая важные детали, так футбол отвлекает от бытия своей магией. Анчелотти не получит Мбаппе, чтобы проделать с ним большой путь в «Реале». Но теперь странно выгонять режиссера чемпионства и попадания в новый финал ЛЧ . Карло в очередной раз напомнил, почему является одним из самых титулованных европейских тренеров. Но многие забывают, что и играл прилично.

Конечно, футболист Анчелотти не равен Зидану или Кройфу. Но был полузащитником «Ромы» и «Милана». Игроком сборной Италии. Увы, Карло не попал на победный ЧМ -82 из-за травмы колена. Зато с «Ромой» и «Миланом» выигрывал Скудетто. Также дважды взял КЕЧ , и оба раза появлялся на поле рядом с Райкардом. Спустя три десятилетия после тех финалов Анчелотти может опередить величайших — выиграть четвертый тренерский кубок чемпионов.

Пока у него, Зидана и Пейсли по три победы. Поскольку Карло является фанатом «Ромы», то на неделе радовался кубку после успеха Моуриньо в Тиране. А завтра его решающий матч против давних соперников, «Ливерпуля» и Клоппа. Можем увидеть настоящее кино. Отдельным футбольным сюжетам позавидуют даже выдающиеся режиссеры, неслучайно одержимый игрой Пазолини называл футбол «последним священным ритуалом нашего времени».