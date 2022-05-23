Soccer.ru
ГлавнаяБлоги"Соккер" ТопИстория футбола

Мбаппе не первый, кто отверг «Реал». В списке Тотти, Буффон, Джеррард и легенда «Барселоны»

23 мая 2022, 19:40
Мбаппе Килиан
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Неймар
Неймар
Нападающий
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
00:00 / 00:00

Отказы галактического масштаба.

Килиан Мбаппе

Перес думал, что заполучил Мбаппе свободным агентом, умыл шейхов. Килиан дал устное согласие, но не спешил подписывать контракт. Использовал любимый клуб для переговоров с ПСЖ. Лизаразю прав – Мбаппе поставил на колени два клуба, а Францию показал страной, где супервезды не держат слово.

Сейчас пиар-службы Мбаппе и ПСЖ забросают вас версиями, чтобы убедить – дело не в деньгах. Одна из свежих – якобы боялся, что «Реал» выгонят из ЛЧ из-за попытки создать Суперлигу. Еще могут добавить, что младший братик просил старшего остаться дома. Или Мбаппе жевал утром круассан, подавился, а президент ПСЖ, оказавшийся рядом, спас Килиану жизнь. И за это попросил автограф под новым контрактом на сотни миллионов евро за три года. Но все не из-за денег, конечно, а из любви к Лиге 1.

Франческо Тотти

Тотти до сих пор круто играет в футбол. В любительской лиге в Риме издевается над вратарями на маленьком поле ударами по девяткам. А много лет назад «Реал» звал лидера «Ромы» к себе. Жена футболиста – Илари, подумала, что муж согласится, ведь предложение было финансово выгодным, а главный трофей с римлянами – Скудетто, Тотти к тому времени уже выиграл. Впервые из Мадрида позвонили в 2001-м, но итальянец отказался.

Спустя пять лет Франческо выиграл чемпионат мира со сборной, был опытнее, но хватало сил для нового вызова. Собирался согласиться, но в последний момент подумал о семье, друзьях, фанатах «Ромы» и остался, чтобы всю карьеру посвятить «волкам». Вряд ли поклонники Тотти возмутились бы его переездом в Мадрид – нет клубной вражды, но решение принято. Итальянец до сих немного жалеет. Вдруг бы заиграл, семье понравилась бы Испания, а папа и муж набрал бы трофеев?

Стивен Джеррард

Случилось это еще до Стамбула, когда Джеррард не был уверен, что сможет перерасти с «Ливерпулем» уровень веселых финалов Кубка УЕФА против «Алавеса». У англичанина не всегда клеились отношения с руководством «Ливерпуля» — однажды дошло до реальных переговоров с «Челси», когда возникла заруба вокруг нового контракта. Но Джеррард каждый раз оставался, пока не выбрал на старости футбольных лет Лос-Анджелес, чтобы позагорать и побегать за мячом.

Стивен хвастался, что отказал «Реалу», но тут нужно вспомнить непростые взаимоотношения англичан с этим клубом. Мог не заиграть, как Вудгейт или Оуэн. И мог не выиграть Лигу чемпионов, ведь с 2002-го по 2014-й у «сливочных» была пауза в турнире. Своим отказом Джеррард не только сохранил уважение фанатов «Ливерпуля» — в те времена клуб Переса считали главным «денежным мешком», и этот титул им достался до появления богатого «Челси», но и добрался до Стамбула, где обыграл «Милан» в знаменитом финале.

Джанлуиджи Буффон

Накануне чемпионата мира в Германии вспыхнул скандал Кальчополи. В результате «Ювентус» оказался в Серии В, а многие звезды того состава решили сменить клубы. Но не Буффон. Он поехал на ЧМ-2006, выиграл его вместе с Тотти, а затем вернулся в Турин, чтобы пережить еще один виток личного кризиса. У Буффона хватало психологических проблем, ведь еще после неудачного финала ЛЧ у него начались панические атаки.

Вратарь несколько лет лечил депрессию, ему казалось, что всех вокруг интересует его образ крутого футболиста, а не он сам. Джанлуиджи получил приглашение от циничного «Реала» в момент, когда не собирался предавать «Ювентус». Битву Буффона против Касильяса в одном составе мир не увидел, а итальянец увидел в музее картину Шагала «Прогулка» и снова ощутил вкус жизни. Играет за «Парму», не гнушается работы в воротах 12-й команды Серии В.

Роберт Левандовски

Поляк, играя за «Боруссию Д», получал сообщения от Моуриньо и разговаривал с Пересом лично. Параллельно ему звонил сэр Алекс Фергюсон – предлагал перейти в «Манчестер Юнайтед». Молодой форвард отказал всем, в том числе, «Челси», и выбрал «Баварию», причем перешел свободным агентом – эта деталь объясняет, почему была такая большая очередь из желающих. «Реал» рассчитывал заманить Роберта позже, но первый отказ сорвал все планы.

Позже Левандовски сам хотел играть за «Реал» с Роналду, но Перес предлагал ему стать резервистом Бензема. Были такие времена в истории футбола, когда в Роберте еще сомневались, а в Карима верили сильнее. Сейчас «сливочным» не нужен возрастной результативный форвард, один у них уже есть. Все силы обладателя «Золотой бутсы» брошены на подписание контракта с врагами «Реала» из Каталонии. «Барселона» ищет деньги, Роберт мечтает об Эль Класико.

Юрген Клопп

Аллегри рассказывал, что дважды отказывал «Реалу». Также Нагельсманну звонили, но посчитал, что не готов возглавить такой большой клуб – на тот момент работал в «Лейпциге». А вот Юргена Клоппа руководство «Реала» не могло не заметить в полуфинале Лиги чемпионов против «Боруссии» Д. Дело было перед назначением Бенитеса, но Йоахим Лёв предпочел остаться в сборной Германии, а Юрген Клопп решил, что «Ливерпуль» душевнее.

История могла развернуться иначе, ведь вряд ли немец провалился бы в команде с Роналду, как это сделал Рафаэль. Тогда Зидан не перерос бы пост тренера второго состава, но не факт, что все финалы Лиги чемпионов сложились для «Реала» так успешно, как с Зинедином. Клопп мог возглавить клуб из Мадрида по совету Моуриньо – Жозе общался с Пересом и после своей отставки, рекомендовал именно Юргена. У португальца хороший вкус, но фанаты «Ливерпуля» рады, что он отказался от испанского предложения.

Неймар

История чем-то похожа на ту, что сейчас приключилась с Мбаппе. Родственник футболиста, который представляет его интересы, использовал «Реал», чтобы получилось больше денег от другого клуба. Неймар в детстве ездил в Мадрид и мог в итоге перейти в «Реал». Но тринадцатилетний парень не решился на переезд в Европу, остался в «Сантосе». Когда-то давно Пеле отказался от предложения «Реала», поскольку его смутила судьба Диди, который столкнулся в Мадриде с неприкрытым расизмом.

Спустя десятилетия никто бы Неймара не заставлял таскать мячи и чистить бутсы, чтобы унизить. Зато хитрый отец футболиста использовал интерес Переса, чтобы провернуть сделку с «Барселоной». Каталонцам пришлось переплатить, а детали трансферы стали предметом разбирательства в суде. Как бы сложилась карьера Неймара в «Реале»? Вряд ли очень успешно, левый фланг в те времена занимал Роналду. Наверное, даже хорошо, что вингер выбрал «Барселону».

Луис Суарес

Хорхе Месси – отец Лионеля, пару раз использовал «Реал», чтобы получить от «Барселоны» хорошие условия. Впервые в момент переезда из Аргентины, когда мальчика никто особо не знал. А еще чуть позже, когда Месси заиграл в основе. Но Лионель знал, что не хочет в «Реал», а вот Луиса Суареса туда звали несколько раз. Уругваец задумался, но решил, что ему лучше подойдет игра с Месси, чем с Роналду.

Жена Суареса училась именно в Барселоне, город Гауди и Дали стал еще одной из причин, почему Луис не поехал в Мадрид. К слову, другом детства художника Сальвадора был будущий легендарный хавбек «блаугранас» Хосеп Самитьер. А вот Месси стал другом Суареса, поэтому уругваец ни на секунду не пожалел, что выбрал «Барселону». До того момента, как руководство клуба его предало и выставило из команды.

В итоге Суарес отомстил «Барселоне», выиграв Ла Лигу, а «Реал» при встрече попробует отомстить Мбаппе. Бензема опубликовал фотографию Тупака Шакура – намекнул на предательство Килиана, ведь по легенде убийство репера организовали при помощи человека из его окружения. В окружении французского форварда ПСЖ нашлись люди, которые выбрали не Эль Класико и «Сантьяго Бернабеу», а Лигу 1. «Реал» оправится от шока, нашел новую цель.

Марсело может стать 25-м капитаном, поднявшим кубок ЛЧ. Дважды в истории почётное право передавали напарникам
Вчера, 19:41Вадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии5
Анчелотти забил в игре двух великих режиссеров. Удивительная история первого большого матча тренера «Реала»
Вчера, 16:36Вадим Багров в блоге Футбольная ностальгияКомментарии8
Алан Дзагоев покинул ЦСКА после 14 лет службы. Как менялись мнения о талантливом футболисте
20 маяАлександр Чистяков в блоге Вспомнить всё!Комментарии15
Холанд перешёл в команду отца. В футболе стало на одну клубную династию больше
11 маяВадим Багров в блоге Футбольная ностальгияКомментарии8
«Реал» надеется на камбэк в полуфинале Лиги чемпионов. Этот древний зверь редко выходит из леса
04 маяВадим Багров в блоге Футбольная ностальгияКомментарии8
Официально«Локомотив» привлечёт историков для определения даты основания клуба
29 апреля
Сортировать
Все комментарии
Barcelona For Life
Barcelona For Life
24 мая в 20:22
    Lorenzo Zizu
    Lorenzo Zizu
    24 мая в 12:25
    Мбаппе конечно хорош, но из него никогда не получится звезда, кумир миллионов. Не говоря уже о его характере и жадности, просто по игре он не впечатляет. Есть у него скорость, настырность, пока он молодой, тем не менее с учётом якобы "космической" скорости он вряд ли может сравниться с тем же Анри. А по технике и другим компонентам, в частности с одной ногой и без игры головой пока никаких чудес на поле не показывает. По ведению переговоров заметно повлиял на него Неймар, ещё и кутить как он научится и симулировать... И всё нет никакой звезды. Жаль...
    John 5mith
    John 5mith
    24 мая в 12:16
    Ну с Тотти была не очень романтичная история... В 2004 переход лучшего футболиста Италии был уже согласован, сразу после Евро. Но там в первом же матче случился плевок в Поульсена, раскрученный телевидением до небес.
    Потерявшая лидера сборная пала жертвой "скандинавской победы". А опозорившийся в Примере Реал (то есть дон Флорентино) предпочел скандально прославившемуся Тотти другого "галакти", к которому давно прицеливался - Майкла Оуэна.
    sv_1969
    sv_1969
    24 мая в 10:30
    Сравнивать черепашку с Тотти или Джерардом .... Даже ре знаю
    volga.kot
    volga.kot
    23 мая в 23:29
    Мбаппе - футболист с характером
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    23 мая в 22:20
    а кого хотел увидеть? игроков Сити? такое редко бывает
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    23 мая в 22:16
    История неудачников, от части
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    23 мая в 22:09
    Истина!!!
    x7b55wc72ab9
    x7b55wc72ab9
    23 мая в 21:31
    Надо быть настоящим лидером чтобы перейти в Реал и доказывать что ты лучший,мбапе не такой ,он никогда не будет Роналду или Месси
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    23 мая в 21:04
    Мбаппе и Неймар лишние в этом списке. Они именно из-за денег отказали Реалу! Это триллион процентов!
    Хаус 1
    Хаус 1 ответ Птица Феникс (раскрыть)
    23 мая в 20:47
    Сочувствую
    Elliada
    Elliada
    23 мая в 20:17
    Думал, список будет подлиннее. А тут даже 10-ти отказов не набралось
    Ironigor
    Ironigor
    23 мая в 20:08
    Мбаппе не первый, кто отверг «Реал». В списке Тотти, Буффон, Джеррард и легенда «Барселоны».
    Тут всё ясно и красиво расписано автором статьи. И вполне это не все те кто когда-то отказался переходить в Реал . У каждого футболиста есть свои на то причины и пристрастия , симпатии и антипатии . И никто из всех перечисленных не бил себя в грудь и не говорил на каждом шагу что его самая большая мечта детства играть за Реал. И никто из перечисленных не созванивался с боссом Реала Пересом и не говорил, что после окончания сезона перейдёт играть за Реал, никто из них не подписывал соглашение с Реалом . А Мбаппе всё это делал и говорил. Мало того у него с Пересом очень хорошие взаимоотношения. И он до последнего скрывал о том , что он развёл ПСЖ на огромные деньги 💰 💰 💰 и кинул Реал . А ведь Перес надеялся на Килиан , и не стал предпринимать никаких попыток даже вести переговоры о подписании Холанда. И это и есть предательство по отношению к Пересу и по отношению к себе и своей, так сказать мечте детства. Оказывается что мечта детства продаётся, как и дружеское соглашение. Всему есть цена .И эту цену предложили шейхи ПСЖ . Но это его выбор и с ним ему жить. И про чемпионство в Лиге Чемпионов в составе ПСЖ для Мбаппе можно забыть. Как и забыть о своём развитии в Лиге 1 . Это не тот чемпионат где такому игроку как Мбаппе есть хоть один шанс развиваться как футболисту . Потихонечку он станет одним из ... .
    И это тоже его выбор . Такова жизнь.
    Неэгоист
    Неэгоист
    23 мая в 19:58
    Пересу надо подумать об отставке. Надо давать дорогу молодым менеджерам.
    NOVA
    NOVA
    23 мая в 19:57
    да уж, много хороших игроков не перешли в Реал, а чем большинство из них жалеет, что не поиграли в Лучшем клубе 20 века!! ну посмотрим что будет с мбаппе, не надоест ли ему постоянно выигрывать только лигу 1!!
    Птица Феникс
    Птица Феникс
    23 мая в 19:45
    Этот парень будет играть в ПСЖ, и точка!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     