Мбаппе не первый, кто отверг «Реал». В списке Тотти, Буффон, Джеррард и легенда «Барселоны».

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23 мая 2022, 19:40

Отказы галактического масштаба.

Перес думал, что заполучил Мбаппе свободным агентом, умыл шейхов. Килиан дал устное согласие, но не спешил подписывать контракт. Использовал любимый клуб для переговоров с ПСЖ . Лизаразю прав – Мбаппе поставил на колени два клуба, а Францию показал страной, где супервезды не держат слово.

Сейчас пиар-службы Мбаппе и ПСЖ забросают вас версиями, чтобы убедить – дело не в деньгах. Одна из свежих – якобы боялся, что «Реал» выгонят из ЛЧ из-за попытки создать Суперлигу. Еще могут добавить, что младший братик просил старшего остаться дома. Или Мбаппе жевал утром круассан, подавился, а президент ПСЖ , оказавшийся рядом, спас Килиану жизнь. И за это попросил автограф под новым контрактом на сотни миллионов евро за три года. Но все не из-за денег, конечно, а из любви к Лиге 1.

Тотти до сих пор круто играет в футбол. В любительской лиге в Риме издевается над вратарями на маленьком поле ударами по девяткам. А много лет назад «Реал» звал лидера «Ромы» к себе. Жена футболиста – Илари, подумала, что муж согласится, ведь предложение было финансово выгодным, а главный трофей с римлянами – Скудетто, Тотти к тому времени уже выиграл. Впервые из Мадрида позвонили в 2001-м, но итальянец отказался.

Спустя пять лет Франческо выиграл чемпионат мира со сборной, был опытнее, но хватало сил для нового вызова. Собирался согласиться, но в последний момент подумал о семье, друзьях, фанатах «Ромы» и остался, чтобы всю карьеру посвятить «волкам». Вряд ли поклонники Тотти возмутились бы его переездом в Мадрид – нет клубной вражды, но решение принято. Итальянец до сих немного жалеет. Вдруг бы заиграл, семье понравилась бы Испания, а папа и муж набрал бы трофеев?

Случилось это еще до Стамбула, когда Джеррард не был уверен, что сможет перерасти с «Ливерпулем» уровень веселых финалов Кубка УЕФА против «Алавеса». У англичанина не всегда клеились отношения с руководством «Ливерпуля» — однажды дошло до реальных переговоров с «Челси», когда возникла заруба вокруг нового контракта. Но Джеррард каждый раз оставался, пока не выбрал на старости футбольных лет Лос-Анджелес, чтобы позагорать и побегать за мячом.

Стивен хвастался, что отказал «Реалу», но тут нужно вспомнить непростые взаимоотношения англичан с этим клубом. Мог не заиграть, как Вудгейт или Оуэн. И мог не выиграть Лигу чемпионов, ведь с 2002-го по 2014-й у «сливочных» была пауза в турнире. Своим отказом Джеррард не только сохранил уважение фанатов «Ливерпуля» — в те времена клуб Переса считали главным «денежным мешком», и этот титул им достался до появления богатого «Челси», но и добрался до Стамбула, где обыграл «Милан» в знаменитом финале.

Накануне чемпионата мира в Германии вспыхнул скандал Кальчополи. В результате «Ювентус» оказался в Серии В, а многие звезды того состава решили сменить клубы. Но не Буффон. Он поехал на ЧМ -2006, выиграл его вместе с Тотти, а затем вернулся в Турин, чтобы пережить еще один виток личного кризиса. У Буффона хватало психологических проблем, ведь еще после неудачного финала ЛЧ у него начались панические атаки.

Вратарь несколько лет лечил депрессию, ему казалось, что всех вокруг интересует его образ крутого футболиста, а не он сам. Джанлуиджи получил приглашение от циничного «Реала» в момент, когда не собирался предавать «Ювентус». Битву Буффона против Касильяса в одном составе мир не увидел, а итальянец увидел в музее картину Шагала «Прогулка» и снова ощутил вкус жизни. Играет за «Парму», не гнушается работы в воротах 12-й команды Серии В.

Поляк, играя за «Боруссию Д», получал сообщения от Моуриньо и разговаривал с Пересом лично. Параллельно ему звонил сэр Алекс Фергюсон – предлагал перейти в «Манчестер Юнайтед». Молодой форвард отказал всем, в том числе, «Челси», и выбрал «Баварию», причем перешел свободным агентом – эта деталь объясняет, почему была такая большая очередь из желающих. «Реал» рассчитывал заманить Роберта позже, но первый отказ сорвал все планы.

Позже Левандовски сам хотел играть за «Реал» с Роналду, но Перес предлагал ему стать резервистом Бензема. Были такие времена в истории футбола, когда в Роберте еще сомневались, а в Карима верили сильнее. Сейчас «сливочным» не нужен возрастной результативный форвард, один у них уже есть. Все силы обладателя «Золотой бутсы» брошены на подписание контракта с врагами «Реала» из Каталонии. «Барселона» ищет деньги, Роберт мечтает об Эль Класико.

Аллегри рассказывал, что дважды отказывал «Реалу». Также Нагельсманну звонили, но посчитал, что не готов возглавить такой большой клуб – на тот момент работал в «Лейпциге». А вот Юргена Клоппа руководство «Реала» не могло не заметить в полуфинале Лиги чемпионов против «Боруссии» Д. Дело было перед назначением Бенитеса, но Йоахим Лёв предпочел остаться в сборной Германии, а Юрген Клопп решил, что «Ливерпуль» душевнее.

История могла развернуться иначе, ведь вряд ли немец провалился бы в команде с Роналду, как это сделал Рафаэль. Тогда Зидан не перерос бы пост тренера второго состава, но не факт, что все финалы Лиги чемпионов сложились для «Реала» так успешно, как с Зинедином. Клопп мог возглавить клуб из Мадрида по совету Моуриньо – Жозе общался с Пересом и после своей отставки, рекомендовал именно Юргена. У португальца хороший вкус, но фанаты «Ливерпуля» рады, что он отказался от испанского предложения.

История чем-то похожа на ту, что сейчас приключилась с Мбаппе. Родственник футболиста, который представляет его интересы, использовал «Реал», чтобы получилось больше денег от другого клуба. Неймар в детстве ездил в Мадрид и мог в итоге перейти в «Реал». Но тринадцатилетний парень не решился на переезд в Европу, остался в «Сантосе». Когда-то давно Пеле отказался от предложения «Реала», поскольку его смутила судьба Диди, который столкнулся в Мадриде с неприкрытым расизмом.

Спустя десятилетия никто бы Неймара не заставлял таскать мячи и чистить бутсы, чтобы унизить. Зато хитрый отец футболиста использовал интерес Переса, чтобы провернуть сделку с «Барселоной». Каталонцам пришлось переплатить, а детали трансферы стали предметом разбирательства в суде. Как бы сложилась карьера Неймара в «Реале»? Вряд ли очень успешно, левый фланг в те времена занимал Роналду. Наверное, даже хорошо, что вингер выбрал «Барселону».

Хорхе Месси – отец Лионеля, пару раз использовал «Реал», чтобы получить от «Барселоны» хорошие условия. Впервые в момент переезда из Аргентины, когда мальчика никто особо не знал. А еще чуть позже, когда Месси заиграл в основе. Но Лионель знал, что не хочет в «Реал», а вот Луиса Суареса туда звали несколько раз. Уругваец задумался, но решил, что ему лучше подойдет игра с Месси, чем с Роналду.

Жена Суареса училась именно в Барселоне, город Гауди и Дали стал еще одной из причин, почему Луис не поехал в Мадрид. К слову, другом детства художника Сальвадора был будущий легендарный хавбек «блаугранас» Хосеп Самитьер. А вот Месси стал другом Суареса, поэтому уругваец ни на секунду не пожалел, что выбрал «Барселону». До того момента, как руководство клуба его предало и выставило из команды.