Алан Дзагоев покинул ЦСКА после 14 лет службы. Как менялись мнения о талантливом футболисте

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20 мая 2022, 18:56

Местами и правда было легендарно.

Сегодня ЦСКА объявил об уходе Алана Дзагоева из клуба. Если вы не имеете привычки заглядывать в паспорт футболистам, то можете подумать, что речь о древнем ветеране: полтора десятилетия в клубе, в последние годы почти не играет из-за травм. На самом деле, Алан еще далек от футбольной старости — через месяц ему исполнится 32 года.

Криштиану Роналду забил 18 голов в АПЛ в свои 37 лет, 36-летний Лука Модрич выдает один из лучших сезонов в карьере, а 34-летний Карим Бензема должен получить «Золотой мяч». Алану Дзагоеву тоже прочили большую и славную карьеру, особенно после Евро-2012, но, к сожалению, получилась лишь яркая вспышка в начале и тускнеющее с каждым годом свечение. Вспомним историю Алана в ЦСКА в цитатах людей, которые были рядом с ним.

2008 год, когда Дзагоев ворвался в российский футбол

Милош Красич:

Если Дзагоев будет всегда играть так, то скоро получит предложение от «Манчестер Юнайтед».

2009 год, по ходу которого Дзагоев подхватил, но со временем переборол «синдром второго сезона»

Евгений Гинер:

Мы очень рассчитываем на Алана. В первой части сезона он провёл немалое количество матчей, но потом получил травму. Место в стартовом составе занял Карвальо. Это нормальная конкуренция. Дзагоев — сильный футболист, и сейчас к нему относятся уже по-другому, нежели в минувшем сезоне. Он обязательно вернётся в состав и ещё много раз проявит себя самым лучшим образом. Я в этом не сомневаюсь.

Гус Хиддинк, главный тренер сборной России:

Дзагоев выступает не столь ярко, как в прошлом сезоне? Согласен. Но у него всё впереди, и при правильном отношении к делу игрока ждёт большое будущее. Испытание вторым сезоном часто оказывается очень сложным для молодого футболиста. Дзагоев, надеюсь, его выдержит. Мы вызвали его ещё и потому, что хотели поддержать в сложный момент.

2010 год, когда Дзагоев сыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов и забил первый гол за сборную России

Леонид Слуцкий, главный тренер ЦСКА :

Все понимают, что Дзагоеву только 20 лет, это очень молодой игрок, у него бывают разные периоды. К тому же у Алана было очень сложное межсезонье: он пропустит почти всю подготовку, у него была травма, он форсировал восстановление. Уровень его таланта не снизился, просто уровень конкуренции в ЦСКА сейчас высокий. В его перспективах я не сомневаюсь.

2011 год, когда Дзагоев поссорился со Слуцкими и был выставлен на трансфер, но извинился и остался в ЦСКА

Леонид Слуцкий:

Ситуация с Дзагоевым — самая неприятная ссора с игроком не только за время моего пребывания в ЦСКА , но и вообще за всю мою тренерскую карьеру.

Виктор Понедельник, легендарный советский футболист, чемпион Европы 1960 года:

Дзагоев – талантливый парень, с хорошей техникой, но ему уже пора браться за ум, чтобы не остаться в вечно подающих надежды.

Андрей Аршавин, ведущий футболист сборной России:

Алана я считаю самым талантливым из молодых российских футболистов. Надеюсь, что он будет прогрессировать и со временем станет настоящим лидером сборной России.

2012 год, когда Дзагоев зажег на Евро-2012

Вячеслав Малафеев:

Алан — молодой, талантливый игрок. То, что он сделал в матче с Чехией, это большое достижение для него и для команды. Он показал определённый уровень и сделал заявку на то, чтобы стать лучшим бомбардиром или даже лучшим игроком чемпионата.

Василий Березуцкий:

Алан здорово играет, не знаю, с чем это связано, может, перед свадьбой решил погулять и отметить прощание с холостяцкой жизнью таким образом. Не секрет, что у Алана была серьёзная травма, он много пропустил, очень серьёзно готовился — и вот он результат. Думаю, что Дзагоев достоин перейти в один из сильнейших клубов Европы, тем более он молодой и будет постоянно прибавлять, у него вся жизнь впереди, в том числе и футбольная.

2013 год, когда Алан впервые стал чемпионом России и спел неприличную песенку про «Зенит»

Роман Бабаев:

Дзагоев незамедлительно извинился и признал, что был неправ. Клуб тоже принял определённые меры, но вдаваться в детали не буду. Наутро, когда появилось это видео, мы говорили с Аланом — и он искренне раскаивался.

Леонид Слуцкий:

В чём Дзагоев может стать лучше? Да во многом! У Алана непочатый край работы. Вот, например, статистика по голам и передачам у него великолепная, он много отдаёт острых передач. Но при этом допускает достаточно потерь. Интересный факт — именно в простых ситуациях. Получается, что сложную передачу Дзагоеву отдать легче, чем простую.

Юрген Клопп, главный тренер дортмундской «Боруссии»:

Дзагоев нам хорошо известен. Интересный футболист, хотя в настоящий момент, не стану скрывать, «Боруссия» рассматривает другие кандидатуры.

2014 год, когда Дзагоев сыграл на чемпионате мира и снова стал чемпионом России

Фабио Капелло, главный тренер сборной России:

Конечно, Алан — это очень большой талант. Талант, который может расти, и, мне кажется, я очень интересно использовал Алана в матче с Израилем, потому что я его поставил в центре поля. Думаю, на этой позиции он может ещё больше расти.

Елизбар Дзагоев, отец Алана Дзагоева:

Конечно, я бы хотел увидеть Алана в составе европейского топ-клуба. Думаю, об этом мечтает каждый футболист, и мой сын не является исключением.

2015 год, по ходу которого Алан пытался развеять миф о «талантливом, но недисциплинированном футболисте»:

Халк, форвард «Зенита»:

В чемпионате России много сильных игроков, но лично я бы выделил «десятку» ЦСКА — Алана Дзагоева. Великолепный футболист с замечательной техникой! Был бы рад сыграть вместе с ним за «Зенит».

Ролан Гусев:

У Алана Дзагоева есть все качества, чтобы проявить себя в Английской Премьер-Лиге. Игрок с головой, креативный футболист. Думаю, он подошёл бы английскому чемпионату и заиграл бы в «Тоттенхэме».

Виктор Ганчаренко:

Я поражён уровнем игры Дзагоева. Не могу сказать, что я его недооценивал, но после прихода в ЦСКА я понял, что он умеет всё. Алан играет зрело, качественно и на высоком уровне.

Алан Дзагоев:

Отсутствие вспышек гнева в последнее время? Как-то сам немножко пересмотрел поведение. Ещё возраст, может быть, сказался – стал серьёзнее, профессиональнее работать.

2016 год, когда Дзагоев забил «золотой гол» ЦСКА в РПЛ , но вынужден был пропустить Евро-2016 и начало следующего сезона

Роман Бабаев:

Дзагоев получил обидную травму в матче с «Рубином». Сломал палец на ноге. Потребуется операция. Срок восстановления три-четыре недели. Алан очень расстроен, что не сможет помочь национальной сборной на чемпионате Европы. Самое главное сейчас — восстановиться. Алан — большой молодец, я уверен, что впереди у него ещё много ярких побед и отличных матчей.

Антон Астафьев, агент Дзагоева:

Алан снова выходит на пик своей формы после травмы. Он вернулся ещё сильнее. Практически каждую неделю мы общаемся с различными клубами Англии, Германии, Италии, Испании. Скауты разных клубов присутствуют практически на каждой игре Алана, в частности, сегодня скауты «Шальке», дортмундской «Боруссии», «Вильярреала» и «Эвертона» будут наблюдать за его игрой.

2017 год, по ходу которого Дзагоева начали беспокоить частые травмы

Алан Дзагоев:

Вроде бы есть ощущение, что готов, но здоровье в последнее время подводило, и поэтому нужно грамотно подойти к этому вопросу. Не хочется опять один матч играть, а потом три недели восстанавливаться. Нужно вылечиться раз и навсегда и постоянно играть в футбол.

2018 год, когда Дзагоев попрощался со сборной России и с мечтами о европейской карьере

Алан Дзагоев:

Когда получил травму в матче с Саудовской Аравией, то сразу понял, что это задняя поверхность бедра. Это для меня не в первый раз, опять услышал неприятный щелчок. Конечно, я всё проклинал. Не хочется сейчас произносить те слова, которые тогда говорил. Понимал, что это пропуск минимум двух недель и что шансов сыграть дальше на чемпионате мира почти нет. Щелчки всегда бывали разные. В принципе уже по звуку могу определить, сильно порвал мышцу или не сильно. У меня большой опыт.

2019 год, в котором Дзагоев почти не играл из-за травм, но подписал новый контракт с ЦСКА

Виктор Ганчаренко:

Не сомневаюсь, что Дзагоев будет с нами. То, что делает сейчас Дзагоев, мне очень нравится. Он решительно настроен восстановиться и помочь команде. Мы с ним на связи. Алан рассказывает и показывает, что делает. Мне очень хочется, чтобы он вышел на свой уровень. Его эмоций и позитива ЦСКА не хватает в играх и тренировках. Если раньше Дзагоев мог привезти из отпуска лишний вес, то сейчас максимально профессионально относится к себе.

2020 год, по ходу которого Дзагоев забил последние 2 гола за ЦСКА («Химкам» и «Ротору»)

Виктор Ганчаренко:

Алан часто травмируется, к сожалению, и для него и для нас. У него очень высокий КПД , светлая голова, но травмы мешают ему нормально играть. Мне очень нравится Дзага, он всё делает и на тренировках, и в играх, но… Даже не могу сказать, какая у него травма, потому что диапазон очень широкий.

2021 год, который не принес позитивных перемен, но принес новый контракт с ЦСКА и даже игровую практику

Ивица Олич:

Хорошо знаю Дзагу, он очень важный игрок для нас. Но у него было много проблем из-за мышечной травмы. Команда — семья, и мне как тренеру было важно, чтобы такой игрок был сначала на скамейке и все видели, что он может помочь. Главное — здоровье Алана. Желание у него есть. Думаю, до конца сезона он ещё много нам поможет. После этого посмотрим, ждём, чтобы он и дальше играл за нас.

Алексей Березуцкий:

У Дзагоева всё великолепно. Просто мы его должны были поменять, чтобы не было дополнительных травм.

2022 год, ставший последним для Дзагоева в ЦСКА

Роман Бабаев:

Алан войдёт в историю как один из самых знаковых футболистов нашего клуба. Дзага перешёл к нам в 17 лет и сразу же стал показывать высочайший уровень игры. Алан — игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. В последнее время Дзага стал получать мало игрового времени в составе команды. Но он футболист такого масштаба, что не должен сидеть на скамейке.

Виктор Чанов:

В моём понимании уход Алана Дзагоева – это потеря для ЦСКА . Он как был, так и остаётся открытым, добрым парнем с чувством юмора. Алан всегда помогал близким людям. Его первые выходы на поле, как мы помним, всегда отличались неординарными действиями. Он был хорошим, достаточно сильным футболистом. Жаль, что такие футболисты уходят, но его преследовали травмы.

Виктор Ганчаренко: