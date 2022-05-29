«Они могли бы предупредить меня раньше». «Атлетико» некрасиво обошёлся с Суаресом, теперь есть вариант с АПЛ

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29 мая 2022, 08:15

Неприятное расставание.

Луис превзошёл ожидания в первом сезоне за «индейцев»

22 мая 2021 года — «Атлетико», идущий на первом месте в таблице с 83 очками, встречается с «Вальядолидом» в заключительном туре Примеры. Преследует «матрасников» мадридский «Реал» с 81 баллом в активе. Чтобы стать чемпионами «Атлетико» требовалась только победа или надежда на потерю очков «сливочными». Первый тайм подопечные Диего Симеоне проиграли 0:1, но во втором счет сравнял Анхель Корреа. Ничья лидера Примеры не устраивала, в случае победы «Реала» чемпионом бы стал бывший преследователь из-за результатов очных встреч. Но удача и чемпионский дух в этом матче сконцентрировались и воплотились в Луисе Суаресе, который на 67-й минуте забил гол и установил окончательный счет в игре. В параллельном матче победу одержал и «Реал», поэтому «золотой» гол уругвайца позолотел еще сильнее. Сразу после игры Луис не поскупился на эмоции и добрые слова:

Прошлым летом я пережил трудную ситуацию. Меня унизили. «Атлетико» открыл мне свои двери и дал возможность продолжить демонстрировать свой уровень. Этот сезон дался мне тяжелее всего.

В прошлом сезоне Примеры Суарес забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за «Атлетико». По большому счету, именно Луис стал одним из главных творцов триумфального сезона «матрасников», доказав «Барселоне» и Рональду Куману, что расставание с ним можно считать ошибкой.

Но логичный уход обрел горькое послевкусие

Теперь же завершен сезон-2021/22, который стал и для «Атлетико», и для Суареса лишь блеклой тенью предыдущего. Команда завершила чемпионат на 3-й строчке, а Эль Пистолеро забил 11 голов в 35 матчах лиги. Для 35-летнего форварда и эта статистика достойная, не на возрастного Суареса клубу надо рассчитывать в борьбе за максимальный результат, хотя и совсем уж неудачный отрезок сезона серых красок добавил. И этот же фактор сказывается и на будущем, держать в команде прошедшего пик игрока со вторым по величине окладом в клубе (16,5 млн евро в год) становится накладно. И 15 мая клуб официально объявил, что контракт с Луисом, истекающий 30 июня, продлен не будет. А уже на следующий день форвард опубликовал заявление в соцсетях:

Безмерно благодарен каждому из болельщиков и сотрудников клуба за преданность, которую они проявляли каждый день, и моей семье, которая была со мной!

«Атлетико» выставил несколько постов с благодарностями Суаресу, показав его хайлайты и памятные фото в футболке клуба, уругваец же после последнего домашнего матча команды попрощался с болельщиками на «Ванда Метрополитано», сделав фото с командой и своей семьей на фоне фанатского сектора. Добрая атмосфера, которая, к сожалению, всего через несколько дней была омрачена заявлением Луиса.

Я хотел продолжать играть за «Атлетико», но мне сказали, что я должен уйти. И произошло это за день до официального заявления клуба 15 мая. Говорил ли я об этом с главным тренером? Нет, мы не обсуждали с Диего Симеоне этот вопрос. Обсуждался ли уход со спортивным директором Антонио Бертой? Нет. Директор клуба по связям с общественностью рассказал мне, что со мной планируют расстаться, за день до последнего матча сезона. Я же ответил ему: «Ну хоть кто-то мне что-то говорит!» Я ничего не знал. Мне 35 лет, я зрелый игрок, я что-то почувствовал и уже думал о своём будущем. Мой ответ был: «Они могли бы предупредить меня раньше».

Почему руководство так обошлось с игроком, который дал свой максимум в играх за клуб и сыграл ключевую роль в чемпионском сезоне, остается загадкой. Никаких комментариев после заявления Суареса ни от Симеоне, ни от президента Сересо или любого другого руководителя не появлялось. Видимо, просто бизнес и ничего личного. Заблаговременно предупреждать футболистов, на которых уже есть решение — не царское дело. Инициируй переговоры сам Луис, с большой долей вероятности итог был бы тем же.

Теперь ждет клуб классом пониже

В начале мая журналист Хосе Альварес Гайя в эфире El Chiringuito TV утверждал, что Суарес изъявлял желание вернуться в «Барселону», соглашаясь пойти на понижение зарплаты. Diario Sport же уточнил, что на ноябрьской церемонии вручения «Золотого мяча» Луис встретил президента «Барсы» Жоана Лапорту и предложил свои услуги клубу. Однако «блауграна» не выразила заинтересованность в возвращении форварда. В клубе считают, что история Суареса и «Барселоны» завершена, поэтому внимание будет обращено на другие трансферные цели. Теперь же, по слухам, для Луиса открываются несколько направлений — Турция, «Астон Вилла» и МЛС .

Интерес к игроку проявляют «Фенербахче» и «Бешикташ». Представители обоих клубов, по информации испанских и турецких СМИ , уже связывались с агентом уругвайца.

The Telegraph утверждает, что вариант с подписанием Суареса рассматривает «Астон Вилла». В стане «львов» в ближайшее время должны оценить, сможет ли 35-летний игрок потянуть нагрузки и темп АПЛ , а также рассмотрят вопрос с солидной зарплатой игрока. Луис в свою очередь хотел бы еще один сезон провести на топ-уровне. Главный тренер «Виллы» Стивен Джеррард, игравший с Эль Пистолеро в «Ливерпуле», по-прежнему поддерживает связь с форвардом.

Ну и, конечно, куда без Америки. Ждут Суареса в «Интер Майами», которым руководит Дэвид Бекхэм. Бывший хавбек «Ман Юнайтед» и «Реала» очень хочет видеть нападающего такого калибра в своей команде. Однако желание самого футболиста еще сезон попылить на высоком уровне, судя по всему, заставит Дэвида подождать.

Также слухи связывали Луиса с командами из Катара и Бразилии, но уругваец способен достойно провести еще как минимум сезон в клубе-участнике Лиги чемпионов, поэтому удивления от подписания контракта с условным «Марселем» или «Бенфикой» не возникнет. А возвращение в «Аякс» на роль «джокера» и вовсе подарит приятные эмоции.