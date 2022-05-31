Футбольные динозавры. Только четверть участников топ-лиг не вылетали в низший дивизион в XXI веке

1654021752

вчера, 21:29

24 старожила из 98 команд.

«Соккер.ру» рассказывает о постоянных участниках топ-чемпионатов в XXI веке после первого за 31 год вылета из Лиги 1 «Бордо», шесть раз становившегося чемпионом Франции.

Чемпионат Англии

Не вылетали в XXI веке (6 команд): «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Эвертон».

Если хотите злобно подшутить над фанатом «Манчестер Сити», покажите ему этот список команд и настаивайте, что именно так выглядит истинная «Большая шестерка» Английской Премьер-Лиги. «Горожане» вылетали из АПЛ по итогам сезона 2000/01, и хотя вернулись всего через год, заняв первое место в Чемпионшипе, в стаю «динозавров» не попадают.

Зато «Эвертон» в компании достойных, хотя в этом сезоне «ириски» были очень близки к первому понижению в классе за 68 лет. Команда Фрэнка Лэмпарда обезопасила себя от вылета в предпоследнем матче сезона, добыв волевую победу над «Кристал Пэлас» (превратили 0:2 в 3:2).

После финального свистка фанаты повалили на поле, словно их команда выиграла Премьер-Лигу или Лигу чемпионов, выглядело весьма эпично. Один недалекий парень даже начал провоцировать тренера соперника Патрика Виейра, который выписал подлецу заслуженный пендаль. Кстати, только «Эвертон» и «Тоттенхэм» из шестерки стабильных участников АПЛ в XXI веке не становились чемпионами в этом столетии. Г**ном ты не был, но и высот не достиг. Понимаете, да?

Чемпионат Испании

Не вылетали в XXI веке (4 команды): «Реал», «Барселона», «Атлетик», «Валенсия».

Только три клуба никогда в истории не покидали Примеру: «Реал», «Барселона» и «Атлетик» (Бильбао), именно поэтому матчи между этими командами в Испании считаются «классическими». По-нашему — Эль Класико. Если говорить о XXI веке, то трио расширяется до квартета, в который входит «Валенсия». «Лос Чес» в последний раз спускались в Сегунду в конце 1980-х, но с сезона 1987/88 играют на высшем уровне, а на стыке веков дважды играли в финале Лиги чемпионов.

Как и «Валенсия», «Атлетико» проиграл свои финалы Лиги чемпионов, зато обрел Кубок УЕФА (даже три). А еще «матрасники» уже с Диего Симеоне дважды становились чемпионами Испании в XXI веке, который начали вне элиты. «Атлетико» расстался с высшим дивизионом по итогам сезона 1999/2000: когда соседи из «Реала» праздновали победу в Лиге чемпионов, в «Атлетико» думали, что делать с путевкой в Сегунду. На возвращение ушло три года, так что первым на высшем уровне в новом столетии стал сезон 2002/03. И дальше было только лучше.

Чемпионат Италии

Не вылетали в XXI веке (5 команд): «Милан», «Интер», «Лацио», «Рома», «Удинезе».

Только миланский «Интер» принимал участие во всех без исключения розыгрышах Серии A, а в XXI веке костяк чемпионата Италии составляют миланские и римские клубы, а также примкнувший к ним «Удинезе». Если вы были слишком малы в середине «нулевых» или не интересовались итальянским футболом в том время, то удивитесь отсутствию «Ювентуса» в числе постоянных участников Серии A.

Если хотите разобраться, в чем дело, гуглите «Кальчополи»: из-за коррупционного скандала туринский клуб лишили двух титулов и отправили в Серию B на перевоспитание. Из звезд в команде остались Алессандро Дель Пьеро и Джанлуиджи Буффон, а на тренерском расположился Дидье Дешам, вернувший «Ювентус» в элиту за один сезон.

Чемпионат Германии

Не вылетали в XXI веке (4 команды): «Бавария», «Боруссия» Д, «Байер», «Вольфсбург».

В европейских топ-лигах полно команд, которые в этом столетии успели и в низших лигах поиграть, и сильнейшими в своих странах стать. Англию представляют «Манчестер Сити» и «Лестер», «Ювентус» от Италии, а «Атлетико» от Испании. В Германии сразу две таких команды — «Вердер» и «Штутгарт». «Музыканты» выиграли Бундеслигу в сезоне 2003/04, а швабы стали чемпионами в сезоне 2006/07.

С тех пор «Штутгарт» уже дважды вылетал и возвращался обратно за сезон, теперь этот трюк проделал и «Вердер»: год назад отправился покорять вторую Бундеслигу, но по итогам этого сезона вернулся вместе с «Шальке». А вот «Гамбург», который до 2018 года считался главным «динозавром» немецкого футбола, пока не может вернуться в Бундеслигу, хотя в этом сезоне заветное повышение было близко.

Чемпионат Франции

Не вылетали в XXI веке (5 команд): «Пари Сен-Жермен», «Марсель», «Ренн», «Лион», «Лилль».

А ведь еще недавно их было шестеро. Занявший последнее место по итогам сезона «Бордо» впервые за 31 год покинул Лигу 1, причем предыдущее понижение в классе не было связано со спортивными причинами: «жирондинцы» тогда заняли 10-е место в чемпионате, но отправились во второй дивизион из-за дефицита бюджета, чтобы вернуться уже через год. Фанаты надеются, что и на этот раз «очищение» будет быстрым.