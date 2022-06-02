Лига Наций-2022/23 в деталях. «Нелепый турнир» или будущий чемпионат мира от УЕФА

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вчера, 15:19

Миллионы людей, в отличие от Клоппа, смотрят Лигу Наций.

Карпина ждали четыре матча за двенадцать дней

Лето в Европе будет футбольным, невзирая на перенос чемпионата мира на позднюю осень и зиму. Сегодня в Албании должна была стартовать Лига Наций для России, но команда получила отстранение от турнира, как и клубы от еврокубков. Уже шестого июня Карпин готовился сыграть в Израиле, а спустя еще четыре дня – дома против команды Исландии. Наконец, полторы недели должны были разделить поединки в гостях и дома против Албании.

За кратчайший промежуток времени Валерий Георгиевич мог подготовить свою команду к ЧМ -2022 – не исключено, что прошли бы поляков и шведов в квалификационном раунде в финальную часть ЧМ . Заодно могли де-факто выйти в Лигу А к элитным сборным. Но есть и иной взгляд на новый кубок. Юрген Клопп, чей клуб провел максимальное количество матчей за сезон, назвал Лигу Наций «нелепым турниром». Ему хочется, чтобы ван Дейк и компания валялись на пляже, а потом сразу отправились на сборы «Ливерпуля».

Но не только для супервезд, а и для команды России, причем независимо от выхода или не выхода на ЧМ -2022, июньские поединки были бы полезными. Проверить новичков, подготовиться через официальные матчи. Отбор к Евро-2024 стартует лишь в марте следующего года, так что лишь поединки Лиги Наций, если бы проиграли полякам или шведам, держали бы сборную на плаву, не считая товарищеских матчей, которые сейчас под вопросом. Это важный турнир для развития всех европейских сборных. Групповой этап Лиги Наций компактный, три слота по неделе, а лучшие сборные из худших получат в награду плей-офф за право сыграть на Евро-2024.

Франция выиграла титул, но фаворитов несколько

Помимо задач для команд трех низших лиг – победители групп поднимаются выше, есть также финал четырех, который проведут через год. В прошлом году Италия проиграла дома Испании, а Бельгия уступила Франции. В матче за третье место выиграл Манчини, а вот в финале опытные подопечные Дешама обыграли молодых футболистов Энрике. Франция стала второй после Португалии победительницей Лиги Наций.

Из Лиги С вылетят только две команды, четыре худшие сборные сыграют в 2024 году квалификационный раунд. А победители последнего дивизиона, где оказались молдаване и эстонцы, поднимутся на одну лигу выше. Северная Македония, Словакия, Греция и Турция застряли в третьей лиге, мечтают о втором уровне соревнования. Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия и Украина планируют замахнуться на элитную лигу. А самый сок – главный дивизион Лиги Наций, где собрались фавориты.

Уэльс, Австрия, Чехия и Венгрия завоевали право на участие в Лиге А, а там в одной группе Франция, Дания и Хорватия – гарантия большого количества великолепных поединков. Испания, Португалия, Швейцария и Чехия – настоящая «группа смерти», ведь вспомните, как год назад эти команды выступали на Евро-2020. Италия, Германия и Англия в квартете с венграми – отсылка к великому прошлому Европы, все четыре сборные представляют страны с колоссальной футбольной историей.

Наконец в группе А4 видим соседские разборки Бельгии и Нидерландов, а рядом сборные с Левандовски и Бэйлом. Роскошный выбор матчей на июнь и набор соперников. Лишь 4 команды из Лиги А сыграют в большом финале, так что многие большие игроки должны постараться, чтобы не оказаться за бортом после группового этапа.

В 2024 году приедут бразильцы и аргентинцы

Лига Наций – универсальное название, которое позволяет не ограничиваться только Европой. Пока в ФИФА зашли в лоб – наняли Арсена Венгера, плодят идеи и предложили проводить чемпионат мира раз в два года, в УЕФА поступили хитрее. Прикрылись тем, что товарищеские матчи никому не нужны, предложили Лигу Наций. Идея понравилась большинству сборных, заручились поддержкой топовых команд. Теперь для элитных сборных это важный турнир.

Победы Роналду и Бернарду, Бензема и Мбаппе позволили двум странам (а это миллионы фанатов) испытать радость футбольного триумфа снова и вновь. А теперь предлагают совершенно другой турнир на базе нынешнего. Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек в прошлом году заявил, что следующая Лига Наций пройдет в революционном формате. Чеферин встречался с представителями КОНМЕБОЛ , Аргентине и Бразилии тоже надоели товарищеские матчи.

Вчерашняя Финалиссима – пример, что можно свести Италию и Аргентину, даже не Францию и Бразилию, вручить победителю кубок и привлечь миллионы зрителей. Клопп забывает, что мир не ограничивается замечательными фанатами «Ливерпуля», которые пришли отпраздновать победы в Кубках Лиги и Англии, невзирая на поражение в финале Лиги чемпионов. У каждой большой сборной миллионы поклонников внутри страны и за ее пределами.

Следовательно, в УЕФА планируют сделать Лигу Наций объединяющим турниром для Южной Америки и Европы. Формат продумывают, но шесть лучших заокеанских сборных отправятся в Лигу А, а еще четыре – в Лигу В. Конечно, Бразилии и Аргентине принципиально не вылететь, чтобы последующий турнир имел значение, но если представить, что через годы российская сборная окажется в группе Лиги Наций с бразильцами, французами и англичанами, то это крутая проверка, от которой странно бежать.

Ничего нелепого в Лиге Наций нет, хотя отмечаем циничность УЕФА . Европейские чиновники рассказывают, как чемпионат мира раз в два года убьет здоровье футболистов. Некоторые жаловались, что увеличение количества участников ЧМ не сработает, но сами давно расширили финальную часть Евро. И результат не разочаровал. Пока Инфантино живет в Катаре у своих новых лучших друзей, Чеферин продвинул новый формат Лиги чемпионов, а заодно запланировал расширить Лигу Наций за счет Бразилии, Аргентины, Колумбии и Уругвая.

Наперед знаем, что драки будут жаркими. Сегодня сыграет Испания против Португалии, а в ближайшие дни увидим матчи Бельгии против Нидерландов, Франции против Дании, Италии и Германии, а затем немцев против англичан. Нелепо заикаться, что обычные товарищеские матчи – а они никуда бы не делись, ведь у тренеров сборных свой план подготовки, интереснее, чем организованный кубок с трофеем и турнирными задачами. А когда в деле будут южноамериканцы, то Лига Наций получит новый виток развития, ведь центральные матчи будут смотреть на двух футбольных континентах.