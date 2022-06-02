Салах, Сон Хын Мин, Де Брюйне и многие другие в Сборной сезона АПЛ 21/22

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вчера, 15:39

Сезон уже закончился, и я решил собрать свою символическую сборную этого розыгрыша АПЛ , и вот что у меня получилось.

Вратарь:

Эдерсон (Манчестер Сити) - вратарь горожан, как и вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер оба набрали порядка 20 сухих матчей в чемпионате, но так как корона досталась команде Гвардиолы значит и их вратарь достоин попасть в мою символическую сборную сезона, остальные показатели отраженных ударов и прочее не столь важно.

Защитники:

Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль) — в этом сезоне англичанин снова оказался лучшим крайним защитником хорошо смотрелся на своей позиции, и часто участвовал в атаке клуба, чему свидетельствует 12 голевых передач, лучше него по этому показателю лишь его партнер по клубу Мо Салах.

Антонио Рюдигер (Челси) — в этом сезоне он один из лучших игроков на своей позиции, да и был лидеров на поле, и мне кажется, что во многом благодаря вообще защите клуба, они не так сильно провалились в сезоне, из-за сложившихся обстоятельств.

Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль) — голландец не зря попал в мою сборную, так как снова вышел на топовый уровень, чему свидетельствует, и то что это помогло «Ливерпулю» до последнего гнаться за Сити, ведь прошлый сезон, когда футболист получил травму выдался не слишком впечетляющим, а с возвращением Ван Дейка в строй снова увидели тот самый «Ливерпуль» способный претендовать на многое. Ван Дейк это тот футболис,т который влияет на игру клуба и на своих партнеров.. При этом его никто практически не смог обыграть 1 в 1, всего пару раз за сезон это было, при этом он очень грамотно фолит практически без нарушений.

Жуао Канселу (Манчестер Сити) — португалец очень здорово смотрелся весь сезон, продолжая прогрессировать как игрок , он провел большое количество времени на поле, так же он мастерски подключается к атаке, и при этом успевает отыграть и в обороне.

Полузащитники:

Джаррод Боуэн (Вест Хэм) — хоть по прежнему лучшим полузащитником клуба, сборной и опорной зоны считается Деклан Райс, однако хочется выделить игру Боуэна, который произвел на меня впечатление даже больше, сумев раздать 10 голевых передач, и записал на свой счет 12 голов, что дает мне право поставить его в мою сборную сезона. Также поговаривают, что на него положил глаз Клопп.

Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) — бельгиец как всегда хорош, он получил награду лучший игрок сезона, хоть и забил порядка 15 голов и раздал 8 голевых передач, однако не стоит забывать, что он полузащитник и атакует из глубины, однако именно от его игры зависит результат МС . И он помог своими показателями горожанам выиграть, а заодно и защитить титул.

Джеймс Уорд-Праус (Саутгемптон) — капитан клуба и воспитанник, многих конечно удивит, что я его поставил в символическую сборную, ведь найдутся футболисты, которые на голову были в сезоне лучше него. Однако его вклад в команду очень велик, в этом сезоне его 10 голов помогли в итоге клубу набрать необходимое количество очков, которое позволило хоть не вести отчаянную борьбу за выживание, и на его игру сразу обратил внимание новый рулевой МЮ Тен Хаг поставив в список желаемых приобретений в его новую команду. Однако Праус мне кажется останется дома.

Нападающие:

Мохамед Салах (Ливерпуль) — египтянин вообще классный футболист, он на поле умеет все, забить гол и отдать передачу — 23 гола и 13 голевых для партнеров, если так сказать Мо лучший из игроков в этом сезоне. Вот только жаль, что его старания не принесли ни титула ни победы в ЛЧ , ведь он так рассчитывал на реванш с «Реалом».

Харри Кейн (Тоттенхэм) — хоть первую часть сезона англичанин и завалил, однако во второй, когда тренером стал Антонио Конте это снова вдохновило его на командную игру, это позволило клубу в итоге финишировать в 4-ке сильнейших. Забил за сезон 17 голов раздал 9 голевых, и благодаря этому он вместе со своим партнером Сон Хын Мином стали лучшей парой в истории АПЛ .

Сон Хын Мин (Тоттенхэм) — кореец вообще если смотреть лучший бомбардир чемпионата, хоть и разделил эти лавры с Салахом по 23 гола, но при этом все свои голы забил исключительно с игры. Его игра также как и его партнера Кейна помогла в конце заскочить «шпорам» в четверку сильнейших.

Главный тренер:

Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) — я думаю в этом сезоне испанец лучший тренер, так как сумел выиграть Титул АПЛ , тем самым защитил его, уже кстати второй раз, хотя многие скажу что лучший был Клопп мол его клуб до последнего претендовал на квадрупл, но в итоге немец выиграл менее значимые трофеи кубок лиги и кубок Англии, это просто пепельницы не более того, ЛЧ проиграли, золото у МС , всё, какие тут могут быть вопросы Пеп лучший тренер в АПЛ .