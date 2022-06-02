Салах, Сон Хын Мин, Де Брюйне и многие другие в Сборной сезона АПЛ 21/22

Сезон уже закончился, и я решил собрать свою символическую сборную этого розыгрыша АПЛ, и вот что у меня получилось.
Вратарь:
Эдерсон (Манчестер Сити) - вратарь горожан, как и вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер оба набрали порядка 20 сухих матчей в чемпионате, но так как корона досталась команде Гвардиолы значит и их вратарь достоин попасть в мою символическую сборную сезона, остальные показатели отраженных ударов и прочее не столь важно.
Защитники:
Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль) — в этом сезоне англичанин снова оказался лучшим крайним защитником хорошо смотрелся на своей позиции, и часто участвовал в атаке клуба, чему свидетельствует 12 голевых передач, лучше него по этому показателю лишь его партнер по клубу Мо Салах.
Антонио Рюдигер (Челси) — в этом сезоне он один из лучших игроков на своей позиции, да и был лидеров на поле, и мне кажется, что во многом благодаря вообще защите клуба, они не так сильно провалились в сезоне, из-за сложившихся обстоятельств.
Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль) — голландец не зря попал в мою сборную, так как снова вышел на топовый уровень, чему свидетельствует, и то что это помогло «Ливерпулю» до последнего гнаться за Сити, ведь прошлый сезон, когда футболист получил травму выдался не слишком впечетляющим, а с возвращением Ван Дейка в строй снова увидели тот самый «Ливерпуль» способный претендовать на многое. Ван Дейк это тот футболис,т который влияет на игру клуба и на своих партнеров.. При этом его никто практически не смог обыграть 1 в 1, всего пару раз за сезон это было, при этом он очень грамотно фолит практически без нарушений.
Жуао Канселу (Манчестер Сити) — португалец очень здорово смотрелся весь сезон, продолжая прогрессировать как игрок , он провел большое количество времени на поле, так же он мастерски подключается к атаке, и при этом успевает отыграть и в обороне.
Полузащитники:
Джаррод Боуэн (Вест Хэм) — хоть по прежнему лучшим полузащитником клуба, сборной и опорной зоны считается Деклан Райс, однако хочется выделить игру Боуэна, который произвел на меня впечатление даже больше, сумев раздать 10 голевых передач, и записал на свой счет 12 голов, что дает мне право поставить его в мою сборную сезона. Также поговаривают, что на него положил глаз Клопп.
Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) — бельгиец как всегда хорош, он получил награду лучший игрок сезона, хоть и забил порядка 15 голов и раздал 8 голевых передач, однако не стоит забывать, что он полузащитник и атакует из глубины, однако именно от его игры зависит результат МС. И он помог своими показателями горожанам выиграть, а заодно и защитить титул.
Джеймс Уорд-Праус (Саутгемптон) — капитан клуба и воспитанник, многих конечно удивит, что я его поставил в символическую сборную, ведь найдутся футболисты, которые на голову были в сезоне лучше него. Однако его вклад в команду очень велик, в этом сезоне его 10 голов помогли в итоге клубу набрать необходимое количество очков, которое позволило хоть не вести отчаянную борьбу за выживание, и на его игру сразу обратил внимание новый рулевой МЮ Тен Хаг поставив в список желаемых приобретений в его новую команду. Однако Праус мне кажется останется дома.
Нападающие:
Мохамед Салах (Ливерпуль) — египтянин вообще классный футболист, он на поле умеет все, забить гол и отдать передачу — 23 гола и 13 голевых для партнеров, если так сказать Мо лучший из игроков в этом сезоне. Вот только жаль, что его старания не принесли ни титула ни победы в ЛЧ, ведь он так рассчитывал на реванш с «Реалом».
Харри Кейн (Тоттенхэм) — хоть первую часть сезона англичанин и завалил, однако во второй, когда тренером стал Антонио Конте это снова вдохновило его на командную игру, это позволило клубу в итоге финишировать в 4-ке сильнейших. Забил за сезон 17 голов раздал 9 голевых, и благодаря этому он вместе со своим партнером Сон Хын Мином стали лучшей парой в истории АПЛ.
Сон Хын Мин (Тоттенхэм) — кореец вообще если смотреть лучший бомбардир чемпионата, хоть и разделил эти лавры с Салахом по 23 гола, но при этом все свои голы забил исключительно с игры. Его игра также как и его партнера Кейна помогла в конце заскочить «шпорам» в четверку сильнейших.
Главный тренер:
Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) — я думаю в этом сезоне испанец лучший тренер, так как сумел выиграть Титул АПЛ, тем самым защитил его, уже кстати второй раз, хотя многие скажу что лучший был Клопп мол его клуб до последнего претендовал на квадрупл, но в итоге немец выиграл менее значимые трофеи кубок лиги и кубок Англии, это просто пепельницы не более того, ЛЧ проиграли, золото у МС, всё, какие тут могут быть вопросы Пеп лучший тренер в АПЛ.
Вот такая символическая сборная АПЛ этого сезона получилась у меня, а вам предлагаю написать свою или поставить запасных на места уже выбранных мной героеев сезона.