Футбольная классика в Лиге Наций. Предыдущая встреча в Мюнхене принесла Англии крупную победу над Германией — 5:1

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07 июня 2022, 15:03

Матч, который нельзя пропустить.

Сборные Англии и Германии остались без побед в первом туре Лиги Наций 2022/23

Англичане и немцы остались без побед в первом туре Лиги Наций, хотя считались фаворитами в матчах с Венгрией и Италией соответственно. Команда Гарета Саутгейта потерпела сенсационное поражение в Будапеште, где дерзкие венгры отдали «Трем Львам» территорию и инициативу, но создавали более острые моменты на контратаках. Пикфорд мог пропустить еще в первом тайме, был шанс даже увидеть гол-претендент на премию Пушкаша на стадионе «Ференц Пушкаш», если бы Адам Салаи чуть точнее пробил из центрального круга. Свой гол сборная Венгрии забила в середине второго тайма с пенальти, а Англия ничем ответить не смогла.

Сборная Германии встречалась в Болонье с Италией, которая безобразно выглядела в Финалиссиме против аргентинцев, однако обновленный и омоложенный состав оказался более дееспособным. Немцы владели игровым преимуществом и в два раза лучше контролировали мяч, но первыми пропустили от Лоренцо Пеллегрини, на гол которого спустя пару минут ответил Йозуа Киммих. В итоге ничья. Как и в матче Венгрии с Англией, голевые действия пришлись на середину второго тайма. Неужели сегодня тоже придется терпеливо ждать голов больше часа, или команды порадуют зрителей раньше?

Год назад Англия обыграла Германию в 1/8 финала Евро-2020 и завершила эпоху Лёва

29 июня 2021 года сборная Германии в последний раз ушла с поля побежденной. Что еще более примечательно, в этот день немцы сыграли последний матч под руководством Йоахим Лёва, который руководил Бундесманшафт на протяжении 15 лет, приводил Германию к победе на ЧМ -2014 и призовым местам на других крупных турнирах. В том самом матче немцы проиграли англичанам в 1/8 финала Евро-2020, судьбу встречи решили голы Рахима Стерлинга и Харри Кейна в концовке игры, а Томас Мюллер еще долго с горечью вспоминал свой роковой промах.

Команда Гарета Саутгейта переиграла команду Йоахима Лёва тактически, нанеся всего лишь пять ударов по воротам Мануэля Нойера. С тех пор сборная Германии сильно преобразилась с приходом на тренерский мостик Ханса-Дитера Флика. Достаточно сказать, что при новом тренере немцы пока не проигрывали, у них 8 побед и 2 ничьих в 10 матчах, а количество забитых мячей впечатляет — 35. В среднем 3.5 гола за игру. Впрочем, сборная Англии отвечает симметрично: у команды Гарета Саутгейта те же 35 голов в последних 10 встречах. Эти команды стоят друг друга.

Флешбек. 21 год назад Англия выиграла у Германии в Мюнхене со счетом 5:1

Если говорить об официальных матчах, то Англия и Германия методично обмениваются победами и берут реванши друг у друга. Англичане выиграли в финале домашнего ЧМ -1966, немцы выбили родоначальников футбола со следующего мундиаля. Два досадных поражения «Трех Львов» по пенальти на ЧМ -1990 и Евро-1996 нашли ответ в виде минимальной победы на Евро-2000, где Германия провалилась и не вышла из группы.

Потом был обмен гостевыми победами в отборе ЧМ -2002, и за разгромное поражение в Мюнхене немцы смогли отомстить только девять лет спустя на ЧМ -2010, где выиграли 4:1 в 1/8 финала с голом-фантомом Лэмпарда. На сегодняшний день последнее слово остается за англичанами благодаря победе в плей-офф Евро-2020, но место проведения матча Лиги Наций отсылает нас к другой неудаче Бундесманшафт. Именно на баварской земле немцы потерпели самое крупное поражение в истории от англичан.

В рамках отбора ЧМ -2022 осенью 2000-го гол полузащитника «Ливерпуля» Дитмара Хаманна принес сборной Германии победу над Англией на «Уэмбли» с минимальным счетом. Это поражение было болезненно воспринято на родине футбола, поэтому год спустя фанаты требовали от «Трех Львов» реванша в гостевом матче. Англичане получили даже больше, чем мечтали. Карстен Янкер забил быстрый гол, но после этого Оливер Кан пять раз вынимал мяч из сетки, а Майкл Оуэн оформил хет-трик. Сборная Англии выиграла в Мюнхене 5:1.

Составы и тактика

- Марко Ройс пропустил игру против Италии, его участие в матче с Англией все еще под вопросом.

- Ханси Флик может подвергнуть ротации каждую линию, кроме вратарской: в нашей версии ориентировочного состава Зюле, Хенрикс, Керер, Горецка, Сане и Вернер, игравшие против Италии, уступают место в стартовом составе Хофманну, Шлоттербеку, Рауму, Гюндогану, Мусиале и Хаверцу.

- Наверняка будут изменения и в составе сборной Англии по сравнению с игрой против венгров, тем более результат предыдущего матча неудовлетворительный. Есть и потери: у Фила Фодена положительный тест на коронавирус, а Джеймс Джастин получил травму в Будапеште.

- Предположим, что Стоунз заменит Коуди в центре обороны, а Джеймс, Филлипс и Сака сыграют в средней линии вместо Трента, Джастина и Беллингхэма рядом с неутомимым Райсом. Константа в атаке — Кейна, а вместо Маунта и Боуэна ждем с первым минут Стерлинга и Грилиша.

Ориентировочный состав сборной Германии (4-3-3): Нойер — Хофманн, Шлоттербек, Рюдигер, Раум — Гюндоган, Киммих, Мусиала — Хаверц, Мюллер, Гнабри.

Ориентировочный состав сборной Англии (3-4-3): Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр — Джеймс, Филлипс, Райс, Сака — Стерлинг, Кейн, Грилиш.

Прямая речь

Ханс-Дитер Флик, главный тренер сборной Германии:

Это классика. Эти матчи всегда обладают особым статусом. Надо быть готовыми к ним и играть предельно интенсивно. Матч с Италией показал, что нам надо прибавлять, но и то, что у нас есть потенциал. У Англии много технически одаренных футболистов, которые очень сильны и физически. Кейн — игрок топ-класса. Будет тяжело, но важно придерживаться игрового плана.

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

Мне нужно найти верный баланс между поиском новых решений и сохранением стабильности сыгранной команды. Необходимо понять, все ли я делаю правильно.

Прогноз «Соккер.ру»: сборная Германии сейчас выглядит предпочтительнее, кроме того, их очередь побеждать и брать реванш. Кажется, Англию ждет поражение, причем не исключено что-то веселое вроде 1:3 или даже 2:4.