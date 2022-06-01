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Будем знакомы, Финалиссима! Италия и Аргентина разыграют трофей для лучших сборных Европы и Южной Америки

01 июня 2022, 12:21
Италия и Аргентина
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Впервые в новейшей истории.

Знакомимся с Финалиссимой

Сегодня вечером Лионель Месси может выиграть еще один трофей со сборной Аргентины, если не помешают парни с родины его предков. Наверняка среди читателей «Соккер.ру» есть те, кто недоумевает, о чем сейчас идет речь, поэтому объясняем подробно. 15 декабря 2021 года футбольные союзы Европы и Южной Америки, УЕФА и КОНМЕБОЛ, подписали обновленную и расширенную версию Меморандума о взаимопонимании.

Одним из интересных пунктов сотрудничества между конфедерациями стало проведение матчей между чемпионами Европы и обладателями Кубка Америки. Своеобразный суперкубок для сборных получил название Финалиссима, а разыграют его Италия и Аргентина, которые прошлым летом стали сильнейшими в своих частях света, выиграв Евро-2020 и Копа Америка 2021 соответственно.

Финалиссима-2022 пройдет в Лондоне, на «Уэмбли». Трофей будет разыгран по итогам одного матча, регламент которого не предполагает дополнительного времени — в случае ничьей по итогам 90 минут сразу будет назначена серия пенальти. Победитель получит стильный трофей из меди, который покрыт серебром. Вес чаши — 8.5 килограмм, «рост» — 45 сантиметров.

Финалиссима стала новой реинкарнацией Кубка Артемио Франки

Велик соблазн назвать встречу сборных Италии и Аргентины первой Финалиссимой в истории, но это не вполне справедливо, ведь чемпионы Европы и Южной Америки уже дважды встречались между собой. Идея проведения таких матчей в канун чемпионата мира принадлежала многолетнему президенту УЕФА (1972-1983) Артемио Франки, который погиб в автомобильной катастрофе и не увидел плодов своей работы. Память о футбольном функционере сохранили в названии трофея.

Впервые Кубок Артемио Франки разыграли Франция и Уругвай в 1985-м. «Трехцветные» победили в Париже со счетом 2:0 благодаря голам Доминика Рошто и Жозе Туре. Следующая встреча чемпионов двух самых футбольных частей света состоялась восемь лет спустя: Аргентина играла дома против Дании. Хозяева быстро организовали автогол, Каниджа ответил на «самострел» товарища с пенальти, больше в основное и дополнительное время никто не забил.

В серии пенальти удача улыбнулась аргентинцам, у которых в стартовом составе вышли Симеоне, Марадона и Батистута. Каждый из них безошибочно пробил с «точки». Вскоре после этого лапу на проведение матчей между лучшими сборными различных частей света наложила ФИФА, переделав Кубок короля Фахда в Кубок Конфедераций, последний розыгрыш которого прошел в 2017 году в России. И вот теперь с нами Финалиссима. Пожалуй, так даже интереснее и престижнее.

Италия vs Аргентина

- Прошлым летом сборная Италии выиграла чемпионат Европы, расправившись по ходу турнира с Турцией (3:0), Швейцарией (3:0), Уэльсом (1:0), Австрией (2:1), Бельгией (2:1), Испанией (1:1, 4:2 по пенальти) и Англией (1:1, 3:2 по пенальти). Полуфиналы и финал турнира проходили на «Уэмбли», где сегодня состоится Финалиссима. Лондонский стадион стал счастливым для итальянцев, правда, испанцев и англичан подопечные Роберто Манчини переигрывали только в сериях пенальти.

- Параллельно с Италией Аргентина шла к своему Кубку Америки. По ходу турнира «Альбиселесте» встретили на своем пути Чили (1:1), Уругвай (1:0), Парагвай (1:0), Боливию (4:1), Эквадор (3:0), Колумбию (1:1, 3:2 по пенальти) и Бразилию (1:0). Минимальную победу над бразильцами принес гол Анхеля Ди Марии. Матч проходил в Рио-де-Жанейро, что делает успех аргентинцев незабываемым. Таким образом, Италия и Аргентина выиграли свои финалы в гостях — на «Уэмбли» и на «Маракане».

- Сборная Италии во второй раз в истории выиграла Евро спустя 53 года после предыдущей победы. Аргентина выиграла свой 15-й Копа Америка через 29 лет после 14-го.

- Сборная Аргентины успешно прошла отбор на ЧМ-2022, соперниками Месси и Ко на групповой стадии станут Польша, Мексика и Саудовская Аравия. А вот итальянцы пропустят второй мундиаль подряд, сначала они уступили лидерство в группе Швейцарии, а потом сенсационно уступили в стыках Северной Македонии. Чемпионат мира пройдет без чемпионов Европы, которые сегодня могут прибрать к рукам еще один трофей.

- Матч против Аргентины станет последним в футболке сборной Италии для Джорджо Кьеллини, который ушел из «Ювентуса» и близок к завершению международной карьеры.

- Сборная Аргентины не знает поражений на протяжении трех лет. В последний раз аргентинцы проигрывали сборной Бразилии в полуфинале Копа Америка-2019 со счетом 0:2. Впрочем, если говорить о встречах с европейскими сборными, против которых Аргентина не играла с того же 2019 года, то здесь статистика удручающая: три поражения и две ничьих в последних пяти матчах.

Ориентировочные составы

Сборная Италии (4-3-3): Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Пессина — Бернардески, Инсинье, Белотти.

Сборная Аргентины (4-3-3): Э. Мартинес — Фойт, Ромеро, Отаменди, Акунья — Де Пауль, Родригес, Ло Чельсо — Месси, Ди Мария, Л. Мартинес.

Из первых уст

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии:

Италия против Аргентины — это классика мирового футбола, благодаря нашему матчу вспомнят многих легендарных игроков. Жаль, что мы остались без Кьезы, Иммобиле, Берарди и Верратти. Однако любой из тех, кто их заменит, тоже проведет прекрасный матч. Завтра завершится определенный цикл. Это не значит, что команду покинут сразу 15-20 человек. Но после этого матча мы начнем вызывать в сборную больше молодежи, чтобы понять их уровень и решить, смогут ли они помочь нам в будущем.

Лионель Скалони, главный тренер сборной Аргентины:

В бытность футболистом я получал удовольствие от матчей с такими соперниками на таких стадионах. Конечно, с сильными европейскими командами мы бы предпочли играть чаще. Наша длительная беспроигрышная серия — это просто статистика, число, которое для нас особого значения не имеет. Самое главное — это знать, чего мы хотим и как мы будем этого добиваться. Нужно воспользоваться этим моментом и получить важный опыт. Когда ты играешь в футболке сборной Аргентины, то важен каждый матч. Ну а если еще есть возможность выиграть трофей, то это даже лучше.

Прогноз «Соккер.ру»: предположим, что в основное время команды обменяются голами, а победитель Финалиссимы определится в серии пенальти, хотя прогнозы на такие матчи — это всегда пальцем в небо.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
01 июня в 22:09
Инициатива хорошая, но не хватает веса. Вот если бы кубок Америки проводился между командами Северного и Южного континента, а европейский чемпион сначала играл полуфинал с азиатским, тогда можно было бы сказать, что это финал между чемпионом всей Америки и Евразии.

А так, опять непонятное нечто созданное для коммерческих интересов.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
01 июня в 17:06
Классная игра!!! И тотал меньше!!!! К вниманию игроков бк
Agamaga........
Agamaga........
01 июня в 16:08
Понимаю панику тех, кто думает, что ЗМ может ускользнуть от Карима, но даже победа над Италией совсем не повод менять решение, кто действительно его заслуживает.
Для Месси это будет просто второй титул со сборной! И пусть он его выиграет, он заслужил!
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
01 июня в 15:20
Правильней - космическим, а не косметическим
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
01 июня в 15:13
Согласен, хотя он и так уже заслужил ЗМ по предголевым передачам, но выиграть первую Финалиссиму - это уже достижение, за которое глупо не давать ЗМ.

Моему Месси осталось совсем немного до восьмого ЗМ, и он станет самым титулованным галактическим косметическим иноплатенянином в истории. Хотя он уже такой.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
01 июня в 15:12
Будет что посмотреть вечером!!!
volga.kot
volga.kot
01 июня в 15:11
0:0 веет
амурец
амурец
01 июня в 14:40
Обыкновенный товорняк
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
01 июня в 13:43
Выиграет Лео Финалиссиму, выиграет и ЗМ, что будет справедливо.
Elliada
Elliada ответ Gulomjon Najimov (раскрыть)
01 июня в 13:24
    xajaks
    xajaks ответ Alex12357 (раскрыть)
    01 июня в 13:08
    Победитель Копа Америки будет лучшей южноамериканской сборной до окончания следующего розыгрыша, по моему все абсолютно просто, гном тут не причем
    Gulomjon Najimov
    Gulomjon Najimov ответ Alex12357 (раскрыть)
    01 июня в 12:58
    Даа, додумались как моське подарок сделать
    shlomo
    shlomo
    01 июня в 12:30
    Спасибо за статью.

    Финалиссима — встреча действующих чемпионов Европы и Южной Америки — лишь формально является статусным поединком. По факту это самый обыкновенный спарринг, победа в котором практически ничего не даёт. Ни престижа, ни премиальных, ни радости болельщиков. Осознание этого факта раскрепощает команды и позволяет им сыграть в своё удовольствие. Смело, открыто, ярко. Не прижимаясь к своим воротам в страхе пропустить, а активно атакуя чужие в надежде забить.
    Alex12357
    Alex12357
    01 июня в 12:27
    Кто это сказал что Аргентина лучшая сборная в Южной Америке?В чемпионате-2я,в рейтинге-4я,так что хватит Меське одно место лизать!
    Гость
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