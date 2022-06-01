Будем знакомы, Финалиссима! Италия и Аргентина разыграют трофей для лучших сборных Европы и Южной Америки

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01 июня 2022, 12:21

Впервые в новейшей истории.

Знакомимся с Финалиссимой

Сегодня вечером Лионель Месси может выиграть еще один трофей со сборной Аргентины, если не помешают парни с родины его предков. Наверняка среди читателей «Соккер.ру» есть те, кто недоумевает, о чем сейчас идет речь, поэтому объясняем подробно. 15 декабря 2021 года футбольные союзы Европы и Южной Америки, УЕФА и КОНМЕБОЛ , подписали обновленную и расширенную версию Меморандума о взаимопонимании.

Одним из интересных пунктов сотрудничества между конфедерациями стало проведение матчей между чемпионами Европы и обладателями Кубка Америки. Своеобразный суперкубок для сборных получил название Финалиссима, а разыграют его Италия и Аргентина, которые прошлым летом стали сильнейшими в своих частях света, выиграв Евро-2020 и Копа Америка 2021 соответственно.

Финалиссима-2022 пройдет в Лондоне, на «Уэмбли». Трофей будет разыгран по итогам одного матча, регламент которого не предполагает дополнительного времени — в случае ничьей по итогам 90 минут сразу будет назначена серия пенальти. Победитель получит стильный трофей из меди, который покрыт серебром. Вес чаши — 8.5 килограмм, «рост» — 45 сантиметров.

Финалиссима стала новой реинкарнацией Кубка Артемио Франки

Велик соблазн назвать встречу сборных Италии и Аргентины первой Финалиссимой в истории, но это не вполне справедливо, ведь чемпионы Европы и Южной Америки уже дважды встречались между собой. Идея проведения таких матчей в канун чемпионата мира принадлежала многолетнему президенту УЕФА (1972-1983) Артемио Франки, который погиб в автомобильной катастрофе и не увидел плодов своей работы. Память о футбольном функционере сохранили в названии трофея.

Впервые Кубок Артемио Франки разыграли Франция и Уругвай в 1985-м. «Трехцветные» победили в Париже со счетом 2:0 благодаря голам Доминика Рошто и Жозе Туре. Следующая встреча чемпионов двух самых футбольных частей света состоялась восемь лет спустя: Аргентина играла дома против Дании. Хозяева быстро организовали автогол, Каниджа ответил на «самострел» товарища с пенальти, больше в основное и дополнительное время никто не забил.

В серии пенальти удача улыбнулась аргентинцам, у которых в стартовом составе вышли Симеоне, Марадона и Батистута. Каждый из них безошибочно пробил с «точки». Вскоре после этого лапу на проведение матчей между лучшими сборными различных частей света наложила ФИФА , переделав Кубок короля Фахда в Кубок Конфедераций, последний розыгрыш которого прошел в 2017 году в России. И вот теперь с нами Финалиссима. Пожалуй, так даже интереснее и престижнее.

Италия vs Аргентина

- Прошлым летом сборная Италии выиграла чемпионат Европы, расправившись по ходу турнира с Турцией (3:0), Швейцарией (3:0), Уэльсом (1:0), Австрией (2:1), Бельгией (2:1), Испанией (1:1, 4:2 по пенальти) и Англией (1:1, 3:2 по пенальти). Полуфиналы и финал турнира проходили на «Уэмбли», где сегодня состоится Финалиссима. Лондонский стадион стал счастливым для итальянцев, правда, испанцев и англичан подопечные Роберто Манчини переигрывали только в сериях пенальти.

- Параллельно с Италией Аргентина шла к своему Кубку Америки. По ходу турнира «Альбиселесте» встретили на своем пути Чили (1:1), Уругвай (1:0), Парагвай (1:0), Боливию (4:1), Эквадор (3:0), Колумбию (1:1, 3:2 по пенальти) и Бразилию (1:0). Минимальную победу над бразильцами принес гол Анхеля Ди Марии. Матч проходил в Рио-де-Жанейро, что делает успех аргентинцев незабываемым. Таким образом, Италия и Аргентина выиграли свои финалы в гостях — на «Уэмбли» и на «Маракане».

- Сборная Италии во второй раз в истории выиграла Евро спустя 53 года после предыдущей победы. Аргентина выиграла свой 15-й Копа Америка через 29 лет после 14-го.

- Сборная Аргентины успешно прошла отбор на ЧМ -2022, соперниками Месси и Ко на групповой стадии станут Польша, Мексика и Саудовская Аравия. А вот итальянцы пропустят второй мундиаль подряд, сначала они уступили лидерство в группе Швейцарии, а потом сенсационно уступили в стыках Северной Македонии. Чемпионат мира пройдет без чемпионов Европы, которые сегодня могут прибрать к рукам еще один трофей.

- Матч против Аргентины станет последним в футболке сборной Италии для Джорджо Кьеллини, который ушел из «Ювентуса» и близок к завершению международной карьеры.

- Сборная Аргентины не знает поражений на протяжении трех лет. В последний раз аргентинцы проигрывали сборной Бразилии в полуфинале Копа Америка-2019 со счетом 0:2. Впрочем, если говорить о встречах с европейскими сборными, против которых Аргентина не играла с того же 2019 года, то здесь статистика удручающая: три поражения и две ничьих в последних пяти матчах.

Ориентировочные составы

Сборная Италии (4-3-3): Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Пессина — Бернардески, Инсинье, Белотти.

Сборная Аргентины (4-3-3): Э. Мартинес — Фойт, Ромеро, Отаменди, Акунья — Де Пауль, Родригес, Ло Чельсо — Месси, Ди Мария, Л. Мартинес.

Из первых уст

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии:

Италия против Аргентины — это классика мирового футбола, благодаря нашему матчу вспомнят многих легендарных игроков. Жаль, что мы остались без Кьезы, Иммобиле, Берарди и Верратти. Однако любой из тех, кто их заменит, тоже проведет прекрасный матч. Завтра завершится определенный цикл. Это не значит, что команду покинут сразу 15-20 человек. Но после этого матча мы начнем вызывать в сборную больше молодежи, чтобы понять их уровень и решить, смогут ли они помочь нам в будущем.

Лионель Скалони, главный тренер сборной Аргентины:

В бытность футболистом я получал удовольствие от матчей с такими соперниками на таких стадионах. Конечно, с сильными европейскими командами мы бы предпочли играть чаще. Наша длительная беспроигрышная серия — это просто статистика, число, которое для нас особого значения не имеет. Самое главное — это знать, чего мы хотим и как мы будем этого добиваться. Нужно воспользоваться этим моментом и получить важный опыт. Когда ты играешь в футболке сборной Аргентины, то важен каждый матч. Ну а если еще есть возможность выиграть трофей, то это даже лучше.

Прогноз «Соккер.ру»: предположим, что в основное время команды обменяются голами, а победитель Финалиссимы определится в серии пенальти, хотя прогнозы на такие матчи — это всегда пальцем в небо.