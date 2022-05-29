Тактика, хладнокровие и мастерство – три ключа к спасению сезона для «Спартака» или «Динамо»

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29 мая 2022, 15:35

Сравним финалистов, ведь найти фаворита сложно.

Команды в разных весовых категориях по итогам РПЛ . Сравнение показателей в чемпионате не имеет смысла. Но финал ЛЧ дал подсказку – индивидуальности по-прежнему на первом плане, а настрой проектирует финалы. У «Спартака» и «Динамо» разные схемы – итальянская модель против испанской тактики. Но универсальность одного из центральных защитников Ваноли позволяет сравнить поименно. Также не забываем о силе резерва – джокеры останутся на скамейке, и о тренерском участии, которое в финале бывает решающим.

Максименко – Шунин

При замене на Селихова и Лещука ничего не меняется. Лещук появлялся редко и спасал, но затем случился матч против «Сочи». Теперь у ветерана Шунина, ожидающего непростой финал, больше шансов сыграть. Что не отменяет его форму. Это один из худших вратарей сезона по проценту сэйвов. У Селихова тоже лишь 1 «сухарь» в РПЛ в 14 играх. В Кубке играл Максименко, но вердикт в споре фамилии не меняют. Вратари могут стать сегодня героями, но раньше подводили.



Результат: ничья.

Кофрие — Варела

Снова сравнение, где возможны варианты по именам, а суть неизменная. Возможно, Шварц выставит в основе Паршивлюка, который может покинуть «Динамо». Не исключено, что Кофрие не пустят на поле, ведь есть Рассказов или Литвинов – две опции для правого центрального защитника. Но, как бы Варела и Паршивлюк не играли, до чудачеств Кофрие и Рассказова им далеко. У Ваноли есть проблема на правом полуфланге.



Результат: победа «Динамо».

Жиго – Бальбуэна

Серьезная схватка. Последний матч Жиго в «Спартаке», не последняя игра Бальбуэна. Весной защитники стали играть скромнее. Понятно, что влияние парагвайца сейчас выше, «Спартак» привыкает жить без Самуэля. А если говорим о том, управляют ли француз и его коллега линиями защиты, то ответ отрицательный. Это индивидуально сильные игроки, чьи действия не всегда ведут к порядку на поле.



Результат: ничья.

Джикия – Евгеньев

Георгий сильнее, и это вам подтвердит тот же Карпин, ведь Джикия – игрок первой сборной, в отличие от молодого коллеги. Были времена, когда «динамовец» рос и становился крепче, а затем перешел в фазу Рассказова. Фанатов «Динамо» и Шварца действия Романа справедливо огорчают. Джикия же – лидер и капитан «Спартака», к нему полностью перейдут управленские функции в защите после ухода Жиго.



Результат: победа «Спартака».

Хлусевич – Скопинцев

Скорее всего, Хлусевич сыграет на правом фланге. Но здесь оба латерали, которые в атаке успешнее, чем в защите. Игрок «Арсенала» случайно оказался в основе после ухода Айртона, а у Скопинцева есть шанс отобрать место Лаксальта. Уругваец тоже может выйти в основе, у него опыта больше. Но ошибались все в тройке, тут снова ничья. Финал разных, но равных.



Результат: ничья.

Мозес – Шиманьски

Не совпадают амплуа, но совпадает смысл. Поляку многое разрешают, как и Виктору. Ваноли увидел, что нигериец полезен слева и может сыграть в стиле Де Брюйне по правому полуфлангу. Нигериец использует опыт в весенних матчах, чтобы направлять игру. А для Шиманьски это основной хлеб – навешивает, простреливает, сбрасывает мячи. Поскольку поляк сбавил, а Мозес набрал ход, то снова можем поставить знак равенства.



Результат: ничья.

Мартинс – Моро

Футболист из Люксембурга начал со скрипом, потом были удачные матчи, но в последнее время Перейра занят тем, что хватает желтые карточки и пытается жесткостью компенсировать тактические просчеты. У Моро предостаточно средних матчей, а первый тайм против «Сочи» сложился для хорвата ужасно. Перспективный игрок, но форма у него такая же, как у Перейры. Нет опорников, на которых можно положиться.

Результат: ничья.

Пруцев – Фомин

Пруцев – конкурент Зобнина, и оба хавбека в этом сезоне не такие, как Фомин. Да, если отталкиваться строго от свежих результатов «Динамо», то вопросов хватает. Но сравниваем индивидуальную готовность и влияние на команду. Фомин важен для Шварца, это один из лучших футболистов. С начала года забил немало мячей, принимал участие в построении результативных атак. Даниил круче, чем Данил.



Результат: победа «Динамо».

Промес – Захарян

Промес рассказал об атмосфере в «Спартаке», футболист его класса может стать героем финала. Но голландец в мае смотрится не так, как Ваноли хотелось бы. Увидели два бодрых матча, но Захарян, который намного, намного моложе, провел не меньше персонально удачных игр. Арсен учится, чтобы стать такой звездой РПЛ , как давно стал Промес. Дело в готовности и оригинальности действий. Захарян нестабилен, но уже может тягаться с Квинси, когда в ударе.



Результат: ничья.

Бакаев – Макаров

Бакаев может быть «десяткой», если Промеса поставят в дуэт атаки с Соболевым. Макаров более примитивный игрок, но если у него получатся смещения с фланга в центр – окажется опасным для обороны «Спартака». Правда, если суммировать путь двух нестабильных вингеров, то аргументов в пользу Бакаева больше. Замечает напарников, а у Дениса это получается не всегда.



Результат: победа «Спартака».

Соболев – Смолов

Александр хорош, а вот Федор в последнее время, невзирая на парочку голов, словно тормозит игру «Динамо». Особенно это заметно в неудачных матчах. Где Соболев плывет к мечте – победе в кубке, там его коллега пытается сыграть на опыте. Николсон и Тюкавин – альтернативные варианты, но и в этом сравнении победу получит игрок «Спартака». У Ваноли есть два приличных форварда, иногда выпускал их вместе.



Результат: победа «Спартака».

Резерв «Спартака» vs резерв «Динамо»

У Ваноли и Шварца есть выбор. По два голкипера. В защите у «Спартака» нужно выбрать третьего центрального к Жиго и Джикии. У «Динамо» Евгеньев и Сазонов – две неидеальные, но опции. В середине поля у «красно-белых» снова выбор, а вот у «Динамо» центр и атака более предсказуемые. Но на замену могут выйти Грулев, Лесовой и Тюкавин. У «Спартака» тоже довольно длинная скамейка. И снова знак равенства, как сами видите.



Результат: ничья.

Ваноли – Шварц

Ваноли уступал, но его положительное влияния не кризисный «Спартак» очевидно. А Шварц – живой человек, и если сейчас планирует возвращению в Германию, то даже абсолютное желание завоевать Кубок с «Динамо» не помешало потерять хватку, которую бы демонстрировал, будь второе место в РПЛ пропуском в ЛЧ . «Серебро» отдал, в то время как Ваноли не развалил «Спартак». Оба наставника недоработали, но если выбирать того, кто сейчас в лучшей форме, то результат очевиден.



Результат: победа «Спартака».

Общий счет. «Спартак» — «Динамо» — 11:9