К середине июня узнаем всех участников ЧМ-2022. На оставшиеся три путёвки претендуют восемь сборных

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01 июня 2022, 15:29

Игроки «Реала», «Ливерпуля», «Ман Сити», МЮ и ПСЖ продолжают борьбу.

29 из 32 участников предстоящего чемпионата мира известны, уже проведена жеребьевка финального турнира в Катаре, а имена трех оставшихся счастливчиков узнаем в ближайшие пару недель. В плей-офф европейской квалификации определится последняя команда от УЕФА , также ждем результаты двух межконтинентальных стыков, один из участников которых определится в азиатском междусобойчике. Итак, три путевки, восемь сборных и несколько важнейших матчей.

1. Путь A европейского плей-офф

Претенденты на путевку: Уэльс, Шотландия, Украина.

Решающие матчи: Шотландия — Украина (1 июня), Уэльс — Шотландия/Украина (5 июня).

Соперники победителя на групповой стадии ЧМ -2022: Англия, США , Иран.

В ноябре 2021 года прямые путевки в Катар получили 10 европейских сборных, финишировавших первыми в своих отборочных группах. 10 команд, занявших вторые места, а также двое победителей Лиги Наций (в действительности, их «заместители») отправились в плей-офф, чтобы определить трех оставшихся счастливчиков.

В сроки и без вмешательства внешних факторов определили победителя только на Пути «C»: Португалия поочередно разобралась с Турцией и Северной Македонией, которая в полуфинале сенсационно выбила итальянцев. Сборную России отстранили, поэтому полякам на Пути «B» было достаточно переиграть в финале шведов, которые оставили немало сил в победном полуфинале против Чехии.

Наконец, на Пути «A» в марте состоялся только один матч: сборная Уэльса благодаря дублю Гарета Бэйла выиграла у Австрии (2:1) и вышла в финал. А вот игра с участием сборной Украины была перенесена на июнь. Соперники валлийцев определятся только сегодня, а уже 5 июня победитель матча Шотландия — Украина сыграет в Кардиффе против «драконов», которые в первый день лета проведут контрольный матч против Польши.

Итак, Уэльс в одной победе от ЧМ -2022, Шотландия и Украина — в двух. Фаворитами на этом маршруте выглядят валлийцы, которые целенаправленно готовятся к финалу плей-офф, в то время как победитель сегодняшней схватки на «Хэмпден Парк» отправится в Кардифф через три дня после, вполне возможно, изматывающего полуфинала.

Гарет Бэйл в пятый раз выиграл Лигу чемпионов, объявил об уходе из «Реала», а в ближайшие дни может осуществить еще одну детскую мечту — пробиться в финальную часть чемпионата мира. Впрочем, шотландцы Эндрю Робертсон («Ливерпуль») и Скотт МакТоминэй («Ман Юнайтед»), украинцы Александр Зинченко («Манчестер Сити») и Андрей Лунин («Реал») наверняка против. Игроки европейских топ-клубов сразятся за право сыграть на ЧМ -2022.

2. Межконтинентальный стыковой матч КОНКАКАФ (Северная Америка) vs ОФК (Океания)

Претенденты на путевку: Коста-Рика, Новая Зеландия.

Решающий матч: Коста-Рика — Новая Зеландия (14 июня).

Соперники победителя на групповой стадии ЧМ -2022: Испания, Германия, Япония.

Первоначально планировалось, что межконтинентальные стыки пройдут по обкатанной в предыдущих отборочных циклах схеме, когда команды проводят по одному матчу дома и в гостях. Однако это решение было изменено, и теперь судьбу путевки на чемпионат определит один матч на нейтральной территории — собственно, в Катаре, где и пройдет ЧМ -2022.

В одном из межконтинентальных стыков победитель отборочного турнира в Конфедерации футбола Океании (Новая Зеландия) сыграет против команды, занявшей четвертое место в решающем раунде североамериканской квалификации под эгидой КОНКАКАФ (Новая Зеландия). Крис Вуд, зимой сменивший «Бернли» на «Ньюкасл», постарается огорчить голкипера «Пари Сен-Жермен» Кейлора Наваса, который в начале года провел свой сотый матч за сборную Коста-Рики.

Преимущество в этой паре отдаем костариканцам, которые играют в более конкурентной среде, в то время как новозеландцы громят Острова Кука и Папуа — Новую Гвинею. Места в Океании красивейшие, но нефутбольные. Коста-Рика достойно смотрелась в отборе КОНКАКАФ : «Лос Тикос» только по дополнительным показателям уступили США третью строчку и прямую путевку на ЧМ -2022. Попытаются добиться своего по итогам матча с Новой Зеландией.

3. Межконтинентальный стыковой матч АФК (Азия) vs КОНМЕБОЛ (Южная Америка)

Претенденты на путевку: Перу, Австралия, Объединенные Арабские Эмираты.

Решающие матчи: ОАЭ — Австралия (7 июня), ОАЭ /Австралия — Перу (13 июня).

Соперники победителя на групповой стадии ЧМ -2022: Франция, Дания, Тунис.

Во втором межконтинентальном стыке сойдутся пятая команда отбора КОНМЕБОЛ и победитель четвертого раунда азиатской квалификации, в котором встретятся Австралия и ОАЭ , не сумевшие добыть прямые путевки на ЧМ -2022 по итогам третьего раунда. Австралия в своей группе финишировала ниже Саудовской Аравии и Японии, в то время как ОАЭ расположилась в таблице ниже Ирана и Южной Кореи.

Очный матч Австралии и ОАЭ также пройдет в Катаре, а спустя шесть дней победитель там же сыграет против Перу. Сборная Объединенных Арабских Эмиратов лишь однажды принимала участие в финальной стадии чемпионата мира — в 1990 году, когда потерпели на групповой стадии три поражения с общим счетом 2:11, а вот австралийцы завсегдатаи мировых первенств, они играли на четырех предыдущих мундиалях.