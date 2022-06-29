Новый Вернблум, замена Фуксу и никакого Языджи. ЦСКА использует тактику «Сочи»

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29 июня 2022, 09:37

Ставка на «рабочих лошадок» вместо «породистых скакунов».

Гайча и Заболотного мало, ЦСКА нужен нападающий

«Армейцы» не смогли выкупить Языджи у «Лилля». «Базель» не дает однозначный ответ о будущем Чалова, но и прощаться с Федором не спешат. Заболотного не заберут в «Ливерпуль». Гайч подходит для воссоздания мема про Человека-паука и его копию в социальных сетях ЦСКА вместе с новичком Гайичем, но вряд ли аргентинец – решение всех проблем в центре атаки. После ухода Языджи Федотову нужен нападающий.

Но за счет чего «Сочи» поднялся на второе место в РПЛ ? Невероятно удачная селекция. Касьерра пришел за 1.2 млн евро, Родригао – свободным агентом. Оба играли в португальских середняках, откуда заманивают в РПЛ еще одного после Касьерры и Кордобы колумбийского форварда. 25-летний Оскар Эступиньян из «Витории» — кандидат на усиление линии атаки ЦСКА . С бесплатным колумбийцем «армейцы» будут интереснее.

Оскар крепкий, хорош на втором этаже. Проворнее, чем потенциальные конкуренты. Форвард быстро принимает решения, может исполнить пенальти – актуальная тема для ЦСКА , учитывая промахи последних лет. Это скорее Эменике и Вагнер Лав, и для селекции ЦСКА точно не шаг назад. Подходит, если Эступиньян готов учиться, поскольку в командной работе ему нужно прибавить. Ударный крепыш пока плохо видит партнеров.

Фукс снова травмирован, срочно ищут центрбеков

Родригао может перейти не в «Зенит», а в ЦСКА ? Связку бразильца с Дивеевым было бы интересно увидеть. Но Родригао скорее отдадут «Зениту». Тем более, по финансовым условиям москвичи точно проиграют. А чтобы не уступать Семаку на поле, Федотову нужны надежные защитники. Бийол ушел в отпуск к началу июля. Словенец не решил, где продолжит карьеру. Агент заявил, что Яка хочет вернуться в РПЛ , но это дежурные слова.

У Фукса «незначительное воспаление одного из сухожилий», но в Бразилии. Вероятно, защитник последует примеру Альберто. Исландец Магнуссон уже уехал. ЦСКА Федотова может недосчитаться тройки из центра обороны. Новый тренер играет в три центральных и поставит в середину Набабкина и Щенникова? Такие эксперименты были у Березуцких, например, в проигранном домашнем матче против «Сочи». Но Георгий не Терехов, чтобы закрыть центр.

Даже если Бийол остается, нужен игрок или для «3-4-3», или для подстраховки на случай, если Дивеев или словенец пропустят серию матчей по любой из причин. Отсюда активные поиски со стороны скаутов ЦСКА . Агент бразильца Маркао опроверг информацию о переходе защитника «Галатасарая» в «армейский» клуб. Охотно верим, у 26-летнего футболиста слишком большая рыночная стоимость, 12-14 млн евро, чтобы его можно было легко заполучить любому клубу РПЛ .

Маркао слишком на виду, чтобы вписаться в стратегию Федотова. Скорее ищут нового Родригао – парня, которого другие не заметили. Большаков может стать именно таким. ЦСКА просматривает парня из «Химок». Кирилл выступал в низшей лиге за «Кубань» в аренде. Если Федотов увидит в нем потенциал, то заполучит в оборону человека с российским паспортом и 8 голами за сезон в ФНЛ . Бийол ведь точно уйдет. Или после крутого прощального сезона, или раньше.

Цербер в опорной зоне избавит от многих болячек

Смотрим глобально. Чего не хватило ЦСКА , чтобы впервые за пять сезонно попасть на пьедестал? Первое – опытного тренера. С этим разобрались, у Федотова больше приключений на скамейке, чем у Березуцких. А когда говорим чисто о футбольных характеристиках, то ЦСКА не хватало интенсивности на протяжении всего матча. Высокий прессинг у них скромнее, чем у «Ростова», который лихорадило в прошлом сезоне.

Сразу можно вспомнить Глебова, но Данил всем нужен и вряд ли достанется именно ЦСКА . Федотов четко видит, что с одним Мухиным и после ухода Ахметова оставаться не стоит. Дзагоев играл второго центрального, хорошо получалось только в созидании. Обляков скорее человек на роль «десятки» в схеме «3-4-1-2», если представить, что ЦСКА заиграет в два нападающих, одним из которых станет кто-то из атакующих хавбеков вроде Медины, Карраскаля или Эджуке.

Так что приоритетный трансфер – опорный полузащитник. Иностранец, своего найти сложно, ведь тому же Баринову нет смысла перебираться из Москвы в Москву, не старый, но с большим опытом, чем у Мухина. Федотов умеет выжимать максимум, поэтому Максим способен удивить. Но лучше пусть делает это рядом с молодым чилийцем Виктором Мендесом или его опытным соотечественником Пульгаром с 37 матчами за сборную.

Эрик – «убийца с лицом младенца», жестко встречает соперников, хорошо читает игру. У него есть минусы, характерные для чилийских футболистов. В «Фиорентине» с Кокориным не задержался. Пульгар отсидел полгода в запасе во Флоренции, оказался в кризисном «Галатасарае». Прошлый сезон у него испорчен, но человек с пасом и может у Федотова стать молодой версией Нобоа, не чистым опорником. В первом сезоне во Флоренции Эрик забил 7 мячей и отдал 6 голевых в Серии А.

Характерно, что Федотов выбирает игроков под себя

Тренер может искать игроков «в стиле ЦСКА », а может менять команду. Федотов, вероятно, выберет второй путь. Тот же Виктор Мендес – низенький, моложе, дешевле, эмоциональнее, чем Пульгар. Центральный хавбек хорош в атаке, выдает разрезающие передачи низом. Что Виктор может в защите? Трудно сказать, чилийский чемпионат не самый сильный, хотя там много перспективных игроков. У малыша слишком много свободы, в РПЛ опека жестче. Пульгар и Мендес точно полузащитники стиля Федотова.

Все кандидаты интересные, хотя и разные. Но самое главное не только подписать толкового футболиста, а и развить его в ЦСКА . Головин и Влашич – удачные примеры, но единичные. «Армейцы» распустили чемпионский состав, набрали перспективных игроков, ведь Зайнутдинов, Бийол или Обляков могут прибавить, как и Медина, Карраскаль или Эджуке. Вот только прямо сейчас самым ценным является футболист, который взял отпуск – возрастной Фернандес.

На поле спасал ветеран и капитан Акинфеев. А невероятный прогресс Дивеева, если случится, заведет другого Игоря в клуб из Италии или Испании. ЦСКА мыслит в верном направлении – взяли правого латераля, должны подумать о поисках левого (отсюда слухи о Терехове в Москве). Точно нужен нападающий, давно нужен опорник, чтобы или Мухин его переиграл, или появилась гармония в игре. ЦСКА на пятом месте в РПЛ по качеству моментов, на седьмом – по забитым мячам.