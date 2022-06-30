Неймар — ковбой, Симеоне — «гроссмейстер». Как провели неделю известные футболисты

Продолжаем следить за личной жизнью футболистов.
Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола решил отдохнуть на пляже.
Наставник «Атлетико» Диего Симеоне сыграл в шахматы без короля.
Милота дня. Хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара выложил видео с отдыха.
Хавбек «Реала» Лука Модрич удивил всех миниатюрными очками.
Форвард ПСЖ Неймар устроил ковбойскую вечеринку.
Лео попробовал «Месси-бургер».
Стоит отметить, что сейчас Месси отдыхает на Ибице, ему там не дает прохода даже Франк Рибери.
Девушка дня. Подруга голкипера «Айнтрахта» Кевина Траппа.
Серхио Агуэро уже привык к обычной жизни, даже решил покуривать кальян.
Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери любит понырять со скал.
Вот так ныряет Анхель Ди Мария.
А вот так Ромелу Лукаку с Бенджамином Чилуэллом.
Стиляга дня. Футболист «Баварии» Лерой Сане.
Новобранец «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не устает от футбола даже на отдыхе.
А форварду ПСЖ Килиану Мбаппе больше нравится баскетбол в свободное время.
Полузащитник «Реала» Каземиро выглядит словно школьник, которого родители захотели сфотографировать на аттракционах.
Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг показал свой роскошный отдых.
Всем хорошего завершения недели! Берем пример с Лукаса Подольски.
Вдруг Вицин кричит уши-уши.😉.)
Soccer это КВН.)
Вдруг Вицин кричит уши-уши.😉.)
Soccer это КВН.)