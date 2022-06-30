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Неймар — ковбой, Симеоне — «гроссмейстер». Как провели неделю известные футболисты

30 июня 2022, 08:56
Неймар
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Продолжаем следить за личной жизнью футболистов.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола решил отдохнуть на пляже.

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне сыграл в шахматы без короля.

Милота дня. Хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара выложил видео с отдыха.

Хавбек «Реала» Лука Модрич удивил всех миниатюрными очками.

Форвард ПСЖ Неймар устроил ковбойскую вечеринку.

Лео попробовал «Месси-бургер».

Стоит отметить, что сейчас Месси отдыхает на Ибице, ему там не дает прохода даже Франк Рибери.

Девушка дня. Подруга голкипера «Айнтрахта» Кевина Траппа.

Серхио Агуэро уже привык к обычной жизни, даже решил покуривать кальян.

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери любит понырять со скал.

Вот так ныряет Анхель Ди Мария.

А вот так Ромелу Лукаку с Бенджамином Чилуэллом.

Стиляга дня. Футболист «Баварии» Лерой Сане.

Новобранец «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не устает от футбола даже на отдыхе.

А форварду ПСЖ Килиану Мбаппе больше нравится баскетбол в свободное время.

Полузащитник «Реала» Каземиро выглядит словно школьник, которого родители захотели сфотографировать на аттракционах.

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг показал свой роскошный отдых.

Всем хорошего завершения недели! Берем пример с Лукаса Подольски.

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3ton
3ton ответ 25процентный клоун (раскрыть)
30 июня в 16:56
Роналду может научить ))
25процентный клоун
25процентный клоун
30 июня в 12:20
Ди Марие подучиться нырять надо
Неэгоист
Неэгоист
30 июня в 10:12
Да, не у всех нервный срыв..
Ravshan878
Ravshan878
30 июня в 09:18
Вицин подсказывает Симеоне. Конём ходи.Злиться Крамаров вот так шах и мать.Раздевайся.
Вдруг Вицин кричит уши-уши.😉.)
Soccer это КВН.)
Elliada
Elliada
30 июня в 09:13
У меня одного телеграм грузится долго? Инста была куда быстрей
Гость
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