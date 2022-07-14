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Фанаты «Факела» будут бойкотировать матчи из-за Fan ID

14 июля 2022, 08:33

Фанаты «Факела» объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID.

Для нас поддержка команды – это самый важный аспект, как и для любого активного фаната, а с учетом того, что «Факел» ждал Высшей лиги 21 год, то все это многократно усиливается.

Но есть также фанатское сообщество, которое должно консолидироваться максимально в нынешних реалиях. Нам было очень сложно прийти к общему мнению, и единственный компромисс – это проведение домашнего матча [3-го тура] с «Динамо» с последующим бойкотом оставшихся игр до полной отмены фарс-айди.

Активные ультрас не посетят ни один стадион. Это касается всех соревнований под эгидой РФС.

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Все комментарии
протон
протон
14 июля в 21:40
Главное, чтобы управлял как раньше, без стороннего вмешательства, ну и трансферы нужны хорошие как воздух. Чемпионат должен быть конкурентным.
cska1948
cska1948 ответ 3ton (раскрыть)
14 июля в 10:32
Для законопослушного болельщика ни чего страшного, а вот для любителей побузить страшно то, что могут привлечь к ответственности. А этим, так называемые, активные фанаты и грешат. Вот поэтому они и объявили бойкот.
3ton
3ton
14 июля в 09:40
Что страшного в этом fan ID ? 🤣🤣🤣
b34rm8u6fu8f
b34rm8u6fu8f
14 июля в 09:28
ну и хорошо, на стадионе будет спокойнее и безопаснее...
Союзник противников
Союзник противников
14 июля в 09:27
Невелика потеря.
sihafazatron
sihafazatron
14 июля в 09:13
Все 8 человек?
cska1948
cska1948
14 июля в 08:48
Максимум, фанаты продержатся первый круг, а затем оформят Fan ID.
Шуnя771
Шуnя771
14 июля в 08:40
Время покажет кто будет на коне...
monah-10
monah-10
14 июля в 08:37
Правильно все это, с нашими законотворцами только так и надо.
sshpyudx6h4t
sshpyudx6h4t
14 июля в 08:34
Это их выбор
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