«Не понимаем, смеяться или плакать». Глава «Торпедо» о продаже абонементов

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о продаже абонементов на сезон-2022/2023.
На сегодняшний день мы продали 168 абонементов на новый сезон. Не понимаем, смеяться или плакать. Мы не понимаем, насколько было бы больше, если бы активный сектор не дистанцировался. Может быть, люди не хотят ездить в Химки, но готовы в «Лужники». Кроме того, сейчас непростое время – люди, вероятно, аккуратно относятся к семейному бюджету. Кому-то понятнее посещаемость по билету, а не по абонементу. Меня больше будет беспокоить посещаемость каждого матча, а не количество проданных абонементов.
Также Маслов заявил, что клуб не сможет подписать Дениса Черышева.
Ни дня без спорта*!
*спирта
Ни дня без спорта*!
*спирта
Президент Торпедо: Рад, что мы вышли в РПЛ, надеемся на аншлаг в лужниках, которые будут нашей основной ареной в РПЛ.
1.5 месяца назад:
Торпедо не будет играть в лужниках минимум до середины осени.
1 месяц назад:
Президент Торпедо: Рассчитываем на среднегодовую посещаемость около 10тыс
Пару недель назад:
Президент Торпедо: Не думаю, что Fan id как-то повлияет на нашу посещаемость, ждём наших фанатов.
Сейчас:
Ме-ме-бе-бе 100 абонементов
Не смешно, не поняли? Это Россия!
Президент Торпедо: Рад, что мы вышли в РПЛ, надеемся на аншлаг в лужниках, которые будут нашей основной ареной в РПЛ.
1.5 месяца назад:
Торпедо не будет играть в лужниках минимум до середины осени.
1 месяц назад:
Президент Торпедо: Рассчитываем на среднегодовую посещаемость около 10тыс
Пару недель назад:
Президент Торпедо: Не думаю, что Fan id как-то повлияет на нашу посещаемость, ждём наших фанатов.
Сейчас:
Ме-ме-бе-бе 100 абонементов
Не смешно, не поняли? Это Россия!