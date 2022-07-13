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«Не понимаем, смеяться или плакать». Глава «Торпедо» о продаже абонементов

13 июля 2022, 13:55

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о продаже абонементов на сезон-2022/2023.

На сегодняшний день мы продали 168 абонементов на новый сезон. Не понимаем, смеяться или плакать. Мы не понимаем, насколько было бы больше, если бы активный сектор не дистанцировался. Может быть, люди не хотят ездить в Химки, но готовы в «Лужники». Кроме того, сейчас непростое время – люди, вероятно, аккуратно относятся к семейному бюджету. Кому-то понятнее посещаемость по билету, а не по абонементу. Меня больше будет беспокоить посещаемость каждого матча, а не количество проданных абонементов.

Также Маслов заявил, что клуб не сможет подписать Дениса Черышева.

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FenixSL
FenixSL ответ протон (раскрыть)
19 июля в 15:35
РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ!
Ни дня без спорта*!

*спирта
протон
протон
13 июля в 23:41
2 месяца назад:
Президент Торпедо: Рад, что мы вышли в РПЛ, надеемся на аншлаг в лужниках, которые будут нашей основной ареной в РПЛ.

1.5 месяца назад:
Торпедо не будет играть в лужниках минимум до середины осени.

1 месяц назад:
Президент Торпедо: Рассчитываем на среднегодовую посещаемость около 10тыс

Пару недель назад:
Президент Торпедо: Не думаю, что Fan id как-то повлияет на нашу посещаемость, ждём наших фанатов.

Сейчас:
Ме-ме-бе-бе 100 абонементов

Не смешно, не поняли? Это Россия!
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 15:52
Это самые преданные болельщики.
112910415
112910415
13 июля в 15:01
смеяться не надо
AleS
AleS
13 июля в 14:47
Хорошо, что Торпедо вернулось в ПЛ. Все таки клуб с историей.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
13 июля в 14:27
С этим FAN ID не смеяться и не плакать ,а сухари сушить !
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 14:16
Покупатель ВСЕГДА прав!)
rszj8tsq4ydg
rszj8tsq4ydg
13 июля в 14:02
Продолжать продавать и дальше.
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