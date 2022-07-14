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Федотов высказался против Fan ID

14 июля 2022, 23:27

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о Fan ID.

Мне бы очень хотелось, чтобы к общественному мнению прислушались. Я не помню вызывающих действий со стороны фанатов на трибунах. Всё проходит мирно, везде куча камер. Любое правонарушение можно установить дистанционно, никто не уйдёт от наказания.

Тот факт, что матч с «Сочи» стал последним для фанатов, несправедлив по отношению к ним. Они приняли осознанное и выстраданное решение. Нам их будет не хватать. Но мы приложим все усилия своей игрой, чтобы они вернулись.

Можно ли изменить решение по Fan ID? Изменить можно всё, если правильно к этому относиться. Я не знаю, что несёт под собой решение ввести Fan ID. Через эту процедуру нужно пройти и игрокам, и тренерам. У меня нет слов от того, что фанатов не будет на трибуне. Футбол требует поддержки, нужно попытаться найти компромисс, чтобы болельщики всё-таки вернулись на трибуны. Футбол сейчас должен быть развлечением, которое объединяет людей.

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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июля в 04:36
Честно говоря не вижу особых проблем в оформлении паспорта.
протон
протон
15 июля в 00:16
По идее (как теоретически предусматривается логикой государственной власти) они должны выполнять волю народа. Эту волю уже выразили многие тысячи людей...
Но им всем глубоко начихать на эту волю. У них другие планы...
Союзник противников
Союзник противников
14 июля в 23:56
Плохо начинает,с протеста против решения Вседержателя.А страдать команде.
pendulum47
pendulum47
14 июля в 23:43
Высказываться можно сколько угодно - это продвинули сверху и хоть пенься это не отменят. Инициатива правоохранительных органов.
Людей на усиления и так не хватает, а тут надо еще и на стадионах весь личный состав срывать в выходной свой.
Гость
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