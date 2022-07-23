Аршавин предложил продать всех легионеров «Зенита». Клуб против и озолотил бразильцев

1658568670

вчера, 12:31

Хитрый агент обыграл легенду петербуржцев.

Аршавин пока непонятый директор

Андрей Сергеевич не принял ни одного поворотного решения в клубе. Пусть на новой должности Аршавин недавно, но кадровые задачи тоже свежие. Семак хотел подписать голкипера из РПЛ , а новый босс был против. При этом старший Кержаков говорит своему брату Михаилу, что Гойло сильнее и его, и Одоевского.

В «Зените» своему не верят, взяли Куарежму из резерва «Коринтианса». Интересы Ивана, Мантуана, Клаудиньо и Малкома представляет одно агентство. У Вендела другой помощник, но многие контракты бразильцев выбил Луис Фернандо Гарсия. Главные люди «Зенита» за иностранный легион, а вот Аршавин против:

Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки – 2025 год. Если с финансами всё будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим. Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих.

После такого заявления «Зенит» использовал 8 иностранцев в основе, в резерве ждал еще один. Легионеров станет еще больше. Мантуан сыграет больше минут, чем Бакаев и Мостовой? Даже бразильского Ивана смогут поставить вместо Одоевского, если Чистяков будет лучше по ходу сезона, чем неоднозначный Ловрен.

Аршавин не смог бы реализовать свой план, он даже российского голкипера команде не нашел. Но его раздражение можно понять. Вот зачем клубу на лавке Мантуан и Иван? А если они в основе, то в аренде игроки старта, то есть Фернандо Гарсия летом 2023-го снова станет богаче.

Фергюсон всегда говорил, что нельзя отдавать судьбу команды в руки одному агенту. Аршавин, у которого должность называется «заместитель генерального директора по спортивному развитию», за продажу всех иностранцев. Да, его план утопичный, но разность позиций внутри клуба налицо.

В отличие от Аршавина, Семак и Медведев прекрасно понимает, что только бразильский «Зенит» намного сильнее остальных в РПЛ . Без легионеров, даже без всего лишь троих – Барриоса, Дугласа и Вендела, команда станет намного, намного слабее.

Не можешь мотивировать – дай денег

«Зенит» без ЛЧ превратится в плохой аналог ПСЖ ? Им будет скучно побеждать в РПЛ . Петербуржцам пока помогает, что вокруг больше интересных соперников, чем у парижан в Лиге 1. Семаку сложнее обыграть ЦСКА и «Краснодар», чем Месси и Мбаппе прикопать очередной «Лион». Но легкость, с которой посыпались «Крылья Советов» — напоминание, почему петербуржцы сильны после существенных изменений в составе.

Уже нет в основе Кержакова, Ракицкого, Караваева, Оздоева, Дзюбы и Азмуна. На смену пришел бразильский десант, и хотя наличие семи бразильцев плюс Барриоса и Кассьерры в теории станет проблемой, на практике все зависит от Семака и атмосферы в коллективе. Торгово-рыночные отношения чистой воды. «Зенит» сделал приятно агентам бонусами, а футболисты взяли миллионы, им так удобнее.

Только у Малкома был жутко жирный контракт, Вендел и Клаудиньо получали меньше. «Зениту» сохранение лица – не разбегутся легионеры, это клубу важнее денег. С другой стороны, футболисты заиграли, тоже аргумент. Вендел, Клаудиньо и Малком точно в своей тарелке. Понятно, что из-за Семака. До того как сумел сохранить позицию в таблице, перестроив команду, могли спорить о классе тренера.

Сейчас, когда наводнили состав априори нестабильными, но талантливыми игроками, и футбольных плюсов осталось не меньше, чем явных минусов, Семак укрепил личные позиции. И тоже получил новый контракт, все в его штабе выбрали деньги.

Соглашения не ограничивают легион

Когда ЦСКА уговорил легионеров подписать джентльменские соглашения, многие клубы захотели повторить эту практику. Юридически закрепляют вежливость футболиста на случай будущего расставания. Но дает ли что-то эта бумага? «Зенит» хотел, чтобы Мантуан и Иван не убежали зимой, как Альберто. Но заставить Вендела, Клаудиньо или Малкома подписать невыгодную бумагу они не смогли.

Законность решений ФИФА и УЕФА по приостановке контрактов будут оспаривать в судах. Но там как с апеллиями на бан в Европе. Итоговое решение читается. Аршавин прав, вернуть клубы РПЛ в еврокубки раньше 2025-го года сложно. Через три года нет никаких гарантий, поэтому новые контракты Малкома, Вендела и Клаудиньо скорее символический шаг, чем гарантия, что не уйдут через полгода или год.

Зато в случае полюбовного расставания «Зенит» вернет часть денег. Также соглашения говорят, что не было реального спроса на Клаудиньо, поскольку он стабильный только в РПЛ . Дома, будучи под крылом корпорации «Ред Булл», не играл на одном уровне долго. Вендела все знали в «Спортинге», но не решились забрать сразу. Сомневались, что сможет выполнять черновую работу, Семак его улучшил.

Малком прогорел в «Барселоне». Его трансферная стоимость упала вдвое, но слишком дорогой для середняков топ-5. И контракт у него уникальный, европейцы столько не заплатят. У Барриоса важен возраст. А Дуглас Сантос просто один из самых недооцененных бразильцев в Европе, так тоже бывает. Совпало отсутствие реального спроса и желание «Зенита» заплатить, сколько хитрые агенты запросят.

С мнением Аршавина никто не считался. Дальше все зависит от Семака. Команда приличная, и хотя не для плей-офф ЛЧ – слишком слабы в защите, а в гостях будут хуже, чем дома, по меркам РПЛ «Зенит» веселый и мощный. Продление контрактов с ключевыми бразильцами – локальная удача. Вендел, Клаудиньо и Малком решили подзаработать, когда не дождались идеальных предложений.

Хавбека Оскара часто донимали вопросами, почему игрок его уровня уехал в Китай. На что бразилец ответил, что него много нищих родственников, хочет сделать всех миллионерами. Латиноамериканцы «Зенита» исходят из той же логики, плюс теперь держат клуб за горло. Параллельно очевидно, что план Аршавина – наигрывать местных, куда хуже нынешней стратегии, ужасный сценарий.

Сейчас игра состоит из проходов бразильцев, комбинаций с коротким пасом и передач из середины поля. И «Спартак», и «Крылья Советов» пропускали словно из ничего. Правда, шероховатости у «Зенита» тоже есть. Москвичи дарили голы. «Химки» отыгрались. Второй пенальти в ворота самарцев так себе. Игрок обороны не видел Малкома, тот выскочил из-за спины и искал контракт, а не мяч.