Аршавин предложил продать всех легионеров «Зенита». Клуб против и озолотил бразильцев

Хитрый агент обыграл легенду петербуржцев.
Аршавин пока непонятый директор
Андрей Сергеевич не принял ни одного поворотного решения в клубе. Пусть на новой должности Аршавин недавно, но кадровые задачи тоже свежие. Семак хотел подписать голкипера из РПЛ, а новый босс был против. При этом старший Кержаков говорит своему брату Михаилу, что Гойло сильнее и его, и Одоевского.
В «Зените» своему не верят, взяли Куарежму из резерва «Коринтианса». Интересы Ивана, Мантуана, Клаудиньо и Малкома представляет одно агентство. У Вендела другой помощник, но многие контракты бразильцев выбил Луис Фернандо Гарсия. Главные люди «Зенита» за иностранный легион, а вот Аршавин против:
Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки – 2025 год. Если с финансами всё будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим. Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих.
После такого заявления «Зенит» использовал 8 иностранцев в основе, в резерве ждал еще один. Легионеров станет еще больше. Мантуан сыграет больше минут, чем Бакаев и Мостовой? Даже бразильского Ивана смогут поставить вместо Одоевского, если Чистяков будет лучше по ходу сезона, чем неоднозначный Ловрен.
Аршавин не смог бы реализовать свой план, он даже российского голкипера команде не нашел. Но его раздражение можно понять. Вот зачем клубу на лавке Мантуан и Иван? А если они в основе, то в аренде игроки старта, то есть Фернандо Гарсия летом 2023-го снова станет богаче.
Фергюсон всегда говорил, что нельзя отдавать судьбу команды в руки одному агенту. Аршавин, у которого должность называется «заместитель генерального директора по спортивному развитию», за продажу всех иностранцев. Да, его план утопичный, но разность позиций внутри клуба налицо.
В отличие от Аршавина, Семак и Медведев прекрасно понимает, что только бразильский «Зенит» намного сильнее остальных в РПЛ. Без легионеров, даже без всего лишь троих – Барриоса, Дугласа и Вендела, команда станет намного, намного слабее.
Не можешь мотивировать – дай денег
«Зенит» без ЛЧ превратится в плохой аналог ПСЖ? Им будет скучно побеждать в РПЛ. Петербуржцам пока помогает, что вокруг больше интересных соперников, чем у парижан в Лиге 1. Семаку сложнее обыграть ЦСКА и «Краснодар», чем Месси и Мбаппе прикопать очередной «Лион». Но легкость, с которой посыпались «Крылья Советов» — напоминание, почему петербуржцы сильны после существенных изменений в составе.
Уже нет в основе Кержакова, Ракицкого, Караваева, Оздоева, Дзюбы и Азмуна. На смену пришел бразильский десант, и хотя наличие семи бразильцев плюс Барриоса и Кассьерры в теории станет проблемой, на практике все зависит от Семака и атмосферы в коллективе. Торгово-рыночные отношения чистой воды. «Зенит» сделал приятно агентам бонусами, а футболисты взяли миллионы, им так удобнее.
Только у Малкома был жутко жирный контракт, Вендел и Клаудиньо получали меньше. «Зениту» сохранение лица – не разбегутся легионеры, это клубу важнее денег. С другой стороны, футболисты заиграли, тоже аргумент. Вендел, Клаудиньо и Малком точно в своей тарелке. Понятно, что из-за Семака. До того как сумел сохранить позицию в таблице, перестроив команду, могли спорить о классе тренера.
Сейчас, когда наводнили состав априори нестабильными, но талантливыми игроками, и футбольных плюсов осталось не меньше, чем явных минусов, Семак укрепил личные позиции. И тоже получил новый контракт, все в его штабе выбрали деньги.
Соглашения не ограничивают легион
Когда ЦСКА уговорил легионеров подписать джентльменские соглашения, многие клубы захотели повторить эту практику. Юридически закрепляют вежливость футболиста на случай будущего расставания. Но дает ли что-то эта бумага? «Зенит» хотел, чтобы Мантуан и Иван не убежали зимой, как Альберто. Но заставить Вендела, Клаудиньо или Малкома подписать невыгодную бумагу они не смогли.
Законность решений ФИФА и УЕФА по приостановке контрактов будут оспаривать в судах. Но там как с апеллиями на бан в Европе. Итоговое решение читается. Аршавин прав, вернуть клубы РПЛ в еврокубки раньше 2025-го года сложно. Через три года нет никаких гарантий, поэтому новые контракты Малкома, Вендела и Клаудиньо скорее символический шаг, чем гарантия, что не уйдут через полгода или год.
Зато в случае полюбовного расставания «Зенит» вернет часть денег. Также соглашения говорят, что не было реального спроса на Клаудиньо, поскольку он стабильный только в РПЛ. Дома, будучи под крылом корпорации «Ред Булл», не играл на одном уровне долго. Вендела все знали в «Спортинге», но не решились забрать сразу. Сомневались, что сможет выполнять черновую работу, Семак его улучшил.
Малком прогорел в «Барселоне». Его трансферная стоимость упала вдвое, но слишком дорогой для середняков топ-5. И контракт у него уникальный, европейцы столько не заплатят. У Барриоса важен возраст. А Дуглас Сантос просто один из самых недооцененных бразильцев в Европе, так тоже бывает. Совпало отсутствие реального спроса и желание «Зенита» заплатить, сколько хитрые агенты запросят.
С мнением Аршавина никто не считался. Дальше все зависит от Семака. Команда приличная, и хотя не для плей-офф ЛЧ – слишком слабы в защите, а в гостях будут хуже, чем дома, по меркам РПЛ «Зенит» веселый и мощный. Продление контрактов с ключевыми бразильцами – локальная удача. Вендел, Клаудиньо и Малком решили подзаработать, когда не дождались идеальных предложений.
Хавбека Оскара часто донимали вопросами, почему игрок его уровня уехал в Китай. На что бразилец ответил, что него много нищих родственников, хочет сделать всех миллионерами. Латиноамериканцы «Зенита» исходят из той же логики, плюс теперь держат клуб за горло. Параллельно очевидно, что план Аршавина – наигрывать местных, куда хуже нынешней стратегии, ужасный сценарий.
Сейчас игра состоит из проходов бразильцев, комбинаций с коротким пасом и передач из середины поля. И «Спартак», и «Крылья Советов» пропускали словно из ничего. Правда, шероховатости у «Зенита» тоже есть. Москвичи дарили голы. «Химки» отыгрались. Второй пенальти в ворота самарцев так себе. Игрок обороны не видел Малкома, тот выскочил из-за спины и искал контракт, а не мяч.
Впрочем, команда Семака была сильнее, это очевидно. Легионеры играют ярко, но без еврокубков «Зенит» точно повторяет китайский путь, верность за деньги. И хотя у старших братьев ничего не получилось, посмотрим, как справятся не в первом сезоне без ЛЧ, а в следующих.
Палка имеет два конца....
В сложившихся обстоятельствах, когда дорога в еврокубки закрыта, нужно создавать максимально конкурентную среду в своём чемпионате. Российские игроки должны бороться за трофеи на поле или за место в составе на тренировках с легионерами. Чувствовать, что РПЛ, несмотря на бан, остаётся солидной лигой, пусть и уступающей по среднему уровню пяти-шести ведущим европейским. Нужно ценить, что в России готовы продолжать играть футболисты класса Малкома, Вендела, Клаудиньо, Дугласа Сантоса, Барриоса, Промеса, Мозеса, Изидора, Моро, Лаксальта, Кордобы. Если есть возможность привозить сильных для РПЛ легионеров, то какой смысл от них отказываться?
НО
По большому счету приличные леги присутствовали в командах, претендующих на игру в еврокубках. Сейчас этого нет и, скорее всего, не будет еще очень долго. Зачем же тратить огромные деньги на оплату их услуг? В СССР легов не было, а сборная играла куда более успешно. Раз уж пошел такой концерт, не лучше ли перестроить всю структуру футбола, сделав ставку на своих. Пусть делают ставку на свои школы, академии, свою молодежь. Это позволит восстановить спортивный принцип чемпионата, отказавшись от соревнования кошельков. Естественно, уровень чемпионата, скорее всего, просядет, но, одновременно, будет способствовать раскрытию талантов, которым сейчас путь в большой футбол заказан в силу того что командам сегодня нужен результат здесь и сейчас, добиться которого возможно только путем привлечения опытных спортсменов.
Палка имеет два конца....
В сложившихся обстоятельствах, когда дорога в еврокубки закрыта, нужно создавать максимально конкурентную среду в своём чемпионате. Российские игроки должны бороться за трофеи на поле или за место в составе на тренировках с легионерами. Чувствовать, что РПЛ, несмотря на бан, остаётся солидной лигой, пусть и уступающей по среднему уровню пяти-шести ведущим европейским. Нужно ценить, что в России готовы продолжать играть футболисты класса Малкома, Вендела, Клаудиньо, Дугласа Сантоса, Барриоса, Промеса, Мозеса, Изидора, Моро, Лаксальта, Кордобы. Если есть возможность привозить сильных для РПЛ легионеров, то какой смысл от них отказываться?
НО
По большому счету приличные леги присутствовали в командах, претендующих на игру в еврокубках. Сейчас этого нет и, скорее всего, не будет еще очень долго. Зачем же тратить огромные деньги на оплату их услуг? В СССР легов не было, а сборная играла куда более успешно. Раз уж пошел такой концерт, не лучше ли перестроить всю структуру футбола, сделав ставку на своих. Пусть делают ставку на свои школы, академии, свою молодежь. Это позволит восстановить спортивный принцип чемпионата, отказавшись от соревнования кошельков. Естественно, уровень чемпионата, скорее всего, просядет, но, одновременно, будет способствовать раскрытию талантов, которым сейчас путь в большой футбол заказан в силу того что командам сегодня нужен результат здесь и сейчас, добиться которого возможно только путем привлечения опытных спортсменов.
Чтобы удовлетворить свои амбиции в РПЛ не было необходимости заваливать деньгами бразильцев. Это было сделано из-за жирного куска для чиновников Газпрома.
Чтобы удовлетворить свои амбиции в РПЛ не было необходимости заваливать деньгами бразильцев. Это было сделано из-за жирного куска для чиновников Газпрома.
Ну не посадят на банку легионера которого купил за 10-20 млн €, даже если он провалит матч.
Зенит силен в РПЛ не по причине присутствия легионеров, они скупают перспективных игроков РПЛ, а перебить предложение другие клубы не могут из-за финансирования Газпрома.
Возможно дело не только в откатах при переходе легионеров на комиссионных которых зарабатывает не только агент игрока, чиновники которые выделяют бюджет для клуба и руководители клуба, а проблема образуется в результате того что Зенит скупает лучших российских игроков, а другие клубы в итоге скупают легионеров чтобы конкурировать с Зенитом, где перспективных российских игроков уже не остается на рынке.
Если вспомнить сборную России на Евро-2008, то ее костяк состоял из игроков Зенита и ЦСКА у которых были наиболее лучшие российские игроки.
Возможно не хватает хороших российских игроков чтобы не брать легионеров или брать их меньше. А возможно вся тенденция свелась к тому что кому-то выгодно брать их. Все-таки хорошие российские игроки могут усилить 4-5 клуба РПЛ из всех дивизионов, если их искать. И конечно нужно развивать академии и условия в клубах.
А из хороших легионеров не все переходят в один из клубов РПЛ и жилы напрягать никто не будет из них, все потому что играя за российский клуб они не будут претендовать на индивидуальные награды УЕФА и не каждого из них заберут в топ клуб АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А. Поэтому они переходят в Порту, Бенфику и т.д. Как пример Нуньес который перешёл в Ливерпуль, а играя за Зенит его скорее всего не взяли бы. Легионеры которые играют в РПЛ изначально идут за баблом и даже бан от УЕФА не пугает в их карьере.
Ну не посадят на банку легионера которого купил за 10-20 млн €, даже если он провалит матч.
Зенит силен в РПЛ не по причине присутствия легионеров, они скупают перспективных игроков РПЛ, а перебить предложение другие клубы не могут из-за финансирования Газпрома.
Возможно дело не только в откатах при переходе легионеров на комиссионных которых зарабатывает не только агент игрока, чиновники которые выделяют бюджет для клуба и руководители клуба, а проблема образуется в результате того что Зенит скупает лучших российских игроков, а другие клубы в итоге скупают легионеров чтобы конкурировать с Зенитом, где перспективных российских игроков уже не остается на рынке.
Если вспомнить сборную России на Евро-2008, то ее костяк состоял из игроков Зенита и ЦСКА у которых были наиболее лучшие российские игроки.
Возможно не хватает хороших российских игроков чтобы не брать легионеров или брать их меньше. А возможно вся тенденция свелась к тому что кому-то выгодно брать их. Все-таки хорошие российские игроки могут усилить 4-5 клуба РПЛ из всех дивизионов, если их искать. И конечно нужно развивать академии и условия в клубах.
А из хороших легионеров не все переходят в один из клубов РПЛ и жилы напрягать никто не будет из них, все потому что играя за российский клуб они не будут претендовать на индивидуальные награды УЕФА и не каждого из них заберут в топ клуб АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А. Поэтому они переходят в Порту, Бенфику и т.д. Как пример Нуньес который перешёл в Ливерпуль, а играя за Зенит его скорее всего не взяли бы. Легионеры которые играют в РПЛ изначально идут за баблом и даже бан от УЕФА не пугает в их карьере.