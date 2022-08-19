«Ростов» – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» – «Сочи», который состоится 20 августа 2022 года

«Ростов»

«Ростов» во главе с Валерием Карпиным приятно удивляет своих болельщиков и руководство, не проиграв еще ни одной игры в новом сезоне. Перед стартом очередного тура команда занимает третье место с 11 очками и отстает от лидера всего на два пункта. Чтобы сохранить свое место, хозяева обязаны побеждать в принципиальном поединке «Сочи», а возможно это поможет и подняться выше.

14 августа «Ростов» в интересном поединке обыграл «Пари НН» (4:3), а седьмого числа минимально одолел «Оренбург» (2:1).

«Сочи»

«Сочи» потерял главного тренера и несколько ведущих игроков, но по-прежнему старается держать уровень игры, как и в прошлом сезоне, когда команда завоевала историческое серебро РПЛ . Сейчас коллектив занимает пятое место с девятью очками, но в случае поражения, вероятнее всего опустится еще на одну-две позиции. Матч с «Ростовом» обещает быть интересным и напряженным.

14 августа «Сочи» крупно проиграл «Спартаку» (0:3), а седьмого числа на своем поле обыграл «Пари НН» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ростов» – 2.35

Ничья – 3.55

Победит «Сочи» – 2.9

Статистика

«Ростов» проиграл всего два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей «Сочи» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Сочи» выиграл четыре из шести последних матчей с «Ростовом»

Три последних матча между клубами в Ростове завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ростова», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. «Ростов» выглядит более стабильно, чем его соперник и ему вполне по силам одержать домашнюю победу в 1-2 мяча.