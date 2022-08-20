Новичок за 100 млн евро, Каземиро и продажа Роналду. В МЮ тушат пожар деньгами

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сегодня, 09:25

В Манчестере трансферная жатва.

МЮ породил спор о жесткой критике

Клопп защитил «Манчестер Юнайтед», вступив в заочную перепалку с Агбонлахором. Бывший футболист «Астон Виллы» ищет место среди «говорящих голов» в АПЛ , у него амплуа острого на язык. Габриэль допустил, что Роналду теперь в роли «тухлого яйца». Если Криштиану со многими не общается, но спорит на тренировках, то само присутствие делает атмосферу токсичной.

Агбонлахор – суровый эксперт, но пересказывает комментарии английских фанатов «красных дьяволов» «Мактоминей и Фред не уровня АПЛ , не говоря об уровне МЮ ». «С такой игрой могут финишировать восьмыми или девятыми. Шестое место будет достижением». Также Габриэль делает много отсылок к менталитету и предложил тен Хагу день открытых дверей:

Я бы пригласил бывших игроков. Всего на один день. Соберите в комнате отдыха игроков и заприте двери. Рой Кин, Яап Стам, Петер Шмейхель, Пол Инс, Брайан Робсон. Пусть футболисты команды поймут, что значит играть за «Манчестер Юнайтед». Никто не бегает, никто не возвращается, никто не пытается забить. Это МЮ . Играть за такой клуб – честь, но все согласны с поражением и перекладывают вину друг на друга.

За эти слова уцепился Клопп, когда слушал разговор Агбонлахора в машине по радио. Настолько возмутила безжалостность эксперта, что едва не позвонил футболисту:

Габби проиграл нам 0:6 в первом моем сезоне. Не припомню, чтобы он был похож на ментального монстра в тот момент.

Клоппа понимаем. Если бывшие игроки не делают скидку, что в футболе порой все из ног валится, как команде пережить прессинг фанатов МЮ ? Но и Агбонлахор не ошибается. Проблема в менталитете локально, а глобально в отсутствии работающей вертикали власти. Великий клуб довели до ручки. Из «дьяволов» клан Глейзеров выкачал миллиарды, а на поле ничего нового, поэтому фанаты такие разъяренные.

Дело ведь не только в тен Хаге, Эриксене или Магуайре, а в том, во что превратили «Манчестер Юнайтед». Габриэль нашел, что ответить Клоппу – вспомнил, как забил победный мяч на «Энфилд Роуд». Но вряд ли порядочность Юргена, который вступился за врагов и понедельничных соперников, отменяет управленский и игровой хаос в «Манчестер Юнайтед». Или безвольность против середняков АПЛ .

Алекс Фергюсон потратил шесть лет

МЮ надо остановиться на одном тренере, если хотят через шесть лет выиграть АПЛ . Тен Хаг сильнее, чем Сульшер. Стартовал ужасно, но вряд ли стоит искать нового наставника. Алекс Фергюсон тоже много проигрывал в восьмидесятых с МЮ , первый титул взял в шестом сезоне. Уайтсайд, МакГрат и Робсон были алкоголиками, их физическая форма завела на предпоследнее место. Для начала сэр Алекс вытащил МЮ на одиннадцатую позицию.

Шотландец был угрюмым и злым в то время, ведь дома в муках умирала его мать, а на поле знаменитые алкоголики не могли ничего поделать с «Ливерпулем». Но МЮ подскочил на вторую строчку после серии удачных трансферов. Но это напоминало недавнее второе место. Та команда, невзирая на наличие звезд, вроде возвращенного после неудач в Испании и Германии форварда Хьюза, была крайне нестабильной.

Трансферы Фергюсона и доверие молодым в начале 90-х превратили вечных неудачников – четверть века без титула, в постоянных чемпионов. Сейчас ситуация другая, конкуренты команды тен Хага намного мощнее. Но напомним, что возрождение МЮ началось с чистки состава и доверия не старым игрокам, делающим разницу – Хьюз помогал Кантона побеждать. Кстати, ЛЧ взяли лишь в 13-м сезоне Фергюсона.

Клуб сейчас одержим трансферами

Босс «Боруссии» Дортмунд забавно ответил на вопрос о трансфере Роналду. Понимает, какое безумие начнется в Германии, если привезти Криштиану, ведь фанатская база у Дортмунда одна из лучших на планете. Но дорого. МЮ же понимает, что лучше расстаться с Роналду сейчас. Судя по тому, что пишут осведомленные испанские журналисты, основной вариант для Мендеша – «Атлетико».

«Матрасникам» пора решить, что делать с Гризманном и Моратой, но после успеха Суареса тренер хочет видеть в команде голевую машину. Роналду нужна ЛЧ , ему плевать, Дортмунд или Мадрид. А фанаты его и так освистывали чаще, чем даже Карраско. Именно бельгиец может стать часть сделки, прикроет фланг «красных дьяволов». У Симеоне бельгийский латераль прошел путь Пулишича в «Интере».

Теперь в Мадрид вернулся Сауль, его поставили слева. Карраско легко сыграет на привычном месте латераля, чтобы фанаты МЮ не кривились каждый раз, когда мяч получает Рэшфорд. А направо приглашают Антони, левше удобнее смещаться в центр. Но у МЮ нет Александер-Арнольда, чтобы уход вингера позволял латералю подниматься в атаку, насыщая край поля. Санчо ведь правша, а чаще играет в МЮ справа.

Вот об этом и речь. Идете за низенькими Тимбером и Мартинесом, хотя знаете, что АПЛ не лига для Пуйоля и Каннаваро. В МЮ тестировали Блинда, и как успехи? Конечно, в благополучной команде Мартинес заиграет без труда. В МЮ почти нет откровенно бездарных. Вот только гляньте на Де Хеа. Давид не подходит под требования именно тен Хага, но клуб начал истеричные поиски вратаря, отдав Хендерсона в аренду.

Скауты МЮ просмотрели Бущана, «Лидс» не отдает Мелье. Обратились к Зоммеру, которому накануне ЧМ -2022 не хочется на лавку. Нет логики в закупках. Даже попытка вырвать Антони из «Аякса», пока Ван дер Сар не подписал Зиеша на замену, означает переплату. За Каземиро отдали большие деньги, потому что он чемпион. Но Антони точно стоит 100 млн евро? Может, это Санчо 2.0, будет пассажиром полуночного экспресса.

В МЮ могут не заиграть даже легенды

Центрального форварда, который так сильно нужен, не нашли. Кунья и похожие ставки смешат. Пошли за ветеранами – Белотти, Варди. Странно, что Дзюбу не подписали. Даже прекрасный футболист в таком хаотично организованном клубе может не заиграть. Например, из «Реала» в МЮ переходили четверо. Один в академию, но Ди Марию, Варана и Каземиро знали как победителей Лиги чемпионов.

Анхель провалился и давно уехал, Рафа сидит в запасе, когда на поле Магуайр, а Карлос сильно рискует накануне ЧМ -2022. Каземиро соблазнился рассказам, что в МЮ будет центральная роль. У опорника есть пунктик о Бускетсе, изучал игру Серхио, чтобы пасовать, как испанец, отрезая игроков соперника передачами. В «Реале» монстры работы с мячом Модрич и Кроос не давали такой возможности.

Даже самая логичная ставка МЮ сделана от отчаяния после поражений. Ярких латералей в команде нет. Молодые перспективные вингеры играют ужасно. Центрального нападающего не видно. А приехал тренер с подходом «я художник, я так вижу». Достаточно не продать кислого Роналду — все жесткие оценки Агбонлахора окажутся ближе к реальности, чем порядочное сочувствие Клоппа.