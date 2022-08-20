Дерби антиподов и день реванша. «Динамо» и «Спартак» пришли к закону айкидо

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сегодня, 12:10

Разные команды, но есть один общий принцип.

Йокановичу достался полуфабрикат

Шварц – порядочный человек и молодой перспективный тренер. Но разве он завершил свой московский проект? «Герта» под руководством Сандро вылетела из Кубка Германии в первом раунде от слабого соперника. Три тура Бундеслиги – 2 поражения и 1 ничья. Знаем, что «Байер» Азмуна и Лунева вообще устроился на последнем месте, это лишь начало сезона, но Шварц может оказаться аналогом Карреры.

Массимо подошел «Спартаку» для чемпионства и короткого курортного романа, который не пережил рутину трудовых будней. Успех не значит, что этот тренер уровня хотя бы Спаллетти, как видим по карьере Карреры после Москвы. Так и здесь. Шварц поднял «Динамо» в тройку, но кто сказал, что с составом Бувача другой справился бы намного хуже? Команда год назад лидировала, а сейчас шестая и без поражений, но в иерархии показателей РПЛ заметно просела.

Были одними из фаворитов сезона, а теперь Йоканович перестраивает команду, которая проигрывала еще весной. Потеряли важных исполнителей, с запозданием расширяют заявку. Возникли проблемы с оплатой за трансфер Монтеса. В центре обороны Шунина страхуют два молодых игрока. Зато «Динамо» по забитым мячам делит четвертое место с успешным «Ростовом», а по пропущенным лучше только «Спартак» и «Зенит».

Низкая линия обороны явно не нравится фанатам, но помогает набирать очки. Многие действия Йокановича объяснимы, а победа над «Спартаком» может отправить «Динамо» в группу лидеров. Соседи оторвались всего на четыре пункта. Также важно, что Славиша наступает на горло собственной атакующей песне. Наставник как раз не умел поставить игру в защите. «Динамо» выглядит спорно, но тому есть объективные обоснования.

Шварц, как любой немецкий тренер, любит интенсивность, а команда радовала ею эпизодически. Йокановичу, как стереотипному сербскому тренеру, хочется агрессивности. Понимаем приглашение Карцева, Эден агрессивнее один в один, чем Моро. Хорват привык, что напарники его страхуют, дают пойти атаку. Теперь «Динамо» отказалось от высокого прессинга – последние по интенсивности отбора в РПЛ . Но и «Спартак» поменялся со времен Ваноли.

Абаскаль роскошно изучает врагов

Может показаться, что «Зенит» и «Спартак» на старте сезона выбрали игру первым номером. А все остальные успешные команды, даже «Ростов» и ЦСКА , передают инициативу соперникам с недобрыми намерениями. Но если присмотреться, то Семак и Абаскаль тоже учитывали особенность оппонентов. Петербуржцы не дружат с выносливостью из-за перебора бразильцев, против «Ахмата» или ЦСКА надышались пыли из-под чужих каблуков. Пришлось подстраиваться.

Абаскаль в меньшинстве в Грозном не отдал три очка сопернику. Против «Сочи» выдал два разных тайма. Сегодня против «Динамо», если стартовый план не сработает и Шунин быстро не пропустит, «Спартак» снова отправится на поиски. В РПЛ мало таких тренеров, как Абаскаль, помимо Семака. Сергей Богданович часто идет на довольно рискованные эксперименты, а «Краснодару», «Локомотиву» или «Ростову» сложно измениться по ходу матча.

«Спартак» не меняет схему на три центральных, но регулировка высоты игры латералей, новые роли хавбеков и перемещения трио в атаке делают «красно-белых» сложнее. Не говоря о выходе на замену Зиньковского, Антон играет не так, как привычная тройка. Никому с ними в РПЛ не было легко. А «Зениту» Суперкубок и счет 4:0, как поняли чуть позже, москвичи во многом подарили сами. После не подсовывали под нос сопернику три голевые ошибки за игру.

В дерби ждём футбольное айкидо

Разница между тренерами Йокановичем и Абаскалем очевидна, пора ее компактно сформулировать. Славиша тренирует по принципу «я научу вас играть в футбол», а Гильерме – «мы вместе обязательно научимся играть». «Я» и «мы», претензия к команде и ее отсутствие. Сказывается разница между поколениями? Испанец годится сербу в сыновья. Но не спешите хоронить сегодня «Динамо». Все прогнозы обоснованы, народ чаще ставит на «Спартак», это правильно.

«Красно-белые» одержали 9 побед в 11 выездных матчах всех турниров против «бело-голубых». Йоканович встретит неудобного соседа. Но «Динамо» скорее как «Ахмат», нежели как соперники, не создавшие Абаскалю проблем. Паршивлюк, Скопинцев, Смолов, Гагнидзе и Захарян понимают, что дерби может стать переломным. Обе команды молодые, средний возраст основы в районе 25 лет, не боятся борьбы. И хотя «Спартак» живее, их интенсивность тоже включается и выключается.

Видели плохие отрезки «красно-белых» и короткие, но классные у «Динамо». Ставка на оборону огорчает зрителей, но защищает Йокановича от конфузов, как в Воронеже. Держит людей в створе ворот, активно придумывает, как отвлечь соперников от Паршивлюка, и что делать с мячом. «Динамо» предпоследнее по владению и двенадцатое по точности передач. Но «Спартаку» надо опасаться того, что против «бело-голубых» сложнее использовать принцип айкидо, так любимый Абаскалем.

«Ахмат» плох в реализации моментов, не забили второй мяч. А вот у команды Йокановича 10 голов после 19 ударов в створ. «Краснодар» не умеет подстраиваться под соперника. «Динамо» это делало часто еще при Шварце. «Спартак» знал, что «Урал» боится чужой интенсивности, задавили до перерыва. «Динамо» вечно без мяча, а Захарян, Смолов и Грулев могут создать гол из ничего. Хватит одной атаки с пенальти, стандарта или дальнего удара Арсена.

Независимо от сюжета дерби – яркий с голами, или тягучий с игрой до первой ошибки, столкнутся антиподы. И выиграет – если победитель будет, та сторона, которая лучше использует силу оппонента против него самого. Как раз по принципу айкидо и других боевых искусств. Абсолютно точно Абаскаль ближе к своему желанному «Спартаку», чем Йоканович к своему овеянному мечтами «Динамо». Быть может, что соседи даже хотят играть, как «красно-белые», но у них нет Джикии, Зобнина, Промеса и Соболева, чтобы получить игру без лишнего брака и с высокой интенсивностью создания моментов.