Дважды с одним и тем же соперником. Чемпионский пасьянс на мундиалях

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сегодня, 10:40

Сегодняшняя тема будет посвящена редко встречаемому ныне событию на чемпионатах мира, а именно повторной встрече двух команд.

До 1962 года такие события были не редкостью ввиду особенностей системы розыгрыша. Так на турнирах 1934 и 1938 годов не было матчей группового этапа. Игры проходили по олимпийской системе — проигравший выбывает. Но в футболе бывают и ничьи. В таком случае командам приходилось играть овертайм. Если же и по истечении 120 мин игры счёт оказывался ничейным, то назначалась переигровка.

В 1934 году она понадобилась один раз, в четвертьфинале Италия — Испания, но играть пришлось на следующий день. Из 22 футболистов, игравших в первом матче, на второй вышли только 11: испанцы из-за травм недосчитались семерых, включая вратаря Рикардо Самору с переломами двух рёбер, итальянцы из-за травм «потеряли» Марио Пицциоло и Анджело Скьявио, но выпустили 4 свежих игроков. Первый матч мало походил на футбол, было настоящее побоище. Да и переигровка изобиловала жестокостью.

Надо сказать, что в двух матчах ЧМ -34 дополнительного времени хватило, чтобы выявить победителя матча. Так на первом этапе в игре Франция — Австрия после 90 мин счёт был 1:1. Но в овертайме команды забили 3 гола, два подряд сначала забили австрийцы. Они и вышли в четвертьфинал. И сам финальный матч Италия — Чехословакия потребовал впервые в истории назначения дополнительного времени. На 95 минуте итальянец Раймундо Орси забил победный гол.

На турнире 1938 года система розыгрыша осталась прежней. Грубость на поле осталась та же. Единственное, что подкорректировали, так это день переигровки. На первом этапе повторный матч проходил через 4-5 дней, а в четвертьфинале — через пару дней. В шести матчах назначалось дополнительное время. В трёх случаях дело до переигровок не дошло, все три матча были на первом этапе. В одной игре в овертайме было забито два мяча, но счёт остался ничейным, и Куба с Румынией вновь выясняли сильнейшего в переигровке, где кубинцы сенсационно переиграли румын 2:1. А вот пары Швейцария — Германия (на первом этапе) и Бразилия — Чехословакия в ¼ финала закончили свои 120 мин со счётом 1:1. В повторных матчах швейцарцы и бразильцы забили вдвое больше соперников и выиграли соответственно 4:2 и 2:1.

На чемпионате мира 1954 года была не менее экзотичная система розыгрыша, хотя групповой этап появился. «Экзотика» заключалась в том, что в группе из 4 команд игралось только два тура: так как в группе были две «сеяные» и две «несеяные» команды, играли только «сеяные» с «несеяными». В следующий этап выходили две набравшие наибольшее количество очков сборные из каждой группы (разница мячей не учитывалась). Один сильнейший во всех группах определялся достаточно легко. А вот второго определять приходилось по регламенту. Кстати, в случае ничьей, в матчах в группе назначалось дополнительное время. При равенстве очков у команд, занявших в группе 2-е и 3-е место, между ними назначался дополнительный матч.

Между прочим, будущие чемпионы мира 1954 года сборная Германии по разнице мячей гораздо уступала конкурирующей с ней за выход из группы Турции, но в личной встрече Германия взяла верх 4:1. И всё-таки «благодаря» регламенту им пришлось сыграть дополнительный матч, в котором немцы победили турок 7:2. Также парадоксально сложилась ситуация в другой группе на ЧМ -54, где играли Швейцария и Италия. Швейцарцы выиграли первый матч у итальянцев, но после двух туров очки с ними делили поровну, а по разнице мячей так и уступали. Потребовался дополнительный матч, который Швейцария выиграла у двукратных чемпионов мира с более убедительным счётом 4:1.

Довольно мудрёную систему определения команд, выходящих из группы в плей-офф, применили на турнире 1958 года. В группе 4 команды — это положение незыблемо для предварительного этапа и до сих пор. Все команды играют между собой, то есть наконец появилось три тура, три матча каждая сборная минимально может сыграть на турнире. Ничьи тоже узаконили, без всяких овертаймов. Разницу мячей почти узаконили, но только для случая, когда первые две команды в группе наберут одинаковое количество очков — кому с первого места, кому со второго выходить на конкретного соперника в четвертьфинале. А вот для команд, занявших 2-е и 3-е места при равенстве очков разница мячей не учитывалась. Для них предусматривался дополнительный матч. И только если в дополнительном матче будет зафиксирована ничья (после овертайма), только тогда разница мячей для этих команд «сыграет». Если и она не поможет, тогда жребий. В трёх группах из 4 понадобился дополнительный матч. Таким образом по два матча между собой провели пары Северная Ирландия — Чехословакия (1:0 и 2:1), Уэльс — Венгрия (1:1 и 2:1) и СССР — Англия (2:2 и 1:0). Команды, указанные первыми в паре, выиграли повторный матч и вышли в четвертьфинал. Кстати, северо-ирландцы забили победный гол в овертайме.

И хотя мы для рубежа взяли 1962 год, когда дополнительные матчи канули в Лету, на чемпионате мира 1954 года состоялась повторная встреча двух команд на разных стадиях турнира. Такие матчи и есть истинная цель нашего обзора. Их не так много, соберём их в таблицу.

Начиная с чемпионата мира-1982 командам требуется сыграть 7 матчей, чтобы завоевать главный титул или побороться за бронзовые медали. До турнира 2006 года сетку плей-офф составляли так, что команды, попавшие в плей-офф из одной группы, могли встретиться уже в 6-м матче на турнире — в полуфинале. Это относится и к чемпионату 1982 года, где не было ни 1/8, ни ¼ финала. Вместо них были сформированы 4 группы по 3 команды, победители этих групп встречались в полуфинале по заранее установленной схеме. Последние 4 чемпионата мира проводились немного по другой сетке: две команды из одной группы теперь могли встретиться только в 7-й игре, то есть или в финале, или в матче за 3-е место.

Все повторные матчи до 2018 года являлись шестыми матчами для команд на турнире. В 1954 и 1962 гг. максимально возможное количество матчей для призёров было 6. Однако в 1954 году команда Венгрии играла в финале свой пятый матч на чемпионате, а сборная Германии уже шестой.

В таблице всё так наглядно и красиво, что даже жалко, что поменяли сетку с 2006 года. Это шутка! Посмотрите какой чемпионский пасьянс, просто цифровая идиллия: Германия в 1954-м стала чемпионом мира в первый раз, Бразилия в 1962-м — во второй, Италия в 1982-м — в третий, Бразилия в 1994-м — в четвёртый, а в 2002-м — в пятый раз чемпионом мира! До бесконечности эта цепочка продолжаться не могла. Гармония чисел нарушена, «красота» внезапно оборвалась. Но кто знает, может лет через 40 пытливый статистик обнаружит другую зависимость, которая также поразит своей красотой.

Рассказ о каждой паре команд отложим на попозже. Отметим первый случай, когда «шапкозакидательское» настроение венграм аукнулось в финале 1954 года. Венгры к 8 минуте финала вели в счёте 2:0. В первом матче венгры ведь к 21 минуте тоже вели 3:0. Только в финале к этой минуте немцы уже сравняли счёт. Не бывает в спорте двух одинаковых матчей, даже если соперник один и тот же.

Вполне очевидно, что подобные повторные матчи теперь могут случиться только на финише турнира. Будем ждать новых финалов и новых победителей!