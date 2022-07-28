Неудавшийся политик, обладатель Кубка УЕФА и лучший бомбардир пляжного ЧМ. Вспоминаем победителей ЧМ-82

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Легендарные итальянцы.

16 июля исполнилось 40 лет победе сборной Италии на чемпионате мира в Испании. В решающем матче того мундиаля «Скуадра Адзурра» уверенно разобралась с командой ФРГ — 3:1. «Соккер.ру» собрал в одном материале всех итальянских героев, которые принесли своей стране 3-й титул чемпионов мира.

№1 Дино Дзофф (вратарь)

Возраст на ЧМ -82 — 40, сейчас — 80.

Дзофф был главным итальянским ветераном на том ЧМ . За спиной у кипера уже было 3 чемпионата мира, но только последний, 4-й, стал триумфальным. После завершения карьеры игрока в 1983 году Дзофф пробовал себя в качестве тренера — возглавлял «Ювентус», «Лацио» (трижды), «Фиорентину» и сборную Италии, которую выводил в финал ЧЕ -2000. Однако от тренерской работы Дзофф отошел давно — еще в 2005 году. Причиной, как говорят, стали проблемы со здоровьем.

№2 Франко Барези (защитник)

Возраст на ЧМ -82 — 22, сейчас — 62.

Если для Дзоффа ЧМ -82 стал последним, то для Барези — первым. Впрочем, на испанском мундиале будущей легенде «Милана» не дали провести ни одного матча. Время Барези в сборной наступит позднее, однако вновь добраться до трофея с национальной командой центрбеку не удастся. После окончания карьеры Барези пробовал себя в футбольном менеджменте и в работе с молодежным сектором «Милана», но не особо успешно. От активной футбольной деятельности отошел почти 15 лет назад и с тех пор ограничивается лишь комментариями в прессе.

№3 Джузеппе Бергоми (защитник)

Возраст на ЧМ -82 — 18, сейчас — 58.

Еще один молодой защитник в чемпионском составе Италии. Однако в отличие от Барези Бергоми провел на турнире 3 матча, в том числе все 90 минут в полуфинале с Польшей и финале с Германией. Карьеру Бергоми завершил в 1999 году, после чего пробовал себя в качестве тренера молодежных команд, футбольного эксперта и комментатора. В частности, Джузеппе работал на ТВ во время последнего победного для Италии ЧМ -2006.

№4 Антонио Кабрини (защитник)

Возраст на ЧМ -82 — 24, сейчас — 64.

Кабрини — одна из легенд «Ювентуса», игрок отдавший «Старой синьоре» 13 лет своей карьеры в период с 1976 по 1989 год. После окончания карьеры Кабрини взял паузу, продлившуюся 9 лет, и вернулся в футбол лишь в 2000 году в качестве тренера клуба «Ареццо». Затем работал еще с «Кротоне», «Пизой» и «Новарой», но наиболее задержался в женской сборной Италии, которой руководил 5 лет — с 2012 по 2017-й.

№5 Фулвио Колловати (защитник)

Возраст на ЧМ -82 — 25, сейчас — 65.

За свою карьеру успел поиграть за оба миланских клуба, также засветился в «Удинезе», «Роме» и «Дженоа». На ЧМ -82 Колловати был основным центрбеком сборной Италии и даже попал в символическую сборную турнира. После окончания карьеры в тренеры решил не идти. Сейчас работает аналитиком на итальянском канале RAI.

№6 Клаудио Джентиле (защитник)

Возраст на ЧМ -82 — 28, сейчас — 68.

Один из лучших защитников мирового футбола на рубеже 70-80-х годов. Отличался жестким и бескомпромиссным стилем игры. На ЧМ -82 входил в обойму ключевых игроков сборной Италии и запомнился многим агрессивной персональной игрой против Диего Марадоны в матче 2-го раунда турнира, когда итальянцы одолели Аргентину со счетом 2:1. Джентиле в общей сложности 23 раза сфолил на Марадоне в том поединке, а после игры заявил, что «футбол не для балерин».

После окончания карьеры работал с молодежной сборной Италии (2000-2006), с которой выиграл бронзу на Олимпиаде в Афинах.

№7 Гаэтано Ширеа (защитник)

Возраст на ЧМ -82 — 29. Умер в 1989 году.

Еще один легендарный защитник из состава Италии-82. Отыграл на Мундиале в Испании все 7 матчей от звонка до звонка. Игровую карьеру завершил в 1988 году, после чего остался работать в «Ювентусе», в котором провел 14 лет карьеры. Жизнь Ширеа оборвалась 3 сентября 1989 года. Он отправился в Польшу, чтобы составить отчет о ближайшем сопернике «Юве» в Кубке УЕФА . Во время перемещения между городами автомобиль, в котором находился Ширеа, столкнулся с грузовиком, что привело к взрыву из-за находившихся в машине канистр с бензином.

№8 Пьетро Верховод (защитник)

Возраст на ЧМ -82 — 23. Сейчас — 63.

Этот центральный защитник имел прозвище «Царь» и не просто так — его отец был из Совестского Союза, оказался во время Второй мировой войны в концлагере, откуда бежал и обосновался затем в Италии. На ЧМ -82 Верховод не провел ни одного матча, однако затем сыграл еще на двух мундиалях, а завершил карьеру аж в возрасте 41 года в 2000-м. После пытался тренировать, однако особого успеха не снискал. Последней его командой была албанская «Камза», которую Верховод недолго тренировал в 2008 году.

№9 Джанкарло Антониони (полузащитник)

Возраст на ЧМ -82 — 28, сейчас — 68.

Легенда «Фиорентины», за которую отыграл 15 лет с 1972 по 1987 год. На мундиале в Испании Антониони был одним из ключевых игроков команды, несмотря на то, что за год до турнира он получил серьезную травму головы. На турнире в Испании Антониони, атакующий полузащитник, сделал 3 голевых паса и уступил по этому показателю лишь бразильцу Зико и немцу Литтбарски. После окончания карьеры в 1989 году Антониони отошел от футбола и не был замечен ни в тренерах, ни на руководящих постах.

№10 Джузеппе Доссена (полузащитник)

Возраст на ЧМ -82 — 24, сейчас — 64.

Тот редкий случай, когда обладатель 10-го номера оказался в глубоком запасе. На ЧМ -82 Доссена не провел ни одного матча. Игровую карьеру этого хавбека сложно назвать яркой — ни в одном из итальянских грандов он не засветился. Больше всего матчей в Серии А провел за «Торино», где играл с 1981 по 1987 год. Завершил карьеру в 1992-м, после чего работал тренером в сборных Ганы, Парагвая и Албании. Последним тренерским опытом Доссены был клуб «Сент-Джордж» из Эфиопии, который он возглавлял в 2010-2012 году.

№11 Джанпьеро Марини (полузащитник)

Возраст на ЧМ -82 — 31. Сейчас — 71.

Опорный полузащитник, который в отличие от многих в золотом составе ЧМ -82 ограничился в сборной довольно коротким периодом — привелкался в нее с 1980 по 1983 год и записал на свой счет 20 игр. После окончания карьеры в 1994 году был назначен временным тренером «Интера», который тогда боролся за выживание. Марини не только сумел оставить команду в Серии А, но и привел «нерадзурри» к победе в Кубке УЕФА . Затем он тренировал «Кремонезе» и «Комо», но уже без особого успеха, и в 2001 году завязал с тренерством и окончательно ушел из футбола.

№12 Ивано Бордон (вратарь)

Возраст на ЧМ -82 — 31. Сейчас — 71.

Резервный голкипер Италии на испанском Мундиале. В качестве игрока провел 13 сезонов за миланский «Интер» (1970-1983). Повесив бутсы на гвоздь, работал тренером вратарей в «Наполи», «Ювентусе», «Интере» и сборной Италии, с которой выиграл еще один чемпионат мира — в 2006 году.

№13 Габриэле Ориали (полузащитник)

Возраст на ЧМ -82 — 29, сейчас 69.

Один из ключевых игроков сборной Италии на ЧМ -82. Отыграл 5 матчей на турнире, включая решающий поединок против Германии, а также сложнейшие игры на предварительном раунде против Аргентины и Бразилии. В целом за сборную он, однако, провел не так много игр — 28 в период с 1978 по 1983 год.

После окончания игровой карьеры Ориали начал карьеру менеджера. Работал спортивным директором в «Болонье» и «Парме». В 1999-м стал техническим директором «Интера» и занимал этот пост в течение 11 лет. В 2019-м Ориали вернулся на работу в ряды «нерадзурри», а также по совместительству стал менеджером сборной Италии.

№14 Марко Тарделли (защитник)

Возраст на ЧМ -82 — 27, сейчас 67.

Автора одного из голов в победном финале ЧМ -82 против Германии. Празднование этого гола в 2014 году займет 4-е место в списке величайших эпизодов в истории ЧМ по версии британской BBC.

В качестве тренера Тарделли пробовал свои силы во многих командах — «Комо», «Чезене», «Интере», «Бари», «Ареццо», сборных Египта и Ирландии, однако какого-то весомого успеха нигде не достиг.

№15 Франко Каузио (полузащитник)

Возраст на ЧМ -82 — 33, сейчас — 73.

Один из самых опытных игроков того состава. Помимо ЧМ -82, представлял Италию на мундиалях 1974 и 1978 года. Каузио, игравший на позиции правого полузащитника, завершил карьеру в 1988 году и с тех пор не возвращался к работе в футболе.

№16 Бруно Конти (полузащитник)

Возраст на ЧМ -82 — 27, сейчас — 67.

Один из ключевых игроков в составе 82-го года. Сыграл во всех матчах, забил гол Перу, а также сыграл важную роль в финале турнира, соорудив атаку, которая привела к голу Тарделли. Также Конти заработал в финальной игре пенальти, который не смог реализовать Кабрини. Конти был легендой «Ромы», провел в этом клубе 18 лет игровой карьеры. В начале 90-х он также работал в рядах «джалоросси» тренером молодежного состава, а в 2005-м некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера в основной команде. Сейчас Конти руководит молодежным сектором «Ромы».

№17 Даниэле Массаро (полузащитник)

Возраст на ЧМ -82 — 21, сейчас — 61.

На ЧМ -82 был в заявке, но ни одного матча не сыграл. Примечательно, что Массаро пропустил два следующих ЧМ , но оказался вновь в заявке на ЧМ -94, где уже был основным игроком, приняв участие в 6 из 7 игр. После завершения игровой карьеры Массаро пробовал себя в пляжном футболе и даже был капитаном итальянской сборной. Также активно играет в гольф и участвует в автогонках. В данный момент занимает должность пиар-менеджера «Милана».

№18 Алессандро Альтобелли (нападающий)

Возраст на ЧМ -82 — 26, сейчас — 66.

Автор одного из трех голов в финальном матче ЧМ -82. Считался одним из лучших итальянских форвардов начала 80-х. После окончания игровой карьеры успешно пробовал себя в пляжном футболе: становился лучшим бомбардиром на ЧМ 1995 и 1996 года. В последнее время работает футбольным экспертом на ТВ.

№19 Франческо Грациани (нападающий)

Возраст на ЧМ -82 — 29, сейчас — 69.

Начинал финал ЧМ -82 в основе, но покинул поле уже на 17-й минуте из-за травмы. Впрочем, важную роль для Италии на том турнире он сыграл раньше, когда забил на групповой стадии Камеруну. Именно благодаря этому голу итальянцы смогли продвинуться в следующий раунд, обойдя африканцев.

Грациани пробовал себя на тренерском поприще, но без особого успеха. Работал с «Фиорентиной», «Реджиной», «Авеллино» и «Катанией», но на задерживался там больше чем на сезон. В середине 00-х отошел от тренерской деятельности и стал появляться на ТВ в качестве эксперта.

№20 Паоло Росси (нападающий)

Возраст на ЧМ -82 — 25, скончался в 2020 году.

Главная звезда сборной Италии на ЧМ -82, лучший бомбардир турнира. Забил тогда 6 голов, один из которых — в финале турнира. Наравне с Роберто Баджо и Кристианом Вьери является лучшим бомбардиром Италии на чемпионатах мира, имея в активе 9 голов.

Росси завершил игровую карьеру в 1987 году, после чего трудился в качестве футбольного обозревателя на нескольких итальянских каналах. К сожалению, не дожил до 40-летнего юбилея победы на испанском мундиале. Росси умер в конце 2020 года из-за рака легких.

№21 Франко Сельваджи (нападающий)

Возраст на ЧМ -82 — 29, сейчас 69.

Пожалуй, наименее звездный игрок в составе Италии на ЧМ -82. Этот форвард поехал на турнир в качестве футболиста «Кальяри». На испанских полях так ни разу и не сыграл, всего же на его счету лишь 3 матча за сборную Италии, и все в 1981 году. После окончания карьеры работал тренером в командах низших итальянских дивизионов.

№22 Джованни Галли (вратарь)

Возраст на ЧМ -82 — 24, сейчас 64.

Еще один резервный вратарь Италии на том ЧМ , как и Бордон не провел ни одного матча. Место в основе Галли получит на следующем мундиале в Мексике, где итальянцы дойдут лишь до 1/8 финала. На клубном уровне защищал цвета «Фиорентины», «Милана», «Наполи», «Торино», «Пармы».

В 2009 году Галли участвовал в выборах мэра во Флоренции, однако занять пост ему не удалось. Во втором туре он проиграл Маттео Ренци, набрав 40 процентов голосов.

Энцо Беарзот (главный тренер)

Возраст на ЧМ -82 — 54 года. Умер в 2010 году.

Беарзот входит в число легендарных тренеров сборной Италии. И не только потому, что привел эту команду к победе на ЧМ -82. Беарзот руководил «Скуадрой Адзуррой» в течение 11 лет (1975-1986), свозил ее на 3 чемпионата мира, провел у руля команды 104 матча, что является рекордным показателем.

После ухода из сборной Беарзот долго оставался в стороне от футбольной деятельности и вернулся к ней лишь в 2002 году, когда занял пост технического директора итальянской федерации футбола. Оставил он эту должность в 2005 году.