Эмери и Дзюба против «Барселоны». Вспоминаем «Спартак» в Лиге чемпионов 2012/13

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сегодня, 18:27

Было интересно.

Сегодня мы продолжаем наш рассказал про то, как российские клубы выступали в еврокубаках 10 лет назад. От России в сезоне 2012/13 в главный клубный турнир Старого Света вышли «Зенит» и «Спартак». Петербуржцы попали сразу в групповой этап, поскольку были действующими чемпионами. Москвичи же вошли в турнир в ранге серебряного призера российского первенства, им было необходимо пройти раунд плей-офф квалификации.

Соперником «красно-белых» стал «Фенербахче», в предыдущем раунде прошедший румынский «Васлуй» (5:2 общий счет). Первый матч состоялся в Москве, спартаковцы в упорной битве все же оказались сильнее, помогли голы Эммануэля Эменике и нынешнего главного тренера «Звезды» из Санкт-Петербурга Дмитрия Комбарова. Гости ответили голом Дирка Кейта. В ответной игре москвичи решили сразу взять быка за рога и уже на 6-й минуте Ари праздновал гол. Стамбульцы сравняли счет голом Муссы Соу, однако этого им не хватило для отбора в групповой этап.

Знакомство с соседями по группе

«Спартак» попал в квартет к «Барселоне», «Селтику» и «Бенфике». Группа смотрелась довольно внушительно, но не вызывала упаднических настроений. Да, все понимали, что с «Барсой» будет трудно, но если дать ей бой, то это уже покажет команду с лучшей стороны. С «Бенфикой» «Зенит» играл за сезон до этого в 1/8 финала Лиги чемпионов, петербуржцы были близки к тому, чтобы пройти португальскую команду, а победа «сине-бело-голубых» дома со счетом 3:2 внушала оптимизм и понимание, что с «орлами» можно играть. «Селтик» представлялся крепкой командой, с которой придется потратить немало сил, но эта ставка может обернуться победой.

Эта стадия турнира началась для москвичей с поездки в Каталонию. «Барса» также вступила в этот турнир в качестве серебряного призера национального первенства. Кристиан Тельо открыл счет уже на 14-й минуте, пальнув в дальний угол из-за пределов штрафной площади. Но на 29-й минуте атаку спартаковцев внезапно результативно замкнул Дани Алвес, отправивший мяч в свой ворота. Возможно, один из красивейших автоголов Лиги чемпионов того сезона. На перерыв команды ушли при равенстве в счете. А 59-я минута ознаменовалась острой атакой гостей, логическое завершение которой подвел Ромуло, «Спартак» вышел вперед в матче с «Барселоной». Разумеется, «сине-гранатовые» побежали отыгрываться, и у них это получилось. Лионель Месси сначала на 72-й, а потом и на 80-й минуте поразил ворота московского клуба, завоевав для каталонцев победу в 1-м туре группового этапа.

Во втором туре спартаковцы принимали «Селтик», единственного чемпиона страны в той группе. Шотландцам пришлось ранее совершить тур по Скандинавии в рамках квалификации, поочередно одолев финский ХИК (4:1 общий счет) и шведский Хельсинборг (4:0 общий счет).

Гости с первых минут стали показывать характер, уже на 12-й минуте Гэри Хупер вывел «кельтов вперед», что, впрочем, подействовало на хозяев как холодный душ. Эммануэль Эменике на 41-й минуте отличился голом, вновь его команда уходила на перерыв при ничейном результате. Во втором тайме спартаковцы продолжили гнуть свою линию, и Эменике оформил дубль на 48-й минуте. До определенной поры все складывалось неплохо, хотя расслабиться обеим командам не было возможности. Автогол Дмитрия Комбарова на 71-й минуте сравнял счет, что явно окрылило гостей из Глазго. На этих самых крыльях высоченный греческий нападающий Гиоргос Самарас поставил точку в этом матче, поставив «Спартак» в непростое турнирное положение.

Следующим соперником была «Бенфика», со второго места чемпионата Португалии отправившаяся сразу в групповой этап Лиги чемпионов. Рафаэль Кариока открыл счет уже на 3-й минуте. Гол столь ранний, что могло показаться, будто это оставшиеся еще от матча с шотландцами неизрасходованные силы привели ко взятию ворот. Лима на 33-й минуте счет сравнял, а игра складывалась так упорно, что казалось, будто «Спартак» вновь уйдет на перерыв в еврокубковой игре при ничейном результате. Но этой серии было не суждено сбыться, однако в силу вступила другая закономерность: в третьем еврокубковом матче подряд с участием «красно-белых» кто-то забивал в свои ворота. На сей раз участь продолжателя этой серии выпала на долю защитника гостей Жардела на 39-й минуте. Забитых мячей в той игре больше не последовало, что вдохнуло жизнь в шансы «Спартака» на евровесну.

Поиск шанса на евровесну

В ответной игре «Бенфика» как будто встрепенулась и довольно буднично положила два гола в ворота москвичей, постарался Оскар Кардосо на 55-й и 69-й минуте. Да, в той игре к перерыву вновь не было лидирующей команды.

Судьба «Спартака» в еврокубках во многом решалась 20 ноября в домашней встрече против «Барселоны». Эмоции ощущались в воздухе, а если кто-то не успел должным образом настроиться на игру, то перфоманс болельщиков на стадионе не мог оставить никого равнодушным. Перед матчем наставник москвичей Унаи Эмери настаивал на том, что группа атаки «Спартака» сформирована не до конца. Это не пессимизм, но скорее предостережение. В гостях москвичи довольно неплохо смогли организоваться, хоть и проиграли. Однако дома стены не помогли. Здесь все уже было ясно к перерыву: Дани Алвес реабилитировался за свой автогол в предыдущей встрече этих команд, забив на 16-й минуте. Сейчас бразилец покоряет мексиканский футбол. А Месси вновь оформил дубль, поразив цель на 27-й и 39-й минуте. «Спартак» таким образом лишился шансов на евровесну. Ничья в этой игре подарила бы москвичам шансы на европейские матчи весенней стадии.

В последнем туре решалась судьба второй лигочемпионской строчки в группе, клубы из Глазго и Лиссабона подошли к заключительному туру, набрав по 7 очков. «Селтик» вновь забил первым, как и в предыдущей игре, и снова это сделал Гэри Хупер, но в этот раз на 12-й минуте. Москвичи ответили мячом Ари на 39-й минуте, команды ушли на перерыв при равенстве счета. Игра складывалась довольно равной, шотландцы продолжали бороться за 2-ю строчку в группе с «Бенфикой», которая в параллельной игре зацепила нулевую ничью с «Барсой». Гол Кристиана Коммонса с пенальти под занавес встречи решил исход того матча и распределил команды по местам в группе.

Послесловие