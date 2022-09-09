Сегодня «Сочи» может стать середняком. Игра с «Динамо» — водораздел сезона

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сегодня, 16:10

Непросто держаться, если команда как отель.

«Сочи» — клуб ярких курортных романов

В футбольных годах, переведенных с человеческого летоисчисления, Нобоа девяносто лет, но не унимается. Летом отчаянно пытался попасть в ЦСКА после ухода Федотова. Но в «Сочи» свои порядки. Хотя у тренера закончился контракт, Гинер публично благодарил Ротенберга, что отпустил наставника в Москву. С эквадорцем поступили иначе, хотя пока ветеран набирал форму, то Гаранин обозначал территорию. Тренер оставлял хавбека в запасе, чем злил. Но конфликт исчерпан, Нобоа снова хорош.

Весь «Сочи» — пример клуба-отеля, где многие не прочь переночевать, ведь комфортно, много звезд. А как только замаячит перспектива перебраться в Москву или Санкт-Петербург, то дважды не думают. Вспомните, как Кокорин отреагировал на решение «Зенита» отправить его к «младшему брату», который теперь, вероятно, потерял подобный статус. Александр сопротивлялся, затем заиграл на юге, но сбежал в Москву после первого хорошего приглашения. Подобных примеров в коротенькой истории «Сочи» много. И это дополнительный повод восхититься работой скаутов.

Поначалу действовали примитивно. За один сезон «Зенит» передал перевезенному из Санкт-Петербурга и переименованному «Динамо» сразу девять футболистов. Некоторые из них, вроде Нобоа и Цаллагова, до сих пор выступают за «Сочи». А другие разбежались. Мевля теперь в «Спартаке», а Заболотный – в ЦСКА , а Мостовой снова в «Зените». Набиуллин играет в «Пари НН», Полоз – в «Ростове», а Новосельцев временно без клуба после вылета с «Арсеналом» из РПЛ . Всего за два года состав «Сочи» изменился до неузнаваемости, и это не может не сказаться.

Приходили и уходили Пруцев, Попов, Маммана, Кассьерра, Барач и Родригао, а команда оставалась на плаву, даже совершила прорыв в таблице с Федотовым весной. Представьте такую текучку кадров в клубах из Москвы, и получите историю большой неудачи и серию громких скандалов. Но у «Сочи» тоже не бездонные запасы энергии и мотивации.

Состав боевитый, но резервов не хватает

Летом взяли у «Стандарда» Мусса Сиссако из школы ПСЖ . Подписали более опытного форварда Сервели из той же команды. Протестируют в ближайших турах молодого опорника «Зенита» Кравцова. Конечно, это не ставки уровня Кассьерры и Родригао, но Гаранин не может сказать, что его бросили с детьми или второсортными ветеранами. «Сочи» опасен, если состав оптимальный, может обыграть аутсайдера, навязать борьбу фавориту. Но что отличает новый сезон от прошлого – защита.

Год назад пропустили шесть мячей в восьми матчах, а сейчас четырнадцать. Причем важно, что 9 мячей соперники собрали в позиционных атаках. Это позволяет сравнить оборону Адамова с защитой Худякова из «Локомотива». «Сочи» нарывался на контратаки, слишком глубоко садился в защиту. Трижды забили в свои ворота, абсолютно худший результат сезона. При этом после стандартов не пропускали только они, «Ростов» и «Зенит». Это значит, что Гаранин, как Карпин и Семак – приличный тренер, а опыт помогает «Сочи». Тогда как резкости нет.

Появились вопросы к прессингу. Для команды, которая так много владеет мячом (57 %, второе место после «Зенита») отбор достаточно высокий, но не плотный. Понятно, что сказались потери. Из-за травм вылетал Цаллагов, надолго в лазарете Ангбан. Искали новый облик, и пока его не нашли. Не сказать, что «Сочи» всегда играет плохо, но достаточно не забить в контратаке ЦСКА – соперник ответит голами. Достаточно устать – «Спартак» заставит ошибиться, дожмет и получит три очка. Невнятная форма Терехова и класс его напарников тоже влияют.

При этом «Сочи» умеет сыграть красиво. Мелкадзе, Сарвели и Юсупов – приличное трио в атаке, по голам в чужие ворота команда в первой пятерке в РПЛ . Но без надежной обороны это ничего не значит, ведь в половине туров потеряли очки, в трех матчах вообще проиграли. Чуть стабильнее, чем странный «Локомотив», но надолго ли?

Гаранин проигрывает прямым конкурентам

Прямым конкурентам, если брать за ориентир прошлый сезон. Тренерскую команду проще развалить, поэтому уход Федотова на дистанции может означать развал «Сочи». Сейчас держаться, а через сезон могут бороться за выживание. Видели, как лихорадило «Ростов», у которого тоже сильный скаутинг, много потерь и немного денег. Причем в том случае сам Карпин не мог справиться, ушел, а теперь вернулся. И сыграл 2:2 с географическими соседями и клубом, который в ростовских пабах называют нехорошими словами в дни очных матчей. Причину все помнят – «Сочи» не отказался участвовать в избиении подростков из школы «Ростова», выиграли 10:1.

Спустя годы подлатали репутацию, но «Сочи» не может повторить путь «Краснодара», поскольку их город базирования устроен иначе. Много приезжих на курорт, меньше фанатов футбола с опытом. «Краснодар» собрал на красивом стадионе людей, которые ходили на «Кубань», но не были ультрас древнего клуба. «Сочи» же надо внимательно работать с публикой, иначе превратятся в «Рубин». То есть в не бедный клуб с приличным составом, который не интересен публике в своем городе. Футбол у команды симпатичный, сохранился стиль. Федотов ведь тоже рисковал, проигрывал, но стал вторым – исторический прорыв для столь нового проекта.

Вот только посмотрите, как Гаранин изучает таких соперников, как «Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Всем им проиграли. Дважды речь о разгромах со счетом 3:0. Именно поэтому так важен матч против «Динамо». Если Йоканович, у которого много перемен в составе, сыграет против неудобного для схем Шварца соперника лучше, чем Сандро весной, то это плохой знак для «Сочи». Уже видели, как «Спартак» Абаскаля забрал три очка, если уступят еще и «Динамо» — могут откатиться в середину таблицы. А это прямо повлияет на возможности заманить нового Родригао, удержать молодого игрока, или реально заинтересовать старенького Нобоа.