Хорватия — Дания : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 06:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Хорватия — Дания, который состоится 22 сентября 2022 года

Хорватия

Сборная Хорватии после неудачного старта в Лиге Наций, добилась двух побед и стабилизировала свое положение в группе. На данный момент команда набрала семь баллов и занимает второе место, отставая от лидера на два пункта. В личной встрече с Данией на своем стадионе у серебряных призеров Чемпионата Мира 2018 появится неплохая возможность возглавить квартет в случае победы.

13 июня Хорватия обыграла на выезде сборную Франции (1:0), а 10 числа оказалась сильнее Дании (1:0).

Дания

Сборная Дании продолжает свое победное шествие во всех турнирах и выиграла три из четырех матчей в новом розыгрыше Лиги Наций. Это позволяет коллективу лидировать в группе с девятью баллами, но это далеко не гарантирует победу, ведь Хорватия отстает всего на два балла. Матч обещает быть интересным и приковывает интерес не только болельщиков этих сборных, но и нейтральных зрителей.

10 июня Дания проиграла на своем поле Хорватии (0:1), а 13 числа команда обыграла на своем поле Австрию (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Хорватия – 2.5

Ничья – 3.15

Победят Дания – 3

Статистика

Сборная Хорватии проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах

Дания выиграла семь выездных матчей из десяти последних во всех турнирах

Четыре из семи последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Дания выиграла только два матча у Хорватии из семи последних

Прогноз

Сделать ставку на победу Хорватии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Команда уже обыгрывала на выезде своего нынешнего соперника и теперь приложит все усилия, чтобы обогнать его и выйти на первое место.