Хорватия — Дания : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Хорватия — Дания, который состоится 22 сентября 2022 года
Хорватия
Сборная Хорватии после неудачного старта в Лиге Наций, добилась двух побед и стабилизировала свое положение в группе. На данный момент команда набрала семь баллов и занимает второе место, отставая от лидера на два пункта. В личной встрече с Данией на своем стадионе у серебряных призеров Чемпионата Мира 2018 появится неплохая возможность возглавить квартет в случае победы.
13 июня Хорватия обыграла на выезде сборную Франции (1:0), а 10 числа оказалась сильнее Дании (1:0).
Дания
Сборная Дании продолжает свое победное шествие во всех турнирах и выиграла три из четырех матчей в новом розыгрыше Лиги Наций. Это позволяет коллективу лидировать в группе с девятью баллами, но это далеко не гарантирует победу, ведь Хорватия отстает всего на два балла. Матч обещает быть интересным и приковывает интерес не только болельщиков этих сборных, но и нейтральных зрителей.
10 июня Дания проиграла на своем поле Хорватии (0:1), а 13 числа команда обыграла на своем поле Австрию (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Хорватия – 2.5
- Ничья – 3.15
- Победят Дания – 3
Статистика
- Сборная Хорватии проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах
- Дания выиграла семь выездных матчей из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из семи последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»
- Дания выиграла только два матча у Хорватии из семи последних
Прогноз
Сделать ставку на победу Хорватии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Команда уже обыгрывала на выезде своего нынешнего соперника и теперь приложит все усилия, чтобы обогнать его и выйти на первое место.