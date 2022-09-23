«Ахмат» заменил Талалаева сомнительным тренером. Возглавлял 2 клуба РПЛ, оба раза вылетал в Первую лигу

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вчера, 18:22

Отказались от более статусных наставников.

Боссы «Ахмата» после увольнения Андрея Талалаева нашли нового главного тренера для команды. Им стал Сергей Ташуев – специалист, который давно не работал на уровне Российской Премьер-Лиги, а последние 5 месяцев возглавлял солигорский «Шахтер». Вспоминаем, что предшествовало назначению и анализируем, в плюсе ли грозненцы от такой сделки.

Увольнение в перерыве, 2 матча без наставника

И ведь не сказать, что Талалаев наработал на отставку. Благодаря той модели, которую Андрей привил «Ахмату», клуб смог задушить «Спартак» с «Зенитом», вынудить совершать ошибки, одолел «Локомотив» в меньшинстве. Набирали очки там, где должны были это делать (победы над «Факелом», «Химками»).

На этом фоне осечек было несколько. Во-первых, грозненцы поплыли против ЦСКА после пропущенного гола. «Армейцы» стали получать больше свободных зон и быстро забили 3 гола, находясь в тонусе после напряженного начала. Во-вторых, в 7-м туре с «Крыльями» «Ахмат» открыл счет, однако не удержал преимущество. В поединке с «Пари НН» пропустил в первом тайме, сравнял во втором, но почти сразу нижегородцы вернули преимущество.

Как раз последняя встреча стала поводом для расставания. Притом по слухам, Талалаева отправили в отставку прямо в перерыве после первого тайма.

Без главного тренера «Ахмат» провел 2 матча – мало для резкого падения. Главное – с «Уралом» удалось набрать 3 очка вместо одного. Грозненцы по инерции играли в той же системе координат, что и раньше – активно прессинговали соперника. Так на первых минутах вовремя накрыли Эрика Бикфалви (не без травмы). Показателен момент на 40-й минуте: Владимир Ильин выдавил Бегича на фланг, Бевеев слабо отдал мяч в центр. Гости могли спокойно забивать.

Теперь в первую очередь следить потребуется за изменениями в игре команды. В зависимости от них можно будет ответить на вопрос – нужно ли было подписывать Ташуева?

На рынке – Шалимов, Черевченко, Юран

Другого сильного тренера, который бы стал адептом идей Талалаева, сейчас на рынке не найти. Зато есть другие специалисты, успешные на уровне Премьер-Лиги.

Игорь Шалимов хорошо адаптируется к имеющемуся подбору игроков и умеет встроить их в схему. Так было с Железновым и Шатовым – Олег отлично играл «десятку», а Юрий шел в обыгрыш на фланге. За счет ударной формы футболистов основы «шмели» вырвались из зоны стыковых матчей. Другое дело, что тренер просчитался, понадеявшись на стабильность лидеров. У «шмелей» не было плана B. Однако статусу «Ахмата» Шалимов точно соответствует.

Второй путь, который могло избрать руководство грозненцев – упор на мотивацию. На этот случай без работы сидит Сергей Юран. Он менее ориентирован на тактику, зато способен достать из футболистов максимум. Весной его «Химки» сделали резкий скачок, не проиграв ни одного матча с середины марта по начало мая. У «Ахмата» нет провалов с психологией – результата клуб все же добивается. Но и дополнительный импульс был бы только в плюс.

При Черевченко все те же «Химки» успешно ворвались в РПЛ из Первой лиги и заняли восьмое место по итогам чемпионата 2020/21. К тому же он готов варьировать схемы с двумя и тремя центральными защитниками. Игорь знаком с форвардом «Ахмата» Конате и хорошо знает его сильные стороны:

Конате сразу стал основным нападающим. В «Тамбове» он был игроком ротации, в «Химках» до моего прихода – тоже, но при игре в три центральных защитника впереди нужен столб, через которого можно выходить из обороны. Конате хорошо цепляется, играет вверху, всегда заряжен. Может, результативность неважная, всего два гола, но в остальном он полностью устраивает тренерский штаб.

Но даже с такими тренерами без работы выбрать решили Ташуева. Причин может быть несколько – либо назначение Сергея не повлечет за собой больших изменений в тактике, либо договориться ни с одним из свободных специалистов не получилось.

Однозначное ослабление тренерского мостика

Элементарно из-за опыта работы в РПЛ . Сергей Ташуев возглавлял «Спартак-Нальчик» — «красно-белые» весь сезон 2011/12 прошли в зоне вылета и не смогли оттуда выбраться. Кризисная «Кубань» — второй клуб элитного дивизиона в послужном списке наставника. Там все пошло по аналогичному сценарию.

Ташуев назначением в «Ахмат» доволен – это еще один шанс в элите, только уже с крепкой командой и гарантированным финансированием:

Для меня мечта и честь вернуться домой. Драйв внутри, хочу оставить за собой след. Матчи «Ахмата» смотрел всегда, изучаю наш клуб, переживаю за команду. Понимание состава есть, понимание структуры игры – тоже. Знаю, как выстроить взаимодействие, придётся сильно поработать. Со мной прилетели два тренера, Андрей Дмитриев и Анатолий Молчанов. Давно вместе работаем.