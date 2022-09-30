Соболев – лучший в РПЛ. Решает значимые моменты, идет в обводку, стал диспетчером, но много скандалит

1664553356

30 сентября 2022, 18:55

Признали игроком месяца.

РПЛ назвала лучшего игрока сентября. В борьбе с Полозом, Мостовым, Бурмистровым и Верой приз забрал форвард «Спартака» Александр Соболев. Еще недавно к нему было вопросы, почему он мало забивает. В результате Александр забил в каждом из сентябрьских матчей – даже за сборную. Роль Соболева в «Спартаке» меняется, как и игра самой команды. И даже так он находит моменты.

Стал диспетчером

Абаскалю не нужен форвард-столб, на которого будут направляться забросы от вратаря. Испанец ставит красно-белым более продуманный футбол. Теперь атака развивается через средний пас, голкипер чаще отдает на фланги обороны, забросы почти не используются. В этих условиях надобность в Соболеве могла потеряться – изначально он приходил в «Спартак» под футбол Доменико Тедеско. Немцу нужен был футболист для борьбы за верховые мячи.

Но выход все же нашелся. Параллельно с переменами в амплуа Соболева к требованиям нового менеджера адаптировали и Квинси Промеса. Теперь они играли в паре нападающих. Нидерландец стал наконечником атак со свободной ролью (подробно мы описали его вклад в игру команды в другом тексте).

Александр же переквалифицировался в диспетчера – мог сместиться на фланг для получения мяча, пройти соперника на дриблинге и отдать под удар. То, что по-прежнему российский нападающий играть уже не будет, стало понятно в поединке с «Уралом». Это наглядный пример его нового функционала. Оба гола москвичей пришли после того, как Соболев на правом фланге сбрасывал Ивана Кузьмичева и отдавал под удар. В первом случае забил сам Промес, во втором – вышедший вместо Мозеса Игнатьев.

Тепловая карта также показывает любовь футболиста к правому флангу – там он может принимать мяч как ближе к центру поля, так и в финальной трети. И отдает много ключевых передач: Александр – второй после Квинси по этому показателю (2.1 за матч).

Чаще решает на индивидуальном мастерстве

После матча против «Локомотива» Соболев отметил:

Говорят, что Соболев нетехничный футболист, но у меня уже 2 красивых гола? Ну может, реально нетехничный, просто так получается. Сложный ли был матч? Матч тяжелый, по темпу игры прямо такая интенсивная игра, подустал сильно.

Однако множество отдельных эпизодов говорят об обратном. От опеки того же Кузьмичева в моменте с первым голом «Уралу» он избавился, качнув соперника и выйдя на свободное пространство. Притом Иван – неслабый защитник, которым интересовалось «Динамо», но купил «Локомотив».

У Александра неограниченный функционал – он может опуститься под Промеса и идти вторым темпом, иногда идет на добивание, выдвигаясь на вратаря. Этими перемещениями форвард отвлекает на себя игроков соперника и создает свободное пространство для Квинси. Гол «Зениту» в Кубке – один из примеров. Да, в этом эпизоде свою позицию покинул Родригао, но не будь по близости Соболева – и на голландца выдвинулся Нуралы Алип (по итогу он так и сделал – правда, было уже поздно).

Забивает в важных матчах

Этот факт и предопределил победу в номинации. Мы не говорим о матчах с «Факелом» или «Ростовом» — хотя гол воронежцам тоже получился на загляденье.

Но вот в московском дерби с «Локомотивом» 3 очка забрать получилось именно благодаря его действиям. Соболев в штрафной получил мяч от Даниила Пруцева, находясь под опекой Наира Тикнизяна – и все равно нашел способ развернуться, ушел ближе к воротам и забил точным ударом в противоположный угол.

Гол «Зениту» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги — еще один показатель технической одаренности. Да, для ничьей этого не хватило. Зато он вывел свою команду вперед. Можно сколько угодно говорить о фарте, но Соболев сам подхватил мяч, в борьбе с Сантосом успел отдать Мартинсу, а затем сбросить Ловрена.

И венец – кубковое противостояние с сине-бело-голубыми. К 86-й минуте «Спартак» вел 1:0. Но этого точно было бы недостаточно – чемпион страны способен вытаскивать такие матчи. Но красно-белые устроили финальный штурм. Литвинов и Промес собрали вокруг себя четверых игроков соперника, Соболева опекал Алип. Форвард москвичей вновь развернул корпус и пробил из-под Нуралы точно в цель.

Даже если убрать за скобки тот факт, что не все мячи – победные, есть другой аргумент в пользу Александра – каждый из них он забивал неслучайно. Это не отскоки и голая борьба, а быстрое принятие грамотных решений.

Любви болельщиков мешает тяга к скандалам

Если бы не способность Соболева решать исходы эпизодов, фанаты бы его ненавидели из-за постоянных споров. Все помнят картинные падения форварда, скандалы с игроками соперника и судьями. Гол Александра «Краснодару» должны были отменить из-за его удара локтем. До этого он ударил по лицу (тоже локтем) Вячеславу Литвинову – Джон Кордоба взялся указывать на фол, а сам игрок красно-белых кривлялся перед Кордобой.

Хорошо ситуацию описал легенда столичного коллектива Анзор Кавазашвили:

Соболев прибавляет, но психологам и руководителям «Спартака» надо с ним серьезно поговорить. Он бесконечно оспаривает любое решение, прикосновение с ним. Он тут же начинает отталкивать соперника, лезет в драку. За это клуб должен наказывать деньгами своих футболистов – он вносит нервозность в поведение футболистов на поле, дает ужасный пример остальным. Может быть, тогда Соболев не будет вести себя подобным образом.

Сейчас у «Спартака» все хорошо и в плане игры, и в плане результатов, поэтому 25-летний форвард обходится без дельфинства. Но в тяжелые для клуба момента это скорее раздражает, чем заводит напарников и болельщиков.