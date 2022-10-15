Разгром «Реала» и потери «Барселоны». Веские причины снова полюбить Эль Класико

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вчера, 21:51

Великое противостояние возвращается.

«Барселона» перестала выиграть кубки чемпионов, а «Реал» начал это делать постоянно. Ушел Роналду, потом уехал Месси. Изменилось отношение к футбольным проектам – над каталонцами в мире посмеивались и продолжают это делать, хотя раньше копировали их идеи и завидовали. А «сливочных» если не любят, то уважают, как Кросса и Модрича, как Курта и Бензема. Но глупо спорить с тем, что былое величие Эль Класико осталось позади. АПЛ здорово прибавила, там есть могущественный «Манчестер Сити». Матчи «Реала» и «Барселоны» потеряли привлекательность также сугубо из-за качества футбола и предсказуемости. Была серия из шести матчей без поражений «Реала», в основном речь о победах. Но 20 марта этого года великую сагу перезапустили.

Весенний разгром «Реала»

Неудачи «Барселоны» в ЛЧ – повод для шутников проявить оригинальность, но не имеют отношения к тренерской дуэли в воскресенье. Тренер Хави против патриарха Карло сыграл один раз, получил разгром на выезде 0:4. Хотя Анчелотти не мстительный тренер, это удар для победителя Лиги чемпионов. Ярость от весеннего поражения «Реал» уже использовал по пути к победному финалу над «Ливерпулем», но теперь дома надо отмстить извечному врагу за унижение. Очевидно, что «сливочные» сыграют исключительно на победу.

«Золотой мяч» и ревность

Вторая причина снова полюбить Эль Класико – зарождение новой персональной дуэли. Левандовски пошутил, что Бензема в понедельник получит «Золотой мяч», если церемонию не отменят. Если бы Роберт был таким человеком, как Ибрагимович, то понимали, что исключительно шутит. Но у Левандовски отняли минимум один «Золотой мяч», а может целых два, ведь последняя победа Месси вызвала вопросы. Теперь должны наградить француза, который выиграл ЛЧ и заслужил приз. К самому Кариму у поляка нет претензий, но раз церемония в понедельник, а в воскресенье первое в карьере Левандовски Эль Класико, то форвард может вспомнить, как забивать «Реалу» с юности. Роберт против Карима – дуэль, которая привлекает к игре внимание.

Травмы защитников

У Кунде, Бельерина, Араухо и Кристенсена были шансы выйти в основе на Эль Класико, невзирая на то, что трое из списка – новички команды. Теперь травмы лишили Хави оптимального варианта, хотя он ждет возвращения одного игрока из списка. Еще недосчитаются Депая, хотя понятно, что кадровых проблем в атаке у «Барселоны» нет – Дембеле и Фати могут поддержать Левандовски, а Ферран и Рафинья подстрахуют на случай смены плана. А вот полноценной линии защиты нет. Матч «Интера» на «Камп Ноу» показал, что забивать тер Штегену можно, даже если «Барселона» владеет территориальным преимуществом. Гол Госенса ставит под вопрос выход каталонцев в плей-офф ЛЧ – они на третьей строчке в группе с «Баварией», но напомнил о борьбе до конца. Ее продемонстрировал на неделе Рюдигер. Пошел в центр атаки спасать игру против «Шахтера», столкнулся головами с голкипером Турбиным, но сравнял счет. Антонио наложили 20 швов. И хотя крепкий немец тренируется в маске и рвется на поле, Анчелотти вряд ли выпустит его в основе. Алаба и Эдер будут сторожить Левандовски, в случае Давида и Роберта – встреча давних знакомых.

Антагонизм подходов

В прошлом сезоне своих вратарей обе команды не жалели. Куртуа так приучил к непробиваемости, невзирая на количество верных ударов, что сейчас любой матч без таких же подвигов записывают голкиперам «Реала» в пассив. Тер Штеген не такой крутой, но тоже опытный страж ворот. Немец удачлив, пропустил лишь один мяч в восьми играх Ла Лиги. Феноменальный результат. У «Реала» оборона не такая успешная, было семь ошибок. Теперь травмы защитников «Барселоны» могут уравнять шансы, как и полноценное возращение Бензема после травмы. Но нынешние проекты Хави и Анчелотти, помимо очевидного сходства – речь о фаворитах, все-таки системно различаются. «Реал» лучше на стандартах, команда немного размеренная, взрывная за счет молодых игроков. «Барселона» привычно любит игру первым номером, старается забивать с игры. Анчелотти – рациональный наставник, а Модрич и Кроос не будут столько бегать, как Педри и Гави. Даже Бензема с его привычкой подыгрывать напарникам отличается от эгоистичного форварда Левандовски. Лед и пламень, порядок и хаос столкнуться на легендарной арене в поисках футбольной правды о состоянии обескровленной обороны «Барселоны» и готовности «Реала» к высоким скоростям. Ускорения «Шахтера» фавориту не понравились.

Мотивация молодежи

Лунину всего двадцать три года, для вратаря это вообще не возраст, можно играть в футбол на высоком уровне более десяти лет. Для Андрея это первое Эль Класико в жизни. Тчуамени – новичок «Реала», у него важная миссия, нужно заменить Каземиро. Француз в такой схватке тоже никогда не был. Вальверде опытнее, но неудержимый универсал Федерико, как великолепные форварды Винисиус и Родриго, в числе молодых мастеров из команды Анчелотти. У «Барселоны» таких ребят еще больше. Эрик Гарсия, Бальде, Хави, Педри и Фати будут создавать «Барселону» будущего, уже этим занимаются. Некоторые из списка попробовали кровь «королей» на вкус, теперь постараются не останавливаться одним разгромом. Весной испугались собственной прыти, когда скрутили «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» 0:4. Теперь лучше понимают ценность подобных поединков, могут показать более зрелый футбол, ведь дольше работают с Хави и получили наконечник в атаке – Левандовски.

Борьба за чемпионство

Накануне матча, в котором «Барселона» разгромила «Реал» с разницей в четыре мяча, Анчелотти опережал Хави на 15 пунктов. Три очка в пользу каталонцев ничего не поменяли. И хотя «блаугранас» поднялись с четвертого места на второе, «сливочные» сохранили солидный двузначный отрыв. Сейчас по очкам равенство, обе команды лишь по одному разу сыграли вничью. Каталонцы в первом туре не затолкали мяч в ворота «Райо Вальекано», а мадридцы не сумели дома обыграть «Осасуну». Теперь грандам хочется прервать чужие серии без поражений в Ла Лиге. Полезно напомнить, что реальной чемпионской борьбы именно между «Реалом» и «Барселоной» не было с 2017-го года, когда команды в таблице разделили три пункта. Тогда весенние поражения от «Депортиво» и «Малаги» лишили команду Луиса Энрике чемпионского звания.

Два с половиной года назад было нечто похожее накануне Эль Класико. Тогда победа «Реала» после голов Винисиуса и Диаса предопределила судьбу титула, но отрыв составил пять пунктов, не был минимальным. Теперь у Хави интересных идей больше, чем было у Сетьена, поэтому ждем с нетерпением Эль Класико, способное порадовать футбольных гурманов. Сравним сильные стороны команд в матче, который может повлиять в итоге на определение чемпиона Испании.