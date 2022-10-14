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Дисциплина ЦСКА против индивидуального мастерства «Спартака». Сравните составы перед московским дерби

вчера, 19:12
Спартак (Москва)
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Определяется судьба топ-3 РПЛ

Главное событие предстоящего тура в чемпионате России московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча пройдет в воскресенье и повлияет на положение команд в топ-3. Это отличный повод сравнить стартовые составы обеих команд. Из-за разницы в игровых схемах не все сравнения будут по позиции, но по-другому сделать не представляется возможным – вряд ли «армейцы» вдруг перейдут на двух центральных защитников, а красно-белые решат играть в 3-4-3.

Игорь Акинфеев – Александр Селихов

Вратари находятся в разном статусе: Игорь – многолетний лидер «армейцев», который прошел с красно-синими огонь и воду и еще в далеком 2005-м году поднимал над головой Кубок УЕФА. Селихов такими регалиями похвастаться не может. И Акинфеев одержал бы сухую победу, если бы мы учитывали боевые заслуги. Здесь же речь об игровых, а в этом Александр на данный момент не уступает.

Результат: ничья.

Бахтиер Зайнутдинов – Георгий Джикия

Из-за кадровых проблем атакующий полузащитник на старте сезона оказался в тройке центрбеков с Дивеевым и Набабкиным. Остается он там и до сих пор – тем более после травмы Игоря. Джикия – заслуженный капитан красно-белых, цементирующий центр обороны не первый год. Еще один плюс Георгия – вклад в атаку. Если раньше он сам часто ходил в штрафную, то теперь двигает мяч передачами – по их количеству и проценту успешности Джикия тоже лучше Бахтиера.

Результат: победа «Спартака».

Виллиан Роша – Никита Чернов

По первым турам Никита был даже надежнее и активнее Джикии, правда теперь разница проявляется не настолько отчетливо. Виллиану же идет в плюс то, что он достаточно быстро адаптировался в ЦСКА (пусть даже у бразильца есть единичные ошибки). В последнее время Чернов перестал попадать в старт красно-белых, тогда как Роша закрепился в основе ЦСКА – за счет разницы в форме выгоднее смотрится центрбек красно-синих.

Результат: победа ЦСКА.

Кирилл Набабкин – Даниил Хлусевич

Работящий защитник без очевидных плюсов против крайне активного оборонца красно-белых. Оба играют на не родной позиции (Хлусевич – профильный правый полузащитник, Набабкин – правый латераль). И все-таки Даниил более активен в атаке, лучше в отборе (2.1 против 1.8) и перехвате (1.6 против 0.9).

Результат: победа «Спартака».

Мойзес – Даниил Денисов

Победа реактивного бразильца очевидна – Денисов стал основным в этом сезоне, но выбор в его пользу вызывает сомнения (есть Классен, который может выйти вместо Хлусевича, а Даниил – вместо Денисова). После привозов в первых матчах 19-летний защитник все же стал более заметен в атакующей стадии, но единичных передач под удар недостаточно. Мойзес быстрее убегает в атаку, лучше в борьбе за мяч и очевидно переигрывает своего оппонента.

Результат: победа ЦСКА.

Виктор Мендес – Роман Зобнин

Чилиец в этом списке вместо кого-то из пары Мухин-Обляков потому, что он вместе со Зделаром в последнее время выходят в старте в разы чаще. Он и Роман – разноплановые игроки, но при этом Зобнин проделывает больший объем работы, выжигает центр и иногда показывает сильнейшие дальние удары. Хотя в перспективе Виктор вполне может оспорить преимущество россиянина.

Результат: победа «Спартака».

Саша Зделар – Руслан Литвинов

Сербский хавбек добился попадания в стартовый состав и взял на себя действия в опорной зоне. Там же периодически выходит Литвинов, хотя профильной позицией для него остается центр обороны. Будь здесь Умяров, победа досталась бы Зделару – Саша более надёжен и допускает в разы меньше обрезов. Руслан же хорош и на позиции опорника, и в роли центрбека. Это отличная и крайне важная опция для «Спартака» — влияние Литвинова на команду точно больше.

Результат: победа «Спартака».

Милан Гайич – Данил Пруцев

Непонятно, почему Абаскаль так долго игнорировал игровые качества Данила – место в старте он получил лишь после травмы Мартинса (как только Крис восстановится, все наверняка вернется на круги своя). Пруцев хорош в отборе, несмотря на габариты и крайне неуступчив. Это он показал, даже выходя на замену. Гайич покрывает больше пространства, нечасто проваливается в обороне и делает 1.3 ключевых передачи за игру.

Результат: победа ЦСКА.

Хорхе Карраскаль – Квинси Промес

Два крайне ярких легионера для РПЛ – только вот результативность колумбийца спала после начального отрезка, а о Квинси продолжают говорить до сих пор. Он вносит неоценимый вклад в атаку, забивает важные мячи. Голландец переламывал ход матчей с «Сочи», «Крыльями», в определяющий момент забивал «Зениту». Он продолжает разрывать чемпионат и полезен в Кубке.

Результат: победа «Спартака».

Федор Чалов – Александр Соболев

Чалов при Федотове добился значительного прогресса. Очевидно, у молодого дарования после сорвавшегося трансфера в «Кристал Пэлас» начались проблемы с психологией, а новый тренер умеет их решать. 7 голов в 12-ти матчах – отличный показатель, лучше, чем у Соболева. Но Александр не настолько ориентирован на завершение, форвард красно-белых переквалифицировался в качественного диспетчера. Голы Соболева стали происходить реже, но оказывают большее влияние на результат матча. Гол «Локомотиву» — победа 1:0, 2 ассиста против «Урала» — 2:0 и 3 очка. Мяч в ворота «Зенита» 4 сентября – потенциально ключевой момент, которым команда не смогла воспользоваться.

Результат: победа «Спартака».

Хесус Медина – Антон Зиньковский

Парагваец – отличный диспетчер для «армейцев», к тому же стабильный. Его статус сопоставим с ролью Соболева – Хесус также приносит команде победы своей результативностью. Победа ЦСКА над «Крыльями» в 8-м туре не была бы возможной без его прицельной подачи с углового на Дивеева. Гол и две результативные передачи принесли победу над «Факелом». Зиньковскому, в свою очередь, приходится осваивать новую позицию – конкурировать с Промесом на левом фланге смерти подобно. Процесс этот, судя по всему, будет длительным. Медина на данном этапе объективно сильнее.

Результат: победа ЦСКА

Общий счет: 4:6, победа «Спартака».

В пользу ЦСКА говорит скорее не индивидуальное мастерство основных игроков, а организованность. Уже сейчас красно-синие – тренерская команда, отвечающая требованиям Федотова. Это и может стать главным козырем в борьбе со «Спартаком». Но в равном противостоянии предсказать победителя практически невозможно.

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Все комментарии
volga.kot
volga.kot
сегодня в 00:53
Федотов покажет кто в доме хозяин
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 23:46
    jvokallli
    jvokallli
    вчера в 21:54
    Желательно голевая ничья...
    и побольше разных карточек и удалений!!!
    Бык без трезубца
    Бык без трезубца
    вчера в 21:42, ред.
    У Спартака (по качеству состава) очевидно преимущество в Промесе, у ЦСКА в Карраскале. От игры игроков отчасти будет зависеть результат.

    Карраскаль все-таки посильнее будет Промеса, а именно по показателям дриблинга у Карраскаля отрыв от Промеса. Два игрока высокого уровня. Но если сравнивать Промеса и Медину, то Промес будет сильнее.

    В целом команды одинакового уровня по качеству состава.

    А вот если всех этих игроков слепить в одну команду получится по качеству состава Зенит.
    Over 9000
    Over 9000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:40
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Александр Апалько (раскрыть)
      вчера в 20:12
      По меньшей мере в двух случаях автор погорячился. Конечно Акинфеев выше Селихова, А Эделар выше Литвинова, ну и Медина посильнее Зиньковского.. И странно почему автор Джикию сопоставляет с Зайнутдиновым, а не с Рошей по позиции. Конечно Роша посильнее будет. Но самое главное это то, что данное соотношение не имеет никакого значения. Футбол игра командная и личные дуэли это не главное.
      Александр Апалько
      Александр Апалько
      вчера в 19:40
      Хоть я и болельщик Спартака, но насчёт Селихова и Акинфеева у меня другое мнение. Всё-таки Игорь оказывает огромное влияние на команду. Но отдаю предпочтение Зиньковскому, а не Медине.
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 19:30
      Видимо,эти пары будут противостоять друг-другу на поле,а автор выполнит роль рефери...
      Гость
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