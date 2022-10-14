Дисциплина ЦСКА против индивидуального мастерства «Спартака». Сравните составы перед московским дерби

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вчера, 19:12

Определяется судьба топ-3 РПЛ



Главное событие предстоящего тура в чемпионате России московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА . Встреча пройдет в воскресенье и повлияет на положение команд в топ-3. Это отличный повод сравнить стартовые составы обеих команд. Из-за разницы в игровых схемах не все сравнения будут по позиции, но по-другому сделать не представляется возможным – вряд ли «армейцы» вдруг перейдут на двух центральных защитников, а красно-белые решат играть в 3-4-3.

Игорь Акинфеев – Александр Селихов

Вратари находятся в разном статусе: Игорь – многолетний лидер «армейцев», который прошел с красно-синими огонь и воду и еще в далеком 2005-м году поднимал над головой Кубок УЕФА . Селихов такими регалиями похвастаться не может. И Акинфеев одержал бы сухую победу, если бы мы учитывали боевые заслуги. Здесь же речь об игровых, а в этом Александр на данный момент не уступает.

Результат: ничья.

Бахтиер Зайнутдинов – Георгий Джикия

Из-за кадровых проблем атакующий полузащитник на старте сезона оказался в тройке центрбеков с Дивеевым и Набабкиным. Остается он там и до сих пор – тем более после травмы Игоря. Джикия – заслуженный капитан красно-белых, цементирующий центр обороны не первый год. Еще один плюс Георгия – вклад в атаку. Если раньше он сам часто ходил в штрафную, то теперь двигает мяч передачами – по их количеству и проценту успешности Джикия тоже лучше Бахтиера.

Результат: победа «Спартака».

Виллиан Роша – Никита Чернов

По первым турам Никита был даже надежнее и активнее Джикии, правда теперь разница проявляется не настолько отчетливо. Виллиану же идет в плюс то, что он достаточно быстро адаптировался в ЦСКА (пусть даже у бразильца есть единичные ошибки). В последнее время Чернов перестал попадать в старт красно-белых, тогда как Роша закрепился в основе ЦСКА – за счет разницы в форме выгоднее смотрится центрбек красно-синих.

Результат: победа ЦСКА .

Кирилл Набабкин – Даниил Хлусевич

Работящий защитник без очевидных плюсов против крайне активного оборонца красно-белых. Оба играют на не родной позиции (Хлусевич – профильный правый полузащитник, Набабкин – правый латераль). И все-таки Даниил более активен в атаке, лучше в отборе (2.1 против 1.8) и перехвате (1.6 против 0.9).

Результат: победа «Спартака».

Мойзес – Даниил Денисов

Победа реактивного бразильца очевидна – Денисов стал основным в этом сезоне, но выбор в его пользу вызывает сомнения (есть Классен, который может выйти вместо Хлусевича, а Даниил – вместо Денисова). После привозов в первых матчах 19-летний защитник все же стал более заметен в атакующей стадии, но единичных передач под удар недостаточно. Мойзес быстрее убегает в атаку, лучше в борьбе за мяч и очевидно переигрывает своего оппонента.

Результат: победа ЦСКА .

Виктор Мендес – Роман Зобнин

Чилиец в этом списке вместо кого-то из пары Мухин-Обляков потому, что он вместе со Зделаром в последнее время выходят в старте в разы чаще. Он и Роман – разноплановые игроки, но при этом Зобнин проделывает больший объем работы, выжигает центр и иногда показывает сильнейшие дальние удары. Хотя в перспективе Виктор вполне может оспорить преимущество россиянина.

Результат: победа «Спартака».

Саша Зделар – Руслан Литвинов

Сербский хавбек добился попадания в стартовый состав и взял на себя действия в опорной зоне. Там же периодически выходит Литвинов, хотя профильной позицией для него остается центр обороны. Будь здесь Умяров, победа досталась бы Зделару – Саша более надёжен и допускает в разы меньше обрезов. Руслан же хорош и на позиции опорника, и в роли центрбека. Это отличная и крайне важная опция для «Спартака» — влияние Литвинова на команду точно больше.

Результат: победа «Спартака».

Милан Гайич – Данил Пруцев

Непонятно, почему Абаскаль так долго игнорировал игровые качества Данила – место в старте он получил лишь после травмы Мартинса (как только Крис восстановится, все наверняка вернется на круги своя). Пруцев хорош в отборе, несмотря на габариты и крайне неуступчив. Это он показал, даже выходя на замену. Гайич покрывает больше пространства, нечасто проваливается в обороне и делает 1.3 ключевых передачи за игру.

Результат: победа ЦСКА .

Хорхе Карраскаль – Квинси Промес

Два крайне ярких легионера для РПЛ – только вот результативность колумбийца спала после начального отрезка, а о Квинси продолжают говорить до сих пор. Он вносит неоценимый вклад в атаку, забивает важные мячи. Голландец переламывал ход матчей с «Сочи», «Крыльями», в определяющий момент забивал «Зениту». Он продолжает разрывать чемпионат и полезен в Кубке.

Результат: победа «Спартака».

Федор Чалов – Александр Соболев

Чалов при Федотове добился значительного прогресса. Очевидно, у молодого дарования после сорвавшегося трансфера в «Кристал Пэлас» начались проблемы с психологией, а новый тренер умеет их решать. 7 голов в 12-ти матчах – отличный показатель, лучше, чем у Соболева. Но Александр не настолько ориентирован на завершение, форвард красно-белых переквалифицировался в качественного диспетчера. Голы Соболева стали происходить реже, но оказывают большее влияние на результат матча. Гол «Локомотиву» — победа 1:0, 2 ассиста против «Урала» — 2:0 и 3 очка. Мяч в ворота «Зенита» 4 сентября – потенциально ключевой момент, которым команда не смогла воспользоваться.

Результат: победа «Спартака».

Хесус Медина – Антон Зиньковский

Парагваец – отличный диспетчер для «армейцев», к тому же стабильный. Его статус сопоставим с ролью Соболева – Хесус также приносит команде победы своей результативностью. Победа ЦСКА над «Крыльями» в 8-м туре не была бы возможной без его прицельной подачи с углового на Дивеева. Гол и две результативные передачи принесли победу над «Факелом». Зиньковскому, в свою очередь, приходится осваивать новую позицию – конкурировать с Промесом на левом фланге смерти подобно. Процесс этот, судя по всему, будет длительным. Медина на данном этапе объективно сильнее.

Результат: победа ЦСКА

Общий счет: 4:6, победа «Спартака».