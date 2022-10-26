Великая карьера больше не ждёт. Экс-игрок «Уфы» потерял всё в «Спартаке», теперь не нужен даже «Уралу»

Деньги вскружили голову.
Остон Урунов получил достаточно шансов на реабилитацию после «Спартака». Его на правах аренды забирала «Уфа», где узбекский полузащитник провел полтора сезона. Этим летом в него поверил «Урал». Итог – расторжение контракта. И это, к сожалению, вполне логично – человек из маленького города не справился с большими деньгами, тяга к Gucci и Louis Vuitton nоказалась сильнее.
В него верил Джикия
Мы забыли, что при всем негативе в адрес Остона до перехода в «Спартак» он подавал признаки талантливого футболиста. В межсезонье-2020 он приходил в московский клуб как самый яркий игрок сухой и однообразной «Уфы». Хавбек привлек внимание своей работоспособностью, нацеленностью на удар, активностью в борьбе и продвижении мяча. По сути, он был настолько универсален, что Доменико Тедеско мог использовать и как бокс-ту-бокса, и как атакующего полузащитника для продвижения вперед.
Направление всей карьере молодого узбека в «Спартаке» задало фото после похода в ЦУМ с покупками из дорогих брендовых магазинов. Тогдашний председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов криминала в этом не увидел и заявил, что критиковать игрока неправильно – он на это заработал.
Только вот проблема лежит не в категории «заработал/не заработал», а в отношении к повышению. Урунов и близко не доказал свою состоятельность в «Спартаке», работы непаханое поле. А он бежит хвастаться, что теперь может спускать крупные суммы.
При этом наставники у молодого хавбека были хорошие. Речь о Джикии, который после первых шагов в Москве готовился к новому футбольному вызову в столице. Большой город его не поменял, поэтому центрбек вполне мог взять шефство над Остоном.
Георгий до последнего верил, что талант футболиста окажется сильнее:
«Пихаю» ему до сих пор, хоть он уже и в аренде! Мы с ним часто созваниваемся. Уникальный человек. Всем! Даже не знаю, как его описать. Думаю, что у Остона впереди огромная карьера. Ему бы человека рядом, который будет за ним присматривать в жизни и правильно направлять!
То же касается и всего коллектива. Айртон спародировал фото после ЦУМа, остальные подкалывали Урунова. Ещенко заявил, что тот все понял, хотя на деле оказалось иначе.
Стукалов пытался поставить на место
Логика возвращения в башкирский клуб после неудач в «Спартаке» понятна – в Уфе нет такого количества соблазнов, больших денег. Можно сконцентрироваться на футболе. Но сытость никуда не ушла – Остон остался на жирном контракте в «Спартаке» и не мог совладать с этими мыслями. Он быстро деградировал до игрока ротации, в среднем за 8 матчей отыграл 40 минут.
Экс-наставник уфимцев Алексей Стукалов этим летом рассказывал:
Был период, когда я сказал Газизову: «Все, хватит, я устал от него. С этим игроком надо что-то делать». Мы со штабом дергали за разные ниточки. Вплоть до того, что показывали ему нарезки: каким он был, когда только пришел в «Уфу», и какой он сейчас. Ему надо помимо тренировок еще отдельно работать. Ему нужно и дальше работать до и после тренировок.
Либо труд штаба дал результат, либо замены Урунову не было – в мае 21-летний полузащитник все матчи провел в старте «Уфы». Команде надо было спасаться из зоны вылета. В четырех матчах набрали 8 очков, но провалились в стыках с «Оренбургом».
Очевидно, что в «Спартаке» уже искали предложения по трансферу Остона. И даже здесь узбекский футболист в первую очередь стал цепляться за деньги – отказывался от понижения зарплаты при аренде, чем отпугивал претендентов. Единственным выходом оказалось расторжение контракта.
Последняя капля – «Урал»
Клуб из Екатеринбурга был последним шансом для утопающего таланта. В «Шмелях» провели свои лучшие годы Чисамба Лунгу, Жерсон Асеведо, Эдгар Манучарян, Пабло Фонтанелло (первые трое и вовсе выросли в «Урале»). В Екатеринбурге перезапустил свою карьеру Федор Смолов, а Александр Ерохин дотянулся до «Зенита».
Уж кто-кто, а президент уральцев Григорий Иванов с пониманием относится к запутавшимся футболистам (готов был дать шанс даже Кокорину с Мамаевым).
Функционер тепло отзывался об Остоне после подписания контракта:
Тренер посмотрел. Сказал, что, может быть, успеем парня вернуть — парень два года назад стоил приличных денег, играет за сборную Узбекистана. Постараемся, чтобы парень заиграл. Он — качественный футболист. Его трансфер — это тренерское решение, я ни один трансфер без решения тренера не провожу. К нам обратились [представители игрока] — сказали, что парню играть надо. Мы провели совещание и приняли решение.
О том, почему даже в «Урале» у Остона не пошло, можно только догадываться. Возможно, эффект Москвы оказался настолько фатальным. Может, игрок не смог смириться, что придется все начинать с нуля. Или сильнейшая конкуренция в стане красно-белых ментально сломила его.
В «Урале» полузащитник провел меньше двух месяцев. Принял участие в двух матчах РПЛ (оба раза выходил на поле во втором тайме) и совсем ничем не запомнился – только один перехват успел сделать.
Рано все-таки было Уруновув 20 лет отправляться в «Спартак». Морально он оказался не готов. Не смогли помочь ни одноклубники, ни бывшая команда, ни «Урал». Сейчас остается разве что вернуться в Узбекистан. Возраст пока позволяет откатиться к базовым настройкам, а в России спрос на него точно упал до нуля.
Спартак заплатил за Урунова около миллиона евро (Уфа за полгода до этого потратила на него 150 тысяч евро – точнее, Газизов потратил). Нельзя сказать, что в Башкирии Урунов показывал выдающийся футбол: за полгода в 10 матчах он не набрал ни одного очка за результативность, но запомнился ярким дриблингом.
Ну а так что, Газизов по знакомству больше не пристроит, ему самому скоро надо будет куда-нибудь устраиваться. И получилось, что Урунов это узбекский Кокорин, ХОТЯ...до Кокорина ему как до Луны, как бы странно это ни звучало (Кокоша хоть раньше вполне себе хорошо играл и везде забивает - где голы, где на футбол и за это получает большие деньги.... а этот ни на что не годен).
Спартак заплатил за Урунова около миллиона евро (Уфа за полгода до этого потратила на него 150 тысяч евро – точнее, Газизов потратил). Нельзя сказать, что в Башкирии Урунов показывал выдающийся футбол: за полгода в 10 матчах он не набрал ни одного очка за результативность, но запомнился ярким дриблингом.
Ну а так что, Газизов по знакомству больше не пристроит, ему самому скоро надо будет куда-нибудь устраиваться. И получилось, что Урунов это узбекский Кокорин, ХОТЯ...до Кокорина ему как до Луны, как бы странно это ни звучало (Кокоша хоть раньше вполне себе хорошо играл и везде забивает - где голы, где на футбол и за это получает большие деньги.... а этот ни на что не годен).
Всё началось после того как Газизов пришёл работать в Спартак. Урунов сразу был объявлен будущей звездой, которая череп пару тройку лет будет стоить на уровне лучших игроков планеты.
Болельщики Спартака поддержали эту идею, но здесь удивляться нечего, мы все уже давно привыкли, что если игрок перешёл в Спартак, то это как минимум замена Месси. Причём меня лично так в этом убеждали, что невольно можно было бы поверить в это. Но я не поддаюсь на гипноз.
Потом как то прогресса не случилось и мы узнали, что права на Урунова принадлежат Газизову и стало понятно, откуда родилась байка про будущую звезду востока. К тому же всплыла история про поддельные документы, правда поговорили, что он старше, а потом Газизов ушёл из Спартака и все забыли об этом.
Ну, что по Урунову давно уже всё понятно, скоро скорее всего к себе на Родину уедет и мы все забудем про него, ну может иногда где-нибудь мельком промелькнёт.
Всё началось после того как Газизов пришёл работать в Спартак. Урунов сразу был объявлен будущей звездой, которая череп пару тройку лет будет стоить на уровне лучших игроков планеты.
Болельщики Спартака поддержали эту идею, но здесь удивляться нечего, мы все уже давно привыкли, что если игрок перешёл в Спартак, то это как минимум замена Месси. Причём меня лично так в этом убеждали, что невольно можно было бы поверить в это. Но я не поддаюсь на гипноз.
Потом как то прогресса не случилось и мы узнали, что права на Урунова принадлежат Газизову и стало понятно, откуда родилась байка про будущую звезду востока. К тому же всплыла история про поддельные документы, правда поговорили, что он старше, а потом Газизов ушёл из Спартака и все забыли об этом.
Ну, что по Урунову давно уже всё понятно, скоро скорее всего к себе на Родину уедет и мы все забудем про него, ну может иногда где-нибудь мельком промелькнёт.