Великая карьера больше не ждёт. Экс-игрок «Уфы» потерял всё в «Спартаке», теперь не нужен даже «Уралу»

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вчера, 12:34

Деньги вскружили голову.

Остон Урунов получил достаточно шансов на реабилитацию после «Спартака». Его на правах аренды забирала «Уфа», где узбекский полузащитник провел полтора сезона. Этим летом в него поверил «Урал». Итог – расторжение контракта. И это, к сожалению, вполне логично – человек из маленького города не справился с большими деньгами, тяга к Gucci и Louis Vuitton nоказалась сильнее.

В него верил Джикия

Мы забыли, что при всем негативе в адрес Остона до перехода в «Спартак» он подавал признаки талантливого футболиста. В межсезонье-2020 он приходил в московский клуб как самый яркий игрок сухой и однообразной «Уфы». Хавбек привлек внимание своей работоспособностью, нацеленностью на удар, активностью в борьбе и продвижении мяча. По сути, он был настолько универсален, что Доменико Тедеско мог использовать и как бокс-ту-бокса, и как атакующего полузащитника для продвижения вперед.

Направление всей карьере молодого узбека в «Спартаке» задало фото после похода в ЦУМ с покупками из дорогих брендовых магазинов. Тогдашний председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов криминала в этом не увидел и заявил, что критиковать игрока неправильно – он на это заработал.

Только вот проблема лежит не в категории «заработал/не заработал», а в отношении к повышению. Урунов и близко не доказал свою состоятельность в «Спартаке», работы непаханое поле. А он бежит хвастаться, что теперь может спускать крупные суммы.

При этом наставники у молодого хавбека были хорошие. Речь о Джикии, который после первых шагов в Москве готовился к новому футбольному вызову в столице. Большой город его не поменял, поэтому центрбек вполне мог взять шефство над Остоном.

Георгий до последнего верил, что талант футболиста окажется сильнее:

«Пихаю» ему до сих пор, хоть он уже и в аренде! Мы с ним часто созваниваемся. Уникальный человек. Всем! Даже не знаю, как его описать. Думаю, что у Остона впереди огромная карьера. Ему бы человека рядом, который будет за ним присматривать в жизни и правильно направлять!

То же касается и всего коллектива. Айртон спародировал фото после ЦУМа, остальные подкалывали Урунова. Ещенко заявил, что тот все понял, хотя на деле оказалось иначе.

Стукалов пытался поставить на место

Логика возвращения в башкирский клуб после неудач в «Спартаке» понятна – в Уфе нет такого количества соблазнов, больших денег. Можно сконцентрироваться на футболе. Но сытость никуда не ушла – Остон остался на жирном контракте в «Спартаке» и не мог совладать с этими мыслями. Он быстро деградировал до игрока ротации, в среднем за 8 матчей отыграл 40 минут.

Экс-наставник уфимцев Алексей Стукалов этим летом рассказывал:

Был период, когда я сказал Газизову: «Все, хватит, я устал от него. С этим игроком надо что-то делать». Мы со штабом дергали за разные ниточки. Вплоть до того, что показывали ему нарезки: каким он был, когда только пришел в «Уфу», и какой он сейчас. Ему надо помимо тренировок еще отдельно работать. Ему нужно и дальше работать до и после тренировок.

Либо труд штаба дал результат, либо замены Урунову не было – в мае 21-летний полузащитник все матчи провел в старте «Уфы». Команде надо было спасаться из зоны вылета. В четырех матчах набрали 8 очков, но провалились в стыках с «Оренбургом».

Очевидно, что в «Спартаке» уже искали предложения по трансферу Остона. И даже здесь узбекский футболист в первую очередь стал цепляться за деньги – отказывался от понижения зарплаты при аренде, чем отпугивал претендентов. Единственным выходом оказалось расторжение контракта.

Последняя капля – «Урал»

Клуб из Екатеринбурга был последним шансом для утопающего таланта. В «Шмелях» провели свои лучшие годы Чисамба Лунгу, Жерсон Асеведо, Эдгар Манучарян, Пабло Фонтанелло (первые трое и вовсе выросли в «Урале»). В Екатеринбурге перезапустил свою карьеру Федор Смолов, а Александр Ерохин дотянулся до «Зенита».

Уж кто-кто, а президент уральцев Григорий Иванов с пониманием относится к запутавшимся футболистам (готов был дать шанс даже Кокорину с Мамаевым).

Функционер тепло отзывался об Остоне после подписания контракта:

Тренер посмотрел. Сказал, что, может быть, успеем парня вернуть — парень два года назад стоил приличных денег, играет за сборную Узбекистана. Постараемся, чтобы парень заиграл. Он — качественный футболист. Его трансфер — это тренерское решение, я ни один трансфер без решения тренера не провожу. К нам обратились [представители игрока] — сказали, что парню играть надо. Мы провели совещание и приняли решение.

О том, почему даже в «Урале» у Остона не пошло, можно только догадываться. Возможно, эффект Москвы оказался настолько фатальным. Может, игрок не смог смириться, что придется все начинать с нуля. Или сильнейшая конкуренция в стане красно-белых ментально сломила его.

В «Урале» полузащитник провел меньше двух месяцев. Принял участие в двух матчах РПЛ (оба раза выходил на поле во втором тайме) и совсем ничем не запомнился – только один перехват успел сделать.

Рано все-таки было Уруновув 20 лет отправляться в «Спартак». Морально он оказался не готов. Не смогли помочь ни одноклубники, ни бывшая команда, ни «Урал». Сейчас остается разве что вернуться в Узбекистан. Возраст пока позволяет откатиться к базовым настройкам, а в России спрос на него точно упал до нуля.