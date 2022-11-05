«Зенит» исчерпал свой арсенал. Семак впервые проиграл в чемпионате

«Ахмат» упрямо пришел к выездному успеху.
Команда Ташуева выдержала натиск
Для начала, разумеется, хвалим «Ахмат». Статус «Зенита» позволяет оппонентам выбирать любую тактику, которую считают необходимой. Чемпионы ведь играют не в своей весовой категории. Намного мощнее и богаче всех вокруг. Так что Ташуев порадовал. Грамотно поставил низкий широкий блок, перекрыл фланги, отрезал глубинных плеймейкеров от форвардов «Зенита». Пока у «Ахмата» были силы, то и атаковать не забывали. Могли заработать пенальти, кроме двух голов. Но даже в концовке не было паники, хотя устали и играли на отбой. Зато реализация моментов у гостей идеальная. Заработали всего одну желтую карточку, не грубили. Разговоры о решениях Кукуяна могут возникнуть, но «Зениту» стыдно искать пенальти после попадания мяча в руку в естественном положении, если соперник поступил честно. «Ахмат» отдал «Зениту» мяч – 77.5 % игрового времени снаряд контролировали хозяева. Спрос с Семака и его футболистов, что не сумели довести до ума ни одну из атак. Шелия взял, что должен был, но не создали петербуржцы много явных моментов, чтобы легко сравнять счет и выйти вперед.
Россияне не выручают чемпионов
Легко подсчитать, как мало Бакаев и другие местные футболисты играют в РПЛ. Но Семак себе не враг. Выпустил Чистякова, а защитник сыграл не лучше, чем арбитр-однофамилец в матче «Сочи» и «Спартака». Еще раз отмечаем, какой вред сезону сегодня нанес упертый Абаскаль. «Красно-белые» упустили возможность сократить отрыв до четырех пунктов. «Зенит» проиграл «Ахмату», но не клубам из Москвы. Зато не повторят результат лондонского «Арсенала», не пройдут сезон в лиге без единого поражения. Команда Венгера умела пользоваться ничьими, которых набрали немало, но сравнивать АПЛ и РПЛ смешно. «Зениту» проще, но их подводит класс россиян. Кержакова никто не проверял, но Карпин, Слуцкий и Черчесов не дадут соврать, это не лучший голкипер страны и не номер один для сборной. Чистяков и Караваев – добротные игроки, но не класса Ловрена и Сантоса. Сейчас во всем «Зените» один российский игрок под основу – Кузяев. Далер помог создать гол Мостовому. Андрей прыгнул выше головы в первой части сезона, но предсказуемо уступает Клаудиньо, а бразилец – сам себе. Но здесь о россиянах. Сергеев не новый Дзюба, классом заметно ниже. И если не работает стартовый план, то нужна успешная ротация, и россияне ее не обеспечивают.
В «Зените» мало лидеров с харизмой
Ловрен в наличии, но Деян не такой знаковый футболист, как Данни или Халк. С Денисовым хорвату тяжело тягаться. С Дзюбой дуэль по харизме тоже проиграет. Ловрен дерзкий, но это не классический вожак, который непременно выдаст классную игру в сложный момент. У защитника органичен функционал в такие вечера. Деян пошел в конце в атаку, но навеса не дождался. Ерохин это или Сантос, все игроки не как Ракицкий, Дзюба или Широков. Дефицит ярких личностей очевиден, Ловрен не может его компенсировать. Также очевидно, что Низелик, Тимощук и Семак как люди не такие, как Клопп и его помощники. В тренерском штабе «Зенита» мало прирожденных вождей. У «Зенита» не тот характер, чтобы не проиграть в Самаре, в Москве (когда пережили разгром от «Спартака») и сегодня в Санкт-Петербурге против «Ахмата».
Семаку повезло, что нет еврокубков
Унизительно для «Зенита» и ЦСКА, которые выигрывали еврокубки, когда коллектив Семака называют лучшей российской командой в XXI веке. Не стоит путать великана, который избивает карликов и тщедушных юнцов, не обросших мышцами, как московские чемпионы Слуцкого, Карреры и Семина в прошлом, с мелкими бойцами, которые «Бетису» не проиграли бы. Не факт, что Семак обыграл бы нынешнюю «Барселону», не говоря о временах, когда каталонцев побеждал «Рубин». Этот тренер не любит давление. Для соперников «Зенита» плохо, что его команда не в Лиге чемпионов. Если бы попали в группу к двум грандам, то после серии поражений могли чаще терять очки в РПЛ. Семак – хороший тренер, но осторожный и скучный мужик. Не стоит представлять его гением. Кроме тройки проигранных матчей, у него были поединки против Юрана, Талалаева и Пятибратова, когда работа тренера была далекой от идеала. Против Федотова после перерыва Семак сыграл ужасно. Повезло, что Мантуан случайно и красиво пробил.
Бразильцам тяжело держать темп
Луческу всегда жаловался, что его «Шахтер» не может собрано провести много месяцев. Обязательно будет игра, где его бразильцы сами на себя не похожи. Но у старых «горняков» был баланс между местными бойцами и легионерами. А наличие Срны и Мхитаряна позволяло разбавить состав из одних латиноамериканцев. У «Зенита» сегодня в старте было пять человек из Южной Америки, еще двое вышли на замену. А проиграли, возможно, из-за отсутствия Родригао, одного из самых прилежных бразильцев в составе. Но Малком, Вендел и Клаудиньо другие. Рано или поздно им надоест в «Зените» без еврокубков. А Барриос может классно провести пару матчей на чемпионате мира и получит предложение, от которого не отказываются. Вряд ли стоит делать вид, что ничего не изменилось. В ФИФА разрешили легионерам уйти. Футболисты диктуют клубу будущее. На короткой дистанции делают вид, что все под контролем, но стратегически это серьезная проблема.
Поражение по сумме старых грехов
Подобный исход предсказывали с аргументами. В футболе нет такого, чтобы вчерашние ошибки непременно вели к поражению сегодня, но грехи влияют, ведь повторяются. «Зенит» давно нарывался на подобный матч. Выручала Семака главная характеристика сезона – никто не умеет играть в защите. В том числе, сам «Зенит», но их до начала второго круга толком не проверяли. Даже ЦСКА и «Спартак» не отбегали с чемпионами так, чтобы их вратарь пожалел о выходе на поле. А вот «Ахмат» был эффективным. Сегодня уникальный день в РПЛ. «Зенит» проиграл дома в чемпионате впервые с октября прошлого года. Прервалась серия Семака из 13 побед на своем поле в национальной лиге. Заодно поставили точку в плохой серии «Ахмата» — не выигрывали у петербуржцев двенадцать раз подряд во всех турнирах. Чтобы лучше проиллюстрировать эту серию, важно добавить, что в последний раз «Зенит» проиграл клубу с названием «Терек». Хорошо символизирует положение петербуржцев в РПЛ – очень редко уступают. Зато без поражений чемпионат не пройдут. По делу, уже в первом матче с «Химками» допускали характерные ошибки. На выезде играли не всегда качественно. Любой удаче приходит конец. Семак заслужил поражение против дедушки Мороза. Ташуев на время поднялся на пятую строчку в РПЛ.
Давили -недадавили ...
И не более..
Интрига Ёптить!!!
Давили -недадавили ...
И не более..
Интрига Ёптить!!!
Ибо давно заметил, что у авторов Соккера резкая смена полярности бывает. Это понял еще летом, когда была статья что-то вроде чемпионского состава Спартака, и буквально через неделю-две уже другая статья, о том чуть ли КБ не фнл светит и всё так плохо.
Вот щас тоже самое и с Зенитом почти, люди явно не дальновидные, из мухи слона делают и громкие заголовки ради ажиотажа среди тех кто не шарит.
Ибо давно заметил, что у авторов Соккера резкая смена полярности бывает. Это понял еще летом, когда была статья что-то вроде чемпионского состава Спартака, и буквально через неделю-две уже другая статья, о том чуть ли КБ не фнл светит и всё так плохо.
Вот щас тоже самое и с Зенитом почти, люди явно не дальновидные, из мухи слона делают и громкие заголовки ради ажиотажа среди тех кто не шарит.
Даже ничего и писать то не хочется... облажались по полной...
Даже ничего и писать то не хочется... облажались по полной...