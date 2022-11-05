«Зенит» исчерпал свой арсенал. Семак впервые проиграл в чемпионате

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вчера, 20:05

«Ахмат» упрямо пришел к выездному успеху.

Команда Ташуева выдержала натиск

Для начала, разумеется, хвалим «Ахмат». Статус «Зенита» позволяет оппонентам выбирать любую тактику, которую считают необходимой. Чемпионы ведь играют не в своей весовой категории. Намного мощнее и богаче всех вокруг. Так что Ташуев порадовал. Грамотно поставил низкий широкий блок, перекрыл фланги, отрезал глубинных плеймейкеров от форвардов «Зенита». Пока у «Ахмата» были силы, то и атаковать не забывали. Могли заработать пенальти, кроме двух голов. Но даже в концовке не было паники, хотя устали и играли на отбой. Зато реализация моментов у гостей идеальная. Заработали всего одну желтую карточку, не грубили. Разговоры о решениях Кукуяна могут возникнуть, но «Зениту» стыдно искать пенальти после попадания мяча в руку в естественном положении, если соперник поступил честно. «Ахмат» отдал «Зениту» мяч – 77.5 % игрового времени снаряд контролировали хозяева. Спрос с Семака и его футболистов, что не сумели довести до ума ни одну из атак. Шелия взял, что должен был, но не создали петербуржцы много явных моментов, чтобы легко сравнять счет и выйти вперед.

Россияне не выручают чемпионов

Легко подсчитать, как мало Бакаев и другие местные футболисты играют в РПЛ . Но Семак себе не враг. Выпустил Чистякова, а защитник сыграл не лучше, чем арбитр-однофамилец в матче «Сочи» и «Спартака». Еще раз отмечаем, какой вред сезону сегодня нанес упертый Абаскаль. «Красно-белые» упустили возможность сократить отрыв до четырех пунктов. «Зенит» проиграл «Ахмату», но не клубам из Москвы. Зато не повторят результат лондонского «Арсенала», не пройдут сезон в лиге без единого поражения. Команда Венгера умела пользоваться ничьими, которых набрали немало, но сравнивать АПЛ и РПЛ смешно. «Зениту» проще, но их подводит класс россиян. Кержакова никто не проверял, но Карпин, Слуцкий и Черчесов не дадут соврать, это не лучший голкипер страны и не номер один для сборной. Чистяков и Караваев – добротные игроки, но не класса Ловрена и Сантоса. Сейчас во всем «Зените» один российский игрок под основу – Кузяев. Далер помог создать гол Мостовому. Андрей прыгнул выше головы в первой части сезона, но предсказуемо уступает Клаудиньо, а бразилец – сам себе. Но здесь о россиянах. Сергеев не новый Дзюба, классом заметно ниже. И если не работает стартовый план, то нужна успешная ротация, и россияне ее не обеспечивают.

В «Зените» мало лидеров с харизмой

Ловрен в наличии, но Деян не такой знаковый футболист, как Данни или Халк. С Денисовым хорвату тяжело тягаться. С Дзюбой дуэль по харизме тоже проиграет. Ловрен дерзкий, но это не классический вожак, который непременно выдаст классную игру в сложный момент. У защитника органичен функционал в такие вечера. Деян пошел в конце в атаку, но навеса не дождался. Ерохин это или Сантос, все игроки не как Ракицкий, Дзюба или Широков. Дефицит ярких личностей очевиден, Ловрен не может его компенсировать. Также очевидно, что Низелик, Тимощук и Семак как люди не такие, как Клопп и его помощники. В тренерском штабе «Зенита» мало прирожденных вождей. У «Зенита» не тот характер, чтобы не проиграть в Самаре, в Москве (когда пережили разгром от «Спартака») и сегодня в Санкт-Петербурге против «Ахмата».

Семаку повезло, что нет еврокубков

Унизительно для «Зенита» и ЦСКА , которые выигрывали еврокубки, когда коллектив Семака называют лучшей российской командой в XXI веке. Не стоит путать великана, который избивает карликов и тщедушных юнцов, не обросших мышцами, как московские чемпионы Слуцкого, Карреры и Семина в прошлом, с мелкими бойцами, которые «Бетису» не проиграли бы. Не факт, что Семак обыграл бы нынешнюю «Барселону», не говоря о временах, когда каталонцев побеждал «Рубин». Этот тренер не любит давление. Для соперников «Зенита» плохо, что его команда не в Лиге чемпионов. Если бы попали в группу к двум грандам, то после серии поражений могли чаще терять очки в РПЛ . Семак – хороший тренер, но осторожный и скучный мужик. Не стоит представлять его гением. Кроме тройки проигранных матчей, у него были поединки против Юрана, Талалаева и Пятибратова, когда работа тренера была далекой от идеала. Против Федотова после перерыва Семак сыграл ужасно. Повезло, что Мантуан случайно и красиво пробил.

Бразильцам тяжело держать темп

Луческу всегда жаловался, что его «Шахтер» не может собрано провести много месяцев. Обязательно будет игра, где его бразильцы сами на себя не похожи. Но у старых «горняков» был баланс между местными бойцами и легионерами. А наличие Срны и Мхитаряна позволяло разбавить состав из одних латиноамериканцев. У «Зенита» сегодня в старте было пять человек из Южной Америки, еще двое вышли на замену. А проиграли, возможно, из-за отсутствия Родригао, одного из самых прилежных бразильцев в составе. Но Малком, Вендел и Клаудиньо другие. Рано или поздно им надоест в «Зените» без еврокубков. А Барриос может классно провести пару матчей на чемпионате мира и получит предложение, от которого не отказываются. Вряд ли стоит делать вид, что ничего не изменилось. В ФИФА разрешили легионерам уйти. Футболисты диктуют клубу будущее. На короткой дистанции делают вид, что все под контролем, но стратегически это серьезная проблема.

Поражение по сумме старых грехов