Сербов окатят холодным душем в первом же туре ЧМ-2022. Сегодня турнир начнётся для последних групп

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сегодня, 13:26

Рассказываем о каждом противостоянии.

Сегодня на чемпионате мира в Катаре пройдут последние матчи первого тура. Несколько сенсаций на турнире уже случилось – Германия не смогла обыграть Японию, хотя первой повела в счете. А за день до этого Аргентина не менее неожиданно оказалась слабее Саудовской Аравии, хотя придумала интересный план на игру. Сегодня нам предстоит увидеть еще два топ-матча.

Швейцария – Камерун

- Швейцарцы в последние годы превратились в достаточно крепкую национальную команду и регулярно отбираются в финальные турниры международных первенств. Начиная с 2004 года, сборная из восьми розыгрышей чемпионатов мира и Европы пропустила только один: Евро-2012. В распоряжении Мурата Якина есть вполне рабочий костяк – Гранит Джака избавился от внутренних демонов и готов быть лидером не только в «Арсенале», но и в сборной; Мануэль Аканджи последовал по маршруту Холанда в «Ман Сити» и стал частью механизма Пепа; Янн Зоммер – первый номер сборной и голкипер менхенгладбахской «Боруссии».

- Несмотря на уверенный ход по квалификации (вытеснили Италию с первого места в группе), на групповой стадии Швейцария борется за второе место – на первом готова прописаться Бразилия.

- В соперники по матчу швейцарцам досталась малоизвестная сборная Камеруна. При этом состав у команды не выглядит слабым. Андре Онана, перебравшийся в «Интер» из «Аякса», остался в статусе основного голкипера. Имя Эрика Чупо-Мотинга в последнее время стало всплывать в футбольных медиа достаточно часто – форвард закрепился в «Баварии» и приносит что команде, что сборной очень важные голы.

Прогноз Soccer.ru: Швейцария должна брать три очка.

Уругвай – Южная Корея

- Уругвайцы везут на ЧМ -2022 сильных звезд не только атакующей группы, но и в центре поля. Хавбек Федерико Вальверде прогрессирует семимильными шагами в мадридском «Реале», именно он главный аргумент «небесно-голубых» в пользу успеха на турнире. В атаке будет добротная конкуренция между Луисом Суаресом, Эдинсоном Кавани и Дарвином Нуньесом. Последний встраивается в «Ливерпуль» Юргена Клоппа, причем успел забить 5 голов и сделать 2 ассиста в 10 матчах чемпионата. Свою норму Уругвай должен выполнить – один разгром, выход в плей-офф и победа над амбициозным соперником.

- Одна азиатская сборная уже сотворила сенсацию днем ранее – от Японии победы над сборной Германии никто не ждал. В соперничестве корейцев и Уругвая читается победа последних, но ожидания бывают обманчивы. Успех на домашнем ЧМ -2002 остался далеко позади, зато Южная Корея ни разу не пропускала мировое первенство за последние 36 лет.

- Даже при спаде в результативности вызов в сборную получил Хын-Мин Сон – на клубном уровне полузащитник выдал шестиматчевую серию без результативных действий – может, фактор крупного турнира его раскрепостит. Для сборной важно, чтобы он созидал в финальной трети – это по-прежнему главная звезда корейцев.

Прогноз Soccer.ru: Южная Корея вполне может отобрать очки у уругвайцев. Сделаем выбор в пользу результативной ничьей.

Португалия – Гана

- Вторая пара команд группы H – уругвайцам достался опасный квартет. При игре по схеме 4-3-3 португальцы имеют двух сильных исполнителей в тройке хавбеков и великого Роналду на острие. Бруну Фернандеш и Бернарду Силва оба достаточно техничны в продвижении мяча, обладают отличным пасом, поэтому сто процентов будут выходить в старте. Что касается Криштиану, извечный соперник Месси окончательно сжег все мосты в «Манчестер Юнайтед». Возможно, на атмосферу в национальной команде это и не сильно повлияет, да и Рон сможет вздохнуть свободно.

- Главное противостояние для подопечных Фернанду Сантуша остается на второй тур – тогда они встретятся с Уругваем и определят лидера группы.

- Отто Аддо вызвал в сборную Ганы игрока из сильнейшего в первой половине сезона «Арсенала» — речь о полузащитнике Томасе Парти. Именно он будет насыщать опорную зону национальной команды. За голы предстоит отвечать другой звезде ганского футбола – Иньяки Уильямсу, он перенимает опыт Эрнесто Вальверде в «Атлетике» из Бильбао.

- Правда, с голами будет тяжело – на Кубке Африки в этом году у национальной команды проявились проблемы с реализацией. За три матча забили всего трижды, затем на квалификации один мяч в двух играх. Выигрывала Гана в 2022 году всего дважды, да и то в товарищеских матчах.

Прогноз Soccer.ru: Гана упрется, как Сенегал против Нидерландов, но в итоге класс Португалии должен сказаться. Непростая победа европейцев.

Бразилия – Сербия

- Что интересно – в группе G нет сильного провала между фаворитами и аутсайдерами. Бразилия не в счет – это с отрывом первая команда квартета и по статусу, и по подбору игроков. Но вот остальные в равной степени могут бороться за вторую строчку. И у Швейцарии, и у Южной Кореи есть свои лидеры, способные принести командам результат. А Сербы наконец вышли на тот уровень, когда способны претендовать на что-то большее, чем просто третьи-четвертые места.

- У сербов в атаке есть два габаритных форварда – Александар Митрович, довольно массивный игрок, который успешно борется за верховые мячи и Душан Влахович, который адаптировался в «Ювентусе». Под ними разместился Душан Тадич, проводящий очередной плодотворный сезон в «Аяксе». Милинковичу-Савичу в связке с Сашей Лукичем будет комфортнее играть при тройке центральных защитников. Проще говоря, у Сербии богатый выбор креативных исполнителей.

- Хотя сравниться с Бразилией и им вряд ли возможно – у «избранных» высокая конкуренция в бригаде вратарей, сильные опорники Каземиро-Фабиньо, Неймар, способный выйти как на фланге, так и «десяткой» и раскрывшийся в «Реале» Винисиус.

Прогноз Soccer.ru: Сербия будет атаковать и, вполне возможно, отличится раз-другой. Но бразильцы сыграют по принципу «вы забьете сколько сможете, мы — сколько захотим» и начнут турнир с победы.