Команда США знает, как остановить Англию, Сенегал вернётся в гонку за плей-офф. На ЧМ-2022 стартует второй тур

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сегодня, 11:41

Турнир стремится к экватору.

Уэльс – Иран

- Поединок со сборной Соединенных Штатов оставил к валлийцам много вопросов. Не забей Гарет Бэйл с пенальти на последних минутах встречи, и оказался бы Уэльс на равных с Ираном. Хотя ничья в первом матче за 64 года на чемпионате мира – удовлетворительный результат.

- Подопечные Роба Пейджа еще могут набирать скорости – тактика главного тренера отлично подчеркивает игровые качества лидеров. Национальная команда продолжает ориентироваться на контратаки (даже с США владела мячом реже), в такой системе координат раскрывается скорость Гарета Бэйла. При этом от привычных 3-4-2-1 решили отойти – перестроились на 3-5-2. В новой расстановке профильный вингер Гарри Уилсон работал с мячом по всей ширине. Неко Уильямс и Коннор Робертс использовались как латерали. Важной зоной для развития атак стал правый фланг – туда к Родону и Робертсу с мячом часто смещался Аарон Рэмзи.

- Для Ирана ЧМ -2022 начался кошмарно – англичане не оставили сопернику и шанса. К 60-й минуте команда Гарета Саутгейта вела 4:0. После одного пропущенного забили еще два, но в добавленное время иранцы смогли еще сильнее расстроить наставника «трех львов», поразив ворота Джордана Пикфорда второй раз.

- Остается вопросом, когда место в старте получит Сердар Азмун. Для 27-летнего нападающего проблема заключается в том, что конкурировать на острие атаки приходится с Мехди Тареми, а тот проводит уже третий результативный сезон в составе «Порту». Мехди забил 6 мячей и отдал 5 ассистов в 13 матчах национального первенства, в ворота Англии оформил дубль. И для сравнения статистика Сердара, который сник в «Байере» — 0 мячей, 0 голевых передач, 8 игр в Бундеслиге, потерянное место в старте «фармацевтов». Вряд ли экс-игрок «Зенита» выйдет на Уэльс с первых минут.

Прогноз Soccer.ru: Несмотря на поражение Ирана в первом туре со счетом 2:6, не удивимся, если он зацепится с Уэльсом за ничью.

Катар – Сенегал

- Сборной Катара лишь тяжелее от фактора домашнего турнира – добавляется груз ответственности за результат, хотя объективно команда не может соперничать ни с Сенегалом, ни с Эквадором, ни тем более с Нидерландами. Матч открытия ЧМ -2022 завершился поражением от эквадорцев 0:2, дубль себе в актив записал Эннер Валенсия. В сегодняшней встрече Катару вряд ли поможет даже тот факт, что на турнир не смог приехать Садио Мане – главная опция «львов Теранги» в атаке.

- Разница в классе между Сенегалом и Нидерландами есть, пусть первые и считаются сильнейшей командой из Африки. И даже так оранжевые долго не могли добиться преимущества на табло – счет оставался ничейным вплоть до 84-й минуты (а моментов ведь было немало). Коди Гакпо отлично выпрыгнул на подачу в штрафную. Уже на излете компенсированного времени голландцы довели до уверенной победы – на этот раз отличился Дэви Классен.

- Резюмируя – для обеих сборных турнир начался нескладно. Но при этом у Сенегала есть ресурсы это исправить – большинство игроков выступают в топ-чемпионатах и даже на их фоне есть стопроцентные лидеры (Кулибали, Эдуар Менди).

Прогноз Soccer.ru: Возможно, Катар все-таки сумеет забить свой первый гол на мундиале, но в итоге 3 очка должны забирать африканцы. Если только не случится истории, о которой все говорили перед игрой Катар — Эквадор.

Нидерланды – Эквадор

- А вот и пара лидеров квартета А. Голландцы имели массу моментов в матче с Сенегалом – в начале встречи Бергвейн пасом в касание вывел Гакпо на удар, а тот отдавал на пустые ворота. Голландцы отлично распоряжались пустыми зонами в обороне соперника – и от того забавнее, что ключевой гол произошел в результате простой подачи в штрафную. Однако победа есть победа – да и 3 очка в поединке с Сенегалом точно можно занести в актив.

- Преимущество Эквадора над Катаром в матче открытия было видно невооруженным глазом – подопечные Густаво Альфаро забирали все верховые единоборства, так еще и в скорости превосходили соперника. Эннер Валенсия заработал себе пенальти как раз благодаря тому, что оторвался от центрального защитника в забеге до штрафной. Второй его гол – удар головой без малейшего сопротивления.

- Пока из развития событий в группе читается сценарий, при котором в финальном туре Эквадор с Сенегалом будут бороться за вторую строчку и место в плей-офф. «львы Теранги» уступили Нидерландам, но обязательно отыграют отставание, обыграв Катар. Эквадорцы не факт, что смогут навязать голландцам хоть какую-то конкуренцию в очном матче. Перед развязкой в квартете сразу у трех команд, вероятно, будет по 3 очка.

Прогноз Soccer.ru: Нидерланды вновь победят, хотя им и будет так же непросто, как в первой игре.

Англия – США

- Англичане не заметили соперника по первому туру групповой стадии ЧМ -2022. Команда забрала себе весь центр поля, но перевес в счете удалось добыть по другим причинам. Прежде всего, благодаря быстрым игрокам на флангах. Букайо Сака становится полноценным игроком старта для «трех львов» — с отличной техникой, поставленным ударом и огромной скоростью. Он оформил в ворота Ирана дубль – в первом случае удачно пробил в касание по летящему мячу, во втором – нашел момент для удара, освободившись от опекуна. Кроме него есть Маркус Рэшфорд, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг, латерали Шоу и Триппьер. И еще даже Александер-Арнольд на поле не появлялся.

Ну и стандарты с подачами играют большую роль – простреливать в штрафную может даже Харри Кейн (третий гол), гол Сака случился как раз после углового. Это достаточно действенное оружие, которое, правда, надо проверить на топ-сборных.

- С контратакующим Уэльсом США смогли показать свой арсенал при владении мячом. Преимущественно Штаты пользовались передачами на среднюю и дальнюю дистанцию, чем зарабатывали себе свободное пространство. Направляла атаки пара центральных защитников Рим-Циммерман.

Встреча будет по-своему интересна, так как встречаются две доминирующие команды. К тому же главная сила американцев тоже сконцентрирована на флангах. Понятно, что при схожести в отдельных чертах у Англии есть преимущество в классе исполнителей. И все-таки свои моменты США создадут.

Прогноз Soccer.ru: Англия одержит вторую победу, но так просто, как с Ираном, здесь точно не будет.