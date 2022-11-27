Мучение в атаке. Аргентина неубедительно обыграла Мексику

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вчера, 08:13

Перестроение стартового состава не принесло особых плодов.

Унылая картина

После провала с Саудовской Аравией главный тренер аргентинцев Лионель Скалони внес коррективы в стартовый состав. Из четверки защитников только Николас Отаменди сохранил свое место. А вот Акунья слева сменил Тальяфико, вместо Ромеро в центре появился Лисандро Мартинес, а вместо Молины справа – Монтьель. В средней линии остались только Де Пауль и Ди Мария. А вот вместо Паредеса и Папу Гомеса вышли Гвидо Родригес и Аллистер. Пару Месси и Лаутаро Мартинеса в атаке Скалони не стал трогать.

Решительные перестановки, впрочем, эффекта особого не дали. Креативнее и острее аргентинцы не стали. Возможно, они даже потеряли в структуре атаки, в ее организации. С теми же саудовцами, как мы помним, в первом тайме Аргентина забила четырежды, но три раза голы отменялись из-за чаще всего очень тоненького офсайда. То есть в целом схема работала. Теперь же не было и этого.

Тут еще стоит отметить, что не все зависело от Аргентины. Мы описывали особенность игры Саудовской Аравии в обороне с высокой линией защиты и ловлей в офсайд. Мексика, конечно, действовала иначе, запершись наглухо у своих ворот и рассчитывая, видимо, изначально на нулевую ничью. Первый тайм на нее и указывал. За него Аргентина нанесла лишь один удар по воротам усилиями Лаутаро. В створ он не попал. Мексиканцы ответили тремя попытками, одна из которых пришлась в створ. Прекрасные предпосылки для очередной нулевой ничьей на этом чемпионате мира.

Личный вклад

А во втором тайме случилось то, чего ждут от любой звездной команды, когда в целом игра не складывается. Лидеры взяли решение вопроса на себя. В матче с саудовцами не получилось. А здесь, уже после 60-й минуты, когда с поля убрали Родригеса и Лаутаро, выпустив Энцо Фернандеса и Хулиана Альвареса, ставка сработала. Свое слово сказал Месси.

Лионель воспользовался тем, что мексиканцы на мгновение потеряли компактность перед своей штрафной. Там вырос Месси и метров с 24-х положил с левой мяч в нижний угол. Мексиканцы начали менять схему и перестраиваться, поскольку закладываться на нулевую ничью уже не могли. Но сразу стоит сказать, что остроты это не прибавило. У Мексики как было четыре удара по воротам с 50-й минуты, так и остались они. С тем самым одним попаданием в створ из первого тайма.

А уже на последних минутах Месси после розыгрыша углового выкатил мяч на Энцо Фернандеса, который тоже показал, что умеет прицельно класть в угол. Но теперь в верхний. Снова сработало индивидуальное мастерство исполнителя. Счет вроде бы комфортный, однако победа Аргентины не выглядит и на десятую долю столь же убедительной, например, как победа Бразилии над Сербией с таким же счетом. Собственно, только два голевых удара и пришлись в створ за всю игру у Аргентины. А общее количество попыток тоже крайне мало – пять.

Аргентинцы по-прежнему мучаются в атаке, в конструировании. В нападении нет легкости, нет нестандартных ходов и полета фантазии, который ожидается от такой команды и таких исполнителей. Возможно, это временная хандра, обусловленная какими-то психологическими проблемами. Ведь к чемпионату мира Аргентина подошла, демонстрируя как раз феерию в нападении. Но тут другой уровень ответственности и напряжения. С другой стороны, юнцами аргентинских звезд не назовешь, чтобы это на них как-то давило. В общем, к решающему групповому матчу с Польшей аргентинцы подходят с массой вопросов о своем состоянии.

Цифры Месси

Матч Аргентины против Мексики нельзя назвать идеальным, нельзя назвать образцовой и игру Месси. Однако свой решающий вклад Лионель внес. И это главное на данный момент для команды. В этой встрече у него гол и голевая передача. Таким образом, он забивает в шестом матче подряд за сборную Аргентины: в матчах с Мексикой, Саудовской Аравией, ОАЭ , Ямайкой, Гондурасом и Эстонией. Всего в нынешнем сезоне Месси провел 24 матча в сборной и ПСЖ , забив в них 19 мячей и сделав 16 голевых передач. Нельзя сказать, что продуктивность низкая.

Если говорить только о сборной, то год у Лионеля очень продуктивный. В 2022 году, в котором Аргентина потерпела лишь одно поражение – от Саудовской Аравии, Месси забил 13 мячей. И это лучший в карьере годовой результат. А 2022-й еще не закончен. Предыдущее достижение – 12 мячей за год в сборной – у Месси было ровно десять лет назад.

Всего же за сборную Аргентины Лионель забил уже 93 мяча. По этому показателю он находится на третьем месте. У занимающего второе место Али Даеи, который уже не играет за сборную Ирана, в активе 109 мячей, а у лидирующего Криштиану Роналду – 118. При этом португалец еще может пополнить свой счет. Так что Месси следует поднажать.

Где Месси идет вровень с Роналду, так это по голам на чемпионатах мира. У обоих по восемь мячей. А рекорд, напомним, принадлежит Мирославу Клозе. Экс-форвард сборной Германии отличился на мировых первенствах 16 раз. Зато в нынешнюю эпоху Месси – лучший на чемпионатах мира по числу голов из-за пределов штрафной. Всего у него таких четыре. И это лучший результат за пять последних чемпионатов мира.

Расклады на последний тур

После двух туров группового этапа в квартете С ясности стало побольше, но все четыре команды еще имеют шансы выйти в плей-офф. Правда, разные. Победа Аргентины над Мексикой подняла команду Скалони на второе место в группе. Теперь аргентинцы проигрывают одно очко Польше, имеют поровну баллов с Саудовской Аравией, но лучшую разницу мячей. А вот мексиканцы – в отстающих, у них всего один балл. Но даже у них есть еще шансы перед игрой против Саудовской Аравией.

Безусловно, Мексике нужно обыгрывать саудовцев. Хотя судьба не в их руках целиком. Потому что в таком случае придется сравнивать разницу мячей с Польшей или Аргентиной – в зависимости от результата игры между этими командами. Так что мексиканцам необходимо как можно крупнее побеждать Саудовскую Аравию.

У Аргентины все попроще. Просто победа над Польшей даст выход в следующий раунд. А если Саудовская Аравия внезапно крупно не обыграет Мексику, то южноамериканцы выйдут в плей-офф вовсе с первого места. Однако уже ничья осложняет задачу Аргентине, пусть и не делает ее нерешаемой. Тогда придется считать разницу. Если ничья случится и между Саудовской Аравией с Мексикой, то Аргентина пойдет дальше. Если же в параллельном матче определится победитель, то саудовцы в случае успеха оставят Аргентину за бортом турнира. Мексиканцы тоже это могут сделать, но им нужно побеждать очень крупно. Понятно, что поражение Аргентины от Польши выбьет Месси и компанию с турнира точно.