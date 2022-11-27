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Грандиозная драка в матче «Зенита» и «Спартака». Шесть удалений – безумнее, чем на ЧМ

вчера, 19:17
Мощное противостояние

Завершили год серией пенальти.

Драка скрасила нулевую ничью

Без концовки в стиле дискуссии на сельской свадьбе 90-х матч ничем не отличался от самых скучных игр ЧМ-2022. А так есть герой – бразильский голкипер Иван подарил «Зениту» очередную домашнюю победу над «Спартаком» в серии пенальти, и антигерои. Родригао и Николсон толкались по ходу матча. Барриос некрасиво нарушил правила в самом конце, рискуя нанести травму сопернику перед отпуском. А дальше ухмыляющийся Вильмар сцепился с Промесом, который объяснял азы этикета в футболе перед отпуском.

Результат — драка стенка на стенку. Родригао бил соперников ногами и руками. Николсон, Соболев и Селихов на правах больших парней полезли в толпу со стороны «Спартака». Маленький Малком тоже вмешался, чтобы по удалениям получили ничью 3:3. Дисквалификаций будет много! Драка помогла «Зениту» спустить пар, «Спартак» не выиграл после ничьей по пенальти. Теперь у «красно-белых» 13 подряд матчей в Санкт-Петербурге без побед. Целых 40 пропущенных мячей в этих играх, ничья тоже не может радовать.

В очередной раз соперник «Зенита» вышел не проиграть. С другой стороны, гости не боялись чемпионов. Кубковый успех дома – Абаскаль разгромил Семака 3:0 в ответ на унижение в Суперкубке в начале сезона, позволил москвичам перестроиться психологически. В чемпионате в Москве хозяева проиграли 1:2, обошлось без очередного разгрома. А их было в последние годы немало. «Зенит» бил «Спартак» с разницей 5:2, выигрывал 5:1, уничтожал оппонента 7:1. Успехи на любой вкус, горькие для московского клуба.

Сегодня, невзирая на турнирное положение – «Спартак» устраивала ничья, у «Зенита» не было экспериментов в составе. Ловрен на чемпионате мира, бразильцы купили билеты в отпуск, но все подготовились к поединку, хотя Семак тоже был согласен на мир. Вылет в Путь регионов не помешает претендовать на большой финал. По Пути РПЛ команда получает шанс не вылететь после первого поражения – «Спартак» отправился именно туда, но если чемпион настроен на кубок, то ему без разницы сторона сетки.

В каком-то смысле третье место выгодно. «Спартак» будет сражаться против самых сложных победителей групп, если снова хочет в финал, а «Зенит», который остался третьим после победы «Крыльев Советов» над «Факелом», встретит формально более легких оппонентов поначалу. Задачей Семака было не проиграть Абаскалю снова, с задачей справился.

«Спартак» привык страдать у Невы

Меняя дремотную Азию на дом грязью скрытых небес, «красно-белые» обычно засыпают на радость «Зениту». Затем заражаются чумой слабой реализации у чужих владений. Отсюда всего 10 забитых мячей в 13 играх, почти все бесполезные. Недолгий торг о контроле над игрой заканчивается обычно тем, что городовой Семак тоскливо зевает, а бразильцы и прочие пришлые развешивают на фонарях шансы «Спартака» на успех, пока россияне из состава им в меру сил ассистируют.

Чаще всего петербуржские девы на трибунах радостно визжат, празднуя очередную, со счету можно сбиться какую, победу «Зенита» над привычно траурно-карнавальным соперником. В Москве ритуал другой, там пьянство гостевых разгромов стыдливо скрывают от публики. Но клопы перевеса в классе въедаются в холеные тельца футболистов «Спартака». «Зенит» даже в столице редко уступает. В конце сентября прервалась серия из 22 матчей Семака против московских клубов без поражений во всех турнирах.

А на личном фронте Абаскаль повторил успех Карреры, ведь «Спартак» прервал серию из 11 матчей против исторического врага без побед. С разницей в три мяча «красно-белые» переиграли «Зенит» впервые с 2006 года, когда москвичей тренировал покойный Владимир Григорьевич Федотов, а петербуржцев бросил в неудачный бой Петржела. Но если вернуться на берега Невы, то получите кошмарную серию – последний раз в Санкт-Петербурге «Спартак» побеждал в 2012 году, когда в мае Карпин обыграл Спаллетти 2:3.

За «Зенит» тогда второй мяч забил как раз Семак, настолько давно это было. А победный гол на счету легендарного бразильца Кариоки. Тот матч «Спартак» закончил в меньшинстве, ведь Эменике показал фанатам «Зенита» жест, который арбитр Казьменко расценил как народное «от локтя». После матча нигериец настаивал, что так праздновал голы Это’О, жест посвящен предкам – мол, бил рукой по венам на другой. Но это лишь слова, хитрый Эммануэль прекрасно знал значение всемирно известного жеста.

А после никто не смог повторить успех Карпина. К слову, тот матч получился странным – все пять ударов в створ ворот стали голевыми, а результат не сказался на итогах сезона. «Зенит» Спаллетти выиграл, оторвавшись от «Спартака» на 13 пунктов. Но кто мог тогда подумать, что москвичи более десяти лет проживут без побед в Санкт-Петербурге? Сегодня «Зенит» не получит тройные премиальные, но и серию свою обезопасил.

«Зенит» мечтает о «золотом требле»

Откуда появилась версия, что Семаку не хочется взять Кубок? Похоже на пропаганду от Геннадия Сергеевича Орлова, но такая у него работа. А справедливый фанат «Зенита» признает – его команда плоха в матчах на вылет. У петербуржцев лишь четыре кубка РФ в истории, тогда как у «Локомотива» девять, а у ЦСКА лишь на два меньше. У «Спартака» столько же побед, как у «Зенита», но последний успех свежий, весенний. Семак выигрывал турнир в 2020-м, когда гол Дзюбы в концовке матча огорчил «Химки» Юрана, но куда чаще вылетал.

Сейчас тоже лишь третий в группе. «Зенит» выдумал версию о наплевательском отношении к Кубку, а справедливее сказать, что команда не выдерживает ротацию, ведь задачу проигрывать «Спартаку» 3:0 в гостях никто не ставил. Любая серьезная смена ключевых игроков влияет на качество футбола, что позволяет соперникам уровня «Крыльев Советов» и «Спартака» забрать очки. В РПЛ чаще играют железной основой, как сегодня, там подобных осечек мало. Но вспомните реакцию на неожиданное домашнее поражение от «Ахмата».

Чистякова обвинили в смертном грехе предательства, но протрезвели в оценках и вернули Дмитрия в состав. Эмоциональная реакция руководства намекает, что за сезон без поражений в РПЛ причитались прекрасные премиальные? Вероятно, прописана также премия для менеджеров за «золотой дубль», у Семака лишь один такой. Не будем раньше времени короновать «Зенит» дважды, но фиксируем, что они сохраняют шанс на два трофея. А «Спартак» после ничьей в Санкт-Петербурге не прервал ужасную выездную серию.

Зато не разгромили снова, проиграли по пенальти. Сил и мастерства для победы по ходу игры не хватило. Абаскаль выбрал осторожную схему с пятью защитниками. «Зенит» не козырнул скоростями, лишь Кузяев дергался. Все разговоры будут о драке, заменившей футбол. Хотя важнее десятилетняя серия «Спартака» без побед в Санкт-Петербурге, которая перекрывает любую потасовку, где многие показали себя не лучшим образом.

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Пепс
Пепс ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 14:50
Дела были)))) уехал, чтобы вечером праздник футбола посмотреть Испанию с Германией... Удался, классный матч выдали 👍👍👍👍
Союзник противников
Союзник противников ответ Sergo_ural (раскрыть)
сегодня в 09:54
Всего-то у вас и спору,кто хуже и позорней(лучше и краше) были в этом бездарном матче :Два обсуждаемых спартаковских негра,или два зенитовский.Все-"нефтегазовые".И нахрена бледнолицый пушной зверёк полез в этнические разборки-непонятно.
Союзник противников
Союзник противников ответ Пепс (раскрыть)
сегодня в 09:51
А какой там "праздник футбола" шёл параллельно,ну кроме что итогового результата,устраивающего большинство российских болельщиков,да и то-по принципу "отрицания отрицания"? Даже в 21:00 представители "благородного футбольного семейства" устроили искромётный цирк с устраивающим друг-друга результатом. Который,кроме всего прочего,показал и то,как составители календаря игр манипулируют ,страхуясь от неожиданностей.Ведь вроде Германия и опозорилась в первом матче,а всё равно пройдёт дальше.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:46
Самое главное,что во время корриды ни одно животное не пострадало.
Sergo_ural
Sergo_ural
сегодня в 09:43
Истинна этого позорища в том, что хваленного Барриоса Николсон оставил в дураках и ничего проще чем грубо сыграть зенитовец не смог. А ведь все его восхваляли до небес. Абаскаля за ответ после матча об инциденте уважаю. Вечный плакса Семак перед болельщиками поплакался. Спартаку матч был побоку, лишь бы не проиграть крупно. Вышли резервисты которым дали практику. Болельщики которые говорят что матч и кубок Зените побоку, зачем тога Семак выставил сильнейший состав. Который по факту ничего не сделал. И в первую очередь виноват в этом Семак. Зенит тренировать не надо, они сами сыграют. Лишь бы им не мешали. Вчера похоже Семак решил показать, что он тренер и вмешался. Результат мы видели. Бразильцы в отпуске Зенит поплыл. Что хотели то и получили. ИМХО мое мнение. Всем добра.
Пепс
Пепс
сегодня в 07:00
Капец ну и шняга.... Праздник футбола на дворе а тут 👎Хорошо что выключил после первого тайма.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Константин Каплий (раскрыть)
вчера в 23:58
ответь сначала в каком месте лучше, касаемо этого матча
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:59
Игра скучная если б не драка, но самое позорище, как воротник зенита, который без году неделя в клубе, целует стрелочку
Константин Каплий
Константин Каплий ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:58
Смешно аж стало)) Эксперт! Так громко себя обозвал)) А ничего, что благодаря этим игрокам наш чемпионат хотя бы немного лучше унылого г*вна?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:58
У металлиста, которого заменил Москалёв, хорошо булки чуят беду. Вовремя лег на дно).
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:54
Ну и Барриоса давно пора проводить за его антифутбол и хамские провокации
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:38
Первое что скажу как эксперт, провожать пора нам Клаудинье, Вендела, Малкома, Куинси и всех высокооплачиваемых актеров, игры ноль а гонору много.
Абсолютные нули за игру всем высокооплачиваемым легам, они нас не развлекают и нам не нужны. Пора домой.
Спасибо Спартаку за то что тренера привез в чемпионат. Семак нулевой, но это не новость.
monah-10
monah-10
вчера в 19:31, ред.
А махач смачный вышел. Мне зашло.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 19:30
Автору статьи твёрдая четвёрка с плюсом. Хороший отсыл по истории сатирическим пером. 2012 год? Как давно Спартак не выигрывал в Петербурге.
Гость
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