Грандиозная драка в матче «Зенита» и «Спартака». Шесть удалений – безумнее, чем на ЧМ

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вчера, 19:17

Завершили год серией пенальти.

Драка скрасила нулевую ничью

Без концовки в стиле дискуссии на сельской свадьбе 90-х матч ничем не отличался от самых скучных игр ЧМ -2022. А так есть герой – бразильский голкипер Иван подарил «Зениту» очередную домашнюю победу над «Спартаком» в серии пенальти, и антигерои. Родригао и Николсон толкались по ходу матча. Барриос некрасиво нарушил правила в самом конце, рискуя нанести травму сопернику перед отпуском. А дальше ухмыляющийся Вильмар сцепился с Промесом, который объяснял азы этикета в футболе перед отпуском.

Результат — драка стенка на стенку. Родригао бил соперников ногами и руками. Николсон, Соболев и Селихов на правах больших парней полезли в толпу со стороны «Спартака». Маленький Малком тоже вмешался, чтобы по удалениям получили ничью 3:3. Дисквалификаций будет много! Драка помогла «Зениту» спустить пар, «Спартак» не выиграл после ничьей по пенальти. Теперь у «красно-белых» 13 подряд матчей в Санкт-Петербурге без побед. Целых 40 пропущенных мячей в этих играх, ничья тоже не может радовать.

В очередной раз соперник «Зенита» вышел не проиграть. С другой стороны, гости не боялись чемпионов. Кубковый успех дома – Абаскаль разгромил Семака 3:0 в ответ на унижение в Суперкубке в начале сезона, позволил москвичам перестроиться психологически. В чемпионате в Москве хозяева проиграли 1:2, обошлось без очередного разгрома. А их было в последние годы немало. «Зенит» бил «Спартак» с разницей 5:2, выигрывал 5:1, уничтожал оппонента 7:1. Успехи на любой вкус, горькие для московского клуба.

Сегодня, невзирая на турнирное положение – «Спартак» устраивала ничья, у «Зенита» не было экспериментов в составе. Ловрен на чемпионате мира, бразильцы купили билеты в отпуск, но все подготовились к поединку, хотя Семак тоже был согласен на мир. Вылет в Путь регионов не помешает претендовать на большой финал. По Пути РПЛ команда получает шанс не вылететь после первого поражения – «Спартак» отправился именно туда, но если чемпион настроен на кубок, то ему без разницы сторона сетки.

В каком-то смысле третье место выгодно. «Спартак» будет сражаться против самых сложных победителей групп, если снова хочет в финал, а «Зенит», который остался третьим после победы «Крыльев Советов» над «Факелом», встретит формально более легких оппонентов поначалу. Задачей Семака было не проиграть Абаскалю снова, с задачей справился.

«Спартак» привык страдать у Невы

Меняя дремотную Азию на дом грязью скрытых небес, «красно-белые» обычно засыпают на радость «Зениту». Затем заражаются чумой слабой реализации у чужих владений. Отсюда всего 10 забитых мячей в 13 играх, почти все бесполезные. Недолгий торг о контроле над игрой заканчивается обычно тем, что городовой Семак тоскливо зевает, а бразильцы и прочие пришлые развешивают на фонарях шансы «Спартака» на успех, пока россияне из состава им в меру сил ассистируют.

Чаще всего петербуржские девы на трибунах радостно визжат, празднуя очередную, со счету можно сбиться какую, победу «Зенита» над привычно траурно-карнавальным соперником. В Москве ритуал другой, там пьянство гостевых разгромов стыдливо скрывают от публики. Но клопы перевеса в классе въедаются в холеные тельца футболистов «Спартака». «Зенит» даже в столице редко уступает. В конце сентября прервалась серия из 22 матчей Семака против московских клубов без поражений во всех турнирах.

А на личном фронте Абаскаль повторил успех Карреры, ведь «Спартак» прервал серию из 11 матчей против исторического врага без побед. С разницей в три мяча «красно-белые» переиграли «Зенит» впервые с 2006 года, когда москвичей тренировал покойный Владимир Григорьевич Федотов, а петербуржцев бросил в неудачный бой Петржела. Но если вернуться на берега Невы, то получите кошмарную серию – последний раз в Санкт-Петербурге «Спартак» побеждал в 2012 году, когда в мае Карпин обыграл Спаллетти 2:3.

За «Зенит» тогда второй мяч забил как раз Семак, настолько давно это было. А победный гол на счету легендарного бразильца Кариоки. Тот матч «Спартак» закончил в меньшинстве, ведь Эменике показал фанатам «Зенита» жест, который арбитр Казьменко расценил как народное «от локтя». После матча нигериец настаивал, что так праздновал голы Это’О, жест посвящен предкам – мол, бил рукой по венам на другой. Но это лишь слова, хитрый Эммануэль прекрасно знал значение всемирно известного жеста.

А после никто не смог повторить успех Карпина. К слову, тот матч получился странным – все пять ударов в створ ворот стали голевыми, а результат не сказался на итогах сезона. «Зенит» Спаллетти выиграл, оторвавшись от «Спартака» на 13 пунктов. Но кто мог тогда подумать, что москвичи более десяти лет проживут без побед в Санкт-Петербурге? Сегодня «Зенит» не получит тройные премиальные, но и серию свою обезопасил.

«Зенит» мечтает о «золотом требле»

Откуда появилась версия, что Семаку не хочется взять Кубок? Похоже на пропаганду от Геннадия Сергеевича Орлова, но такая у него работа. А справедливый фанат «Зенита» признает – его команда плоха в матчах на вылет. У петербуржцев лишь четыре кубка РФ в истории, тогда как у «Локомотива» девять, а у ЦСКА лишь на два меньше. У «Спартака» столько же побед, как у «Зенита», но последний успех свежий, весенний. Семак выигрывал турнир в 2020-м, когда гол Дзюбы в концовке матча огорчил «Химки» Юрана, но куда чаще вылетал.

Сейчас тоже лишь третий в группе. «Зенит» выдумал версию о наплевательском отношении к Кубку, а справедливее сказать, что команда не выдерживает ротацию, ведь задачу проигрывать «Спартаку» 3:0 в гостях никто не ставил. Любая серьезная смена ключевых игроков влияет на качество футбола, что позволяет соперникам уровня «Крыльев Советов» и «Спартака» забрать очки. В РПЛ чаще играют железной основой, как сегодня, там подобных осечек мало. Но вспомните реакцию на неожиданное домашнее поражение от «Ахмата».

Чистякова обвинили в смертном грехе предательства, но протрезвели в оценках и вернули Дмитрия в состав. Эмоциональная реакция руководства намекает, что за сезон без поражений в РПЛ причитались прекрасные премиальные? Вероятно, прописана также премия для менеджеров за «золотой дубль», у Семака лишь один такой. Не будем раньше времени короновать «Зенит» дважды, но фиксируем, что они сохраняют шанс на два трофея. А «Спартак» после ничьей в Санкт-Петербурге не прервал ужасную выездную серию.

Зато не разгромили снова, проиграли по пенальти. Сил и мастерства для победы по ходу игры не хватило. Абаскаль выбрал осторожную схему с пятью защитниками. «Зенит» не козырнул скоростями, лишь Кузяев дергался. Все разговоры будут о драке, заменившей футбол. Хотя важнее десятилетняя серия «Спартака» без побед в Санкт-Петербурге, которая перекрывает любую потасовку, где многие показали себя не лучшим образом.