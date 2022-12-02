Чемпионат мира по футбольным скандалам. Почему Месси хотели убить, а тренер Канады оскорбил Хорватию

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сегодня, 00:24

Прошла половина мундиаля, а он уже запомнится не только скандалом вокруг организации первенства, но и разборками среди участников.

Что помешало золотому поколению бельгийцев на этот раз

На мундиале в Катаре сборную Бельгии ждала далеко не самая сильная группа в лице Канады, Хорватии и Марокко, однако это не помешало бельгийцам найти проблемы на пути к плей-офф первенства планеты.

После поражения от Марокко главная звезда «красных дьяволов» Кевин Де Брюйне удивил всех своей позицией относительно команды:

У нас нет каких-либо шансов в Катаре, мы слишком стары. Команда стареет, а новые игроки не на том уровне, что прежние. Я смотрю на нас, как на аутсайдеров.

Спустя несколько дней защитник сборной Ян Вертонген колко сослался на слова Кевина, сказав, что команда плохо атакует из-за постаревших игроков атаки. Прошло еще немного времени, и L'Équipe выдал громкий инсайд. В раздевалке сборной произошла крупная ссора между Де Брюйне, Вертонгеном и Азаром. По информации источника, Азар кричал и обвинял защитника команды в том, что оборонительная линия слишком медлительна. Ссора чуть ли не переросла в драку, а Ромелу Лукаку пришлось вмешаться в конфликт, чтобы успокоить своих партнеров.

Кроме того, издание сообщило, что сразу ряд игроков не разговаривают друг с другом. Кевин Де Брюйне не общается с Куртуа, с которым ему изменила его бывшая девушка. Личная неприязнь есть и у Эдена Азара и Леандро Троссара, а также натянутые отношения между двумя форвардами — Лукаку и Батшуайи.

Все это, естественно, пагубно влияет на выступления команды, что вытекло в очередную неудачу — 3-е место на групповом этапе и сенсационный вылет с чемпионата мира. Далее сборную ждет постепенная смена поколений, решение внутренних проблем и поиск нового главного тренера — после ничьей с хорватами Роберто Мартинес подал в отставку.

Бенжамен Павар и выступления за сборную Франции

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар за 3 матча группового этапа провел лишь 88 минут на поле, что может вызвать вопросы, поскольку на двух предыдущих крупных международных соревнованиях Павар был неприкасаемым игроком основы.

Французское издание L'Équipe сообщает, что часть игроков основного состава недовольны уровнем игры, показываемой Паваром. В первую очередь недовольство проявил его партнер по флангу — Усман Дембеле. В свою очередь, в поддержку игрока выступили лидеры французов Оливье Жиру и Уго Льорис.

Павар вышел в основном составе на дебютный матч мундиаля против австралийцев (4-1) и в самом начале игры допустил ошибку, что привело к единственному пропущенному мячу. Два оставшихся матча Бенжамен провел на скамейке запасных, уступив место Кунде, а после — Дисаси.

После поражения от сборной Туниса главного тренера французов Дидье Дешама спросили о его решении не выпускать Павара в двух матчах подряд, на что он ответил:

Я не буду вдаваться в детали, я принял решение не заигрывать его. Я провел несколько разговоров с ним и пришел к тому, что он находится не в лучших кондициях. Очевидно, первый матч не смог помочь ему набрать форму. Вот почему я сделал выбор в пользу другого футболиста.

Все тот же L'Équipe пишет, что Дешам остался сильно разочарован выступлением Павара в матче против Австралии, и, похоже, свой лимит сыгранных минут на мундиале футболист уже исчерпал.

Андре Онана возомнил себя умнее главного тренера Камеруна

В первом матче чемпионата мира Камерун потерпел поражение от сборной Швейцарии (0-1). В том матче Андре Онана стоял в рамке ворот, но на второй поединок не попал в заявку, что вызвало много вопросов, поскольку уровень голкипера вопросов не вызывал — он стал основным вратарем миланского «Интера» и в целом показывал выступления высокого уровня. Как стало известно позже, решение было принято по неспортивной причине.

Как стало известно известному инсайдеру Фабрицио Романо, причиной отстранения стал конфликт с главным тренером в лице Ригобера Сонга. В матче против сборной Швейцарии Онана играл в современном стиле, распределяя мяч при его контроле — он совершил 26 действий за пределами штрафной площади, что является рекордом за всю историю ведения статистики (с 1996-го). Сонгу, в свою очередь, вратарь-плеймейкер был не нужен, и он требовал от голкипера более традиционного стиля игры. Онана в ответ на претензии заявил, что не планирует менять свою игру, что и не понравилось тренерскому штабу камерунцев.

После отъезда из Катара Андре Онане выложил пост:

«Мне не разрешили помочь Камеруну. Я всегда вел себя так, чтобы вести команду к успеху. Я вложил все силы и энергию в поиск решения конфликта, но с той стороны не было желания. Некоторые моменты трудно принять», — написал футболист. При этом он подчеркнул, что уважает решения тренерского штаба, отвечающего за успех сборной и страны.

Прекрасно понимая важность игрока такого уровня, в конфликт вмешивался даже президент федерации футбола Камеруна Самуэль Это'о, но разрешить ситуацию не смог. Оставшиеся матчи сборная Камеруна проведет без Онаны.

Громкие заявления лучше придерживать за зубами. Главный тренер Канады теперь это знает

После хорошей игры в первом туре мундиаля в матче против сборной Бельгии (0:1) главный тренер Канады Хердман собрал свою команду в круг и сделал не самое красивое заявление по отношению к следующему сопернику: «Я сказал своим парням, что их место здесь, на чемпионате мира. И что мы выйдем на поле и от****м хорватов».

Естественно, эта фраза вызвала скандал в хорватской среде, а главный тренер Хорватии Златко Далич высказал недовольство, заявив, что его команда заслуживает уважения. Он это доказал в матче второго тура, обыграв канадцев со счетом 4:1. А одно из хорватских изданий на главной странице суточного выпуска изобразило тренера Канады обнаженным с прикрытым кленовым листом ртом.

После всего этого Хердману пришлось объясняться. В целом получилось не очень внушительно, поскольку он не смог найти оправдания сказанным словам. Ну а канадцы так и остались с 0 набранных очков за два чемпионата мира, повторив антирекорд Сальвадора.

Неуважение к Мексике или просто случайность

После победы в матче группового этапа над Мексикой в Сети появилось видео из раздевалки сборной Аргентины. На нем видно, что на полу рядом с Лионелем Месси валяется футболка сборной Мексики. В кадр попадает то, как он отодвинул ее подальше ногой.

Реакция не заставила себя ждать, и наиболее громкой она была у абсолютного чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе Сауля Альвареса:

Вы видели, как Месси вытер пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнуллся на него!

В Сети появился неоднозначный фейк: будто Месси выложил у себя в сториз фотографию швабры с намотанной на нее футболкой сборной Мексики, что только усилило злость боксера.

За аргентинца моментально вступилось несколько футболистов, в том числе и капитан сборной Мексики Гуардадо и другой мексиканский игрок Мигель Лайюн. Общий посыл футболистов был в том, что футболки на полу — нормальное явление для раздевалки футбольной команды и особенно после столь важной победы.

А один из бойцов UFC Сантьяго Понзиниббио обратился к Саулю:

Если ты хочешь драться, то я готов. Оставь Месси в покое. Когда ты выступаешь против Месси, ты выступаешь против всей Аргентины.

К счастью, ситуация разрешилась, Альварес понял, что все это не стоит поднятого шума, футболки на полу раздевалки действительно что-то обыденное, и принес извинения за свою резкость, сославшись на страсть и любовь к родине.