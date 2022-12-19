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Киношная победа Аргентины, сенсации и слабые арбитры. Отличительные черты незабываемого ЧМ

вчера, 12:59
Сборная Аргентины
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Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Ди Мария Анхель
Ди Мария Анхель
Полузащитник

После финала фанатов турнира стало ещё больше.

Незабываемость. Идеальный финал

Слепой дедушка вышел на балкон на втором этаже дома в Буэнос-Айресе, а под окнами толпа пела ему о победе Аргентины. До мурашек. Рядом стояла бабушка, вытирая слезы. Трогательно, глубоко и напоминает, за что любим футбол. Финал подчеркнул весь турнир так, как не смогла бы подчеркнуть прилежная пятиклассница, вооружившись цветными шариковыми ручками.

Мы увидели чистое безумие после первого пенальти Франции. В овертайме поплыла вся тактика. Мбаппе дрался, как лев, но напарник вместо попытки отдать пас на Килиана пробил на силу – классный удар, но Мартинес выставил ногу и написал историю турнира. Франция была в шаге от камбэка на века, но трагичная для нее развязка дарит праздник для целой Аргентины. И для каждого, кто ценит бойцов. Земля Диего и Лионеля помнит павших сынов. Помним Марадону – победу будут посвящать легенде, а не только родным и всему народу. Сегодня вся Аргентина гуляет под любимую песню зимы — «Мучачос» («Парни», но в этом случае – «Пацаны»). Они выложились на 100 %, сами усложнили финал, а потом сами же вырвали кубок из рук Мбаппе. Месси – герой народа, как и все в сборной Скалони. Де Пауль прав – так попадают в вечность.

Воодушевление. Настоящие фанаты

Приколы начались до начала турнира, когда чиновники ФИФА поняли, что Катар далеко. Ноябрь и первая половина декабря – плохой сезон для отпусков. Решили нанять трудовых мигрантов на роли «фанатов» известных сборных. Смотрелось комично, но они задали вайб турнира. Выдумывали посещаемость – журналисты, находясь на трибунах, фиксировали, что на табло стадионов оглашали количество фанатов, которое превышало официальную вместимость. Репортеры, к слову, своими глазами видели пустые места.

Зато было лояльное отношение к случайным прохожим. На матчи могли пропустить по визе без билета, если стюарды видели, что трибуны пустуют. Даже фигуристая хорватка Ивана Кнолль идеально сыграла роль «распутной европейки», которую добрые хозяева пальцем не тронули (не удивимся, если этот образ – продукт маркетинга). В жизни много скрытой рекламы, но кто видел фанатов из Сенегала, Японии, Марокко или Аргентины, тот знает, что рядом с «фейками» были реальные эмоции, слезы и радость.

Характерность. Успешные аутсайдеры

После сформировавшихся пар плей-офф казалось, что интрига есть только в дуэлях португальцев и швейцарцев, а также японцев и хорватов. Но не забывайте, что команда из Азии оставила в группе немцев, а хорваты и Марокко выбили Бельгию. В результате бывшие соперники Де Брюйне и Дэвиса разыграли «бронзу», а потолком японцев оказалась стадия 1/8 финала, что для них тоже большое достижение. Даже если выдумать, что хорваты по умолчанию достаточно крутые, чтобы не называть их победу над Бразилией успехом андердога, ведь в серию пенальти они зашли после гола с единственного удара в створ, то остается прекрасная команда Марокко в качестве сенсации всех сенсаций. Их недолюбливали за работу вторым номером до полуфинала, но с Францией увидели Зиеша и компанию с мячом. Зрители поняли, что эти парни умеют всё.

Скандальность. Готовность арбитров

Во Франции Марциняк получил по голове за пенальти после падения Ди Марии, но Дембеле зацепил соперника. Такие одиннадцатиметровые видели не раз, поэтому целой бригаде арбитров виднее. Вряд ли за один момент чиновники ФИФА будут ругать поляка, ведь он не мешал играть в футбол, а финал получился таким роскошным, что странно кивать на судью. Но были и другие случаи. Многие рефери не соответствовали уровню соревнования, а также выступили ниже возможностей, если говорим о европейцах вроде Орсато, Матеу Лаоса или Маккели. Инфантино выслушал от Хакими, хотя и уругвайцы, и многие другие возмущались еще на групповом этапе и в плей-офф. Ошибок было больше, чем хотелось бы. Манера не ходить к монитору за повтором не понравилась. Фишка с добавленным временем глупая, ведь сразу подсчитали, что время активной игры не увеличивается.

Безнадежность. Реализация у фаворитов

Самый богатый человек планеты Илон Маск не только набрал миллиарды непонятно у кого, чтобы купить социальную сеть под разрушение, но и выставил себя, мягко говоря, не самым умным, когда назвал первый мяч Месси с пенальти «великолепным голом». Но Маску простительно не разбираться. А вы точно заметили, что зимой все лучшие из лучших на своем уровне сыграть не сумели. Не готовы организмы, запрограммированные на определенные циклы на протяжении многих лет, выдать максимум в декабре. Впрочем, у всех одинаковые проблемы и условия.

Зато реализация стала центральной темой с первого тура. Привет аргентинцам, подарившим Ренару минуту славы, до последнего матча, где без сэйва Мартинеса, а затем промахов Комана и Тчуамени не получили бы Месси с трофеем. Кейн и Родриго, испанцы и португальцы – все фавориты ярко промахивались, прежде чем вылететь. Даже немцы с бельгийцами, огорчившие в числе первых. Центральные форварды провели не лучший турнир, голов могли увидеть намного больше, хотя результативность и радует.

Справедливость. Месси с Кубком мира

Давайте суммировать. Пеле не играл в Европе, а Лионель стал королем «Барселоны», не раз побеждал в ЛЧ. Роналдо не выиграл главный клубный турнир, как и Марадона – Кубок чемпионов. Еще Диего не был чемпионом Южной Америки. Месси или сравнялся, или опередил многих легенд. Например, Кройф так и не стал чемпионом мира.

На ЧМ-2022 Месси завелся. Лео ругался с ван Галом, а также назвал драчуна из голландской сборной «болваном». Теперь его носят на руках, как Марадону. Жаль, что Диего не дожил, ведь вечеринки он любил не меньше другого танцора – Агуэро, который жил с Месси в одном номере и настраивал друга на победу. Второй мессия аргентинского футбола закрыл глаза, выдохнул и открыл счет голам в финале, задав темп невероятному поединку, завершенному с его участием. Понятно, что новоприбывшие фанаты футбола не застали Месси на его пике, но можете верить другим на слово – за свою «траекторию», как сказал Пеле, Лионель заслужил победу на чемпионате мира.

Месси принял решение не уходить из сборной, так что финал у истории открытый. А хет-трик монстра Мбаппе как трейлер будущих сезонов. Впереди ЛЧ и драка этих двух за «Золотой мяч-2023». На Евро-2024 будет целая пачка достойных фаворитов. Не говоря о ЧМ-2026, где не только бразильцы приедут голодными к победе, как была Аргентина на сказочном для них турнире. Что ж, дамы и господа, Месси – чемпион мира. Теперь это не его счастливый сон, а чарующая рождественская реальность.

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Roger Young
Roger Young
вчера в 21:02
Спасибо за статью!
volga.kot
volga.kot
вчера в 17:24
Киношники ещё те и артисты и режиссёры постановщики!!!!!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 17:21
Финал финалов!!! И все по честному!!!! Даже не сомневайтесь!!!! 😅
Persenchik
Persenchik
вчера в 17:05
Неважно играл Пеле в Европе или не играл. Пеле - король футбола. Роналдо - Феномен. Они заслужили свои прозвища. Заслужили делом. Месси конечно молодец. Хоть под старость лет достиг вершины. 😊
112910415
112910415
вчера в 16:59
и солнцем полна голова !
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:28
Что от меня нужно? Слишком много предложений - Докажи, заметь, скажи, посмотри пойми... - Месси - топовый игрок с долгой карьерой. Нигде не писал обратное. Справился
DXTK
DXTK
вчера в 15:58, ред.
Смотря вчера матч хочу сказать следующее, игра Аргентина-Франция прямо как под копирку 1\4 матча Аргентина Голландия, сначала Месси и Ди Мария вывели свою сборную 2-0, после дублем отметился Мбаппе 2-2, После в доп. время Месси забил, Мбаппе отметился хет-триком.

Мне кажется Дешам взял на вооружение тактику ван Гала, потому что трехцветные буквально спали всю игру, а почти под конец их прорвало дублем от Мбаппе как Вегхорст, ну и матч перевели в серию пенальти, а если ты не сборная Хорватия тебе в этой серии ничего не светит, так как у Аргентины есть свой вратарь.

Я думаю будь у голландцев такой же состав как у франции, они бы прошли дальше. Дешам руководит давно сборной, Ван Гал все от силы год.

В 2014 году в финале ЧМ между Германией и ргентиной, я поддерживал Германию - она и победила, вчера в финале ЧМ 22 поддерживал Аргентину, но очень сильно сомневался перед игрой, и не зря, два пенальти в ворота аргов поставили, чтобы Мбаппе на золотую бутсу хоть вытянуть, почти у них получилось отнять у Месси кубок, но серия пенальти все расставила на свои места и победа.

PS как говорится победителей не судят, их поздравляют и я присоединяюсь к этому.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 15:53
А ты кстати в курсе, что у Месси со сборной побед больше чем у Марадоны?
Да, что там говорить по трофеям и медалям Месси оставил очень далеко Марадону.
У Марадонны только один ЧМ, проигранный финал ЧМ и бронза на кубке Америки.
А теперь посмотри чего со сборной завоевал Месси.
Теперь понял, что эти сравнения с целью принизить Месси у тебя сходят на ноль?!

Но есть совсем другое Марадона и Месси это легенды, прежде всего для аргентинцев. Ты поди с ними поспорь кто из них лучше или хуже, но не советую, плохо кончится.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 15:46, ред.
Месси попал в крутую сборную?
Ты посмотри на имена игроков сборной Аргентины и в каких клубах они играют и если бы не Месси, то Аргентину просто не рассматривали бы претендентом на золото.
А теперь посмотри на составы сборных чемпионов за последние 20-30 лет, там играли одни звёзды из больших клубов.
Сборную Аргентины крутой сделал именно Месси, а все игроки сплотились между собой и шли вместе к цели.
Конечно один Месси естественно выиграть не мог, для этого нужны хорошие партнёры и грамотный тренер. Просто всё сошлось, а лидер у них Месси.
Докажи обратное!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:37
Месси попал в крутую сборную, она сделала ему все условия для того, чтоб он был креативным центром. Он с задачей справился, сборная стала чемпионами. В чем гениальность, величие? Были 11 футболистов, выиграли турнир, победив по пенальти аж 2 топовые команды. Да, играли результативно. Это радует. А не тот ссыкливый футбол, что в 2014 арги показывали. Вызывает ли Аргентина 2022 такие эмоции, как Бразилия 2022 - нет. Участвовал в топовых турнирах сборных с 2006 (кажде 2 года), с тех пор выиграл аж 2 последних, плюс был в финале 4 раза. Достойный результат, не более
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 15:27
Я понимаю, что победа Месси на ЧМ для вас полное разочарование, да ещё на фоне как заканчивает свою карьеру Роналду, но как бы вы не пытались величие Месси меньше не будет.
По поводу сравнение Месси и Марадоны по каким то там нечего незнающим характеристикам это вообще не корректно.
Для сравнение посмотрите какой футбол был во времена Марадоны и уж тем более Пеле и какой сейчас. Были бы у них сейчас повторить то, что делает Месси?
Но дело даже не в этом.
Дело в том, что есть своё время и есть свои герои.
Прежде всего они делали праздники, добивались побед для своего народа и радовали всех болельщиков футбола.
Что у Пеле не было врагов или Марадону любили все? Нет у них как и у Месси всегда были такие кто ставил под сомнение их значимость.
А теперь скажи бразильцам или аргентинцам, что-нибудь плохое про Пеле или Марадону и Месси, ты сразу станешь врагом номер один.

Заметь до чемпионата и уже ближе к финалу, только про Месси говорили и желали ему стать чемпионом мира. Причём даже бразильцы, для которых чемпионство аргентинцев смерти подобно. Но они отдавали честь Месси желали ему наконец то стать чемпионом. Особенно я был в шоке от некоторых французов, их сборная играет в финале и могла стать первой европейской сборной которая выиграет два чемпионата подряд, но они хотели, что бы чемпионом стал именно Месси.

Неужели это всё пустые слова? Для поклонников Роналду конечно своя правда, но Месси великий футболист и стоит в одном ряду с такими как Пеле и Марадона!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 15:11, ред.
Месси и Марадона голы братья-близнецы
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 15:01
Вот вопрос - С каких это пор добросовестное выполнение своих обязанностей (что и сделал Месси) является гениальностью, лучшим выступлением в истории ЧМ и т.д.? - что теперь, забить пенальти - это какое-то достижение? Вот обойти пятерых и забить гол, как Марадонна, это да.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 14:47
Ну, Марадонне не давали бить 3 левых пенальти на одном турнире. Плюс, Марадонна забил еще один Англии, вполне честный. А это счет 1 -1, ничья. И непонятно, выиграл или не выиграл бы. Этого нельзя знать. У Марадонны 53 обводки (в меньшем количестве матчей), у Месси 15. И это только по обводкам статистика. Аргентина 22 выиграла ЧМ как КОМАНДА. Точка. Тренерская команда
Мантефильный
Мантефильный
вчера в 14:44
Арбитры дно, для чего то же это делается... Может, чтоб рабы спорили и отвлекались?
Agamaga........
Agamaga........ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 14:32
Чтобы побеждать на ЧМ нужна команда, а она была у Аргентины, и Месси был лидером, забивал на каждой стадии. Первый по системе гол + пас, что значит переоценивают? Пирса Моргана начитался?! Так что абсолютно заслуженная и честная победа!
Марадона в наше время не выиграл бы чемпионат мира, когда за миллиметр оффсайда гол отменяют, не то чтобы рукой гол забивать.
Георг Шеп
Георг Шеп
вчера в 14:30, ред.
Главное, что победили арги, а не черные силы захватившие Францию и превратившие страну в один сплошной солярис.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:37
Пенальти на Ди Марии и неудаление Отаменди, вот ещё ведь вопросы
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 13:19
Никто не вспоминает, сколько раз Месси проиграл ЧМ. переоценивают его,ох и переоценивают. В полуфинале его напарник сделал все. чтобы стать игроком матча. В этот вечер игрок матча безусловно мбаппе или вратарь аргентины еще вариант. Но выбирают всегда его... М.... Маркетинг. А уж сравнение с Марадонной 86 и Пеле...
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