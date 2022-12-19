Киношная победа Аргентины, сенсации и слабые арбитры. Отличительные черты незабываемого ЧМ

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вчера, 12:59

После финала фанатов турнира стало ещё больше.

Незабываемость. Идеальный финал

Слепой дедушка вышел на балкон на втором этаже дома в Буэнос-Айресе, а под окнами толпа пела ему о победе Аргентины. До мурашек. Рядом стояла бабушка, вытирая слезы. Трогательно, глубоко и напоминает, за что любим футбол. Финал подчеркнул весь турнир так, как не смогла бы подчеркнуть прилежная пятиклассница, вооружившись цветными шариковыми ручками.

Мы увидели чистое безумие после первого пенальти Франции. В овертайме поплыла вся тактика. Мбаппе дрался, как лев, но напарник вместо попытки отдать пас на Килиана пробил на силу – классный удар, но Мартинес выставил ногу и написал историю турнира. Франция была в шаге от камбэка на века, но трагичная для нее развязка дарит праздник для целой Аргентины. И для каждого, кто ценит бойцов. Земля Диего и Лионеля помнит павших сынов. Помним Марадону – победу будут посвящать легенде, а не только родным и всему народу. Сегодня вся Аргентина гуляет под любимую песню зимы — «Мучачос» («Парни», но в этом случае – «Пацаны»). Они выложились на 100 %, сами усложнили финал, а потом сами же вырвали кубок из рук Мбаппе. Месси – герой народа, как и все в сборной Скалони. Де Пауль прав – так попадают в вечность.

Воодушевление. Настоящие фанаты

Приколы начались до начала турнира, когда чиновники ФИФА поняли, что Катар далеко. Ноябрь и первая половина декабря – плохой сезон для отпусков. Решили нанять трудовых мигрантов на роли «фанатов» известных сборных. Смотрелось комично, но они задали вайб турнира. Выдумывали посещаемость – журналисты, находясь на трибунах, фиксировали, что на табло стадионов оглашали количество фанатов, которое превышало официальную вместимость. Репортеры, к слову, своими глазами видели пустые места.

Зато было лояльное отношение к случайным прохожим. На матчи могли пропустить по визе без билета, если стюарды видели, что трибуны пустуют. Даже фигуристая хорватка Ивана Кнолль идеально сыграла роль «распутной европейки», которую добрые хозяева пальцем не тронули (не удивимся, если этот образ – продукт маркетинга). В жизни много скрытой рекламы, но кто видел фанатов из Сенегала, Японии, Марокко или Аргентины, тот знает, что рядом с «фейками» были реальные эмоции, слезы и радость.

Характерность. Успешные аутсайдеры

После сформировавшихся пар плей-офф казалось, что интрига есть только в дуэлях португальцев и швейцарцев, а также японцев и хорватов. Но не забывайте, что команда из Азии оставила в группе немцев, а хорваты и Марокко выбили Бельгию. В результате бывшие соперники Де Брюйне и Дэвиса разыграли «бронзу», а потолком японцев оказалась стадия 1/8 финала, что для них тоже большое достижение. Даже если выдумать, что хорваты по умолчанию достаточно крутые, чтобы не называть их победу над Бразилией успехом андердога, ведь в серию пенальти они зашли после гола с единственного удара в створ, то остается прекрасная команда Марокко в качестве сенсации всех сенсаций. Их недолюбливали за работу вторым номером до полуфинала, но с Францией увидели Зиеша и компанию с мячом. Зрители поняли, что эти парни умеют всё.

Скандальность. Готовность арбитров

Во Франции Марциняк получил по голове за пенальти после падения Ди Марии, но Дембеле зацепил соперника. Такие одиннадцатиметровые видели не раз, поэтому целой бригаде арбитров виднее. Вряд ли за один момент чиновники ФИФА будут ругать поляка, ведь он не мешал играть в футбол, а финал получился таким роскошным, что странно кивать на судью. Но были и другие случаи. Многие рефери не соответствовали уровню соревнования, а также выступили ниже возможностей, если говорим о европейцах вроде Орсато, Матеу Лаоса или Маккели. Инфантино выслушал от Хакими, хотя и уругвайцы, и многие другие возмущались еще на групповом этапе и в плей-офф. Ошибок было больше, чем хотелось бы. Манера не ходить к монитору за повтором не понравилась. Фишка с добавленным временем глупая, ведь сразу подсчитали, что время активной игры не увеличивается.

Безнадежность. Реализация у фаворитов

Самый богатый человек планеты Илон Маск не только набрал миллиарды непонятно у кого, чтобы купить социальную сеть под разрушение, но и выставил себя, мягко говоря, не самым умным, когда назвал первый мяч Месси с пенальти «великолепным голом». Но Маску простительно не разбираться. А вы точно заметили, что зимой все лучшие из лучших на своем уровне сыграть не сумели. Не готовы организмы, запрограммированные на определенные циклы на протяжении многих лет, выдать максимум в декабре. Впрочем, у всех одинаковые проблемы и условия.

Зато реализация стала центральной темой с первого тура. Привет аргентинцам, подарившим Ренару минуту славы, до последнего матча, где без сэйва Мартинеса, а затем промахов Комана и Тчуамени не получили бы Месси с трофеем. Кейн и Родриго, испанцы и португальцы – все фавориты ярко промахивались, прежде чем вылететь. Даже немцы с бельгийцами, огорчившие в числе первых. Центральные форварды провели не лучший турнир, голов могли увидеть намного больше, хотя результативность и радует.

Справедливость. Месси с Кубком мира

Давайте суммировать. Пеле не играл в Европе, а Лионель стал королем «Барселоны», не раз побеждал в ЛЧ . Роналдо не выиграл главный клубный турнир, как и Марадона – Кубок чемпионов. Еще Диего не был чемпионом Южной Америки. Месси или сравнялся, или опередил многих легенд. Например, Кройф так и не стал чемпионом мира.

На ЧМ -2022 Месси завелся. Лео ругался с ван Галом, а также назвал драчуна из голландской сборной «болваном». Теперь его носят на руках, как Марадону. Жаль, что Диего не дожил, ведь вечеринки он любил не меньше другого танцора – Агуэро, который жил с Месси в одном номере и настраивал друга на победу. Второй мессия аргентинского футбола закрыл глаза, выдохнул и открыл счет голам в финале, задав темп невероятному поединку, завершенному с его участием. Понятно, что новоприбывшие фанаты футбола не застали Месси на его пике, но можете верить другим на слово – за свою «траекторию», как сказал Пеле, Лионель заслужил победу на чемпионате мира.