Шахматная партия между Месси и Роналду всё же завершилась. Лео вышел победителем

Футбольный гений проявил себя в финальном матче во всей красе.
Игра в одни ворота в первые 70 минут финала — это поразительно
Сборная Франции выходила на финал в статусе действующего чемпиона мира, и многими именно французы считались фаворитами. Однако на поле в начале встречи была только одна команда — сборная Аргентины. Подопечные Дидье Дешама были абсолютно неготовы к тому, что показывали аргентинцы с самых первых минут. Южноамериканцы же отлично подготовились к игре. В том, что касается тактического плана на матч, Лионель Скалони обыграл своего визави с тренерского мостика сборной Франции.
Каждый из аргентинцев четко знал, как будет действовать соперник, как им на это реагировать, кому и что можно позволить делать, а кого стоит перекрывать. Как итог — сборная Франции абсолютно ничего не смогла сделать за первые две трети матча, а Аргентина делала с мячом всё что хотела.
Скалони использовал численное преимущество в средней линии за счет МакАллистера, Де Пауля и Месси, которые в большинстве ситуаций выступали втроем против Тчуамени и Рабьо. Давление оказывалось на фланг Кунде, а не на фланг Тео, как пытались предугадать многие. Из-за этого Кунде был вынужден сужаться, чтобы перекрыть МакАллистера, создавая тем самым пространство за своей спиной, где оставался Анхель Ди Мария.
Это вносило сумбур в оборону французов. Первый гол был забит как раз после такой ситуации, когда Ди Мария остался на фланге против Усмана Дембеле, который редко оказывается на позиции правого защитника и не обладает соответствующими навыками. Дембеле позволил себя легко обыграть, а потом неосторожно зацепил Ди Марию сзади. Как итог — пенальти, реализованный Месси.
Второй гол был забит уже в контратаке, но и тут не обошлось без ошибки «трехцветных». После обидной потери на чужой половине поля мяч был быстро доставлен в центр, где Месси и Альварес в два касания вывели МакАллистера и Ди Марию к штрафной. После передачи игрока «Брайтона» Анхелю оставалось только попасть по воротам. Что он и сделал.
Аргентинцы, в отличие от соперника, действовали организованно в обороне, не позволив французам нанести ни единого удара в первый час игры. Подобное в финалах чемпионатов мира произошло впервые, а сама сборная Франции впервые не смогла нанести удар по воротам соперника в первой тайме матче мундиаля.
Ближе к концу тайма от Дидье Дешама последовал ход, которого не ожидал никто — замена Жиру и Дембеле на 41-й минуте матча. Ключевой вопрос, который был вызван подобным действием главного тренера французов — зачем? У Скалони было время увидеть, как Франция перестроится, а потом еще 15 минут, чтобы обдумать план дальнейших действий, ответив своим решением.
Индивидуальное мастерство французов оказало решающее влияние на игру
Второй тайм, как и первый, начинался под диктовку Аргентины. Это было видно даже в те моменты, когда мяч контролировали французы. Первые изменения в игре наступили лишь на 60-й минуте, когда 44-летний Скалони решил убрать из игры Ди Марию, который ранее пропустил матчи плей-офф из-за повреждения. После ухода Анхеля контригра Аргентины перестала работать, сил на прессинг не осталось, а команда начала обороняться ближе к собственным воротам.
Французы несколько раз пытались подходить к воротам Мартинеса, были даже удары, пусть и неточные. Дидье Дешам пошел на еще один смелый шаг и убрал с поля Эрнандеса и Гризманна, который был заметен на поле только благодаря светлым волосам. 71-я минута стала поворотной во встрече. Французы перестроились на расстановку «4-2-4», начав штурмовать штрафную площадь Аргентины.
Штурм вылился в очевидный пенальти, заработанный вышедшим на замену Коло Муани. Килиан Мбаппе реализовал одиннадцатиметровый. И сразу побежал в центр поля, прекрасно понимая, что до конца матча еще есть время. С того момента игра стала очень хаотичной. Все тренерские наработки, предматчевые установки и те, что были даны во время перерыва, отошли на второй план. Решало индивидуальное мастерство, упорство и характер.
На индивидуальном мастерстве и был забит второй мяч французов — всего-то спустя минуту после розыгрыша с центра поля. И тут на помощь Мбаппе снова пришел игрок, выпущенный Дешамом на 41-й минуте. Маркус Тюрам отдал филигранную передачу на Килиана, а тот сравнял счет ударом в касание.
Мбаппе — игрок, который даже при отставании в счете в финале первенства планеты остается хладнокровным. Это показали не только столь уверенно реализованные пенальти, но и то, каким образом был забит второй гол. Большинство игроков приняли бы мяч и попытались бы подработать. Но Килиан рискнул и нанес молниеносный удар. И именно это делает Мбаппе одним из лучших в мире.
Команды выдали роскошную концовку, которая продолжалась не 20 и не 30 минут. В финальной трети матча, с учетом дополнительного времени, соперники то и дело обменивались голевыми моментами, а апогеем стал выход 2 в 1 от Коло Муани и Килиана Мбаппе. Как и подобает любому форварду, Коло пробил, но мяч отразил Эми Мартинес, закинув в ящик причин, по которым его можно назвать героем встречи, еще один эпизод. А в серии пенальти и вовсе окончательно застолбил за собой это звание, а заодно забрал награду лучшего голкипера турнира.
В серии пенальти, впрочем, можно отметить не только Мартинеса, но и Мбаппе с Месси, которые подтвердили статус лидеров и реализовали свои стартовые попытки. Уже потом последовал сейв аргентинского вратаря после удара Комана и промах Тчуамени, а также победный выстрел Монтиэля, который короновал Месси.
Перед началом турнира в Катаре Сеть взорвало фото из рекламной кампании Louis Vuitton, на котором за шахматной доской сошлись Лионель Месси и Криштиану Роналду. Многие в преддверии мундиаля увидели в этом снимке глубокий символизм, и вот теперь он получил еще большее развитие. Месси, похоже, все-таки стал победителем в легендарной дуэли, длившейся около 15 лет.
Финал в Катаре — кладезь рекордов
Основными источниками рекордов, что неудивительно, стали Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Уже выйдя в стартовом составе на финальный матч мундиаля, Лионель побил рекорд по количеству игр на чемпионатах мира. Таких у Лео набралось аж 26. Кроме того, он стал первым по количеству сыгранных минут на первенствах планеты — 2339. У Паоло Мальдини, которого он обогнал, было 2216 минут. Схожий рекорд побил и Уго Льорис, став первым голкипером, который сыграл 20 матчей на чемпионатах мира.
Месси стал лучшим игроком мундиаля в Катаре. И небезосновательно. Он оказался первым игроком в истории, забившим на групповом этапе, в 1/8, 1/4, полуфинале и финале одного чемпионата мира.
На этом рекорды Лео не закончились. Забив 2 мяча в ворота французов, Месси перевалил отметку в 20 результативных действий на чемпионатах мира — 13 голов и 8 голевых передач. Ближайший преследователь Лео — Мбаппе. И что-то подсказывает, что рекорд Месси продержится недолго.
Килиан стал самым молодым игроком в истории, достигшим отметки в 10 забитых мячей на чемпионатах мира. На момент 10-го забитого мяча Килиану было 23 года и 363 дня. А отличившись трижды за матч, он и вовсе стал футболистом, забившим наибольшее количество голов в финалах чемпионатов мира. Теперь у него 4 таких мяча.
Также не за горами рекорд Мирослава Клозе по числу голов на мундиалях. У немца их 16, а у Мбаппе уже сейчас 13. Через три с половиной года на ЧМ-2026 Килиан сможет смело штурмовать эту вершину.
Я не упрекал Месси, а сказал, что он везунчик. Пенальти в финале на Ди Марии не левый? Посмотри повтор, там Дембеле ни ногой, ни рукой его не цеплял.
Вообще странно, что при наличии ВАР судьи совсем им не пользуются. ВАР практически от ошибок не защищает.
Я не упрекал Месси, а сказал, что он везунчик. Пенальти в финале на Ди Марии не левый? Посмотри повтор, там Дембеле ни ногой, ни рукой его не цеплял.
Вообще странно, что при наличии ВАР судьи совсем им не пользуются. ВАР практически от ошибок не защищает.
На счет тренеров, так мб это и есть их задача, вписать игрока в схему? Странно вменять Месси в укор, что он только с некоторыми тренерами показывает результат)
На счет пеналей, то только с Нидерландами на Альварасе незаслуженно забит, с Польшей тоже, но там Месси не забил, что справедливо было. Как по мне тут пенали что у Аргов, что у Французов, можно было спокойно не ставить.
Не сказал бы что Роналду высокомерный? Не смеши, ты в интернет только вчера зашел или где ты пропадал последние пару лет? Роналду как стал сдавать, так и полилось со всех щелей его недовольство, партнерами, тренерами, сми и тд и тп.
На счет тренеров, так мб это и есть их задача, вписать игрока в схему? Странно вменять Месси в укор, что он только с некоторыми тренерами показывает результат)
На счет пеналей, то только с Нидерландами на Альварасе незаслуженно забит, с Польшей тоже, но там Месси не забил, что справедливо было. Как по мне тут пенали что у Аргов, что у Французов, можно было спокойно не ставить.
Не сказал бы что Роналду высокомерный? Не смеши, ты в интернет только вчера зашел или где ты пропадал последние пару лет? Роналду как стал сдавать, так и полилось со всех щелей его недовольство, партнерами, тренерами, сми и тд и тп.
немцы🤭🤭🤭
бразильцы🕺
англичане🧎♂️
испанцы и португальцы💃
и решили поскорее удалиться с такого сомнительного мероприятия. И лишь считанные сборные играли с душой и подарили людям великолепное зрелище.
немцы🤭🤭🤭
бразильцы🕺
англичане🧎♂️
испанцы и португальцы💃
и решили поскорее удалиться с такого сомнительного мероприятия. И лишь считанные сборные играли с душой и подарили людям великолепное зрелище.
Далеко не лучший.
Далеко не лучший.
И Золотые мячи Месси - половина липовые (2010, 2012, 2019, 2021), правда у Роналду тоже могло не быть Золотых мячей 2013 и 2014.
И очень многое зависит от тренера. Роналду повезло, что в Реал в 2016 г. пришел Зидан и понеслись Кубки чемпионов. Но в остальном Роналду гораздо больше в карьере приходилось буквально зубами вырывать победы, чем Месси. Месси - большой везунчик. Барселона - это же была его оранжерея, его теплица. Он там вырос и там всё было заточено под него.
Как только Хави закончил карьеру - Месси перестал выигрывать Лиги чемпионов. В ПСЖ он вообще ничего не делает. В сборной до Скалони у Месси тоже ничего особо не получалось. Но пришел Скалони, сделал классную команду и идеально вписал в нее Месси.
А у Роналду после Зидана не было тренера, который бы вписал его в схему игры. В Ювентусе тренеры не пойми чем занимались. В МЮ Сульшер поначалу вписал Роналду в схему и осенью 2021 г. Роналду играл чудесно в МЮ, много забивал, но Макгвайеру и кое-кому еще в команде это не понравилось, они стали сливать Сульшера. И дальше началась ерунда. В сборной Португалии Сантуш безнадежно отстал от современного футбола.
И бесит, что, как кажется, весь мир хейтит Роналду и превосносит Месси. А за что? Роналду считают высокомерным? Не сказал бы, что он такой уж высокомерный. Месси более хитрый и умеет свои неблаговидные поступки как-то завуалировать. Но вот на этом чемпионате он назвал кого-то из голландцев болваном. Я у Роналду такого отношения к сопернику не замечал.
И Золотые мячи Месси - половина липовые (2010, 2012, 2019, 2021), правда у Роналду тоже могло не быть Золотых мячей 2013 и 2014.
И очень многое зависит от тренера. Роналду повезло, что в Реал в 2016 г. пришел Зидан и понеслись Кубки чемпионов. Но в остальном Роналду гораздо больше в карьере приходилось буквально зубами вырывать победы, чем Месси. Месси - большой везунчик. Барселона - это же была его оранжерея, его теплица. Он там вырос и там всё было заточено под него.
Как только Хави закончил карьеру - Месси перестал выигрывать Лиги чемпионов. В ПСЖ он вообще ничего не делает. В сборной до Скалони у Месси тоже ничего особо не получалось. Но пришел Скалони, сделал классную команду и идеально вписал в нее Месси.
А у Роналду после Зидана не было тренера, который бы вписал его в схему игры. В Ювентусе тренеры не пойми чем занимались. В МЮ Сульшер поначалу вписал Роналду в схему и осенью 2021 г. Роналду играл чудесно в МЮ, много забивал, но Макгвайеру и кое-кому еще в команде это не понравилось, они стали сливать Сульшера. И дальше началась ерунда. В сборной Португалии Сантуш безнадежно отстал от современного футбола.
И бесит, что, как кажется, весь мир хейтит Роналду и превосносит Месси. А за что? Роналду считают высокомерным? Не сказал бы, что он такой уж высокомерный. Месси более хитрый и умеет свои неблаговидные поступки как-то завуалировать. Но вот на этом чемпионате он назвал кого-то из голландцев болваном. Я у Роналду такого отношения к сопернику не замечал.
Ему для этого нехватало кубка Мира!
Это факт
Ему для этого нехватало кубка Мира!
Это факт