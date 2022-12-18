Шахматная партия между Месси и Роналду всё же завершилась. Лео вышел победителем

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вчера, 22:58

Футбольный гений проявил себя в финальном матче во всей красе.

Игра в одни ворота в первые 70 минут финала — это поразительно

Сборная Франции выходила на финал в статусе действующего чемпиона мира, и многими именно французы считались фаворитами. Однако на поле в начале встречи была только одна команда — сборная Аргентины. Подопечные Дидье Дешама были абсолютно неготовы к тому, что показывали аргентинцы с самых первых минут. Южноамериканцы же отлично подготовились к игре. В том, что касается тактического плана на матч, Лионель Скалони обыграл своего визави с тренерского мостика сборной Франции.

Каждый из аргентинцев четко знал, как будет действовать соперник, как им на это реагировать, кому и что можно позволить делать, а кого стоит перекрывать. Как итог — сборная Франции абсолютно ничего не смогла сделать за первые две трети матча, а Аргентина делала с мячом всё что хотела.

Скалони использовал численное преимущество в средней линии за счет МакАллистера, Де Пауля и Месси, которые в большинстве ситуаций выступали втроем против Тчуамени и Рабьо. Давление оказывалось на фланг Кунде, а не на фланг Тео, как пытались предугадать многие. Из-за этого Кунде был вынужден сужаться, чтобы перекрыть МакАллистера, создавая тем самым пространство за своей спиной, где оставался Анхель Ди Мария.

Это вносило сумбур в оборону французов. Первый гол был забит как раз после такой ситуации, когда Ди Мария остался на фланге против Усмана Дембеле, который редко оказывается на позиции правого защитника и не обладает соответствующими навыками. Дембеле позволил себя легко обыграть, а потом неосторожно зацепил Ди Марию сзади. Как итог — пенальти, реализованный Месси.

Второй гол был забит уже в контратаке, но и тут не обошлось без ошибки «трехцветных». После обидной потери на чужой половине поля мяч был быстро доставлен в центр, где Месси и Альварес в два касания вывели МакАллистера и Ди Марию к штрафной. После передачи игрока «Брайтона» Анхелю оставалось только попасть по воротам. Что он и сделал.

Аргентинцы, в отличие от соперника, действовали организованно в обороне, не позволив французам нанести ни единого удара в первый час игры. Подобное в финалах чемпионатов мира произошло впервые, а сама сборная Франции впервые не смогла нанести удар по воротам соперника в первой тайме матче мундиаля.

Ближе к концу тайма от Дидье Дешама последовал ход, которого не ожидал никто — замена Жиру и Дембеле на 41-й минуте матча. Ключевой вопрос, который был вызван подобным действием главного тренера французов — зачем? У Скалони было время увидеть, как Франция перестроится, а потом еще 15 минут, чтобы обдумать план дальнейших действий, ответив своим решением.

Индивидуальное мастерство французов оказало решающее влияние на игру

Второй тайм, как и первый, начинался под диктовку Аргентины. Это было видно даже в те моменты, когда мяч контролировали французы. Первые изменения в игре наступили лишь на 60-й минуте, когда 44-летний Скалони решил убрать из игры Ди Марию, который ранее пропустил матчи плей-офф из-за повреждения. После ухода Анхеля контригра Аргентины перестала работать, сил на прессинг не осталось, а команда начала обороняться ближе к собственным воротам.

Французы несколько раз пытались подходить к воротам Мартинеса, были даже удары, пусть и неточные. Дидье Дешам пошел на еще один смелый шаг и убрал с поля Эрнандеса и Гризманна, который был заметен на поле только благодаря светлым волосам. 71-я минута стала поворотной во встрече. Французы перестроились на расстановку «4-2-4», начав штурмовать штрафную площадь Аргентины.

Штурм вылился в очевидный пенальти, заработанный вышедшим на замену Коло Муани. Килиан Мбаппе реализовал одиннадцатиметровый. И сразу побежал в центр поля, прекрасно понимая, что до конца матча еще есть время. С того момента игра стала очень хаотичной. Все тренерские наработки, предматчевые установки и те, что были даны во время перерыва, отошли на второй план. Решало индивидуальное мастерство, упорство и характер.

На индивидуальном мастерстве и был забит второй мяч французов — всего-то спустя минуту после розыгрыша с центра поля. И тут на помощь Мбаппе снова пришел игрок, выпущенный Дешамом на 41-й минуте. Маркус Тюрам отдал филигранную передачу на Килиана, а тот сравнял счет ударом в касание.

Мбаппе — игрок, который даже при отставании в счете в финале первенства планеты остается хладнокровным. Это показали не только столь уверенно реализованные пенальти, но и то, каким образом был забит второй гол. Большинство игроков приняли бы мяч и попытались бы подработать. Но Килиан рискнул и нанес молниеносный удар. И именно это делает Мбаппе одним из лучших в мире.

Команды выдали роскошную концовку, которая продолжалась не 20 и не 30 минут. В финальной трети матча, с учетом дополнительного времени, соперники то и дело обменивались голевыми моментами, а апогеем стал выход 2 в 1 от Коло Муани и Килиана Мбаппе. Как и подобает любому форварду, Коло пробил, но мяч отразил Эми Мартинес, закинув в ящик причин, по которым его можно назвать героем встречи, еще один эпизод. А в серии пенальти и вовсе окончательно застолбил за собой это звание, а заодно забрал награду лучшего голкипера турнира.

В серии пенальти, впрочем, можно отметить не только Мартинеса, но и Мбаппе с Месси, которые подтвердили статус лидеров и реализовали свои стартовые попытки. Уже потом последовал сейв аргентинского вратаря после удара Комана и промах Тчуамени, а также победный выстрел Монтиэля, который короновал Месси.

Перед началом турнира в Катаре Сеть взорвало фото из рекламной кампании Louis Vuitton, на котором за шахматной доской сошлись Лионель Месси и Криштиану Роналду. Многие в преддверии мундиаля увидели в этом снимке глубокий символизм, и вот теперь он получил еще большее развитие. Месси, похоже, все-таки стал победителем в легендарной дуэли, длившейся около 15 лет.

Финал в Катаре — кладезь рекордов

Основными источниками рекордов, что неудивительно, стали Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Уже выйдя в стартовом составе на финальный матч мундиаля, Лионель побил рекорд по количеству игр на чемпионатах мира. Таких у Лео набралось аж 26. Кроме того, он стал первым по количеству сыгранных минут на первенствах планеты — 2339. У Паоло Мальдини, которого он обогнал, было 2216 минут. Схожий рекорд побил и Уго Льорис, став первым голкипером, который сыграл 20 матчей на чемпионатах мира.

Месси стал лучшим игроком мундиаля в Катаре. И небезосновательно. Он оказался первым игроком в истории, забившим на групповом этапе, в 1/8, 1/4, полуфинале и финале одного чемпионата мира.

На этом рекорды Лео не закончились. Забив 2 мяча в ворота французов, Месси перевалил отметку в 20 результативных действий на чемпионатах мира — 13 голов и 8 голевых передач. Ближайший преследователь Лео — Мбаппе. И что-то подсказывает, что рекорд Месси продержится недолго.

Килиан стал самым молодым игроком в истории, достигшим отметки в 10 забитых мячей на чемпионатах мира. На момент 10-го забитого мяча Килиану было 23 года и 363 дня. А отличившись трижды за матч, он и вовсе стал футболистом, забившим наибольшее количество голов в финалах чемпионатов мира. Теперь у него 4 таких мяча.