Битва характеров. Хорваты показали себя более стойкими, чем марокканцы

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вчера, 23:21

Матч за третье место ЧМ -22 получился и не стал исключением.

Разогрев перед финалом

Игра за третье место не всеми расценивается серьезной и очень важной. В ней нет того груза ответственности, которая лежит на игроках в матчах, предшествующих встречам за «бронзу» или, как их иначе называют некоторые, в матче «престижа».

Многие и вовсе считают игру за третье место бессмысленной. Так думает и главный тренер марокканцев Валид Реграги: «Это худшая игра, в которой можно участвовать. Обоим соперникам будет очень сложно выходить на этот матч. Ты сильно расстроен, только что проиграл в полуфинале, но через пару дней обязан вернуться на поле». В 2014 году Луи ван Гал высказывался об этом еще жестче.

Несмотря на подобный статус, в связи с отсутствием груза ответственности в матчах за 3-е место мы часто видим большое количество забитых мячей, обилие красивых моментов и игру на встречных курсах. Например, с 1978 года в данных встречах бесперебойно забивается не менее 2 мячей, и только в 1 из них было забито меньше 3 голов — в матче 2018 года между Бельгией и Англией. Лишь в дуэли 1986 года между Францией и Бельгией в основное время была зафиксирована ничья, а среднее количество мячей за этот промежуток времени близится к четырём.

Матч между Хорватией и Марокко не стал исключением. С самого начала команды, которые, казалось бы, играли в исключительно осторожный футбол и не давали ранее своим соперникам и пяди свободного пространства, обменялись голами. Уже к 10-й минуте матча счет был 1:1, и оба гола были забиты после стандартных положений.

Наклон поля был абсолютно разный в обоих таймах, а матч в целом был перенасыщен обилием борьбы. Особенно ярко выражено это было во втором тайме, когда в течение короткого промежутка сначала во время контратаки хорватов Амрабат сфолил на Йошко Гвардиоле (!) в своей штрафной, но рефери на это внимания не обратил, а после в штрафной хорватов упал Хакими.

Казалось, матч не несет большого значения и лишь заполняет окно между полуфинальными играми и финалом. Однако чувствовалось давление, а в большей степени это ощутил катарский рефери. Его решения не всегда были последовательными, что в итоге вылилось в конфликтную ситуацию после финального свистка. Марокканцы долго доказывали судье, что он допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота хорватов под занавес поединка.

Сборная Марокко — команда героев

На протяжении всего турнира игроков основы сборной Марокко преследовали проблемы. Апогеем этого стал как раз матч за третье место, в котором изначально не могли сыграть 3 игрока, которые были основными в первых играх мундиаля — капитан команды Саисс, его партнер по центру обороны Агер, а также левый защитник Мазрауи. Вдобавок ко всему и в матче за третье место они лишились еще двух защитников — отличившегося забитым мячом Дари и Эль-Ямика.

Однако проблемы с травмами не мешали марокканцам играть плотно с соперником и без страха идти в стыки, что отражено в индивидуальных показателях лидеров сборной: Ашраф Хакими — лучший на текущем мундиале по количеству отборов, а Софьян Амрабат — лучший по количеству возвратов мяча.

Сборная Марокко показала, что для нее нет страха перед большими соперниками, благодаря чему влюбила в себя огромное число сторонних болельщиков. Валид Реграги великолепно смог настроить структуру действий команды и самих игроков на борьбу и плотную игру.

Также марокканцы доказали, что могут не только забиться в собственной штрафной и играть на отбой. Они способны контролировать мяч и отодвинуть игру от своих ворот — если в первом тайме высота линии обороны марокканцев была 38,8 метров, то после перерыва стала 52,8. Они активно шли вперед в надежде отыграться.

Схожая картина была и в матче против французов. Марокканцы больше владели мячом и заставляли «Ле Блю» прижиматься к воротам, нежели оказывать давление на чужие. Впрочем, во время такой игры с давлением на чужой половине и раскрывается минус Марокко — они не умеют взламывать насыщенную оборону. Показательно, что в первом тайме матча за 3-е место, когда марокканцы больше оборонялись, сборная Хорватии допустила у собственных ворот больше xG (0,66), нежели во втором (0,36).

И все же стоит отдать подопечным Реграги должное. Никто, кроме Это'О, не ожидал, что они смогут показать на мундиале футбол высокого уровня и оказать достойное сопротивление командам, которые встречались африканцам на пути. Валид Реграги в свойственной ему манере подвел итог играм своей команды на ЧМ : «Мы должны извлечь урок из выступления на этом чемпионате мира. Мы рады, что стали на нем четвертыми. Поздравляем Хорватию с заслуженным третьим местом. Мы сделаем выводы и вернемся еще более сильными».

Златко Далич показал, что хорваты способны играть по-разному

В стартовых составах сборных мы увидели новые лица, которые прежде на текущем мундиале не появлялись на поле или выходили на очень ограниченное время. И если в случае с марокканцами это обусловлено обилием травм, то в случае с хорватами — решением Златко Далича показать миру других игроков.

Златко немного обновил оборонительную линию, оставив только молодого Йошко Гвардиола и Перишича, который играл на уровне с вингерами и поучаствовал в одиннадцати забитых мячах команды на последних трёх мундиалях — больше только у Месси. В основе также вышли 22-летний Сутало и 18-летний Станишич.

В нападении мы тоже увидели изменения. С первых минут сыграли Майер, Оршич и Ливайя. Ранее ни один из них не выходил на чемпионате мира в Катаре в основном составе. Вышеперечисленные изменения позволили Златко Даличу перестроить схему с привычных «4-3-3» на «4-2-3-1», что давало возможность играть в первом тайме в высокий прессинг.

Во многом именно он позволил команде на стартовом отрезке матча нивелировать розыгрыши соперника на своей половине поля, вынуждая марокканцев допускать ошибки, а заготовки, наработанные на тренировках, позволили хорватам забить быстрый мяч. Его автор Йошко Гвардиол, к слову, стал самым молодым автором гола Хорватии на чемпионатах мира в истории.

А история Хорватии на мундиалях хоть и относительно краткосрочная — они впервые вышли в финальную часть чемпионата мира в 1998 году, но довольно богатая. В трёх из шести первенств планеты хорваты добирались до медалей чемпионата. Для столь небольшого государства это имеет огромное значение.