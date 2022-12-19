Гонка Месси и Мбаппе, сияние Мартинеса. Лучшие игроки ЧМ-2022

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вчера, 10:32

По официальной версии.

Gомимо чествования новых обладателей титула, финал чемпионата мира означает раздачу нескольких индивидуальных наград. После всех восторгов и оценок, высказанных относительно коллективного успеха сборной Аргентины, попробуем сделать акцент на тех, кто получил персональную и высокую оценку своей игре на чемпионате мира.

Лучший игрок турнира – Лионель Месси (Аргентина)

Здесь особых сомнений не было. Точнее, они могли бы возникнуть, если бы финал выиграла сборная Франции. Тогда почти наверняка награду с собой забрал бы Килиан Мбаппе. Но теперь ЧМ -2022 войдет в историю как чемпионат мира одного футболиста – Месси. О нем и его заслугах говорят больше, чем о достижении всей сборной Аргентины.

Оно и неудивительно. Много лет велись споры по двум направлениям. Первое – кто круче: Месси или Роналду? Второе – кто самый великий игрок в истории? И в Катаре нашелся ответ на оба вопроса. Отсутствие у Лионеля победы на чемпионате мира было главным аргументом его противников. Теперь их лишили этого аргумента. И Месси не просто математически добавил этот трофей. Он реально внес огромный вклад в успех Аргентины. Что любопытно, Месси стал первым футболистом, который был признан лучшим игроком турнира на двух чемпионатах мира. Ведь после проигранного Аргентиной финала ЧМ -2014 Лионеля тоже назвали лучшим.

Месси разделил с Мбаппе лидерство по результативным действиям на чемпионате мира в Катаре. Они стали первыми после Марадоны в 1986 году, кто набрал десять очков по системе гол+пас на чемпионате мира. У Лионеля семь голов и три голевые передачи. На этом турнире он не забил только в ворота сборной Польши. Месси провел все матчи Аргентины на чемпионате от и до. Несмотря на возраст, плотный график игр, безумное количество добавленного времени, а также два отрезка дополнительного времени.

До этого турнира Месси не забивал в плей-офф чемпионатов мира. В Катаре он забил в каждом матче стадии на вылет. Всего пять мячей в четырех встречах. Но его главный вклад не измеряется цифрами. Это нужно видеть. Очень многие говорят о том, что Лионель медленно передвигается большую часть матча, не участвуя в обороне. Но если смотреть матчи сборной Аргентины, то сложно не заметить, как своими действиями даже на невысокой скорости Месси разгоняет игру команды, находит новое развитие любой атаки, когда оно не кажется очевидным.

Он вносит больший вклад в динамику и остроту игры сборной Аргентины, чем многие, носящиеся как угорелые по всему полю. Все по ходу чемпионата мира говорили только о Месси. И его сказка получила счастливый конец. Это мы еще не касаемся психологического компонента, который заключается в огромной роли Месси в качестве лидера, сплачивающего коллектив и подчеркивающего ценность каждого игрока команды. Он любит своих партнеров, а они любят его. И эти отношения и доверие переносится на поле.

Лучший бомбардир турнира – Килиан Мбаппе (Франция)

Кое-что из сказанного про Месси можно было перенести и на Мбаппе. И у него был шанс стать лучшим, если бы серия пенальти в финале сложилась иначе. Килиан больше рассчитывает на свою скорость, резкость. И кое в чем он Месси все же превзошел. Причем это была очная гонка между игроками, подошедшими к финалу с равным количеством голов.

Месси оформил дубль, на счету Мбаппе – хет-трик. Всего лишь второй хет-трик в истории финалов чемпионатов мира. Первый случился в матче Англии и Германии на ЧМ -1966, когда трижды забил англичанин Джеффри Херст. С восемью забитыми мячами Килиан обошел Лионеля на один гол. Вспышки игры Мбаппе на этом турнире неоднократно спасали Францию. Так случилось и в финале. Ведь больше часа французов вообще словно не было на поле. Пока за полторы минуты Килиан не оформил дубль.

Его вклад в игру сборной точно не меньше, чем у Месси. Только он немного иного плана. Килиан не побоялся пробить три пенальти невероятному Мартинесу, забив все три. Там, где раньше его можно было обвинить в излишнем перетягивании одеяла на себя, сейчас можно заявлять о том, как он берет на себя ответственность за решение возникающих проблем.

В отличие от Месси он забивал не так равномерно: два дубля, хет-трик и один одиночный мяч. Но, как и в случае с Лионелем даже в матчах и эпизодах, когда у Мбаппе нет гола или голевого паса, его вклад неоценим. Тех же двух мячей в ворота Марокко не случилось бы без его участия, пусть он и не попал в итоговую статистику.

Когда награда чисто «цифровая», о заслуженности или незаслуженности говорить не приходится. Но одно можно сказать наверняка: Мбаппе побьет еще не один рекорд, ведь ему всего лишь 23 года. При этом он является чемпионом и вице-чемпионом мира, уже вошедшим в число топовых бомбардиров за всю историю ЧМ .

Лучший вратарь турнира – Эмилиано Мартинес (Аргентина)

О вратарском искусстве на этом чемпионате мира говорилось с самого начала. Причем по мере развития различных сюжетов на первый план выдвигались разные герои. Вот блистает Войцех Щенсны, отражающий пенальти в исполнении Месси. Потом все судачат о Доминике Ливаковиче, которому, кажется, сложнее забить одиннадцатиметровый, чем не забить. Его феноменальная работа во многом позволила Хорватии добраться до полуфинала и занять третье место на ЧМ -2022. Серии пенальти против Японии и Бразилии Ливакович вытащил довольно уверенно.

А ближе к финальной стадии настало время говорить о Мартинесе. Конечно, вал обсуждений начался с четвертьфинала против Нидерландов. Серия пенальти, венчавшая крайне эмоциональный поединок, прошла под доминированием Мартинеса, который отправил «оранжевых» домой.

Три из семи матчей чемпионата мира Мартинес завершил без пропущенных мячей. Нельзя сказать, что соперники делали по ходу матчей его работу какой-то невыносимой и требующей героизма. Аргентинская команда почти всегда владела мячом и сама оказывала давление. Однако в критический момент, например, на последних секундах дополнительного времени в финале Мартинес выручал. Если бы не его хладнокровное и уверенное спасение в эпизоде с выходом на ворота Коло Муани, ни о какой победе Аргентины речи бы не шло. Часто выбор вратаря чемпионов мира в качестве лучшего на турнире является формальностью. Логичной, но формальностью. В данном случае так сказать не получится. Мартинес заслужил своей игрой.

Ему уже тридцать лет. Но во взрослую сборную первый вызов Эмилиано получил лишь три года назад. А уже в прошлом году выиграл с Аргентиной Кубок Америки, а теперь и чемпионат мира.

Лучший молодой игрок турнира – Энцо Фернандес (Аргентина)

Эта награда тоже частенько является формальной и вручается кому-то из финалистов, подходящих по возрасту и игровому времени. 21-летний полузащитник «Бенфики» подошел идеально. И тоже нельзя сказать, что не заслужил.

Мы не раз говорили о том, как сборная Аргентины прогрессирует и растет прямо по ходу этого скоротечного турнира, от матча к матчу. Фернандес – один из элементов этого роста. Матчи с Саудовской Аравией и Мексикой он начинал в запасе, но позже смог доказать тренеру свою ценность, став значимой фигурой в средней линии рядом с Де Паулем и МакАллистером. Энцо принял участие во всех семи матчах турнира, забил один гол и сделал голевую передачу.

Начинавший год в «Ривер Плейт» Энцо в ближайшее время может стать одной из самых дорогих продаж «Бенфики». Лиссабонцы умеют делать деньги на таких историях и игроках. А отбоя от желающих купить Фернандеса наверняка не будет.